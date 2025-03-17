Белоснежный песок, бирюзовые воды и живописные закаты! Да, пляжи Пхукета — идеальный фон для фотосессии. Профессиональный фотограф поможет вам раскрыться перед камерой, создаст естественные кадры.
Наша фотосессия подойдёт для всех, кто хочет увезти с Пхукета идеальные снимки — романтических пар, семей с детьми, друзей и соло-путешественников.
Наша фотосессия подойдёт для всех, кто хочет увезти с Пхукета идеальные снимки — романтических пар, семей с детьми, друзей и соло-путешественников.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание фото-прогулки
- Наш фотограф предложит вам несколько пляжей, подходящих для проведения съёмки, к примеру, Найхарн, Патонг, Карон или другие локации, ближайшие к вашему отелю.
- Вы выберете удобное для вас время. Это может быть рассвет, когда пляжи погружены в тишину, или закат, когда солнце золотит горизонты.
- Мы поможем вам подобрать образ из вашего гардероба, чтобы кадры получились совершенными.
Организационные детали
- В течение 7 дней после фотосессии вы получите ссылку на все удачные кадры в авторской цветокоррекции (обычно 50–100 шт.).
- Фотографии нужно скачать с файлообменника в течение месяца, после окончания срока они будут автоматически удалены.
- Фотосессию для вас проведу я или другой фотограф из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 33 туристов
Я профессионально занимаюсь съёмкой более 8 лет. Знаю все самые эстетичные места. Фотоэкскурсии со мной и моими коллегами проходят в лёгкой дружеской атмосфере.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Пхукета
Индивидуальная
Другой Пхукет: секретные места острова
Путешествие по нетуристическим локациям от первозданных джунглей до закоулков Пхукет-Тауна
Завтра в 08:00
18 мар в 17:00
$900 за человека
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотосессия: тёплые воспоминания о Пхукете
Прогулка вдоль вашего любимого пляжа и альбом фото-воспоминаний
Завтра в 08:00
18 мар в 17:00
$500 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Полёт на мотопараплане над Пхукетом
Подняться на высоту 300 метров и полюбоваться захватывающими панорамами райского острова
Начало: На площадке Flying Phuket
Завтра в 16:00
18 мар в 16:00
$260 за человека