Артем проводит ещё 5 экскурсий

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Турне по ночной развлекательной жизни Пхукета

Артем
Артем – Гид из Пхукета
Наш ночной тур по Пхукету начнется с обзорной площадки, с которой вы сможете насладиться видом ночного Пхукета.

Дальше мы отправимся в один из самых необычных баров «Старого города».

А потом, если захотите, пойдем на Бангла-Роуд или побываем в лучшем баре Пхукета CafeDelMar.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $125 за экскурсию

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Турне по ночной развлекательной жизни Пхукета
Турне по ночной развлекательной жизни Пхукета
Начнем мы с обзорной площадки с видом на весь Пхукет-таун, даже ночью здесь очень красиво 🤩. После отправимся в “старый город”, откуда начал строиться Пхукет около полу века назад, помимо истории 📖, здесь нас будет ждать современный бар 🍹 с лучшей коктейльной картой. Немного продегустировав местные напитки, мы посетим Библиотеку. Нет! Читать мы тут вовсе не будем, здесь мы сможем немного оторваться под ритмы Хип-Хопа, вместе с современной тайской молодежью.
Далее нас ждет настоящий тайский клуб, где веселятся и выпивают обычные тайцы… эхх… сколько заведений на Пхукете я не посетил, это самое веселое. Тут можно пропустить по кружке холодного “Чанга”. К этому моменту “бангла” уже кипит жизни и самое время отправится на эту улицу и заглянуть в пару клубов.
Нет желания посещать “банглу”? Тогда мы отправимся в один из самых лучших клубов на Пхукете – CafeDelMar, тут всегда потрясающая музыка и приятная компания.
В конце вечера гид может вернуть вас в отель 🏨 или оставить на afterparty в любом ночном клубе/баре, по вашему желанию.
Что входит
  • Услуги русского гида
  • Авто/байк
  • Бензин
  • Шлем
Что не входит
  • Ужин и напитки
  • Возможный вход в ночной клуб
Начало
🚩 ваш отель
Место завершения
🏁 ваш отель или по желанию туриста
Турне по ночной развлекательной жизни Пхукета
Турне по ночной развлекательной жизни Пхукета
Турне по ночной развлекательной жизни Пхукета
Турне по ночной развлекательной жизни Пхукета

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Артем
Артем
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