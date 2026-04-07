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Влюбиться в Пхукет за 1 день

Посетить лучшие достопримечательности острова и узнать о местной жизни на авто-пешеходной экскурсии
Пхукет — фантастический остров, сочетающий богатую культуру и сказочные пейзажи. Вы погуляете по Старому городу с яркими португальскими домами, полюбуетесь местными храмами. Подниметесь на самые живописные смотровые площадки и побываете в мангровых лесах. Будет интересно!
5
317 отзывов
Влюбиться в Пхукет за 1 день
Влюбиться в Пхукет за 1 день
Влюбиться в Пхукет за 1 день

Описание экскурсии

Пхукет-таун, храм Ват Чалонг и Ват Тхаи

Вы посетите Старый город с португальской архитектурой и прогуляетесь по колоритному кварталу. А также осмотрите королевский храмовый комплекс Ват Чалонг, завяжете сайсин в храме Тхаи.

Захватывающие дух панорамы

На Пхукете много смотровых площадок с прекрасным видом на остров и окрестности — я покажу вам лучшие из них! Среди них: Ветряк, Карон, мыс Промтеп, Као Кад и Као Кад Башня — изумительный вид на андаманский залив. Кроме того, мы заедем на чудесный малолюдный пляж Ао Йон, где практически никогда не бывает волн или пляж найхарн — самый южный пляж острова Пхукет. И заглянем на обед в ресторан, где можно попробовать местную и европейскую кухни.

Пхукет изнутри

Я поделюсь интересной и полезной информацией о жизни на Пхукете. Вы узнаете, как правильно кормить обезьян, где снимать и обменивать деньги. Как подключить интернет, как стирать вещи, как развлекаться, какими приложениями карт и такси пользоваться. А если вы приехали на несколько месяцев и дольше, я расскажу, как снять жилье, как отдать детей в садик и в каких магазинах закупаться.

Организационные детали

  • Я заберу вас из отеля на территории острова Пхукет
  • Экскурсия проходит на комфортном авто с климат-контролем
  • Обед в ресторане (выбор блюд по вашим предпочтениям) оплачивается путешественниками самостоятельно по ценам меню — в среднем цена за блюдо составляет 170–220 батов
  • Возможно изменение маршрута по вашему желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ресепшн вашего отеля на Пхукете
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1530 туристов
Я живу на Пхукете с 2014 года. Отлично знаю историю и культуру Таиланда. Я покажу вам, насколько многогранна эта страна и какие есть плюсы и минусы жизни в раю. Расскажу о местных обычаях и традициях, об особенностях менталитета тайцев и их философии, о сказках и верованиях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 317 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
316
4
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Евгений
Шикарная индивидуальная экскурсия. Дмитрий принял нас как своих гостей, создал очень комфортные условия и хорошо продуманный тур.
Мы заранее обсудили какие будут места посещения в туре и внесли небольшие корректировки по
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наших пожеланиям. Дмитрий также поделился ссылками с полезными местами/вещами на Пхукете и был всегда на связи если у нас были какие-то вопросы.
Думаю больше всего нам понравилось в экскурсии, что вам рассказывают все о месте посещения в виде интересного рассказа (а иногда даже подкрепляют видео и фото), подсказывают что самое интересное на локации, объясняют что можно, что нельзя и как получить максимум впечатлений, после чего дают свободу действий. Это создаёт ощущение что вы изучаете эти места самостоятельно но будучи подготовленными.
Также за экскурсию мы узнали много нового о буддизме, храмах и обрядах, о жизни Тайцев и увидели очень красивые места (причем тур построен так чтобы стараться не натыкаться на толпы туристов насколько это возможно).
В общем мы в восторге от экскурсии и от Дмитрия!

Шикарная индивидуальная экскурсия. Дмитрий принял нас как своих гостей, создал очень комфортные условия и хорошо продуманный тур.
Шикарная индивидуальная экскурсия. Дмитрий принял нас как своих гостей, создал очень комфортные условия и хорошо продуманный тур.
Шикарная индивидуальная экскурсия. Дмитрий принял нас как своих гостей, создал очень комфортные условия и хорошо продуманный тур.
Шикарная индивидуальная экскурсия. Дмитрий принял нас как своих гостей, создал очень комфортные условия и хорошо продуманный тур.
Шикарная индивидуальная экскурсия. Дмитрий принял нас как своих гостей, создал очень комфортные условия и хорошо продуманный тур.
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Н
Всей семьей были на обзорной экскурсии у Дмитрия в один из первых дней нашего отдыха - экскурсовод отлично погрузил нас в атмосферу Пхукета, подстраивался под наши запросы и выстраивал свое
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повествование в зависимости от интересов нашей разновозрастной группы. Провели с Дмитрием целый день и не испытали дискомфорта - в машине Дмитрий добавлял по мере использования разнообразные безалкогольные напитки, а благодаря его харизме и многолетнему опыту проживания в Тайланде - открыли с его помощью разнообразные стороны характера тайцев и их повседневной жизни, а также сделали множество замечательных фотографий по мере своего продвижения.

Всей семьей были на обзорной экскурсии у Дмитрия в один из первых дней нашего отдыха -
Всей семьей были на обзорной экскурсии у Дмитрия в один из первых дней нашего отдыха -
Всей семьей были на обзорной экскурсии у Дмитрия в один из первых дней нашего отдыха -
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Анна
Хотим оставить отзыв о нашей сегодняшней экскурсии с Дмитрием — нам очень понравилось.

Дмитрий показал много красивых мест, храмов и смотровых площадок, а также отвёз в отличное место пообедать. По дороге
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он рассказывал много интересного о Таиланде. Мы задавали разные вопросы — и про детские сады, и про школы, и просто про жизнь в стране. Было также много интересных историй про королей и правителей Таиланда.

