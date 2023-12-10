Описание

Предлагаю удивительное путешествие на Большого Будду, который одновременно является памятником буддийской культуры, действующим храмом, а также одной из лучших смотровых площадок острова. Это мечта любого пилигрима, посетившего Пхукет. По дороге Вы сможете, без особой потери времени, посетить слоновью ферму, где покормите слоненка, покатаетесь на больших слонах, сделаете отличные фото, а также заедем в “Парк тигров”, где Вы сможете при желании зайти в клетки к животным, приобрести сувениры. В завершении программы мы посетим главный буддийский храм острова Ват Чалонг, который является основным местом паломничества тайцев на острове.