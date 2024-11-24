Знаете ли Вы, что недалеко от Пхукета расположился настоящий Райский остров — Ко Бон? Приглашаю Вас отправиться туда и отдохнуть от шумной цивилизации.
Остров редко наполнен толпами туристов, а потому Вы сможете провести несколько часов только в своей компании, в безмятежном покое. Искупайтесь, рассматривая живописное морское дно, загорайте на белоснежном пляже!
Остров редко наполнен толпами туристов, а потому Вы сможете провести несколько часов только в своей компании, в безмятежном покое. Искупайтесь, рассматривая живописное морское дно, загорайте на белоснежном пляже!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Бюджетная поездка на Райский остров
Представьте себе идеальный отдых на Райском острове, который станет незабываемым для вашей семьи или компании. Белоснежный песок, кристально чистое море и легкие волны — это место, где сбываются мечты!
Что Вас ждет
После того, как вас заберут из отеля, мы отправимся на причал, где пересаживаемся на лодку «Лонг тейл». Всего через 15 минут мы окажемся на острове, готовые к новым приключениям.
Активности на острове
На острове вас ждут:
- Купание в теплых водах
- Загар на белоснежном песке
- Ныряние с маской и трубкой для изучения подводного мира
Кроме того, для вас будет организован вкусный ланч, чтобы вы могли насладиться местной кухней и зарядиться энергией для дальнейших приключений.
Возвращение в отель
После насыщенного дня на острове мы вернемся в отель, полные впечатлений и радости от проведенного времени.
Не упустите возможность провести незабываемый день на Райском острове!
Понедельник 9.00 вторник 9.00 среда 9.00 четверг 9.00 пятница суббота
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Гид
- Напитки
- Ланч
Что не входит в цену
- Алкоголь
Место начала и завершения?
Место проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник 9.00 вторник 9.00 среда 9.00 четверг 9.00 пятница суббота
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Взять с собой:
- Полотенце
- Купальник
- Головной убор
- Заряженные камеры и телефоны
- Если есть матрац для пляжа, пригодится
- Хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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