Знаете ли Вы, что недалеко от Пхукета расположился настоящий Райский остров — Ко Бон? Приглашаю Вас отправиться туда и отдохнуть от шумной цивилизации. Остров редко наполнен толпами туристов, а потому Вы сможете провести несколько часов только в своей компании, в безмятежном покое. Искупайтесь, рассматривая живописное морское дно, загорайте на белоснежном пляже!

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Бюджетная поездка на Райский остров

Представьте себе идеальный отдых на Райском острове, который станет незабываемым для вашей семьи или компании. Белоснежный песок, кристально чистое море и легкие волны — это место, где сбываются мечты!

Что Вас ждет

После того, как вас заберут из отеля, мы отправимся на причал, где пересаживаемся на лодку «Лонг тейл». Всего через 15 минут мы окажемся на острове, готовые к новым приключениям.

Активности на острове

На острове вас ждут:

Купание в теплых водах

Загар на белоснежном песке

Ныряние с маской и трубкой для изучения подводного мира

Кроме того, для вас будет организован вкусный ланч, чтобы вы могли насладиться местной кухней и зарядиться энергией для дальнейших приключений.

Возвращение в отель

После насыщенного дня на острове мы вернемся в отель, полные впечатлений и радости от проведенного времени.

Не упустите возможность провести незабываемый день на Райском острове!