Что вас ждет

Экскурсия не подходит беременным женщинам и людям с ограниченными возможностями передвижения.

Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности, также принимаются копии.

Трансфер осуществляется из отелей в городе Пхукет, Раваи, Найхарне, Патонге, Тритранге, Калиме, Ката и Кароне.

Отправьтесь на Коралловый остров — утопию для подводного плавания, расположенную к юго-востоку от Пхукета, с нетронутыми пляжами и морским миром, изобилующим яркими коралловыми рифами. Когда вы отправляетесь с Пхукета на быстроходном катере, залитые солнцем пески и лазурные воды острова тепло встречают вас. Погрузитесь в этот водный рай, чтобы стать свидетелем калейдоскопа морской жизни, или просто позвольте ритмичным волнам омывать вас, пока вы нежитесь под тропическим солнцем. Помимо подводного плавания, Коралловый остров предлагает множество увлекательных развлечений (за дополнительную плату). Независимо от того, парите ли вы в небе на парасейлинге, ныряете глубже в объятия океана с аквалангом или скользите по поверхности воды на каяке, каждый опыт добавляет новых впечатлений. Среди этих подвигов насладитесь ароматным тайским обедом в знаменитом ресторане Kahung Restaurant. Важно знать• Сопровождение проводится на английском языке.