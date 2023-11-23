Большое тайское путешествие: рафтинг, сафари и водопад

Большое тайское путешествие

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В нашей программе «Рафтинг, сафари и водопад» вы будете наслаждаться каждым моментом! Программа максимально разнообразная и насыщенная, однако усталости вы совсем не почувствуете, наоборот, время пролетит очень быстро.
Большое тайское путешествие: рафтинг, сафари и водопад
Большое тайское путешествие: рафтинг, сафари и водопад
Большое тайское путешествие: рафтинг, сафари и водопад
Большое тайское путешествие: рафтинг, сафари и водопад
Большое тайское путешествие: рафтинг, сафари и водопад
Большое тайское путешествие: рафтинг, сафари и водопад
Большое тайское путешествие: рафтинг, сафари и водопад
Ближайшие даты:
23
ноя
24
ноя
25
ноя
26
ноя
27
ноя
28
ноя
29
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Что вас ожидает:

  • Провинция Пханг Нга
  • Храм Суван Куха
  • Статуя Лежачего Будды
  • Слоновья ферма
  • Водопад Манора

Описание

Программа тура:

  • Отправление из отелей на микроавтобусе в провинцию Пханг Нга.
  • Посещение пещерного храма Суван Куха, уникальная возможность сделать памятные фотографии с обезьянами, пещера со сталактитами и летучими мышами, статуя Лежачего Будды.
  • Катание на слонах, покатавшись на слонах по джунглям можно будет их покормить, погладить, а также сделать фотографии.
  • Инструктаж и сплав по реке в джунглях 5 км.
  • Обед в ресторане (традиционная тайская кухня).
  • Катание на квадроциклах по джунглям.
  • Зиплайн в джунглях.

• Остановка у водопада, где вы сможете поплавать. Организационные детали:

Программа индивидуальная и проводится на легковом авто для группы до 4 человека. Если вас больше, наша команда забронирует минивэн (доп. оплата за каждого человека 90$).

Ежедневно по запросу

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте. В ближайшее время с вами по whatsapp или telegram свяжется наш менеджер
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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