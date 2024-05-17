Экскурсии по воде на Самуи

Найдено 5 экскурсий в категории «Водные развлечения» на Самуи, цены от $49. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Жемчужины национального парка Анг Тонг
Групповая
8 часов
11 отзывов
Жемчужины национального парка Анг Тонг
Изумрудное озеро, экзотические острова, снорклинг и белоснежные пляжи на морской прогулке
Начало: Ресепшен вашего отеля
«Всего 45 минут на скоростном катере — и вы на острове Вау, где вас ждет снорклинг на коралловом рифе»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$63 за человека
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Групповая
8 часов
5 отзывов
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Снорклинг среди кораллов и подводных обитателей, роскошные пляжи и традиционная тайская кухня
Начало: Ресепшен вашего отеля
«9:00 – отправляемся на скоростном катере к Ко Тао»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$68 за человека
Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
Групповая
8 часов
3 отзыва
Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
Начало: Ресепция Вашего отеля
«Вам предстоит увлекательное путешествие на туристическом тайском корабле»
Расписание: Ежедневно с англогидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 529.81฿ за человека
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
Индивидуальная
4.5 часа
6 отзывов
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
Поплавать с маской вокруг кораллового рифа и побывать на острове Свиней
Начало: В районе Lipa Noi
«Затем вы сядете в длиннохвостый катер и отправитесь в путь, наслаждаясь видами скалистых островов и морскими просторами»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$49 за человека
Морская рыбалка на Самуи
Мини-группа
7 часов
Морская рыбалка на Самуи
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 112.59฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Жемчужины национального парка Анг Тонг
    Мне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорю на английском, но мне
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    было очень комфортно! Гид великолепный, шутил, объяснял, а главное заботился о каждом! Когда увидел, что я все же собралась пойти на хайкинг на точку обзора 500 метров, дал с собой воды и убедился, что я поняла во сколько нужно вернуться. Я дошла не до конца, очень жарко, но впечатления от всей поездки великолепные. Все чётко по времени, по программе, просто блестящие! Виды шикарные, настроение отличное! Спасибо организаторам!

    Мне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорюМне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорюМне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорю
  • Ю
    Юлия
    21 апреля 2024
    Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
    Поездка организована на высшем уровне. Каждый этап был прекрасно спланирован и оставил только положительные впечатления. Особенно впечатлили забавные свинки. Было правда очень солнечно. Рекомендую брать с собой крем от загара.
  • П
    Павел
    26 марта 2024
    Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
    Отлично провел время. Спасибо Сергею. Организовано все четко. На каждом этапе все ясно и понятно. Дружелюбная команда. Рекомендую! Снорклинг очень понравился была хорошая прозрачность воды и много рыб))
  • Т
    Татьяна
    6 февраля 2024
    Жемчужины национального парка Анг Тонг
    Всё понравилось. Хорошая, не утомительная экскурсия.
  • Л
    Людмила
    17 января 2024
    Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
    Рекомендую гида Сергея. Очень пунктуален, ориентирован на Клиента. Никаких сюрпризов- все четко по договорённости. Выстраивает совместную встречу по желанию заказчика. В общении приятен. Рекомендую к путешествиям на Самуи! Сергею большое спасибо за незабываемое путешествие!
  • И
    Иван
    14 марта 2023
    Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
    Ничего особенного, но и ничего плохого. Обычный тайский групповой тур. Организован неплохо и комфортно. Но никакого лакшери конечно же. Ребята по сути
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    перепродают тайский тур. Крайне желательно знание английского на хотя бы базовом уровне. Русского не будет. Вас заберут от отеля вместе с другими туристами по пути. Привезут на пирс где собирается толпа на все экскурсии этой компании. Пометят цветными нитками на группы, что бы вы не поехали не на свой тур. Отвезут на скоростной лодке на КаоТао. 40 минут снорклинга. Средненького. Базовые рыбки и стайки рыб. Затем едем обедать здесь же рядом. Скоромный, но неплохой шведский стол Там же можно немного покупаться в спокойном чистом море Затем едем на остров, где можно - или пойти на смотровую площадку (мы не пошли) увидеть морские просторы и композицию из этих 3 островов. - или примерно час-полтора сноркать (еще более так себе чем было, но зато в заливе плавают мелкие мелкие акулки). Заливы тёплые и спокойные и пляж хороший - так что мы посмотрели акулок и я пошел дремать в тень, а жена бултыхалась до конца. После этого вас вернут на остров, где на обычных Туктуках (маршрутках из джипов) развезут домой В целом на 4 по интересности. На 4+ организационно. Чуть не забыли одного немца на острове, вспомнили про него, так как нашли его кошелек и искали кому принадлежит:) Так что, тайцы гиды, хоть и пересчитывают вас по 10 раз, хоть и стараются всю группу вести от точки до точки, но щелкать клювом не надо:) Запоминайте свой корабль, название и номер и слушайте крики гидов.

  • А
    Анастасия
    13 февраля 2023
    Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
    Всё очень понравилось, спасибо!
  • Е
    Елена
    25 ноября 2022
    Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
    Больше всего мне понравились гиды👍 Роман и Антон выше всяких похвал👍 С такими гидами самая скучная экскурсия превратится в волшебное
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    приключение и море положительных эмоций! Сама экскурсия мне знакома, всегда езжу на неё, когда бываю на Пхукете. Омрачил только ливень(((берите с собой дождевики!! Повторюсь, гиды Антон и Роман просто суперр👍 Огромное им спасибо, не часто встретишь таких профессиональных, обаятельных и общительных гидов.

Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Водные развлечения»

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  1. Жемчужины национального парка Анг Тонг
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  3. Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
  4. Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
  5. Морская рыбалка на Самуи
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  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Самуи в июне 2024
Сейчас на Самуи в категории "Водные развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 49 до 2 112.59. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
Водные экскурсии на Самуи на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам