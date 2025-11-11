Кайтсёрфинг на Самуи - это уникальная возможность освоить искусство управления кайтом в тропическом раю.Обучение проходит на пляже Na Hai, где мелководные лагуны и стабильный ветер создают идеальные условия для новичков

и опытных спортсменов. Сертифицированные инструкторы помогут вам освоить основы техники и безопасности, а также дадут ценные советы по улучшению навыков. Уроки подходят для взрослых и детей от 30 кг, специальная физическая подготовка не требуется. Всё необходимое оборудование предоставляется

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для кайтсёрфинга на Самуи - с ноября по апрель. В эти месяцы на пляже Na Hai идеальные ветровые условия, спокойная вода и комфортная температура, что делает обучение максимально эффективным и безопасным. С мая по октябрь также можно попробовать свои силы, но ветер может быть менее стабильным, а волны - выше. Тем не менее, в это время остров менее загружен туристами, что позволяет наслаждаться спокойствием и уединением. В остальное время года занятия возможны, но стоит учитывать, что погодные условия могут быть менее предсказуемыми.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.