Удивительные острова Пхи-Пхи и остров Яо Яй
Особенные достопримечательности с полным релаксом в Таиланде — это его великолепные острова.
Мало кто знает, что на многих из них снимались знаменитые рекламные ролики и даже голливудские фильмы.
Мы создали для вас уникальную экскурсию, во время которой вы посетите самые знаковые островные кинолокации, увидите невероятные природные красоты и насладитесь купанием в бирюзовых лагунах.
Мало кто знает, что на многих из них снимались знаменитые рекламные ролики и даже голливудские фильмы.
Мы создали для вас уникальную экскурсию, во время которой вы посетите самые знаковые островные кинолокации, увидите невероятные природные красоты и насладитесь купанием в бирюзовых лагунах.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (8+)
|2 150 ฿
|Детский (от 3 до 8 лет)
|2 000 ฿
|Детский (до 3-х лет)
|0 ฿
Что вас ожидает:
- Архипелаг Пхи Пхи: Пхи Пхи Лей, Мая Бей, Пхи Пхи Дон
- Остров Яо Яй
- Остров Кхай
Описание
Архипелаг Пхи Пхи Вы посетите Пхи Пхи Лей — необитаемый остров с бухтой Мая Бей, где снимался знаменитый фильм «Пляж» с Леонардо де Каприо. Также на этом острове мы побываем в лагуне, где вы сможете искупаться в чистейшей воде без волн. Также на этом архипелаге мы увидим остров Пхи Пхи Дон, где нет моторных передвижений, изучим его историю. Остров Яо Яй Жемчужина нашей экскурсии — это посещение прекрасного острова Яо Яй, на котором проводятся свадебные церемонии и снимали фильм «Механик» с актером Джейсоном Стетхемом. Организационные детали:
Вы будете передвигаться на комфортабельном спидботе, с лучшей командой Пхукета, где за вашей безопасностью будут следить наши обученные и сертифицированные гиды.
Ежедневно. Приблизительное время отправления из отелей — 08:00-08:30. Время отправления на тур ближе к 11:00, обратно на пирс — к 18:00, к отелям — 19:30.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид
- Спидбот
- Питание (лучший ресторан на острове)
- Входные билеты на острова
- Что не входит
- Все включено
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отель, наш трансфер довезет до пирсаЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно. Приблизительное время отправления из отелей — 08:00-08:30. Время отправления на тур ближе к 11:00, обратно на пирс — к 18:00, к отелям — 19:30.Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 34 человек.
- Важная информация
- Здравствуйте
- С Вами в ближайшее время по whatsapp или telegram свяжутся наши менеджеры
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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