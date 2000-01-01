"гора обезьян”, - храм “бога Смерти”, - после чего мы отправимся в бирманский район (бирманцы – выходцы из соседней страны, тут они как дешевая рабочая сила), это совершенно не туристическое месте, но тут есть несколько интересных локаций:, - тайско-бирманский храм, с видом на острова Пхи-Пхи и большим лежащим Буддой, - большой рыболовный порт, - местные трущобы морских цыган., - “Старый город” Пхукет-тауна“перанаканы” и где они сейчас., - китайских храм и отель, где снимался фильм “Пляж”., - пляж Ао Йен
Что Вас ожидает:
начнем мы нашу экскурсию ⛳ с “горы обезьян”, посмотрим на них в естественной среде обитания и по желанию по кормим их орехами и бананами, тайцы считают, что это положительно влияет на карму.
затем отправимся в нетуристический храм “бога Смерти”, тут вы наглядно сможете увидеть, как буддисты представляют себе повседневную жизнь, и жизнь после смерти.
немного выше расположилась обзорная площадка с видом на весь Пхукет-таун, сюда мы заедем, чтобы сделать пару красивых 🤩 селфи.
после чего мы отправимся в бирманский район (бирманцы – выходцы из соседней страны, тут они как дешевая рабочая сила), это совершенно не туристическое месте, но тут есть несколько интересных локаций: тайско-бирманский храм, с видом на острова Пхи-Пхи и большим лежащим Буддой, большой рыболовный порт и местные трущобы морских цыган.
охладимся порцией мороженного в новом кафе, которые предложит вам 50 сортов мороженного (тут и мороженное с васаби, и с манго, и том-ям мороженное) и 10 видов рожков, это вкуснее чем любое Gelato, поверьте!
и поедая вкуснейшее лакомство прогуляемся по “Старому городу” Пхукет-тауна, тут я расскажу о том, кто населял Пхукет в давние времена, как развивался остров 🏝️ от рыбацкой деревушки до крупнейшего туристического направления в Таиланде, кто такие “перанаканы” и где они сейчас.
по пути мы заглянем в китайских храм и отель 🏨, где снимался фильм 🎥 “Пляж”, со знаменитым Лео. Также тут много магазинчиков с сувенирами по приемлемой цене.
пообедаем у шеф-повара, самого Короля Рамы 9, он тут открыл свое кафе (шеф-повар, не Король), после смерти
и завершим нашу экскурсию на обзорной башне с обзором в 360 градусов. Тут обычно не бывает людей, поэтому можно просто насладиться красотой и тишиной.
по желанию можно заехать искупаться на пляж 🏖️ Ао Йен, без волн круглый год
Что входит
услуги русского гида
транспорт
бензин
трансфер из/в отель
шлем и дождевик
Что не входит
обед и перекусы (от 50 до 150 за обед с человека)
бананы и орехи для обезьян (50 бат)
Начало
🚩 ваш отель
Место завершения
🏁 ваш отель или по желанию туриста
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.