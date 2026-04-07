Описание экскурсии
Пхукет-таун, храм Ват Чалонг и Ват Тхаи
Вы посетите Старый город с португальской архитектурой и прогуляетесь по колоритному кварталу. А также осмотрите королевский храмовый комплекс Ват Чалонг, завяжете сайсин в храме Тхаи.
Захватывающие дух панорамы
На Пхукете много смотровых площадок с прекрасным видом на остров и окрестности — я покажу вам лучшие из них! Среди них: Ветряк, Карон, мыс Промтеп, Као Кад и Као Кад Башня — изумительный вид на андаманский залив. Кроме того, мы заедем на чудесный малолюдный пляж Ао Йон, где практически никогда не бывает волн или пляж найхарн — самый южный пляж острова Пхукет. И заглянем на обед в ресторан, где можно попробовать местную и европейскую кухни.
Пхукет изнутри
Я поделюсь интересной и полезной информацией о жизни на Пхукете. Вы узнаете, как правильно кормить обезьян, где снимать и обменивать деньги. Как подключить интернет, как стирать вещи, как развлекаться, какими приложениями карт и такси пользоваться. А если вы приехали на несколько месяцев и дольше, я расскажу, как снять жилье, как отдать детей в садик и в каких магазинах закупаться.
Организационные детали
- Я заберу вас из отеля на территории острова Пхукет
- Экскурсия проходит на комфортном авто с климат-контролем
- Обед в ресторане (выбор блюд по вашим предпочтениям) оплачивается путешественниками самостоятельно по ценам меню — в среднем цена за блюдо составляет 170–220 батов
- Возможно изменение маршрута по вашему желанию
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Мы заранее обсудили какие будут места посещения в туре и внесли небольшие корректировки по
Дмитрий показал много красивых мест, храмов и смотровых площадок, а также отвёз в отличное место пообедать. По дороге