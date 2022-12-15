Пхукет — фантастический остров, сочетающий богатую культуру и сказочные пейзажи. Вы погуляете по Старому городу с яркими португальскими домами, полюбуетесь местными храмами и оцените гигантскую статую Большого Будды. Подниметесь на самые живописные смотровые площадки, побываете в мангровых лесах и заглянете на слоновью ферму. Будет интересно!

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Описание

Что вас ожидает

Пхукет Таун, храм Ват Чалонг и Биг Будда

Вы посетите Старый город с португальской колониальной архитектурой и подниметесь к статуе Большого Будды — самой высокой доступной точке Пхукета. А также осмотрите королевский храмовый комплекс Ват Чалонг, погуляете по мангровым лесам Ко Сире и познакомитесь с длиннохвостыми макаками. А на слоновьей ферме обниметесь с очаровательными слониками и покормите их фруктами.

Захватывающие дух панорамы

На Пхукете много смотровых площадок с прекрасным видом на остров и окрестности — я покажу вам лучшие из них! Среди них: Ветряк, Карон, мыс Промтеп, гора Каоранг и «Камень», где можно сделать имитацию фото над обрывом. Кроме того, мы заедем на чудесный малолюдный пляж Ао Йон, где практически никогда не бывает волн. И заглянем на обед в ресторан, где можно попробовать местную и европейскую кухни.

Пхукет изнутри

Я поделюсь интересной и полезной информацией о жизни на Пхукете. Вы узнаете, как правильно кормить обезьян, где снимать и обменивать деньги. Как подключить интернет, как стирать вещи, как развлекаться, какими приложениями карт и такси пользоваться. А если вы приехали на несколько месяцев и дольше, я расскажу, как снять жилье, как отдать детей в садик и в каких магазинах закупаться.

Организационные детали