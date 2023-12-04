Путешествие на острова

Индивидуальная экскурсия на Пхукете
Путешествие на острова
Путешествие на острова
Путешествие на острова
Путешествие на острова
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Описание

Предлагаю Вам посетить остров Хе, расположенный на юге от Пхукета. Остров покрыт тропическими лесами, которые произрастают вдоль белоснежной прибрежной полосы. Основная достопримечательность острова — шикарный коралловый риф, который находится недалеко от берега. Это удивительная возможность заняться снорклингом на живом рифе, у Вас будет возможность рассмотреть богатый подводный мир. Следующий волшебный остров Рача Яй, абсолютно точно не оставит Вас равнодушным: белоснежный песчаный пляж, поражающая своим цветом вода и коралловые рифы. Совершим пешую прогулку по острову, увидим различных птиц, эндемиков острова - цапель, буйволов, варанов и просто полюбуемся яркой природой острова. Лучшие смотровые острова.

ежедневно в 09.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость включено: спидбот
  • Сопровождение русскоговорящего гида
  • Фрукты и безалкогольные прохладительные напитки
  • Спасательные жилеты
  • Маски и трубки для снорклинга
Что не входит
  • В стоимость не включено: обед на острове
  • Алкогольные напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: заберу из отеля
Завершение: отвезу в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Программа может корректироваться в зависимости от погодных условий
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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