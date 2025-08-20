Водная прогулка
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
Погрузитесь в подводный мир у берегов Ко Тан и пообщайтесь с дружелюбными свинками на Ко Мадсум. Идеальный отдых на Самуи для всей семьи
Начало: В районе Lipa Noi
«Мы отправляемся рано, чтобы приехать на Pig Island до основной массы гостей»
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
$99 за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
Начало: Самуи
«Приехать на остров Свиней раньше всех и поплавать с маской вокруг кораллового рифа Эта прогулка позволит насладиться островами без толп туристов»
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
3200 ฿ за всё до 5 чел.
Групповая
до 25 чел.
Экскурсия на острова Ко Тан и Ко Мадсум (остров со свинками)
Начало: Ресепшн вашего отеля
«После исследования подводного мира, экскурсия продолжится на остров Ко Мадсум, также известный как «Остров Свиней»»
Расписание: Ежедневно
21 ноя в 07:30
22 ноя в 07:30
1895 ฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина20 августа 2025рекомендую!
- ССергей9 августа 2025Были вдвоем. Никакой привязки по времени. Сами говорим капитану, когда хотим стартовать дальше. Все понравилось!
- РРустем14 июля 2025Всё прошло шикарно! Особое спасибо Сергею за безупречную организацию этой экскурсии и сервис! Рекомендую всем кто ещё не был там и незнаком лично с Сергеем!!!!!!
- ДДмитрий6 июля 2025Схема работает так. Вы платите трипстеру и он дает контакты агента. Агент дает контакты тайца и согласовывает с ним поездку.
- ВВиктория14 июня 2025Рекомендую!!!!
- ААнна18 апреля 2025Все понравилось. Внимательный капитан. Понравилось, что только мы были в лодке, могди уехать, когда захотим, никого не ожидая. Свинки очень милые
- ИИлья12 апреля 2025Экскурсия интересная, но второй раз вряд ли поедем
- ООльга6 апреля 2025Мы остались в восторге от чудесной морской прогулки на острова Ко Мадсум и Ко Тэн, которую для нас организовал Сергей
- ААнна29 марта 2025Были 25.03 на прогулке, все понравилось. Свинки такие милые, особенно малыши. На острове есть кафе где можно купить корм товарищам
- ЯЯн24 марта 2025Мы провели волшебный день с Сергеем на острове Самуй в Тайланде! Он показал нам веселый остров поросят. Хрюшки добрые и
- PPolina23 марта 2025Отличная экскурсия, ездили с маленьким ребенком - довольны все)
Тайская лодка, милый улыбчивый капитан и только наша семья, сами решали, сколько
- ААлександр16 марта 2025Все понравилось)
Советую выбирать самый ранний слот, будет меньше людей, но и возможно на лодке будете только вы, как это было
- ВВиолетта12 февраля 2025Интересное путешествие, рекомендую
- ЕЕлена9 февраля 2025Рекомендую! Прекрасная оперативная организация поездки и чудесная программа! Всё на 5+
- ККсения5 февраля 2025Очень понравилась поездка, чудесные острова, прикольные свинки, великолепные кораллы и рыбки, все четко организовано, спасибо Сергею 👍
- VVladislava1 февраля 2025Замечательная прогулка к милым свинкам! Рекомендую!
- ННаталья28 января 2025Добрый день!!!
Экскурсия того стоит!!! 🔥🔥🔥
Сергей большой молодец!!!
Будете на самуи обязательно обращайтесь!!!
- VVyacheslav13 января 2025Сергей, спасибо!!
- ААнгелина8 сентября 2024Нам с мужем понравилось) единственное, если поплывете на обычной лодке-на волнах может качать и обрызгать)
- ВВладимир9 августа 2024Все как и написано в описании к экскурсии. Забрали из отеля, на лодке с тайцем доплыли до снорклинга, потом на остров Комадсун. По времени водитель нас не подгонял. Нам все понравилось.
