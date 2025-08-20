Мои заказы

Экскурсии на Остров свиней «Pig island» из Самуи

Найдено 3 экскурсии в категории «Остров Свиней» на Самуи, цены от $99. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
4.5 часа
29 отзывов
Водная прогулка
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
Погрузитесь в подводный мир у берегов Ко Тан и пообщайтесь с дружелюбными свинками на Ко Мадсум. Идеальный отдых на Самуи для всей семьи
Начало: В районе Lipa Noi
«Мы отправляемся рано, чтобы приехать на Pig Island до основной массы гостей»
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
$99 за всё до 8 чел.
Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
2 часа
Водная прогулка
Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
Начало: Самуи
«Приехать на остров Свиней раньше всех и поплавать с маской вокруг кораллового рифа Эта прогулка позволит насладиться островами без толп туристов»
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
3200 ฿ за всё до 5 чел.
Экскурсия на острова Ко Тан и Ко Мадсум (остров со свинками)
5 часов
Групповая
до 25 чел.
Экскурсия на острова Ко Тан и Ко Мадсум (остров со свинками)
Начало: Ресепшн вашего отеля
«После исследования подводного мира, экскурсия продолжится на остров Ко Мадсум, также известный как «Остров Свиней»»
Расписание: Ежедневно
21 ноя в 07:30
22 ноя в 07:30
1895 ฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Арина
    20 августа 2025
    Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
    рекомендую!
  • С
    Сергей
    9 августа 2025
    Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
    Были вдвоем. Никакой привязки по времени. Сами говорим капитану, когда хотим стартовать дальше. Все понравилось!
  • Р
    Рустем
    14 июля 2025
    Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
    Всё прошло шикарно! Особое спасибо Сергею за безупречную организацию этой экскурсии и сервис! Рекомендую всем кто ещё не был там и незнаком лично с Сергеем!!!!!!
  • Д
    Дмитрий
    6 июля 2025
    Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
    Схема работает так. Вы платите трипстеру и он дает контакты агента. Агент дает контакты тайца и согласовывает с ним поездку.
    читать дальше

    Стоимость поездки несколько выше, чем указано на трипстере. Мы сами добрались до нужной точки, нашли нужного человека, заплатили, он посадил нас на лодку и нас прокатили по маршруту. Русскоговорящего агента мы не видели, хотя планирочали при встрече обсудить другие экскурсии. Как таковой экскусии с рассказом не было, поэтому оценить не можем. Сами достопримечательности заслуживают внимания.

  • В
    Виктория
    14 июня 2025
    Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
    Рекомендую!!!!
    Рекомендую!!!!
  • А
    Анна
    18 апреля 2025
    Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
    Все понравилось. Внимательный капитан. Понравилось, что только мы были в лодке, могди уехать, когда захотим, никого не ожидая. Свинки очень милые
    Все понравилось. Внимательный капитан. Понравилось, что только мы были в лодке, могди уехать, когда захотим, никого не ожидая. Свинки очень милые
  • И
    Илья
    12 апреля 2025
    Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
    Экскурсия интересная, но второй раз вряд ли поедем
  • О
    Ольга
    6 апреля 2025
    Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
    Мы остались в восторге от чудесной морской прогулки на острова Ко Мадсум и Ко Тэн, которую для нас организовал Сергей
    читать дальше

    и получили массу приятных впечатлений!:) Добирались до островов на яркой тайской лодке, на лодке была только наша компания и капитан. Свинки на Ко Мадсум - милейшие создания, от которых невозможно оторваться:) Сделали, кажется, тысячу фотографий с ними😄
    Настоящая свинкотерапия😄 Снорклинг на Ко Тао достойный - чистая вода, довольно большой риф, разнообразие ярких рыбок. Капитан ждал, пока мы вдоволь накупаемся и с ветерком домчал нас на Самуи. Сергей организовал для нас трансфер до пирса и обратно, во время поездки рассказал нам множество интересных историй из своей жизни в Таиланде и провел небольшой экскурс в местную культуру и менталитет:) От всей души рекомендуем эту прогулку!

    Мы остались в восторге от чудесной морской прогулки на острова Ко Мадсум и Ко Тэн, которуюМы остались в восторге от чудесной морской прогулки на острова Ко Мадсум и Ко Тэн, которуюМы остались в восторге от чудесной морской прогулки на острова Ко Мадсум и Ко Тэн, которую
  • А
    Анна
    29 марта 2025
    Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
    Были 25.03 на прогулке, все понравилось. Свинки такие милые, особенно малыши. На острове есть кафе где можно купить корм товарищам
    читать дальше

    чушкам за 50 бат ну и себе воду, соки или что-то ещё. Людей на острове было немного поскольку выехали мы раньше чем приезжает основная масса туристов, это огромный плюс. Снорклили также не в толпе, уже под конец когда мы устали плавать на споте начала собираться толпа.

    На лодке во время передвижения и снорклинга выдают жилеты, капитан следил за нами пока мы плавали, периодически давая знать о себе чтобы мы не потеряли лодку из виду. На лодке была вода, маски. Рыбы в море угарные и их много.

    В общем хорошая, спокойная прогулка без толп и стресса. Спасибо Сергею.

