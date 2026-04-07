Пхукет — фантастический остров, сочетающий богатую культуру и сказочные пейзажи. Вы погуляете по Старому городу с яркими португальскими домами, полюбуетесь местными храмами. Подниметесь на самые живописные смотровые площадки и побываете в мангровых лесах. Будет интересно!

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Описание экскурсии

Пхукет-таун, храм Ват Чалонг и Ват Тхаи

Вы посетите Старый город с португальской архитектурой и прогуляетесь по колоритному кварталу. А также осмотрите королевский храмовый комплекс Ват Чалонг, завяжете сайсин в храме Тхаи.

Захватывающие дух панорамы

На Пхукете много смотровых площадок с прекрасным видом на остров и окрестности — я покажу вам лучшие из них! Среди них: Ветряк, Карон, мыс Промтеп, Као Кад и Као Кад Башня — изумительный вид на андаманский залив. Кроме того, мы заедем на чудесный малолюдный пляж Ао Йон, где практически никогда не бывает волн или пляж найхарн — самый южный пляж острова Пхукет. И заглянем на обед в ресторан, где можно попробовать местную и европейскую кухни.

Пхукет изнутри

Я поделюсь интересной и полезной информацией о жизни на Пхукете. Вы узнаете, как правильно кормить обезьян, где снимать и обменивать деньги. Как подключить интернет, как стирать вещи, как развлекаться, какими приложениями карт и такси пользоваться. А если вы приехали на несколько месяцев и дольше, я расскажу, как снять жилье, как отдать детей в садик и в каких магазинах закупаться.

Организационные детали