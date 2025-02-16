Великолепие Пхукета с высоты птичьего полёта

Подняться в небо на параглайдере или парамоторе в тандеме с инструктором
Вы получите уникальную возможность увидеть красоты гор Пхукета, моря и близлежащих островов, поднявшись в воздух на параглайдере или парамоторе.

Не многие могут похвастаться таким опытом — а вы сможете! Инструктор будет рядом на протяжении всего полёта и позаботится о вашем комфорте и безопасности.
Великолепие Пхукета с высоты птичьего полёта
Великолепие Пхукета с высоты птичьего полёта
Великолепие Пхукета с высоты птичьего полёта
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев20
фев22
фев23
фев25
фев
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Полёты парамотора проходят на северо-востоке Пхукета и близ островов Ко-Яо и Нака Яй. А на параглайдере — на горе около ветрогенератора или с Чёрной скалы.

Перед стартом мы проведём инструктаж по безопасности — он элементарный, так как управлять будет инструктор, вам останется только наслаждаться видами.

В стоимость входит трансфер от отеля и обратно. По пути водитель может завезти вас к популярным достопримечательностями без доплат (отдельно оплачиваются только входные билеты).

Организационные детали

  • Возраст участников не имеет значения. Важен только вес: минимальный — 35 кг, максимальный для параглайдинга — 95 кг, для парамотора — 130 кг
  • Я имею лицензию пилота и обеспечу полную безопасность вашего полёта. При несоответствии скорости и направления ветра полёт будет отменен или перенесён
  • Полёт на параглайдере осуществляются в тандеме — пилот и 1 пассажир, на парамоторе — пилот и 1 или 2 пассажира. Продолжительность — 20 мин
  • Трансфер на легковом автомобиле Toyota входит в стоимость. Продолжительность программы зависит от расположения вашего отеля

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$299
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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