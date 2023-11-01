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Что вас ожидает:
- Биг Будда
- Храм Чалонг
- Пхукет Таун
- Храм Бога Смерти
- Пляжи Ао Йон и Ао Сейн
- Китайские храмы Jui Tui Shrine и Saeng Tham Shrine
- Панорамы: Башня и обзорная площадка Као Кад
- Ранг Хилл
- Карон
- Ветряк
- Промтеп
- Слоновья ферма
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Пхукет – остров фантастических пейзажей, богатой культуры и невероятного драйва! За один день вы окунетесь в удивительный мир Таиланда и откроете неизведанные грани острова! Мы прогуляемся по Пхукет Тауну, посетим Храм Бога Смерти, поднимемся на Биг Будду, а также увидим невероятный ландшафт с лучших панорам острова! Мы посетим более 15 локаций, где каждое место уникально. Это большое увлекательное путешествие по Пхукету, после которого у вас останется масса ярких эмоций, незабываемых впечатлений и фантастических фотографий!
Ежедневно, начало с 8:00 до 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Питьевая вода
- Трансфер
- Что не входит
- Еда и напитки
- Корм для животных (при необходимости)
- Входные билеты (при необходимости)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Встреча у отеля или другом удобном местеЗавершение: В вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, начало с 8:00 до 10:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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