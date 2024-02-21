Обзорная площадка Пхукета
В зависимости от типа экскурсии вам доступны: катание на слонах, квадроциклы и зиплайн. Вы сможете покататься на огромных слонах по джунглям или помыть их, искупавшись вместе.
А также у вас будет возможность прокатиться на квадроциклах по джунглям и спуститься с горы на зиплайн — выбирайте свой идеальный вариант!
А также у вас будет возможность прокатиться на квадроциклах по джунглям и спуститься с горы на зиплайн — выбирайте свой идеальный вариант!
Ближайшие даты:
21
фев
фев
22
фев
фев
23
фев
фев
24
фев
фев
25
фев
фев
26
фев
фев
27
фев
фев
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|30 минут — взрослый 10+
|1 000 ฿
|30 минут — детский до 10 лет
|800 ฿
|60 минут — взрослый 10+
|1 600 ฿
|60 минут — детский до 10 лет
|800 ฿
|30+60 минут — взрослый
|2 200 ฿
|30+30+30 минут — взрослый
|2 500 ฿
|30+60+30 минут — взрослый
|3 000 ฿
|60 минут — взрослый
|2 700 ฿
|30+30 минут — взрослый
|от 3 100 ฿
|60+30 минут — взрослый
|от 3 600 ฿
|30 минут — взрослый
|2 800 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ждетПредлагаем всем гостям Пхукета разнообразную активную программу. Вы сможете исследовать джунгли на квадроциклах, а после продолжить путешествие уже верхом на слоне. Познакомиться поближе с этими удивительными животными поможет совместное купание с ними, а спуск на зиплайне добавит немного адреналина приключениям. Мы приготовили для туристов разные предложения:
- катание на квадроциклах (30 или 60 минут);
- катание на квадроциклах (30 минут) и катание на слонах (60 минут);
- катание на квадроциклах (30 минут), катание на слонах (30 или 60 минут) и мытье слонов (30 минут);
- спуск на зиплайне и катание на квадроциклах (60 минут);
- спуск на зиплайне и катание на квадроциклах (30 или 60 минут) и катание на слонах (30 минут);
- спуск на зиплайне и мытье слонов (30 минут);
- спуск на зиплайне и катание на квадроциклах (30 или 60 минут) и мытье слонов (30 минут). Выбирайте понравившуюся программу и получите массу незабываемых впечатлений!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- В зависимости от выбранного билета:
- Катание на слонах
- Купание со слонами
- Квадроциклы
- Зиплайн
- Что не входит
- Купальник
- Корм для слонов
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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