Эта экскурсия позволит вам насладиться островами без толп туристов.
Вы сможете встретить дружелюбных свинок, отдохнуть под пальмами и сделать уникальные снимки в спокойной обстановке. После острова мы отправимся к коралловому рифу для яркого снорклинга среди красочных рыб.
Описание водной прогулкиМы отправляемся в путь рано, чтобы приехать на Остров свиней до основной массы гостей. Хотя мы не обещаем, что на острове не будет других посетителей, вы точно окажетесь здесь раньше, чем скопится толпа. Итак, вас ждет общение со свинками на Ко Мадсум, где можно будет покормить их полезными угощениями, отдохнуть на пляже, сделать красивые снимки на фоне живописной природы и насладиться вкусной едой. Группы, путешествующие после полудня, увидят прекрасный закат, если позволит погода. Далее вас ждет снорклинг на острове Ко Тан. До отправления проведём для вас инструктаж. Затем вы сядете в длиннохвостый катер и отправитесь в путь, наслаждаясь видами скалистых островов и морскими просторами! На острове Ко Тан вы проведёте около часа — поплаваете вокруг кораллового рифа и отыщете множество тропических рыбок. Важная информация:
- Экскурсия подходит всем путешественникам без ограничений;
- Если ваша группа больше трёх человек, то потребуется доплатить на месте 500 батов за каждого дополнительного участника.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров свиней Ко Мадсум
- Риф острова Ко Тан (снорклинг)
Что включено
- Поездка на лодке и снорклинг (маска, трубка, ласты)
- Термобокс со льдом, прохладительные напитки
- Cтраховка и спасательные жилеты.
Что не входит в цену
- Оплата за вход на два острова Ко Мадсум и Ко Тен (100 батов/чел.)
- Трансфер до пирса и обратно (1500 батов за микроавтобус (туда-обратно) )
- По желанию, можем провести индивидуальную экскурсию на скоростном катере - 9000 батов.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самуи
Завершение: В точке начала экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
