Sergei проводит ещё 1 экскурсию

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Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island

Погрузитесь в подводный мир у берегов Ко Тан и пообщайтесь с дружелюбными свинками на Ко Мадсум. Идеальный отдых на Самуи для всей семьи
Эта поездка - отличный способ расслабиться и побыть в гармонии с природой.

Вас доставят на лодках к двум живописным островам Самуи: возле берегов первого нырнёте с маской за разноцветными рыбками, а
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на другом пообщаетесь с его обитателями - свиньями, отдохнёте в тени пальм и сделаете красивые кадры.

Сначала вы отправитесь на остров Ко Тан, где проведёте около часа, наслаждаясь снорклингом и исследуя коралловый риф.

Затем вас ждёт остров Ко Мадсум, где можно покормить свинок, отдохнуть на пляже и насладиться вкусной едой. Экскурсия подходит всем путешественникам без ограничений. В стоимость включены поездка на лодке, снорклинг, прохладительные напитки и страховка

5
34 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐠 Снорклинг на коралловом рифе
  • 🐷 Общение со свинками на Ко Мадсум
  • 🌴 Отдых на живописных пляжах
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
  • 🚤 Удобная поездка на лодке
Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island

Что можно увидеть

  • Ко Тан
  • Ко Мадсум

Описание экскурсии

Мы отправляемся рано, чтобы приехать на Pig Island до основной массы гостей. Хотя мы не обещаем, что на острове не будет других посетителей, вы точно окажетесь здесь раньше, чем скопится толпа.

  • Общение со свинками на Ко Мадсум: вы отправитесь на небольшой остров Ко Мадсум (остров Свиньи), где можно будет покормить свинок здоровыми угощениями, отдохнуть на пляже, сделать красивые снимки на фоне живописной природы и насладиться вкусной едой. Группы, путешествующие после полудня, увидят прекрасный закат, если позволит погода.
  • Снорклинг на острове Ко Тан: до отправления проведём для вас инструктаж. Затем вы сядете в длиннохвостый катер и отправитесь в путь, наслаждаясь видами скалистых островов и морскими просторами! На острове Ко Тан вы проведёте около часа — поплаваете вокруг кораллового рифа и отыщете множество тропических рыбок.

Организационные детали

  • Экскурсия подходит всем путешественникам без ограничений
  • В случае если ваша группа больше трёх, то требуется доплатить на месте 500 батов за каждого дополнительного участника
  • В стоимость входит: поездка на лодке и снорклинг (маска, трубка, ласты), термобокс со льдом, прохладительные напитки, страховка.
  • В стоимость не входит оплата за вход на два острова Ко Мадсум и Ко Тен (100 батов с чел.) и трансфер до пирса и обратно. Данную услугу вы можете заказать у нас по цене 1500 батов за микроавтобус (туда-обратно) или добраться до пирса самостоятельно.
  • На судне есть спасательные жилеты
  • Экскурсия проходит на тайской лодке. Мы также можем провести индивидуальную экскурсию на скоростном катере за 9000 батов
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Lipa Noi
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов на Самуи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 781 туриста
Добро пожаловать в Таиланд, который стал моим домом в 2018 году. Я Сергей. Увлекаюсь поиском новых мест, исследованием разных культур и народов, а также музыкой и спортом. Несколько лет я
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проводил авторские экскурсии лично, но со временем вокруг меня собралась команда надёжных гидов, каждый из которых прошёл личный отбор и разделяет мой подход к путешествиям. Путешествие с нами — это возможность ощутить дух первооткрывателя в локациях, недоступных для массового туризма. Независимо от того, выбираетесь ли вы в приключение по джунглям или на обзорную экскурсию по знаковым достопримечательностям, наш маршрут будет спланирован так, чтобы избежать больших скоплений людей, насколько это возможно. Будем рады помочь с любыми вопросами, связанными с пребыванием в Таиланде, — от трансферов из аэропорта до приобретения недвижимости. До встречи на Самуи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
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Л
Отличная экскурсия. Особенно хорошо то, что мы были одни. Сергей объяснил все организационные вопросы, все было так как написано. Отвезли, привезли. Свинки супер! Когда ныряли с маской водитель лодки по кормил рыб, все супер! Когда были на острове со свинками к концу нашего прибывания приехали другие туристы, большое лодки и куча народа, поэтому советую ехать индивидуально!
Отличная экскурсия. Особенно хорошо то, что мы были одни. Сергей объяснил все организационные вопросы, все было
Отличная экскурсия. Особенно хорошо то, что мы были одни. Сергей объяснил все организационные вопросы, все было
Отличная экскурсия. Особенно хорошо то, что мы были одни. Сергей объяснил все организационные вопросы, все было
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Наталья
Отличная организация забрали отвезли ли привезли, все комфортно. Хрюшки забавные, но надо понимать, что это природа и когда хочешь покормить малышей обязательно прибегут огромные кабаны. Купались только собаки 😂
Отличная организация забрали отвезли ли привезли, все комфортно. Хрюшки забавные, но надо понимать, что это природа
Отличная организация забрали отвезли ли привезли, все комфортно. Хрюшки забавные, но надо понимать, что это природа
Отличная организация забрали отвезли ли привезли, все комфортно. Хрюшки забавные, но надо понимать, что это природа
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Е
поездка прошла хорошо, меня забрал и потом и отвез в отель тайский водитель, привез на пирс, передал капитану тайской лодки и мы отправились по заданному маршруту, экскурсия была индивидуальная, я
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была одна, никакого чувства страха или опасности для меня не возникло, хотя я еще та тревожница, мы пришли на остров самые первые, покормила хрюшей, сделали прикольные снимки, погладила, никто не кусался, на острове два часа пробыли, далее приехали туристы и заполнили остров, далее был часовой снорклинг, людей было много, рыбок мало, не могу сказать что меня впечатлила фауна этого места, но вцелом хорошо, поэтому рекомендую к посещению эту экскурсию!

