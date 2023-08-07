Восхитительные смотровые площадки на экскурсии к статуе Большого Будды в Пхукете
Поездка к статуе Большого Будды — одной из визитных карточек острова Пхукет — с возможностью посещения фермы слонов и тигрового зоопарка.
Вы познакомитесь ближе с местными верованиями и сможете прикоснуться к камню, на котором, по легенде, медитировал сам Будда.
Вы познакомитесь ближе с местными верованиями и сможете прикоснуться к камню, на котором, по легенде, медитировал сам Будда.
Ближайшие даты:
7
авг
авг
9
авг
авг
10
авг
авг
11
авг
авг
12
авг
авг
13
авг
авг
14
авг
авг
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Статуя Большому Будде
- Ферма слонов
- Тигровый зоопарк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
По следам БуддыСтатуя Большому Будде — это одна из визитных карточек острова Пхукет.
Строительство началось в 2002 году. И хотя основные работы закончились, у Вас еще есть возможность поучаствовать в процессе, насладиться потрясающими смотровыми площадками, погрузиться в мир буддизма и индуизма и даже прикоснуться к камню, на котором по преданию медитировал Будда.
По дороге есть возможность заехать в тигровый зоопарк и ферму слонов. С собой возьмите:• закрытую одежду для посещения храма;
- деньги на пожертвования и карманные расходы;
- заряженные камеры и телефоны.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Пожертвования
- Еда и напитки
- Билеты в зоопарк и ферму
- Место начала и завершения?
- Место проживания туристов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Взять с собой:
- Закрытую одежду для посещения храма
- Деньги на пожертвования и карманные расходы
- Заряженные камеры и телефоны
- Хорошее настроение
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета
Индивидуальные
Большой Будда
Религиозные
Популярные места
Слоны
Животные
Похожие туры из Пхукета
Индивидуальная
5 часов
Семейные приключения на Пхукете
Подружиться с тиграми, слонами и обезьянами в парках, а также увидеть Биг Будду
у вашего отеля, виллы или в другом удобном вам мес...
Сегодня
Завтра
9 авг
10 авг
200$160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Популярное предложение
Влюбиться в Пхукет за 1 день
Посетить лучшие достопримечательности острова и узнать о местной жизни на авто-пешеходной экскурсии
на ресепшн вашего отеля
11 авг
12 авг
14 авг
15 авг
235$200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
6.5 часов
Природа, культура и история Пхукета
Узнать о местных обычаях и осмотреть визитные карточки острова на обзорной автомобильной экскурсии
в вашем отеле
10 авг
11 авг
12 авг
13 авг
$32 за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии