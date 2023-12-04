Рыбалка в Андаманском море

Индивидуальный трансфер на Пхукете
Рыбалка в Андаманском море
Ближайшие даты:
4
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6
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даты

Что вас ожидает:

  • Морские красоты
  • Можно взять с собой купальные принадлежности для снорклинга

Описание

Предлагаем Вам морскую рыбалку в Андаманском море, которое является настоящим раем для рыболовов, в его водах обитает множество удивительных рыб. Вместе с Вами мы поймаем тунца, и даже, если повезет, то и марлина). Из первой же пойманной рыбы, Вам приготовят сашими, похлебку и салат.

ежедневно в 09.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Спидбот
  • Рыболовные снасти
  • Дружелюбный тайский экипаж
  • Который поможет вытащить Ваш улов
  • Фрукты и прохладительные безалкогольные напитки
Что не входит
  • Мелкие расходы
  • Алкогольные напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: заберем из отеля
Завершение: Доставим в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
  • Зависит от климатических условий
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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