4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Снорклинг, каякинг, нетронутая природа и чудесный пляж

Всего 45 минут на скоростном катере — и вы на острове Вау, где вас ждет снорклинг на коралловом рифе. С маской и трубкой вы окунетесь в волшебный подводный мир и увидите рыб-попугаев, морских ежей, скатов, неонов и других чудесных морских обитателей. Далее посетите остров Вуа Талап, знаменитый золотистым пляжем, первозданной природой и дикими обезьянами. Вы подниметесь на смотровую площадку и насладитесь потрясающей панорамой островов национального парка. А еще прокатитесь на каяках вдоль живописных бухт, скалистых гротов и диких пляжей. После вкусного обеда сможете перевести дух и отдохнуть на пляже или посетить пещеру Лотосов с уникальными сталактитами и сталагмитами.

Изумрудная лагуна

Следующую остановку мы сделаем на острове Мае, название которого с тайского языка переводится как «Материнский остров». Я расскажу легенду об извержении древнего вулкана, о том, как на этом месте родились острова парка Анг Тонг. Сейчас вулкан считается потухшим, а в его кратере находится озеро Талай Най, которое принято называть «Изумрудная лагуна». Вы спуститесь по удобным ступенькам к подножию озера и полюбуетесь вблизи его необыкновенной красотой. А еще подниметесь на смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на Изумрудную лагуну и окрестности.