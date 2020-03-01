Sergei проводит ещё 1 экскурсию

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  4. Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island

Поплавать с маской вокруг кораллового рифа и побывать на острове Свиней

Sergei
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Sergei – ваш гид
Эта поездка — отличный способ расслабиться и побыть в гармонии с природой.

Мы доставим вас на лодках к двум живописным островам Самуи: возле берегов первого нырнёте с маской за разноцветными рыбками, а на другом пообщаетесь с его обитателями — свиньями, отдохнёте в тени пальм и сделаете красивые кадры.
$65 за человека
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Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 4.5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Lipa Noi
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Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island

Что вас ожидает

  • Снорклинг на острове Ко Тан: мы встретимся на пирсе за 20 минут до отправления, проведём для вас инструктаж и по пунктам расскажем программу путешествия. Затем вы сядете в длиннохвостый катер и отправитесь в путь, наслаждаясь видами скалистых островов и морскими просторами! На острове Ко Тан вы проведёте около часа — поплаваете вокруг кораллового рифа и отыщете множество тропических рыбок.
  • Общение со свинками на Ко Мадсум: после снорклинга вы отправитесь на небольшой остров Ко Мадсум (остров Свиньи), где можно будет покормить свинок здоровыми угощениями, отдохнуть на пляже, сделать красивые снимки на фоне живописной природы и насладиться вкусной едой. Закончив с трапезой, вы вернетесь на лодке к пирсу, где началось ваше приключение. Группы, путешествующие после полудня, увидят прекрасный закат, если позволит погода.

Организационные детали

  • Как добраться до места: если у вас нет машины, вы можете написать мне, я организую трансфер до места встречи и обратно. Стоимость — 600 бат за машину. Цена делится на всех участников тура.
  • В стоимость входит: поездка на лодке, снорклинг (маска, трубка, ласты) обед на острове Ко Мадсум
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island

Экскурсия проводится в будние дни в 09:00 и 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе Lipa Noi.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Sergei
Sergei
Привет! Меня зовут Сергей. Долгое время я живу на Самуи. Меня вдохновляют: спорт, закаты, музыка и приключения. А еще я знаю захватывающие маршруты, проходящие через джунгли и против туристического потока. Буду рад поделиться своими знаниями, которые превратят несколько мгновений вашей жизни в нечто незабываемое! :)
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Sergei проводит ещё 1 экскурсию

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