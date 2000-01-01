Артем проводит ещё 5 экскурсий

Начнем мы с обзорной площадки с видом на весь Пхукет-таун, даже ночью здесь очень красиво 🤩. После отправимся в “старый город”, откуда начал строиться Пхукет около полу века назад, помимо истории 📖, здесь нас будет ждать современный бар 🍹 с лучшей коктейльной картой. Немного продегустировав местные напитки, мы посетим Библиотеку. Нет! Читать мы тут вовсе не будем, здесь мы сможем немного оторваться под ритмы Хип-Хопа, вместе с современной тайской молодежью.

Далее нас ждет настоящий тайский клуб, где веселятся и выпивают обычные тайцы… эхх… сколько заведений на Пхукете я не посетил, это самое веселое. Тут можно пропустить по кружке холодного “Чанга”. К этому моменту “бангла” уже кипит жизни и самое время отправится на эту улицу и заглянуть в пару клубов.

Нет желания посещать “банглу”? Тогда мы отправимся в один из самых лучших клубов на Пхукете – CafeDelMar, тут всегда потрясающая музыка и приятная компания.

В конце вечера гид может вернуть вас в отель 🏨 или оставить на afterparty в любом ночном клубе/баре, по вашему желанию.