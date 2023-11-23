Удивительные острова Пхи-Пхи и остров Яо Яй: расширенная экскурсия

Удивительные острова Пхи-Пхи и остров Яо Яй

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Ответы на вопросы
Особенные достопримечательности с полным релаксом в Таиланде — это его великолепные острова.

Мало кто знает, что на многих из них снимались знаменитые рекламные ролики и даже голливудские фильмы.

Мы создали для вас уникальную экскурсию, во время которой вы посетите самые знаковые островные кинолокации, увидите невероятные природные красоты и насладитесь купанием в бирюзовых лагунах.
Удивительные острова Пхи-Пхи и остров Яо Яй: расширенная экскурсия
Удивительные острова Пхи-Пхи и остров Яо Яй: расширенная экскурсия
Удивительные острова Пхи-Пхи и остров Яо Яй: расширенная экскурсия
Удивительные острова Пхи-Пхи и остров Яо Яй: расширенная экскурсия
Удивительные острова Пхи-Пхи и остров Яо Яй: расширенная экскурсия
Удивительные острова Пхи-Пхи и остров Яо Яй: расширенная экскурсия
Удивительные острова Пхи-Пхи и остров Яо Яй: расширенная экскурсия
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (8+)2 150 ฿
Детский (от 3 до 8 лет)2 000 ฿
Детский (до 3-х лет)0 ฿

Что вас ожидает:

  • Архипелаг Пхи Пхи: Пхи Пхи Лей, Мая Бей, Пхи Пхи Дон
  • Остров Яо Яй
  • Остров Кхай

Описание

Архипелаг Пхи Пхи Вы посетите Пхи Пхи Лей — необитаемый остров с бухтой Мая Бей, где снимался знаменитый фильм «Пляж» с Леонардо де Каприо. Также на этом острове мы побываем в лагуне, где вы сможете искупаться в чистейшей воде без волн. Также на этом архипелаге мы увидим остров Пхи Пхи Дон, где нет моторных передвижений, изучим его историю. Остров Яо Яй Жемчужина нашей экскурсии — это посещение прекрасного острова Яо Яй, на котором проводятся свадебные церемонии и снимали фильм «Механик» с актером Джейсоном Стетхемом. Организационные детали:
Вы будете передвигаться на комфортабельном спидботе, с лучшей командой Пхукета, где за вашей безопасностью будут следить наши обученные и сертифицированные гиды.

Ежедневно. Приблизительное время отправления из отелей — 08:00-08:30. Время отправления на тур ближе к 11:00, обратно на пирс — к 18:00, к отелям — 19:30.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид
  • Спидбот
  • Питание (лучший ресторан на острове)
  • Входные билеты на острова
Что не входит
  • Все включено
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель, наш трансфер довезет до пирса
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Приблизительное время отправления из отелей — 08:00-08:30. Время отправления на тур ближе к 11:00, обратно на пирс — к 18:00, к отелям — 19:30.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 34 человек.
Важная информация
  • Здравствуйте
  • С Вами в ближайшее время по whatsapp или telegram свяжутся наши менеджеры
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
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Пхи-Пхи
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