    Были 25.03 на прогулке, все понравилось. Свинки такие милые, особенно малыши. На острове есть кафе где можно купить корм товарищам чушкам за 50 бат ну и себе воду, соки или что-то ещё. Людей на острове было немного поскольку выехали мы раньше чем приезжает основная масса туристов, это огромный плюс. Снорклили также не в толпе, уже под конец когда мы устали плавать на споте начала собираться толпа.

    На лодке во время передвижения и снорклинга выдают жилеты, капитан следил за нами пока мы плавали, периодически давая знать о себе чтобы мы не потеряли лодку из виду. На лодке была вода, маски. Рыбы в море угарные и их много.

    В общем хорошая, спокойная прогулка без толп и стресса. Спасибо Сергею.
  • Я
    Ян
    24 марта 2025
    Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
    Мы провели волшебный день с Сергеем на острове Самуй в Тайланде! Он показал нам веселый остров поросят. Хрюшки добрые и
    читать дальше

    смешные. Потом он нас прокатил на внедорожнике и провел по почти непроходимым джунглям к двум обалденно впечатляющим, освежающим, экзотичным водопадам, где у нас была возможность поплескаться и поплавать в кристальной воде. Сергей понимающий клиента гид, с прекрасно поставленной речью, знанием местности и своего дела. Несмотря на молодость, он очень опытен и проникновенен в своем сопровождении по острову. Он также показал нам буддийские достопримечательности острова и рассказал о традициях и культуре буддизма. С добрым сердцем рекомендуем его сервис и надеюсь наши пути пересекутся еще.

  • P
    Polina
    23 марта 2025
    Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
    Отличная экскурсия, ездили с маленьким ребенком - довольны все)
    Тайская лодка, милый улыбчивый капитан и только наша семья, сами решали, сколько
    читать дальше

    времени будем на острове, сколько снорклить, когда плыть обратно.
    Читала много отзывов про остров свинок, что грязно, что так себе и только за фото ехать - неправда, остров чистый, тайцы бегают убирают, подметают, пляж и вода чистые, есть кафе. Свинки от огромных до совсем прям лялек, классные!
    Риф живой, да, не такой яркий и красочный как на Мальдивах или в Египте, но кораллы живые, большие и на небольшой глубине с лодки. Огромные морские ежи, мелкие разноцветные рыбки. Я снорклила во многих бухтах Таиланда, тут достойно.
    Толп туристов, которыми всех пугают)), не было ни на острове, ни в бухте.
    Плыть везде рядом, поэтому вариант тайской длиннохвостой лодки - это колоритно и комфортно. На пирсе все по-тайски, просто, но мы душ нашли, переоделись и поехали ужинать, в 5 минутах от пирса ресторан Бан Суан Ланг Кай из гида Мишлен со свежими устрицами и крабами - отличное завершение дня.
    Экскурсию однозначно рекомендую именно в таком формате. Спасибо!

    Отличная экскурсия, ездили с маленьким ребенком - довольны все)
  • А
    Александр
    16 марта 2025
    Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
    Все понравилось)
    Советую выбирать самый ранний слот, будет меньше людей, но и возможно на лодке будете только вы, как это было
    читать дальше

    у нас))
    С собой советую взять перекус небольшой (на острове есть кафе, но у нас оно работало с 12 почему-то)
    Сергей все доступно объяснил "что/куда/зачем", остались довольны

  • В
    Виолетта
    12 февраля 2025
    Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
    Интересное путешествие, рекомендую
  • Е
    Елена
    9 февраля 2025
    Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
    Рекомендую! Прекрасная оперативная организация поездки и чудесная программа! Всё на 5+
  • К
    Ксения
    5 февраля 2025
    Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
    Очень понравилась поездка, чудесные острова, прикольные свинки, великолепные кораллы и рыбки, все четко организовано, спасибо Сергею 👍
    Очень понравилась поездка, чудесные острова, прикольные свинки, великолепные кораллы и рыбки, все четко организовано, спасибо Сергею 👍
  • V
    Vladislava
    1 февраля 2025
    Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
    Замечательная прогулка к милым свинкам! Рекомендую!
    Замечательная прогулка к милым свинкам! Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    28 января 2025
    Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
    Добрый день!!!
    Экскурсия того стоит!!! 🔥🔥🔥
    Сергей большой молодец!!!
    Будете на самуи обязательно обращайтесь!!!
    Добрый день!!!Добрый день!!!Добрый день!!!Добрый день!!!Добрый день!!!
  • V
    Vyacheslav
    13 января 2025
    Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
    Сергей, спасибо!!
  • А
    Ангелина
    8 сентября 2024
    Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
    Нам с мужем понравилось) единственное, если поплывете на обычной лодке-на волнах может качать и обрызгать)
    Нам с мужем понравилось) единственное, если поплывете на обычной лодке-на волнах может качать и обрызгать)
  • В
    Владимир
    9 августа 2024
    Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
    Все как и написано в описании к экскурсии. Забрали из отеля, на лодке с тайцем доплыли до снорклинга, потом на остров Комадсун. По времени водитель нас не подгонял. Нам все понравилось.
    Все как и написано в описании к экскурсии. Забрали из отеля, на лодке с тайцем доплыли до снорклинга, потом на остров Комадсун. По времени водитель нас не подгонял. Нам все понравилось.