Для меня это было особенно ценно: красивые виды, конечно, приятно смотреть, но именно такие рассказы помогают лучше почувствовать страну и делают поездку более запоминающейся.

Отдельно хочется отметить хорошо продуманный тайминг. Мы были на экскурсии с дочкой 1 год и 10 месяцев и немного переживали, как она перенесёт такую насыщенную программу. Но всё прошло очень комфортно.

Дмитрий рассказал про ритуалы в храмах и гадания — мы всё попробовали, это было интересно. В машине всегда была вода, что тоже очень приятно.

В целом остались очень хорошие впечатления. Спасибо Дмитрию за приятную и интересную экскурсию!

Хотим оставить отзыв о нашей сегодняшней экскурсии с Дмитрием — нам очень понравилось.
Хотим оставить отзыв о нашей сегодняшней экскурсии с Дмитрием — нам очень понравилось.
Хотим оставить отзыв о нашей сегодняшней экскурсии с Дмитрием — нам очень понравилось.
Хотим оставить отзыв о нашей сегодняшней экскурсии с Дмитрием — нам очень понравилось.
Хотим оставить отзыв о нашей сегодняшней экскурсии с Дмитрием — нам очень понравилось.
Хотим оставить отзыв о нашей сегодняшней экскурсии с Дмитрием — нам очень понравилось.
Хотим оставить отзыв о нашей сегодняшней экскурсии с Дмитрием — нам очень понравилось.
Хотим оставить отзыв о нашей сегодняшней экскурсии с Дмитрием — нам очень понравилось.
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Александр
Сегодня получили незабываемые впечатления на экскурсии. Дмитрий великолепный водитель, рассказчик, помощник… очень заботливый к своим гостям… и водичка для ног после пляжа, и водичка и не только во время всей
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поездки, и лежанка на песочке… очень хорошая машина, очень интересный рассказ от истории острова, до истории буддизма. Мы узнали как делают каучук, мы изучили буддизм и малость были шокированы (отдельными его учениями)…, мы посетили четыре храмовых комплекса, магазины старого города, безопасный пляж для купания, огромный список смотровых площадок, ресторан с вкусной едой (в котором нам Дмитрий помог с выбором блюд и рассказал все о них. были специфические запросы… такие как Икея (очень дочь хотела)… нам помогали и сопровождали во всем… огромное спасибо… рекомендуем.

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Анна
От всей души могу порекомендовать провести день в прекрасной поездке с Дмитрием. Интересно, легко, весело, увлекательно, полезно и вкусно! Да-да, вдобавок к стандартным удобствам индивидуальной экскурсии Дмитрий удивил нас широким
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ассортиментом прохладительных напитков, произведенных в Тайланде, целый день мы дегустировали разные вкусности)
Дмитрий гибко подстроился под наши запросы, очень комфортно выстроил маршрут, аккуратное вождение. Но главное - это лёгкое, непринужденное общение при этом насыщенное огромным количеством интереснейших фактов. Были семьей с двумя подростками, никто не утомился. В Тайланде мы в пятый раз и посещали неоднократно экскурсии, но больше 70% информации от Дмитрия услышали впервые. Уложились в голове почти все Рамы, стала понятна любовь к королю, предшественнику нынешнего. Одна экскурсия, а знаний о королевстве больше, чем у друзей, которые живут на острове более 4 лет)
Помимо политической стороны было много информации о религии, обрядах, храма.
Однозначно решили, что в следующий раз поедем с Дмитрием по другому маршруту. Было супер!

От всей души могу порекомендовать провести день в прекрасной поездке с Дмитрием. Интересно, легко, весело, увлекательно,
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Денис
Просто супер Крутая экскурсия с замечательный человеком, очень внимательным и интересным Дмитрием. Дети 7 и 11 лет были очень довольны, узнали много интересных исторических фактов и получили массу положительных эмоций. Взрослые тоже очень довольны 😊. Дмитрий профессионал своего дела. Спасибо ему большое!
Просто супер Крутая экскурсия с замечательный человеком, очень внимательным и интересным Дмитрием. Дети 7 и 11
Просто супер Крутая экскурсия с замечательный человеком, очень внимательным и интересным Дмитрием. Дети 7 и 11
Просто супер Крутая экскурсия с замечательный человеком, очень внимательным и интересным Дмитрием. Дети 7 и 11
Просто супер Крутая экскурсия с замечательный человеком, очень внимательным и интересным Дмитрием. Дети 7 и 11
Просто супер Крутая экскурсия с замечательный человеком, очень внимательным и интересным Дмитрием. Дети 7 и 11
Просто супер Крутая экскурсия с замечательный человеком, очень внимательным и интересным Дмитрием. Дети 7 и 11
Просто супер Крутая экскурсия с замечательный человеком, очень внимательным и интересным Дмитрием. Дети 7 и 11
Просто супер Крутая экскурсия с замечательный человеком, очень внимательным и интересным Дмитрием. Дети 7 и 11+6
Просто супер Крутая экскурсия с замечательный человеком, очень внимательным и интересным Дмитрием. Дети 7 и 11
Просто супер Крутая экскурсия с замечательный человеком, очень внимательным и интересным Дмитрием. Дети 7 и 11
Просто супер Крутая экскурсия с замечательный человеком, очень внимательным и интересным Дмитрием. Дети 7 и 11
Просто супер Крутая экскурсия с замечательный человеком, очень внимательным и интересным Дмитрием. Дети 7 и 11
Просто супер Крутая экскурсия с замечательный человеком, очень внимательным и интересным Дмитрием. Дети 7 и 11
Просто супер Крутая экскурсия с замечательный человеком, очень внимательным и интересным Дмитрием. Дети 7 и 11
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