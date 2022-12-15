Влюбиться в Пхукет за 1 день

Посетить лучшие достопримечательности острова и узнать о местной жизни на авто-пешеходной экскурсии

5
4 отзыва
Пхукет — фантастический остров, сочетающий богатую культуру и сказочные пейзажи.

Вы погуляете по Старому городу с яркими португальскими домами, полюбуетесь местными храмами и оцените гигантскую статую Большого Будды.

Подниметесь на самые живописные смотровые площадки, побываете в мангровых лесах и заглянете на слоновью ферму. Будет интересно!
Влюбиться в Пхукет за 1 день
Влюбиться в Пхукет за 1 день
Влюбиться в Пхукет за 1 день
Влюбиться в Пхукет за 1 день
Влюбиться в Пхукет за 1 день
Влюбиться в Пхукет за 1 день
Влюбиться в Пхукет за 1 день
Влюбиться в Пхукет за 1 день
Влюбиться в Пхукет за 1 день
Влюбиться в Пхукет за 1 день
Влюбиться в Пхукет за 1 день
Влюбиться в Пхукет за 1 день
Влюбиться в Пхукет за 1 день
Влюбиться в Пхукет за 1 день
Влюбиться в Пхукет за 1 день
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Описание

Что вас ожидает

Пхукет Таун, храм Ват Чалонг и Биг Будда

Вы посетите Старый город с португальской колониальной архитектурой и подниметесь к статуе Большого Будды — самой высокой доступной точке Пхукета. А также осмотрите королевский храмовый комплекс Ват Чалонг, погуляете по мангровым лесам Ко Сире и познакомитесь с длиннохвостыми макаками. А на слоновьей ферме обниметесь с очаровательными слониками и покормите их фруктами.

Захватывающие дух панорамы

На Пхукете много смотровых площадок с прекрасным видом на остров и окрестности — я покажу вам лучшие из них! Среди них: Ветряк, Карон, мыс Промтеп, гора Каоранг и «Камень», где можно сделать имитацию фото над обрывом. Кроме того, мы заедем на чудесный малолюдный пляж Ао Йон, где практически никогда не бывает волн. И заглянем на обед в ресторан, где можно попробовать местную и европейскую кухни.

Пхукет изнутри

Я поделюсь интересной и полезной информацией о жизни на Пхукете. Вы узнаете, как правильно кормить обезьян, где снимать и обменивать деньги. Как подключить интернет, как стирать вещи, как развлекаться, какими приложениями карт и такси пользоваться. А если вы приехали на несколько месяцев и дольше, я расскажу, как снять жилье, как отдать детей в садик и в каких магазинах закупаться.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном авто с кондиционером
  • Дополнительные расходы: 20-50 бат — орешки для обезьян; 100 бат — корзина с фруктами для слона; ресторан по меню
  • Возможно изменение маршрута по вашему желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
15 дек 2022
Однозначно и стопроцентно рекомендую эту экскурсию! Дмитрий очень порадовал маршрутом, а также своими знаниями о регионе (начиная рассказом о взаимоотношениях короля Таиланда и Николая 2, заканчивая описанием самых тусовочных мест на Пхукете), не говоря о том, что Дмитрий крайне интересный и доброжелательный. Любовь к своему делу чувствовалась в мелочах. Именно поэтому день пролетел абсолютно незаметно.

Однозначно лайк🙃
Г
11 дек 2022
Отличная экскурсия, с комфортом посмотрели много красивых мест и составили представление о Пхукете. Гид рассказал много интересной информации, а так же помог решить несколько вопросов кроме тура. Рекомендую!
Отличная экскурсия, с комфортом посмотрели много красивых мест и составили представление о Пхукете. Гид рассказал многоОтличная экскурсия, с комфортом посмотрели много красивых мест и составили представление о Пхукете. Гид рассказал многоОтличная экскурсия, с комфортом посмотрели много красивых мест и составили представление о Пхукете. Гид рассказал много
А
11 дек 2022
Был с сыном 8 лет и женой - Отлична экскурсия! Каждому было интересно - Дмитрий очень классный рассказчик и маршрут составлен очень грамотно. Причем его можно корректировать под какие-то индивидуальные пожелания, а Дима с удовольствием делится информацией сильно за ее рамками (быт, социальный аспект и тп).
Короче: если вас случайно занесло бы на Пхукет на 1 день и вы бы его потратили на эту поездку, то потом можно говорить: я пхукет видел я его знаю;)))

ПС я редко пишу отзывы, а тем более такие длинные
Ю
8 дек 2022
Брали экскурсию 07.12.22. Дмитрий отличный рассказчик со знанием истории, экономики, политики и всей жизни страны. Есть ответ на любой вопрос. Предусмотрительный, вежливый, пунктуальный, корректирует маршрут по вашим пожеланиям. Мы были с 8-ми месячным ребенком, программа была такая насыщенная, что мы отказались от последних двух локаций в связи с усталостью.
Брали экскурсию 07.12.22. Дмитрий отличный рассказчик со знанием истории, экономики, политики и всей жизни страны. Есть

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