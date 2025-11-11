Кайтсёрфинг на Самуи - это уникальная возможность освоить искусство управления кайтом в тропическом раю.
Обучение проходит на пляже Na Hai, где мелководные лагуны и стабильный ветер создают идеальные условия для новичков
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Безопасные мелководные лагуны
- 👨🏫 Сертифицированные инструкторы
- 🌴 Тропическая атмосфера
- 🎯 Индивидуальный подход
- 🏄♂️ Подходит для всех уровней
- 📅 Лучшие месяцы для обучения
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для кайтсёрфинга на Самуи - с ноября по апрель. В эти месяцы на пляже Na Hai идеальные ветровые условия, спокойная вода и комфортная температура, что делает обучение максимально эффективным и безопасным. С мая по октябрь также можно попробовать свои силы, но ветер может быть менее стабильным, а волны - выше. Тем не менее, в это время остров менее загружен туристами, что позволяет наслаждаться спокойствием и уединением. В остальное время года занятия возможны, но стоит учитывать, что погодные условия могут быть менее предсказуемыми.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Пляж Na Hai
Описание экскурсии
Где будем учиться кататься:
На пляже Na Hai. Мы считаем, это идеальное место для обучения кайтсёрфингу в период с ноября по апрель. Здесь вас ждут мелководная лагуна, спокойная вода и стабильный ветер — ровно то, что нужно для безопасной и комфортной практики.
Что будет происходить:
- Вводный инструктаж и знакомство с оборудованием
- Обучение управлению кайтом в мелкой воде
- Практика первых стартов и контроль движения на воде
- Освоение нового навыка и наслаждение невероятными видами тропического рая
О чём расскажем:
- Об основах кайтсёрфинга: что это такое, как устроено оборудование и как правильно его использовать
- Технике безопасности: как кататься на кайте безопасно и эффективно, избегая рисков
- Основах управления кайтом: теория и практика, контроль кайта, старт с воды, поддержание баланса
- Работе с ветром: понимание ветровых условий, их влияние на катание и выбор правильного направления движения
- Индивидуальном прогрессе: как быстро развивать навыки и совершенствоваться в этом виде спорта
Организационные детали
- Мы предоставим всё необходимое оборудование: кайт, трапецию, спасательный жилет и шлем
- Уроки подходят для взрослых и детей от 30 кг. Обучающимся нужно уметь плавать. Специальная физическая подготовка не требуется
- Занятия проходят с ноября по апрель, когда на пляже Na Hai лучшие ветровые условия для обучения
- В случае неблагоприятных погодных условий занятие может быть перенесено на другой день
- Урок проведу я или другой сертифицированный инструктор из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$203
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже Na Hai
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна — ваша команда гидов на Самуи
Мы живём и работаем на Самуи уже более 7 лет. Хорошо знаем лучшие места для водных видов спорта и особенности острова. Наши инструкторы сертифицированы и имеют большой опыт работы сЗадать вопрос
Входит в следующие категории Самуи
