В зависимости от типа экскурсии вам доступны: катание на слонах, квадроциклы и зиплайн. Вы сможете покататься на огромных слонах по джунглям или помыть их, искупавшись вместе.



А также у вас будет возможность прокатиться на квадроциклах по джунглям и спуститься с горы на зиплайн — выбирайте свой идеальный вариант!