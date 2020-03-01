Sergei проводит ещё 1 экскурсию

Жемчужины национального парка Анг Тонг
Изумрудное озеро, экзотические острова, снорклинг и белоснежные пляжи на морской прогулке
Приглашаю посетить изумительно красивый национальный парк Анг Тонг, состоящий из 42 островов с девственной природой и пустынными пляжами. Вы увидите скалистые образования причудливой формы, живописные пещеры и гроты, познакомитесь на снорклинге с подводными жителями, поплаваете на каяках и отдохнете на шикарном пляже. А еще насладитесь красотой изумрудно-зеленого озера, вдохнете незабываемый аромат тропиков и надолго запомните красоту экзотических ландшафтов.