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А
Были 25.03 на прогулке, все понравилось. Свинки такие милые, особенно малыши. На острове есть кафе где можно купить корм товарищам чушкам за 50 бат ну и себе воду, соки или
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что-то ещё. Людей на острове было немного поскольку выехали мы раньше чем приезжает основная масса туристов, это огромный плюс. Снорклили также не в толпе, уже под конец когда мы устали плавать на споте начала собираться толпа.

На лодке во время передвижения и снорклинга выдают жилеты, капитан следил за нами пока мы плавали, периодически давая знать о себе чтобы мы не потеряли лодку из виду. На лодке была вода, маски. Рыбы в море угарные и их много.

В общем хорошая, спокойная прогулка без толп и стресса. Спасибо Сергею.

Были 25.03 на прогулке, все понравилось. Свинки такие милые, особенно малыши. На острове есть кафе где
Были 25.03 на прогулке, все понравилось. Свинки такие милые, особенно малыши. На острове есть кафе где
Были 25.03 на прогулке, все понравилось. Свинки такие милые, особенно малыши. На острове есть кафе где
Были 25.03 на прогулке, все понравилось. Свинки такие милые, особенно малыши. На острове есть кафе где
Были 25.03 на прогулке, все понравилось. Свинки такие милые, особенно малыши. На острове есть кафе где
Были 25.03 на прогулке, все понравилось. Свинки такие милые, особенно малыши. На острове есть кафе где
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А
Всем доброго дня! Обратились к Сергею по поводу организации лодочной экскурсии со снорклингом на Ко-Мадсум. Начало прошло по плану, встреча без задержек, в оговоренное время. Снорклинга не случилось по причине
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высокой волны в этот день, поэтому на поросячем острове пришлось задержаться. Но мы не расстроились, т. к. основной целью он и был. Но Сергей оказался очень ответственным организатором и в качестве компенсации предложил бесплатную экскурсию вглубь острова, на водопады, Tarnim Magic Garden и прочие достопримечательности по произвольному маршруту. Рекомендуем!

Всем доброго дня! Обратились к Сергею по поводу организации лодочной экскурсии со снорклингом на Ко-Мадсум. Начало
Всем доброго дня! Обратились к Сергею по поводу организации лодочной экскурсии со снорклингом на Ко-Мадсум. Начало
Всем доброго дня! Обратились к Сергею по поводу организации лодочной экскурсии со снорклингом на Ко-Мадсум. Начало
Всем доброго дня! Обратились к Сергею по поводу организации лодочной экскурсии со снорклингом на Ко-Мадсум. Начало
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Ольга
Мы остались в восторге от чудесной морской прогулки на острова Ко Мадсум и Ко Тэн, которую для нас организовал Сергей и получили массу приятных впечатлений!:) Добирались до островов на яркой
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тайской лодке, на лодке была только наша компания и капитан. Свинки на Ко Мадсум - милейшие создания, от которых невозможно оторваться:) Сделали, кажется, тысячу фотографий с ними😄 Настоящая свинкотерапия😄 Снорклинг на Ко Тао достойный - чистая вода, довольно большой риф, разнообразие ярких рыбок. Капитан ждал, пока мы вдоволь накупаемся и с ветерком домчал нас на Самуи. Сергей организовал для нас трансфер до пирса и обратно, во время поездки рассказал нам множество интересных историй из своей жизни в Таиланде и провел небольшой экскурс в местную культуру и менталитет:) От всей души рекомендуем эту прогулку!

Мы остались в восторге от чудесной морской прогулки на острова Ко Мадсум и Ко Тэн, которую
Мы остались в восторге от чудесной морской прогулки на острова Ко Мадсум и Ко Тэн, которую
Мы остались в восторге от чудесной морской прогулки на острова Ко Мадсум и Ко Тэн, которую
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