Поездка к статуе Большого Будды — одной из визитных карточек острова Пхукет — с возможностью посещения фермы слонов и тигрового зоопарка.
Вы познакомитесь ближе с местными верованиями и сможете прикоснуться к камню, на котором, по легенде, медитировал сам Будда.
Вы познакомитесь ближе с местными верованиями и сможете прикоснуться к камню, на котором, по легенде, медитировал сам Будда.
Описание экскурсии
По следам БуддыСтатуя Большому Будде — это одна из визитных карточек острова Пхукет. Строительство началось в 2002 году. Но в 2023 смертоносный оползень сошел с горы и посетить храмовый комплекс не получится, но у Вас еще есть возможность, насладиться потрясающими смотровыми площадками, а в качестве храма посетить храм Ват Чалонг где вы много узнаете о тайском буддизме при желании выполним обряды и увидим святую мощь, фрагмент плеча Будды. По дороге есть возможность заехать в тигровый зоопарк и ферму слонов. С собой возьмите:• закрытую одежду для посещения храма;
- деньги на пожертвования и карманные расходы;
- заряженные камеры и телефоны. Важная информация: Храмовый комплекс около статуи в данный момент закрыт, поэтому посещаем смотровую около статуи Большому Будде и храмовый комплекс Ват Чалонг!
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Статуя Большому Будде
- Ферма слонов
- Тигровый зоопарк
- Храм Ват Чалонг
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Пожертвования
- Еда и напитки
- Билеты в зоопарк и ферму
- Трансфер
Место начала и завершения?
Место проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Храмовый комплекс около статуи в данный момент закрыт
- Поэтому посещаем смотровую около статуи Большому Будде и храмовый комплекс Ват Чалонг
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
о
Большой Будда впечатлил размерами, а виды вокруг просто сносили голову. Очень атмосферное место
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Д
Храм Ват Чалонг — это как портал в другую реальность. Тихо, красиво, душевно
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А
Гид предложил заехать на ферму слонов, и это было лучшее решение. Столько тепла от общения с этими животными.
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V
Идеальный формат экскурсии для семей с маленькими детьми! Гид забирает от отеля на собственном легковом автомобиле и после экскурсии отвозит назад. Гид замечательный собеседник, в дороге расскажет историю острова и
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Ю
Слоны на ферме такие забавные, особенно один малыш — всё время играл с ветками.
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С
Ват Чалонг очень красивый, особенно внутри. Ощущение спокойствия и умиротворения.
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Входит в следующие категории Пхукета
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