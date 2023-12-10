По дороге на Большого Будду
Ближайшие даты:
10
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11
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Что вас ожидает:
- Большой Будда
- Слоновья ферма
- "Парк тигров"
- Ват Чалонг
Описание
Предлагаю удивительное путешествие на Большого Будду, который одновременно является памятником буддийской культуры, действующим храмом, а также одной из лучших смотровых площадок острова. Это мечта любого пилигрима, посетившего Пхукет. По дороге Вы сможете, без особой потери времени, посетить слоновью ферму, где покормите слоненка, покатаетесь на больших слонах, сделаете отличные фото, а также заедем в “Парк тигров”, где Вы сможете при желании зайти в клетки к животным, приобрести сувениры. В завершении программы мы посетим главный буддийский храм острова Ват Чалонг, который является основным местом паломничества тайцев на острове.
ежедневно в 09.00, 13.00, 16.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты
- Питание
- Сувениры
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберем из отеляЗавершение: Доставим в отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09.00, 13.00, 16.00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Зависит от погодных условий
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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