Прекрасный вид на мангровые заросли, будто выросшие из воды причудливой формы горы, тени облаков на глади моря, меняющего цвет от синего к бирюзовому. Все это вы заберете с собой со смотровой площадки Самет Нангше. А ещё, яркие эмоции от брызг и обдуваемого теплого ветра, сталактиты и сталагмиты светящиеся от света фонарей в темной пещере, лагуна внутри окружающих вас скал, Ко Тапу как бондиане и купание на необитаемом острове дополнят впечатления яркого дня, которые останутся с вами навсегда!

к смотровой площадке Самет Нангше. Здесь много превосходных ракурсов для фотографии и видеосъемки. Полюбуемся прекрасным видом на Бухту Пханг Нга и отправимся к пирсу.

На колоритной тайской лодке вдоль мангровых зарослей отправимся к острову Джеймса Бонда. Ко Тапу, скалы прислонившись друг к другу, открытые пещеры и небольшой пляж будут в вашем распоряжении столько сколько необходимо, чтобы, искупаться и отдохнуть.

Далее, исследование пещер на острове Ко Са Анг Яй. С фонариками в руках осмотрим сталактиты и сталагмиты белого, красного и зеленого цвета. И отправляемся к группе островов Ко Хонг. Здесь пересядем в байдарки и под управление опытных тайских гребцов отправимся на прогулку в лагуну, через гроты вдоль отвесных скал.

Завершит экскурсию купания на одном из необитаемых островов. Отсутствие людей, теплое море, песок, солнце и прекрасные виды сделают отдых на острове незабываемым.