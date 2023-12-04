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Описание
Предлагаю Вам посетить остров Хе, расположенный на юге от Пхукета. Остров покрыт тропическими лесами, которые произрастают вдоль белоснежной прибрежной полосы. Основная достопримечательность острова — шикарный коралловый риф, который находится недалеко от берега. Это удивительная возможность заняться снорклингом на живом рифе, у Вас будет возможность рассмотреть богатый подводный мир. Следующий волшебный остров Рача Яй, абсолютно точно не оставит Вас равнодушным: белоснежный песчаный пляж, поражающая своим цветом вода и коралловые рифы. Совершим пешую прогулку по острову, увидим различных птиц, эндемиков острова - цапель, буйволов, варанов и просто полюбуемся яркой природой острова. Лучшие смотровые острова.
ежедневно в 09.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- В стоимость включено: спидбот
- Сопровождение русскоговорящего гида
- Фрукты и безалкогольные прохладительные напитки
- Спасательные жилеты
- Маски и трубки для снорклинга
- Что не входит
- В стоимость не включено: обед на острове
- Алкогольные напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: заберу из отеляЗавершение: отвезу в отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09.00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Программа может корректироваться в зависимости от погодных условий
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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