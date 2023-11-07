К острову Джеймса Бонда на тайской лодке в мини группе

Описание
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К острову Джеймса Бонда на тайской лодке в мини группе
К острову Джеймса Бонда на тайской лодке в мини группе
К острову Джеймса Бонда на тайской лодке в мини группе
К острову Джеймса Бонда на тайской лодке в мини группе
Ближайшие даты:
7
ноя
14
ноя
21
ноя
28
ноя
5
дек
12
дек

Что вас ожидает:

  • Самет Нангше
  • Бухту Пханг Нга
  • Остров Джеймса Бонда
  • Пещеру на острове Ко Са Анг Яй
  • Группу островов Ко Хонг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Прекрасный вид на мангровые заросли, будто выросшие из воды причудливой формы горы, тени облаков на глади моря, меняющего цвет от синего к бирюзовому. Все это вы заберете с собой со смотровой площадки Самет Нангше. А ещё, яркие эмоции от брызг и обдуваемого теплого ветра, сталактиты и сталагмиты светящиеся от света фонарей в темной пещере, лагуна внутри окружающих вас скал, Ко Тапу как бондиане и купание на необитаемом острове дополнят впечатления яркого дня, которые останутся с вами навсегда!
к смотровой площадке Самет Нангше. Здесь много превосходных ракурсов для фотографии и видеосъемки. Полюбуемся прекрасным видом на Бухту Пханг Нга и отправимся к пирсу.
На колоритной тайской лодке вдоль мангровых зарослей отправимся к острову Джеймса Бонда. Ко Тапу, скалы прислонившись друг к другу, открытые пещеры и небольшой пляж будут в вашем распоряжении столько сколько необходимо, чтобы, искупаться и отдохнуть.
Далее, исследование пещер на острове Ко Са Анг Яй. С фонариками в руках осмотрим сталактиты и сталагмиты белого, красного и зеленого цвета. И отправляемся к группе островов Ко Хонг. Здесь пересядем в байдарки и под управление опытных тайских гребцов отправимся на прогулку в лагуну, через гроты вдоль отвесных скал.
Завершит экскурсию купания на одном из необитаемых островов. Отсутствие людей, теплое море, песок, солнце и прекрасные виды сделают отдых на острове незабываемым.

По вторникам в 8 утра

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Аренда лодки
Что не входит
  • Билет в национальный парк 300 бат с человека
  • Билет на прогулку на байдарке 300 бат с человека
  • Трансфер на смотровую площадку 50 бат с человека
Место начала и завершения?
У вашего отеля или виллы
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 8 утра
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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