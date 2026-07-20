Sergei проводит ещё 1 экскурсию

Эта поездка - отличный способ расслабиться и побыть в гармонии с природой.
Вас доставят на лодках к двум живописным островам Самуи: возле берегов первого нырнёте с маской за разноцветными рыбками, а
Вас доставят на лодках к двум живописным островам Самуи: возле берегов первого нырнёте с маской за разноцветными рыбками, а
5 причин купить эту экскурсию
- 🐠 Снорклинг на коралловом рифе
- 🐷 Общение со свинками на Ко Мадсум
- 🌴 Отдых на живописных пляжах
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 🚤 Удобная поездка на лодке
Что можно увидеть
- Ко Тан
- Ко Мадсум
Описание экскурсии
Мы отправляемся рано, чтобы приехать на Pig Island до основной массы гостей. Хотя мы не обещаем, что на острове не будет других посетителей, вы точно окажетесь здесь раньше, чем скопится толпа.
- Общение со свинками на Ко Мадсум: вы отправитесь на небольшой остров Ко Мадсум (остров Свиньи), где можно будет покормить свинок здоровыми угощениями, отдохнуть на пляже, сделать красивые снимки на фоне живописной природы и насладиться вкусной едой. Группы, путешествующие после полудня, увидят прекрасный закат, если позволит погода.
- Снорклинг на острове Ко Тан: до отправления проведём для вас инструктаж. Затем вы сядете в длиннохвостый катер и отправитесь в путь, наслаждаясь видами скалистых островов и морскими просторами! На острове Ко Тан вы проведёте около часа — поплаваете вокруг кораллового рифа и отыщете множество тропических рыбок.
Организационные детали
- Экскурсия подходит всем путешественникам без ограничений
- В случае если ваша группа больше трёх, то требуется доплатить на месте 500 батов за каждого дополнительного участника
- В стоимость входит: поездка на лодке и снорклинг (маска, трубка, ласты), термобокс со льдом, прохладительные напитки, страховка.
- В стоимость не входит оплата за вход на два острова Ко Мадсум и Ко Тен (100 батов с чел.) и трансфер до пирса и обратно. Данную услугу вы можете заказать у нас по цене 1500 батов за микроавтобус (туда-обратно) или добраться до пирса самостоятельно.
- На судне есть спасательные жилеты
- Экскурсия проходит на тайской лодке. Мы также можем провести индивидуальную экскурсию на скоростном катере за 9000 батов
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Lipa Noi
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов на Самуи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 781 туриста
Добро пожаловать в Таиланд, который стал моим домом в 2018 году. Я Сергей. Увлекаюсь поиском новых мест, исследованием разных культур и народов, а также музыкой и спортом. Несколько лет я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Отличная экскурсия. Особенно хорошо то, что мы были одни. Сергей объяснил все организационные вопросы, все было так как написано. Отвезли, привезли. Свинки супер! Когда ныряли с маской водитель лодки по кормил рыб, все супер! Когда были на острове со свинками к концу нашего прибывания приехали другие туристы, большое лодки и куча народа, поэтому советую ехать индивидуально!
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Отличная организация забрали отвезли ли привезли, все комфортно. Хрюшки забавные, но надо понимать, что это природа и когда хочешь покормить малышей обязательно прибегут огромные кабаны. Купались только собаки 😂
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Е
поездка прошла хорошо, меня забрал и потом и отвез в отель тайский водитель, привез на пирс, передал капитану тайской лодки и мы отправились по заданному маршруту, экскурсия была индивидуальная, я
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А
Были 25.03 на прогулке, все понравилось. Свинки такие милые, особенно малыши. На острове есть кафе где можно купить корм товарищам чушкам за 50 бат ну и себе воду, соки или
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А
Всем доброго дня! Обратились к Сергею по поводу организации лодочной экскурсии со снорклингом на Ко-Мадсум. Начало прошло по плану, встреча без задержек, в оговоренное время. Снорклинга не случилось по причине
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Мы остались в восторге от чудесной морской прогулки на острова Ко Мадсум и Ко Тэн, которую для нас организовал Сергей и получили массу приятных впечатлений!:) Добирались до островов на яркой
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