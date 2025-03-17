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Белоснежный песок, бирюзовые воды и живописные закаты! Да, пляжи Пхукета — идеальный фон для фотосессии. Профессиональный фотограф поможет вам раскрыться перед камерой, создаст естественные кадры.



Наша фотосессия подойдёт для всех, кто хочет увезти с Пхукета идеальные снимки — романтических пар, семей с детьми, друзей и соло-путешественников.