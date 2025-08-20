читать дальше

времени будем на острове, сколько снорклить, когда плыть обратно.

Читала много отзывов про остров свинок, что грязно, что так себе и только за фото ехать - неправда, остров чистый, тайцы бегают убирают, подметают, пляж и вода чистые, есть кафе. Свинки от огромных до совсем прям лялек, классные!

Риф живой, да, не такой яркий и красочный как на Мальдивах или в Египте, но кораллы живые, большие и на небольшой глубине с лодки. Огромные морские ежи, мелкие разноцветные рыбки. Я снорклила во многих бухтах Таиланда, тут достойно.

Толп туристов, которыми всех пугают)), не было ни на острове, ни в бухте.

Плыть везде рядом, поэтому вариант тайской длиннохвостой лодки - это колоритно и комфортно. На пирсе все по-тайски, просто, но мы душ нашли, переоделись и поехали ужинать, в 5 минутах от пирса ресторан Бан Суан Ланг Кай из гида Мишлен со свежими устрицами и крабами - отличное завершение дня.

Экскурсию однозначно рекомендую именно в таком формате. Спасибо!