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перепродают тайский тур. Крайне желательно знание английского на хотя бы базовом уровне. Русского не будет. Вас заберут от отеля вместе с другими туристами по пути. Привезут на пирс где собирается толпа на все экскурсии этой компании. Пометят цветными нитками на группы, что бы вы не поехали не на свой тур. Отвезут на скоростной лодке на КаоТао. 40 минут снорклинга. Средненького. Базовые рыбки и стайки рыб. Затем едем обедать здесь же рядом. Скоромный, но неплохой шведский стол Там же можно немного покупаться в спокойном чистом море Затем едем на остров, где можно - или пойти на смотровую площадку (мы не пошли) увидеть морские просторы и композицию из этих 3 островов. - или примерно час-полтора сноркать (еще более так себе чем было, но зато в заливе плавают мелкие мелкие акулки). Заливы тёплые и спокойные и пляж хороший - так что мы посмотрели акулок и я пошел дремать в тень, а жена бултыхалась до конца. После этого вас вернут на остров, где на обычных Туктуках (маршрутках из джипов) развезут домой В целом на 4 по интересности. На 4+ организационно. Чуть не забыли одного немца на острове, вспомнили про него, так как нашли его кошелек и искали кому принадлежит:) Так что, тайцы гиды, хоть и пересчитывают вас по 10 раз, хоть и стараются всю группу вести от точки до точки, но щелкать клювом не надо:) Запоминайте свой корабль, название и номер и слушайте крики гидов.