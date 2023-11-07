Ближайшие даты:
7
ноя
ноя
14
ноя
ноя
21
ноя
ноя
28
ноя
ноя
5
дек
дек
12
дек
дек
Что вас ожидает:
- Самет Нангше
- Бухту Пханг Нга
- Остров Джеймса Бонда
- Пещеру на острове Ко Са Анг Яй
- Группу островов Ко Хонг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Прекрасный вид на мангровые заросли, будто выросшие из воды причудливой формы горы, тени облаков на глади моря, меняющего цвет от синего к бирюзовому. Все это вы заберете с собой со смотровой площадки Самет Нангше. А ещё, яркие эмоции от брызг и обдуваемого теплого ветра, сталактиты и сталагмиты светящиеся от света фонарей в темной пещере, лагуна внутри окружающих вас скал, Ко Тапу как бондиане и купание на необитаемом острове дополнят впечатления яркого дня, которые останутся с вами навсегда!
к смотровой площадке Самет Нангше. Здесь много превосходных ракурсов для фотографии и видеосъемки. Полюбуемся прекрасным видом на Бухту Пханг Нга и отправимся к пирсу.
На колоритной тайской лодке вдоль мангровых зарослей отправимся к острову Джеймса Бонда. Ко Тапу, скалы прислонившись друг к другу, открытые пещеры и небольшой пляж будут в вашем распоряжении столько сколько необходимо, чтобы, искупаться и отдохнуть.
Далее, исследование пещер на острове Ко Са Анг Яй. С фонариками в руках осмотрим сталактиты и сталагмиты белого, красного и зеленого цвета. И отправляемся к группе островов Ко Хонг. Здесь пересядем в байдарки и под управление опытных тайских гребцов отправимся на прогулку в лагуну, через гроты вдоль отвесных скал.
Завершит экскурсию купания на одном из необитаемых островов. Отсутствие людей, теплое море, песок, солнце и прекрасные виды сделают отдых на острове незабываемым.
По вторникам в 8 утра
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Аренда лодки
- Что не входит
- Билет в национальный парк 300 бат с человека
- Билет на прогулку на байдарке 300 бат с человека
- Трансфер на смотровую площадку 50 бат с человека
- Место начала и завершения?
- У вашего отеля или виллы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По вторникам в 8 утраЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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