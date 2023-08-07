Статуя Большому Будде

Восхитительные смотровые площадки на экскурсии к статуе Большого Будды в Пхукете

Описание
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Ответы на вопросы
Поездка к статуе Большого Будды — одной из визитных карточек острова Пхукет — с возможностью посещения фермы слонов и тигрового зоопарка.

Вы познакомитесь ближе с местными верованиями и сможете прикоснуться к камню, на котором, по легенде, медитировал сам Будда.
Статуя Большому Будде
Статуя Большому Будде
Статуя Большому Будде
Статуя Большому Будде
Статуя Большому Будде
Статуя Большому Будде
Ближайшие даты:
7
авг
9
авг
10
авг
11
авг
12
авг
13
авг
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даты

Что вас ожидает:

  • Статуя Большому Будде
  • Ферма слонов
  • Тигровый зоопарк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

По следам БуддыСтатуя Большому Будде — это одна из визитных карточек острова Пхукет.
Строительство началось в 2002 году. И хотя основные работы закончились, у Вас еще есть возможность поучаствовать в процессе, насладиться потрясающими смотровыми площадками, погрузиться в мир буддизма и индуизма и даже прикоснуться к камню, на котором по преданию медитировал Будда.
По дороге есть возможность заехать в тигровый зоопарк и ферму слонов. С собой возьмите:• закрытую одежду для посещения храма;
  • деньги на пожертвования и карманные расходы;
  • заряженные камеры и телефоны.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Пожертвования
  • Еда и напитки
  • Билеты в зоопарк и ферму
Место начала и завершения?
Место проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Взять с собой:
  • Закрытую одежду для посещения храма
  • Деньги на пожертвования и карманные расходы
  • Заряженные камеры и телефоны
  • Хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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