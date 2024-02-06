За один день мы посетим самые интересные локации провинций Пханг-Нга и Сураттани, покатаемся на тайской лодке по озеру Чео Лан и полюбуемся прекрасным видом с необычного камня Hin Pad.
Ближайшие даты:
6
фев
фев
7
фев
фев
8
фев
фев
9
фев
фев
10
фев
фев
11
фев
фев
12
фев
фев
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Пещера Tham Phung Chang
- Храмовый комплекс Wat Bang Riang
- Камень Hin Pad
- Смотровая площадка Ratchaprapha Dam Scenic Viewpoint
- Озеро Чео Лан
Описание
Что вы увидите:
- Пещера Желудок Слона. От вашего отеля мы отправимся в соседнюю провинцию Пханг-Нга к пещере Tham Phung Chang (Желудок Слона). Там в сопровождении опытного проводника сначала на лодках, затем на плотах, а после ступая по руслу ручья отправимся изучать пещеру. Сталактиты и сталагмиты высвечиваются фонарями и видно, как они зеркально отражаются на поверхности ручья, создавая удивительной красоты картины. Прогулка будет проходить в полной темноте и потребует немного смелости и отваги, но результат того стоит!
- Храм Ват Банг Рианг. Нашей следующей локацией будет храмовый комплекс Wat Bang Riang, где среди джунглей находятся высокая фигура Гуань Инь и золотая статуя Будды Шакьямуни. Послушаем историю Мяо Шань и познакомимся с основами буддийского учения.
- Камень Hin Pad. Между высоких холмов, посреди джунглей возвышаются стоящие друг на друге огромные камни. Взобравшись на них и оглядывая просторы, чувствуешь свободу захватывающего дух неспешного полета.
- Смотровая площадка. Пообедав, направимся к смотровой площадке Ratchaprapha Dam Scenic Viewpoint, где с высоты птичьего полета полюбуемся на прекрасное озеро Чео Лан.
Озеро Чео Лан. Спустившись к пирсу, займем места в колоритной тайской длиннохвостой лодке и отправимся на прогулку по озеру. Вдоль утесов, и холмов к Возвышающимся Khao Sam Kloe (3 скалам) и обратно. На этом наша программа заканчивается и мы отправляемся в обратный путь. Дополнительные расходы:.
Озеро Чео Лан. Спустившись к пирсу, займем места в колоритной тайской длиннохвостой лодке и отправимся на прогулку по озеру. Вдоль утесов, и холмов к Возвышающимся Khao Sam Kloe (3 скалам) и обратно. На этом наша программа заканчивается и мы отправляемся в обратный путь. Дополнительные расходы:.
Входные билеты в национальный парк оплачиваются отдельно — 240 бат/чел.
• Билеты в пещеру Желудок Слона — 500 бат/чел. Организационные моменты:
- Стоимость рассчитана на группу из 6 человек.
- Общее время экскурсии — 12 часов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Аренда лодки
- Что не входит
- Входные билеты в национальный парк — 300 бат/чел.
- Трансфер на смотровую площадку Samet Nangshe — 50 бат/чел.
- Билеты в храм Wat Suwan Khuha — 20 бат/чел.
- Билет в пещеру Tham Phung Chang — 500 бат/чел. (по желанию)
- Рафтинг — 500 бат/чел. (по желанию)
- Прогулка на слонах — 800 бат/чел. (по желанию)
- Место начала и завершения?
- У вашего отеля или виллы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Дополнительные расходы:
- Входные билеты в национальный парк оплачиваются отдельно — 240 бат/чел.
- Билеты в пещеру Желудок Слона — 500 бат/чел.
- Организационные моменты:
- Стоимость рассчитана на группу из 6 человек.
- Общее время экскурсии — 12 часов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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