Архипелаг Пхи Пхи Вы посетите Пхи Пхи Лей — необитаемый остров с бухтой Мая Бей, где снимался знаменитый фильм «Пляж» с Леонардо де Каприо. Также на этом острове мы побываем в лагуне, где вы сможете искупаться в чистейшей воде без волн. Также на этом архипелаге мы увидим остров Пхи Пхи Дон, где нет моторных передвижений, изучим его историю. Остров Яо Яй Жемчужина нашей экскурсии — это посещение прекрасного острова Яо Яй, на котором проводятся свадебные церемонии и снимали фильм «Механик» с актером Джейсоном Стетхемом. Организационные детали:

Вы будете передвигаться на комфортабельном спидботе, с лучшей командой Пхукета, где за вашей безопасностью будут следить наши обученные и сертифицированные гиды.