Вы максимально близко познакомитесь со слонами, понаблюдаете за их повадками и характером и узнаете о любви этих животных к купанию. Эта поездка не заберет много времени и сил, но при этом подарит Вам незабываемые впечатления.
Описание экскурсии
Уникальная экскурсия на слоновью ферму
Эта экскурсия подарит вам возможность понаблюдать за величественными слонами вблизи. Вы сможете увидеть их удивительные повадки и узнать, как они наслаждаются купанием. Это путешествие оставит в вашей памяти незабываемые впечатления!
Что вас ожидает?
- Небольшой пикап заберет вас с ресепшена отеля и отвезет на слоновью ферму.
- На ферме слоны не используются для катания, здесь они получают заботу и внимание.
- Вы начнете с кормления этих добрых гигантов, что станет настоящим удовольствием.
- После этого вы сможете принять участие в грязевых и водных процедурах вместе со слонами.
- На протяжении всей программы вас будет сопровождать тайский сотрудник фермы, который говорит на английском языке.
Важная информация
Для полного бронирования экскурсии необходимо произвести оплату за 24 часа до ее начала. Оплатить можно наличными в тайских батах или рублями переводом на Сбербанк.
Не упустите шанс провести время в компании этих удивительных животных и узнать о них больше!
Каждый день в 09:00 и 13:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посетите слоновью ферму
- Которая специализируется не на катании
- А о заботе этих добродушных гигантов
Что включено
- Трансфер в обе стороны - с пляжей Камала, Ката, Карон, Патонг
- Вход на слоновью ферму
- Большая корзина с фруктами для кормления слона
- Англоговорящий гид
Что не входит в цену
- Доплата за трансфер с отдаленных районов: 200 бат с человека
- С северной части острова Пхукет стоимость индивидуального трансфера - 1600 бат
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пикап заберет Вас с ресепшена отеля
Завершение: После программы, будет организован трансфер до Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Для полного бронирования
- Программу необходимо оплатить за 24 часа до ее начала. Оплатить можно будет наличными в тайских батах или рублями переводом на Сбербанк
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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