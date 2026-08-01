Озеро Чео Лан очень живописно: бирюзовая чаша окружена отвесными скалами, над водой тянутся сети лиан, из глади торчат бамбуковые шесты — остатки рыбацких меток.
Вы покатаетесь здесь на традиционной узконосой лодке, поищете диких обитателей берега, проведёте ночь в атмосферном бунгало на понтоне. А также увидите слонов и посетите храмы Ват Банг Тонг и Суван Куха.
Вы покатаетесь здесь на традиционной узконосой лодке, поищете диких обитателей берега, проведёте ночь в атмосферном бунгало на понтоне. А также увидите слонов и посетите храмы Ват Банг Тонг и Суван Куха.
Описание экскурсии
День 1
6:50 — выезд из отеля
8:05 — мост Сарасин
9:30 — на выбор: грязевые процедуры, купание или душ со слоном
11:50 — храм Ват Банг Тонг
13:20 — отдых на озере Чео Лан:
- прогулка на традиционной тайской лодке к скалам Гуилин
- обед в плавучем ресторане
- свободное время
- водное сафари в поисках диких животных (обезьян, ночных котов, кабанов)
- ужин в тайском стиле
- ночь в бунгало на понтонах
День 2
7:00 — завтрак
8:00 — прогулка на лодке
10:15 — обзорная площадка с видом на озеро
11:30 — храм Суван Куха, пещера со сталактитами и летучими мышами
12:00 — выезд на Пхукет
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер, входные билеты, прогулки на лодке, одна активность в деревне слонов, питание, проживание, страховка
- По желанию: вторая активность в слоновьей деревне — 300 бат ($9)
- Программа может быть скорректирована из-за погоды или непредвиденных обстоятельств
- С вами будет гид из нашей команды
во вторник в 06:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|$206
|Дети до 10 лет
|$190
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 06:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 15 туристов
Наша команда действительно любит Таиланд и хочет показать его красиво, комфортно и с заботой о каждом. Мы стараемся продумывать всё до мелочей: удобный трансфер, комфортная организация, атмосфера в поездке и те моменты, из которых складываются самые тёплые воспоминания об отдыхе. С нами путешествия проходят легко, спокойно и по-настоящему ярко — чтобы вам оставалось только наслаждаться Таиландом и получать эмоции.
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