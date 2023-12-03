Весь Пхукет

Индивидуальный трансфер на Пхукете
Весь Пхукет
Весь Пхукет
Весь Пхукет
Весь Пхукет
Весь Пхукет
Весь Пхукет
Ближайшие даты:
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек
7
дек
8
дек
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дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Вы увидите все места
  • Которые мечтали посмотреть на Пхукете

Описание

Предлагаем обзорную экскурсию по Пхукету на комфортабельном 7-местном автомобиле. Программа может быть составлена специально для Вас. На выбор любые локации острова: - большой Будда; - гора обезьян; - ферма слонов; - фото с тиграми; -ферма с крокодилами; -храм Wat Chalong (главный храм острова) и любые другие храмы по желанию; -завод по изготовлению рома; -закат солнца на мысе Пром Теп; - восход солнца на Самет Нангше; - парк птиц; -змеиная ферма; -дельфинарий, океанариум, аквапарк; - и тд

ежедневно в 09.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги опытного гида
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем из отеля
Завершение: Доставим в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09.00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Зависит от климатических условий
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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