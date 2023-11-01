Описание

Пхукет – остров фантастических пейзажей, богатой культуры и невероятного драйва! За один день вы окунетесь в удивительный мир Таиланда и откроете неизведанные грани острова! Мы прогуляемся по Пхукет Тауну, посетим Храм Бога Смерти, поднимемся на Биг Будду, а также увидим невероятный ландшафт с лучших панорам острова! Мы посетим более 15 локаций, где каждое место уникально. Это большое увлекательное путешествие по Пхукету, после которого у вас останется масса ярких эмоций, незабываемых впечатлений и фантастических фотографий!