Обзорная площадка Пхукета: катание на квадроциклах, слонах и спуск зиплайн
Групповая экскурсия на Пхукете

Обзорная площадка Пхукета

В зависимости от типа экскурсии вам доступны: катание на слонах, квадроциклы и зиплайн. Вы сможете покататься на огромных слонах по джунглям или помыть их, искупавшись вместе.

А также у вас будет возможность прокатиться на квадроциклах по джунглям и спуститься с горы на зиплайн — выбирайте свой идеальный вариант!
Обзорная площадка Пхукета: катание на квадроциклах, слонах и спуск зиплайн
Обзорная площадка Пхукета: катание на квадроциклах, слонах и спуск зиплайн
Обзорная площадка Пхукета: катание на квадроциклах, слонах и спуск зиплайн
Ближайшие даты:
21
фев
22
фев
23
фев
24
фев
25
фев
26
фев
27
фев
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
30 минут — взрослый 10+1 000 ฿
30 минут — детский до 10 лет800 ฿
60 минут — взрослый 10+1 600 ฿
60 минут — детский до 10 лет800 ฿
30+60 минут — взрослый2 200 ฿
30+30+30 минут — взрослый2 500 ฿
30+60+30 минут — взрослый3 000 ฿
60 минут — взрослый2 700 ฿
30+30 минут — взрослыйот 3 100 ฿
60+30 минут — взрослыйот 3 600 ฿
30 минут — взрослый2 800 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ждет

Предлагаем всем гостям Пхукета разнообразную активную программу. Вы сможете исследовать джунгли на квадроциклах, а после продолжить путешествие уже верхом на слоне. Познакомиться поближе с этими удивительными животными поможет совместное купание с ними, а спуск на зиплайне добавит немного адреналина приключениям. Мы приготовили для туристов разные предложения:
  • катание на квадроциклах (30 или 60 минут);
  • катание на квадроциклах (30 минут) и катание на слонах (60 минут);
  • катание на квадроциклах (30 минут), катание на слонах (30 или 60 минут) и мытье слонов (30 минут);
  • спуск на зиплайне и катание на квадроциклах (60 минут);
  • спуск на зиплайне и катание на квадроциклах (30 или 60 минут) и катание на слонах (30 минут);
  • спуск на зиплайне и мытье слонов (30 минут);
  • спуск на зиплайне и катание на квадроциклах (30 или 60 минут) и мытье слонов (30 минут). Выбирайте понравившуюся программу и получите массу незабываемых впечатлений!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • В зависимости от выбранного билета:
  • Катание на слонах
  • Купание со слонами
  • Квадроциклы
  • Зиплайн
Что не входит
  • Купальник
  • Корм для слонов
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета

ГрупповыеНеобычныеДжунглиСлоныЖивотныеНа квадроциклахСмотровая площадкаОбзорныеСмотровые площадки

Похожие туры из Пхукета

Семейные приключения на Пхукете
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Семейные приключения на Пхукете
Полетать на зиплайне, покорить джунгли на квадроцикле, погонять на карте
у вашего отеля, виллы или в другом удобном вам мес...
Завтра
22 фев
23 фев
24 фев
240$192 за всё до 4 чел.
Пхукет изнутри
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5.5 часов
7 отзывов
Пхукет изнутри
Посетить знаковые и тайные места острова на душевной обзорной экскурсии
у вашего отеля
Завтра
24 фев
25 фев
26 фев
590$472 за всё до 6 чел.
Весь Пхукет за один день на мотобайках
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Весь Пхукет за один день на мотобайках
Объехать красивейшие пляжи острова, познакомиться с тайским бытом и подняться на смотровые площадки
ваш отель
Завтра
22 фев
23 фев
24 фев
от $235 за человека
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM