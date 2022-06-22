4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Отправляйтесь в путешествие по национальному парку Анг Тонг. Впечатляющие виды, снорклинг и каякинг ждут вас на этой увлекательной водной прогулке
Национальный парк Анг Тонг - это уникальная возможность увидеть 42 острова с девственной природой и пустынными пляжами.
Участники экскурсии насладятся снорклингом на коралловом рифе, встретят экзотических морских обитателей и покатаются на читать дальшеуменьшить
каяках вдоль живописных бухт. В программу входит посещение острова Мае с изумрудным озером Талай Най. Потрясающие панорамы и отдых на золотистом пляже оставят незабываемые впечатления. Включены питание и страховка, англоговорящий гид. Присоединяйтесь к приключению
Лучшее время для посещения «Жемчужины национального парка Анг Тонг» - с марта по сентябрь. В это время погода наиболее стабильная, море спокойное, а количество туристов умеренное, что позволяет насладиться красотой природы в полной мере. Январь, февраль, октябрь и ноябрь также подходят для визита, но возможны кратковременные дожди и более высокая загруженность. В декабре условия менее благоприятны из-за частых осадков и повышенной влажности, но даже в это время можно найти дни для комфортного отдыха.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Изумрудная лагуна
Пещера Лотосов
Смотровая площадка на острове Вуа Талап
Описание экскурсии
Снорклинг, каякинг, нетронутая природа и чудесный пляж
Всего 45 минут на скоростном катере — и вы на острове Вау, где вас ждет снорклинг на коралловом рифе. С маской и трубкой вы окунетесь в волшебный подводный мир и увидите рыб-попугаев, морских ежей, скатов, неонов и других чудесных морских обитателей. Далее посетите остров Вуа Талап, знаменитый золотистым пляжем, первозданной природой и дикими обезьянами. Вы подниметесь на смотровую площадку и насладитесь потрясающей панорамой островов национального парка. А еще прокатитесь на каяках вдоль живописных бухт, скалистых гротов и диких пляжей. После вкусного обеда сможете перевести дух и отдохнуть на пляже или посетить пещеру Лотосов с уникальными сталактитами и сталагмитами.
Изумрудная лагуна
Следующую остановку мы сделаем на острове Мае, название которого с тайского языка переводится как «Материнский остров». Я расскажу легенду об извержении древнего вулкана, о том, как на этом месте родились острова парка Анг Тонг. Сейчас вулкан считается потухшим, а в его кратере находится озеро Талай Най, которое принято называть «Изумрудная лагуна». Вы спуститесь по удобным ступенькам к подножию озера и полюбуетесь вблизи его необыкновенной красотой. А еще подниметесь на смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на Изумрудную лагуну и окрестности.
Организационные детали
ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ.
Дети выше 130 см, в возрасте до 12 лет оплачиваются как взрослые
Питание (завтрак, обед) и напитки включены в стоимость экскурсии.
Каякинг, снорклинг и персональная страховка включены в стоимость экскурсии.
Входной билет в национальный парк Ангтонг не включен: 300 батов — взрослый, 150 батов — ребенок (дети выше 130 см, в возрасте до 12 лет оплачиваются как взрослые)
На экскурсии с вами будет англоговорящий сопровождающий
Рекомендуем взять с собой: купальные костюмы, солнцезащитный крем, водонепроницаемую камеру, головные уборы.
К участию не допускаются лица с сердечными или другими серьезными заболеваниями, а также беременные женщины
Программа экскурсии может быть изменена в связи с погодными условиями
Экскурсия проводится на одном из наших комфортабельных скоростных катеров (вместимость зависит от количества человек на экскурсии). На судне есть спасательные жилеты.
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
$77
Дети до 12 лет
$59
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор на Самуи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 730 туристов
Мы любим наш остров и знаем всё о его достопримечательностях. Наша команда состоит из опытных профессионалов, знающих свое дело. Мы заботимся о каждом путешественнике, предлагая лучшие экскурсии на Самуи, проверенные на личном опыте.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Очень понравилась экскурсия на целый день! Приехали уставшие и довольные) гиды ребята умнички за всеми следят, помогают во всех ситуациях, мы чувствовали себя всегда в безопасности. Природа, виды потрясающие! Это читать дальшеуменьшить
настоящий рай! На борту достаточное количество воды, мало того на подъемы гид ещё рюкзак с водой несёт. На всех остановках на островах работают кафе, где можно купить кокосы, мороженное и тд. Мы ездили с англо говорящей группой со своим посредственным знанием языка, но не испытывали абсолютно никакого дискомфорта. Все было понятно. Спасибо за прекрасные впечатления о Тайланде всей команде!
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Ольга
Мне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорю на английском, но мне было очень комфортно! Гид великолепный, шутил, объяснял, а главное заботился читать дальшеуменьшить
о каждом! Когда увидел, что я все же собралась пойти на хайкинг на точку обзора 500 метров, дал с собой воды и убедился, что я поняла во сколько нужно вернуться. Я дошла не до конца, очень жарко, но впечатления от всей поездки великолепные. Все чётко по времени, по программе, просто блестящие! Виды шикарные, настроение отличное! Спасибо организаторам!
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Ирина
Замечательная экскурсия. Не пожалели, что выбрали именно ее, находясь на острове Самуи. Очень красивые виды и природа, интересный маршрут, веселые сопровождающие, вкусный обед. Да, подниматься по крутым ступеням в гору и в жару тяжело, но виды, которые открываются со смотровых однозначно стоят всех потраченных усилий. Спасибо организатору, экскурсия очень понравилась!
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Ксения
Лучшая и красивейшая экскурсия, на которую можно отправиться отдыхая на острове Самуи! Такие потрясающие виды, которые стоит увидеть и запомнить навсегда. Весь спектр эмоций и удовольствий, каякинг, снорклинг, подъем на гору. Ответственные и внимательные гиды, вкусный обед. Рекомендуем на 1000%!
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А
Александр
Невероятная экскурсия, целое приключение в хорошем смысле. Шикарные виды, увлекательная программа. Очень понравилось питание и приятные сопровождающие. Хотя, некоторым может быть тяжеловато, подъем в гору, каякинг, снорклинг, но для любителей актива очень рекомендую!