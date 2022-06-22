4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Национальный парк Анг Тонг - это уникальная возможность увидеть 42 острова с девственной природой и пустынными пляжами.Участники экскурсии насладятся снорклингом на коралловом рифе, встретят экзотических морских обитателей и покатаются на

каяках вдоль живописных бухт. В программу входит посещение острова Мае с изумрудным озером Талай Най. Потрясающие панорамы и отдых на золотистом пляже оставят незабываемые впечатления. Включены питание и страховка, англоговорящий гид. Присоединяйтесь к приключению

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения «Жемчужины национального парка Анг Тонг» - с марта по сентябрь. В это время погода наиболее стабильная, море спокойное, а количество туристов умеренное, что позволяет насладиться красотой природы в полной мере. Январь, февраль, октябрь и ноябрь также подходят для визита, но возможны кратковременные дожди и более высокая загруженность. В декабре условия менее благоприятны из-за частых осадков и повышенной влажности, но даже в это время можно найти дни для комфортного отдыха.

Сейчас август — это идеальное время.