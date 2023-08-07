По следам БуддыСтатуя Большому Будде — это одна из визитных карточек острова Пхукет.

Строительство началось в 2002 году. И хотя основные работы закончились, у Вас еще есть возможность поучаствовать в процессе, насладиться потрясающими смотровыми площадками, погрузиться в мир буддизма и индуизма и даже прикоснуться к камню, на котором по преданию медитировал Будда.

По дороге есть возможность заехать в тигровый зоопарк и ферму слонов. С собой возьмите:• закрытую одежду для посещения храма;