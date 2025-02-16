Вы получите уникальную возможность увидеть красоты гор Пхукета, моря и близлежащих островов, поднявшись в воздух на параглайдере или парамоторе.
Не многие могут похвастаться таким опытом — а вы сможете! Инструктор будет рядом на протяжении всего полёта и позаботится о вашем комфорте и безопасности.
Не многие могут похвастаться таким опытом — а вы сможете! Инструктор будет рядом на протяжении всего полёта и позаботится о вашем комфорте и безопасности.
Описание экскурсии
Полёты парамотора проходят на северо-востоке Пхукета и близ островов Ко-Яо и Нака Яй. А на параглайдере — на горе около ветрогенератора или с Чёрной скалы.
Перед стартом мы проведём инструктаж по безопасности — он элементарный, так как управлять будет инструктор, вам останется только наслаждаться видами.
В стоимость входит трансфер от отеля и обратно. По пути водитель может завезти вас к популярным достопримечательностями без доплат (отдельно оплачиваются только входные билеты).
Организационные детали
- Возраст участников не имеет значения. Важен только вес: минимальный — 35 кг, максимальный для параглайдинга — 95 кг, для парамотора — 130 кг
- Я имею лицензию пилота и обеспечу полную безопасность вашего полёта. При несоответствии скорости и направления ветра полёт будет отменен или перенесён
- Полёт на параглайдере осуществляются в тандеме — пилот и 1 пассажир, на парамоторе — пилот и 1 или 2 пассажира. Продолжительность — 20 мин
- Трансфер на легковом автомобиле Toyota входит в стоимость. Продолжительность программы зависит от расположения вашего отеля
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$299
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Коля — ваш гид на Пхукете
Провёл экскурсии для 422 туристов
Меня зовут Коля, я живу на Пхукете более 10 лет и неплохо владею тайским языком. Увлекаюсь мотоциклами, велосипедами и пешим туризмом. Покажу вам Таиланд изнутри и с радостью адаптирую любую экскурсию под ваши индивидуальные пожелания. До скорой встречи!Задать вопрос
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