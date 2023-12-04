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Что вас ожидает:
- Морские красоты
- Можно взять с собой купальные принадлежности для снорклинга
Описание
Предлагаем Вам морскую рыбалку в Андаманском море, которое является настоящим раем для рыболовов, в его водах обитает множество удивительных рыб. Вместе с Вами мы поймаем тунца, и даже, если повезет, то и марлина). Из первой же пойманной рыбы, Вам приготовят сашими, похлебку и салат.
ежедневно в 09.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Спидбот
- Рыболовные снасти
- Дружелюбный тайский экипаж
- Который поможет вытащить Ваш улов
- Фрукты и прохладительные безалкогольные напитки
- Что не входит
- Мелкие расходы
- Алкогольные напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: заберем из отеляЗавершение: Доставим в отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09.00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Важная информация
- Зависит от климатических условий
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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