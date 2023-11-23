Большое тайское путешествие
В нашей программе «Рафтинг, сафари и водопад» вы будете наслаждаться каждым моментом! Программа максимально разнообразная и насыщенная, однако усталости вы совсем не почувствуете, наоборот, время пролетит очень быстро.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Провинция Пханг Нга
- Храм Суван Куха
- Статуя Лежачего Будды
- Слоновья ферма
- Водопад Манора
Описание
Программа тура:
- Отправление из отелей на микроавтобусе в провинцию Пханг Нга.
- Посещение пещерного храма Суван Куха, уникальная возможность сделать памятные фотографии с обезьянами, пещера со сталактитами и летучими мышами, статуя Лежачего Будды.
- Катание на слонах, покатавшись на слонах по джунглям можно будет их покормить, погладить, а также сделать фотографии.
- Инструктаж и сплав по реке в джунглях 5 км.
- Обед в ресторане (традиционная тайская кухня).
- Катание на квадроциклах по джунглям.
- Зиплайн в джунглях.
• Остановка у водопада, где вы сможете поплавать. Организационные детали:Программа индивидуальная и проводится на легковом авто для группы до 4 человека. Если вас больше, наша команда забронирует минивэн (доп. оплата за каждого человека 90$).
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по запросуЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Здравствуйте. В ближайшее время с вами по whatsapp или telegram свяжется наш менеджер
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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