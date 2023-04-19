По тропам настоящих джунглей: экскурсия в национальный парк Бан Пэ на Пхукете
Подарите себе и своим детям незабываемый день приключений. Вы посетите Океанариум и Реабилитационный центр для черепах.
В национальном парке Бан Пэ пройдёте по тропам настоящих джунглей и унесётесь в мир фантазии, попав в сказочный город кроликов, белого павлина и маленьких пони.
В национальном парке Бан Пэ пройдёте по тропам настоящих джунглей и унесётесь в мир фантазии, попав в сказочный город кроликов, белого павлина и маленьких пони.
Ближайшие даты:
19
апр
апр
20
апр
апр
21
апр
апр
22
апр
апр
23
апр
апр
24
апр
апр
25
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Океанариум
- Реабилитационный центр для черепах
- Джунгли в национальном парке
- Реабилитационный центр для гиббонов
- Водопад
- Тактильная ферма
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- «Если ты смелый, ловкий, умелый — джунгли тебя зовут!».
- Экскурсия начинается с Океанариума и реабилитационного центра для черепах. Гид, — инструктор по дайвингу, с богатейшим опытом погружений, расскажет о реальных историях, произошедших с ним в подводном мире у берегов Таиланда, и ответит на все ваши вопросы, в том числе, и про встречи с акулами. Самые пытливые наблюдатели сумеют заметить интересных животных: рыб-клоунов, изобилующих многообразием форм и расцветок, морских коньков, мурен, актиний, морских звезд и ракообразных.
- Следующая остановка в маршруте — национальный парк Бан Пэ, включающий реабилитационный центр для гиббонов, которых вы пожалуй сначала не увидите, а услышите. Это звуки настоящих джунглей! Самые смелые смогут искупаться в водах водопада. Пройти по тропам, которые проложила в джунглях сама природа, а не человек, и понять почему — «Джунгли зовут» и от кого защищают гиббонов. Гости повзрослее пройдут по настоящей дикой тропе, спустятся в воды водопада и поныряют вместе с рыбами. Сопровождающий гид расскажет что происходит в джунглях с наступлением темноты.
- Завершается экскурсия в одной из самых современных на Пхукете тактильной эко-ферме Кроличья Нора Rabbit hole. Все гости попадут в сказочный город кроликов, белого павлина и маленьких пони. Необычные гуси дружным гоготом встретят гостей уже на входе, а золотые рыбы помашут нам своими плавниками. На территории тактильной фермы есть фэнтэзи-локации для фотосессий, которые завораживают как детей, так и взрослых. Для самых смелых гостей подросткового возраста в Кроличьей норе будет возможно осуществить трип над водами озера в специальной экипировке и покататься на гигантских качелях, размах которых возносит высоко над джунглями.
Важная информация:
- Продолжительность экскурсии примерно с 10.00 до 18.00.
- Обращаем ваше внимание — экскурсия проводится только по полной предоплате напрямую организаторам. Предоплата вносится переводом на российскую карту.
- Возможно заменить части Океанариум, или Джунгли зовут на одну из удивительных локаций Phuket — кафе с огромными кувшинками. Кувшинка Виктория-Регия — самая большая кувшинка в мире. Размер её листьев может превышать в диаметре 2 метра. Края листьев по всему периметру загнуты вверх к поверхности под углом 90 градусов, образуя громадное блюдце. Своеобразная структура листа с естественными водостоками, обеспечивает удержание их на поверхности воды даже во время сильных ливней. Лист Виктории-Регии без труда в состоянии выдержать на себе двух детей или одного взрослого человека. Фотосессия дроном заказывается на месте.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автомобиль + бензин
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в океанариум: 200 бат с человека
- Посещение национального парка
- Обед по меню кафе
- Оплачивается дополнительно, при желании:
- Корм для животных на тактильной ферме в Rabbit Hole
- Прокат самокатов в Rabbit Hole
- Полёт над озером в Rabbit Hole
- Полёт над джунглями на подвесных качелях в Rabit Hole
- Катание на пони и лошадках
- Кафе-мороженное с живыми кроликами в Rabbit Hole
- Место начала и завершения?
- Grind Time Coworking Spase, Chalong
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Обращаем ваше внимание — экскурсия проводится только по полной предоплате напрямую организаторам. Предоплата вносится переводом на российскую карту
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета
Индивидуальные
Можно с детьми
На весь день
Водопады
Природа и пейзажи
Джунгли
зоопарк пхукета
Для детей
Водные развлечения
Похожие туры из Пхукета
Индивидуальная
4 часа
Юг Пхукета за полдня: красота и колорит
С чего начать знакомство с удивительным островом? Всё покажу и расскажу, как местный житель
19 апр
20 апр
21 апр
22 апр
$138 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Фантастическая провинция Краби из Пхукета
Изумрудное озеро, горячие источники, храм Тигра и увлекательные рассказы о стране за 1 день
у вашего отеля
Завтра
19 апр
21 апр
22 апр
612$398 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
День приключений на Пхукете
Посетить Королевство тигров и змеиную ферму, объехать лучшие смотровые и увидеть самолеты над пляжем
20 апр
21 апр
22 апр
23 апр
$350 за всё до 5 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии