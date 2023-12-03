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Что вас ожидает:
- Вы увидите все места
- Которые мечтали посмотреть на Пхукете
Описание
Предлагаем обзорную экскурсию по Пхукету на комфортабельном 7-местном автомобиле. Программа может быть составлена специально для Вас. На выбор любые локации острова: - большой Будда; - гора обезьян; - ферма слонов; - фото с тиграми; -ферма с крокодилами; -храм Wat Chalong (главный храм острова) и любые другие храмы по желанию; -завод по изготовлению рома; -закат солнца на мысе Пром Теп; - восход солнца на Самет Нангше; - парк птиц; -змеиная ферма; -дельфинарий, океанариум, аквапарк; - и тд
ежедневно в 09.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги опытного гида
- Что не входит
- Питание
- Входные билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберем из отеляЗавершение: Доставим в отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09.00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Зависит от климатических условий
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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