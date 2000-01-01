Артем – Гид из Пхукета

Мотобайк — самый популярный транспорт в Таиланде и самый удобный для обзорной экскурсии 🧭.



Я предлагаю вам отправиться со мной в приключения по югу Пхукета на байках — вы можете ехать самостоятельно на отдельном байке или как пассажир.



Вы увидите настоящий Пхукет без прикрас, услышите историю 📖 острова от рыбацкой деревушки до популярного туристического направления и пообедаете у шеф-повара самого Короля.