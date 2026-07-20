Sergei проводит ещё 1 экскурсию

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что-то ещё. Людей на острове было немного поскольку выехали мы раньше чем приезжает основная масса туристов, это огромный плюс. Снорклили также не в толпе, уже под конец когда мы устали плавать на споте начала собираться толпа.



На лодке во время передвижения и снорклинга выдают жилеты, капитан следил за нами пока мы плавали, периодически давая знать о себе чтобы мы не потеряли лодку из виду. На лодке была вода, маски. Рыбы в море угарные и их много.



В общем хорошая, спокойная прогулка без толп и стресса. Спасибо Сергею.