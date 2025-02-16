Вы получите уникальную возможность увидеть красоты гор Пхукета, моря и близлежащих островов, поднявшись в воздух на параглайдере или парамоторе. Не многие могут похвастаться таким опытом — а вы сможете! Инструктор будет рядом на протяжении всего полёта и позаботится о вашем комфорте и безопасности.

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Описание экскурсии

Полёты парамотора проходят на северо-востоке Пхукета и близ островов Ко-Яо и Нака Яй. А на параглайдере — на горе около ветрогенератора или с Чёрной скалы.

Перед стартом мы проведём инструктаж по безопасности — он элементарный, так как управлять будет инструктор, вам останется только наслаждаться видами.

В стоимость входит трансфер от отеля и обратно. По пути водитель может завезти вас к популярным достопримечательностями без доплат (отдельно оплачиваются только входные билеты).

Организационные детали