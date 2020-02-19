4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Изумрудное озеро, экзотические острова, снорклинг и белоснежные пляжи на морской прогулке

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Приглашаю посетить изумительно красивый национальный парк Анг Тонг, состоящий из 42 островов с девственной природой и пустынными пляжами.

Вы увидите скалистые образования причудливой формы, живописные пещеры и гроты, познакомитесь на снорклинге с подводными жителями, поплаваете на каяках и отдохнете на шикарном пляже.

А еще насладитесь красотой изумрудно-зеленого озера, вдохнете незабываемый аромат тропиков и надолго запомните красоту экзотических ландшафтов.
$57 за человека
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Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 8 часов
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча Ресепшен вашего отеля
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Жемчужины национального парка Анг Тонг
Жемчужины национального парка Анг Тонг

Что вас ожидает

Снорклинг, каякинг, нетронутая природа и чудесный пляж
Всего 45 минут на скоростном катере — и вы на острове Вау, где вас ждет снорклинг на коралловом рифе. С маской и трубкой вы окунетесь в волшебный подводный мир и увидите рыб-попугаев, морских ежей, скатов, неонов и других чудесных морских обитателей. Далее посетите остров Вуа Талап, знаменитый золотистым пляжем, первозданной природой и дикими обезьянами. Вы подниметесь на смотровую площадку и насладитесь потрясающей панорамой островов национального парка. А еще прокатитесь на каяках вдоль живописных бухт, скалистых гротов и диких пляжей. После вкусного обеда сможете перевести дух и отдохнуть на пляже или посетить пещеру Лотосов с уникальными сталактитами и сталагмитами.

Изумрудная лагуна
Следующую остановку мы сделаем на острове Мае, название которого с тайского языка переводится как «Материнский остров». Я расскажу легенду об извержении древнего вулкана, о том, как на этом месте родились острова парка Анг Тонг. Сейчас вулкан считается потухшим, а в его кратере находится озеро Талай Най, которое принято называть «Изумрудная лагуна». Вы спуститесь по удобным ступенькам к подножию озера и полюбуетесь вблизи его необыкновенной красотой. А еще подниметесь на смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на Изумрудную лагуну и окрестности.

Организационные детали

  • ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ.
  • На сайте вы оплачиваете 10% стоимости. По приезде на Самуи с вами свяжется представитель нашей компании и привезет билет в отель. Оставшуюся стоимость нужно оплатить при передаче билета.
  • Стоимость экскурсии для детей (3-12 лет) — 1300 бат. Дети до трех лет бесплатно.
  • Питание (завтрак, обед) и напитки включены в стоимость экскурсии.
  • Каякинг, снорклинг и персональная страховка включены в стоимость экскурсии.
  • Входной билет в национальный парк Ангтонг не включен: 300 бат — взрослый, 150 бат — ребенок (дети выше 130 см оплачиваются как взрослые).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Рекомендуем взять с собой: купальные костюмы, солнцезащитный крем, водонепроницаемую камеру, головные уборы.
  • В целях безопасности мы не допускаем к экскурсии беременных женщин.
  • Программа экскурсии может быть изменена в связи с погодными условиями.
Жемчужины национального парка Анг Тонг
Жемчужины национального парка Анг Тонг
Жемчужины национального парка Анг Тонг
Жемчужины национального парка Анг Тонг
Жемчужины национального парка Анг Тонг
Жемчужины национального парка Анг Тонг
Жемчужины национального парка Анг Тонг
Жемчужины национального парка Анг Тонг

Экскурсия проводится во вторник и субботу в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура Ресепшен вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Мы любим наш остров и знаем все о его достопримечательностях. Наша команда состоит из опытных профессионалов, знающих свое дело. Мы заботимся о каждом путешественнике, предлагая лучшие экскурсии на Самуи с русскоговорящими гидами.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

19 февраля 2020
Все было супер!
13 февраля 2020
Благодарим за экскурсию!) нам все понравилось!) очень благодарны Ольге за работу!)
2 февраля 2020
Отличная экскурсия,настоящее приключение.Отдельное спасибо гиду Оле! Интеллигентная,умная,заботливая!
1 февраля 2019
В целом все хорошо, я бы рекомендовал бы другим!

Алексей проводит ещё 5 экскурсий

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