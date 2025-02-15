Вы максимально близко познакомитесь со слонами, понаблюдаете за их повадками и характером и узнаете о любви этих животных к купанию. Эта поездка не заберет много времени и сил, но при этом подарит Вам незабываемые впечатления.

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Описание экскурсии

Уникальная экскурсия на слоновью ферму

Эта экскурсия подарит вам возможность понаблюдать за величественными слонами вблизи. Вы сможете увидеть их удивительные повадки и узнать, как они наслаждаются купанием. Это путешествие оставит в вашей памяти незабываемые впечатления!

Что вас ожидает?

Небольшой пикап заберет вас с ресепшена отеля и отвезет на слоновью ферму.

На ферме слоны не используются для катания, здесь они получают заботу и внимание.

Вы начнете с кормления этих добрых гигантов, что станет настоящим удовольствием.

После этого вы сможете принять участие в грязевых и водных процедурах вместе со слонами.

На протяжении всей программы вас будет сопровождать тайский сотрудник фермы, который говорит на английском языке.

Важная информация

Для полного бронирования экскурсии необходимо произвести оплату за 24 часа до ее начала. Оплатить можно наличными в тайских батах или рублями переводом на Сбербанк.

Не упустите шанс провести время в компании этих удивительных животных и узнать о них больше!