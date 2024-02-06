Что вы увидите:

Пещера Желудок Слона. От вашего отеля мы отправимся в соседнюю провинцию Пханг-Нга к пещере Tham Phung Chang (Желудок Слона). Там в сопровождении опытного проводника сначала на лодках, затем на плотах, а после ступая по руслу ручья отправимся изучать пещеру. Сталактиты и сталагмиты высвечиваются фонарями и видно, как они зеркально отражаются на поверхности ручья, создавая удивительной красоты картины. Прогулка будет проходить в полной темноте и потребует немного смелости и отваги, но результат того стоит!

Храм Ват Банг Рианг. Нашей следующей локацией будет храмовый комплекс Wat Bang Riang, где среди джунглей находятся высокая фигура Гуань Инь и золотая статуя Будды Шакьямуни. Послушаем историю Мяо Шань и познакомимся с основами буддийского учения.

Камень Hin Pad. Между высоких холмов, посреди джунглей возвышаются стоящие друг на друге огромные камни. Взобравшись на них и оглядывая просторы, чувствуешь свободу захватывающего дух неспешного полета.

Смотровая площадка. Пообедав, направимся к смотровой площадке Ratchaprapha Dam Scenic Viewpoint, где с высоты птичьего полета полюбуемся на прекрасное озеро Чео Лан.

Озеро Чео Лан. Спустившись к пирсу, займем места в колоритной тайской длиннохвостой лодке и отправимся на прогулку по озеру. Вдоль утесов, и холмов к Возвышающимся Khao Sam Kloe (3 скалам) и обратно. На этом наша программа заканчивается и мы отправляемся в обратный путь. Дополнительные расходы:.

Озеро Чео Лан. Спустившись к пирсу, займем места в колоритной тайской длиннохвостой лодке и отправимся на прогулку по озеру. Вдоль утесов, и холмов к Возвышающимся Khao Sam Kloe (3 скалам) и обратно. На этом наша программа заканчивается и мы отправляемся в обратный путь. Дополнительные расходы:.

Входные билеты в национальный парк оплачиваются отдельно — 240 бат/чел.

• Билеты в пещеру Желудок Слона — 500 бат/чел. Организационные моменты: