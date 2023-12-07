Насладитесь размеренным отдыхом на Коралловом острове — настоящей утопии для любителей подводного плавания. Нетронутые пляжи, яркие коралловые рифы, тропическое солнце — этому месту есть, чем вас удивить. Вы проведете день в раю, займетесь водными видами спорта и насладитесь обедом в ресторане.
Ближайшие даты:
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|1 650 ฿
|Детский (4-11 лет)
|1 450 ฿
|Детский (до 3 лет)
|0 ฿
Описание
Что вас ждетОтправьтесь на Коралловый остров — утопию для подводного плавания, расположенную к юго-востоку от Пхукета, с нетронутыми пляжами и морским миром, изобилующим яркими коралловыми рифами. Когда вы отправляетесь с Пхукета на быстроходном катере, залитые солнцем пески и лазурные воды острова тепло встречают вас. Погрузитесь в этот водный рай, чтобы стать свидетелем калейдоскопа морской жизни, или просто позвольте ритмичным волнам омывать вас, пока вы нежитесь под тропическим солнцем. Помимо подводного плавания, Коралловый остров предлагает множество увлекательных развлечений (за дополнительную плату). Независимо от того, парите ли вы в небе на парасейлинге, ныряете глубже в объятия океана с аквалангом или скользите по поверхности воды на каяке, каждый опыт добавляет новых впечатлений. Среди этих подвигов насладитесь ароматным тайским обедом в знаменитом ресторане Kahung Restaurant. Важно знать• Сопровождение проводится на английском языке.
- Экскурсия не подходит беременным женщинам и людям с ограниченными возможностями передвижения.
- Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности, также принимаются копии.
- Трансфер осуществляется из отелей в городе Пхукет, Раваи, Найхарне, Патонге, Тритранге, Калиме, Ката и Кароне.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Бесплатный трансфер из отеля в городе Пхукет, Раваи, Найхарне, Патонге, Тритранге, Калиме, Ката и Кароне
- Обед (Пляж Кахунг)
- Спасательный жилет, маска и трубка
- Лежак
- Питьевая вода, безалкогольные напитки, фрукты
- Услуги англоязычного гида
- Страхование от несчастных случаев
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Сопровождение проводится на английском языке.
- Экскурсия не подходит беременным женщинам и людям с ограниченными возможностями передвижения.
- Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности, также принимаются копии.
- Трансфер осуществляется из отелей в городе Пхукет, Раваи, Найхарне, Патонге, Тритранге, Калиме, Ката и Кароне
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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