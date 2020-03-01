Sergei проводит ещё 1 экскурсию

Морской парк Ангтонг — россыпь островов

Поплавать на каяке, отдохнуть на пляже, понырять с маской и увидеть архипелаг со смотровых площадок

В этом путешествии мы соединили активный отдых — и расслабленный пляжный. Вы проплывете среди островов национального парка Ангтонг на скоростном катере и каяках. Займетесь снорклингом и подниметесь на вершину горы, увидите Изумрудное озеро и сделаете фото с лучших ракурсов. А я расскажу об истории парка, местных жителях и их культуре.