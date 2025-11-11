Мои заказы

Кайтсёрфинг на Самуи

Кайтсёрфинг на Самуи предлагает уникальную возможность освоить этот захватывающий спорт в безопасной и комфортной обстановке с опытными инструкторами
Кайтсёрфинг на Самуи - это уникальная возможность освоить искусство управления кайтом в тропическом раю.

Обучение проходит на пляже Na Hai, где мелководные лагуны и стабильный ветер создают идеальные условия для новичков
и опытных спортсменов.

Сертифицированные инструкторы помогут вам освоить основы техники и безопасности, а также дадут ценные советы по улучшению навыков. Уроки подходят для взрослых и детей от 30 кг, специальная физическая подготовка не требуется. Всё необходимое оборудование предоставляется

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Безопасные мелководные лагуны
  • 👨‍🏫 Сертифицированные инструкторы
  • 🌴 Тропическая атмосфера
  • 🎯 Индивидуальный подход
  • 🏄‍♂️ Подходит для всех уровней
  • 📅 Лучшие месяцы для обучения

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для кайтсёрфинга на Самуи - с ноября по апрель. В эти месяцы на пляже Na Hai идеальные ветровые условия, спокойная вода и комфортная температура, что делает обучение максимально эффективным и безопасным. С мая по октябрь также можно попробовать свои силы, но ветер может быть менее стабильным, а волны - выше. Тем не менее, в это время остров менее загружен туристами, что позволяет наслаждаться спокойствием и уединением. В остальное время года занятия возможны, но стоит учитывать, что погодные условия могут быть менее предсказуемыми.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Кайтсёрфинг на Самуи© Анна
Кайтсёрфинг на Самуи© Анна
Кайтсёрфинг на Самуи© Анна
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Пляж Na Hai

Описание экскурсии

Где будем учиться кататься:

На пляже Na Hai. Мы считаем, это идеальное место для обучения кайтсёрфингу в период с ноября по апрель. Здесь вас ждут мелководная лагуна, спокойная вода и стабильный ветер — ровно то, что нужно для безопасной и комфортной практики.

Что будет происходить:

  • Вводный инструктаж и знакомство с оборудованием
  • Обучение управлению кайтом в мелкой воде
  • Практика первых стартов и контроль движения на воде
  • Освоение нового навыка и наслаждение невероятными видами тропического рая

О чём расскажем:

  • Об основах кайтсёрфинга: что это такое, как устроено оборудование и как правильно его использовать
  • Технике безопасности: как кататься на кайте безопасно и эффективно, избегая рисков
  • Основах управления кайтом: теория и практика, контроль кайта, старт с воды, поддержание баланса
  • Работе с ветром: понимание ветровых условий, их влияние на катание и выбор правильного направления движения
  • Индивидуальном прогрессе: как быстро развивать навыки и совершенствоваться в этом виде спорта

Организационные детали

  • Мы предоставим всё необходимое оборудование: кайт, трапецию, спасательный жилет и шлем
  • Уроки подходят для взрослых и детей от 30 кг. Обучающимся нужно уметь плавать. Специальная физическая подготовка не требуется
  • Занятия проходят с ноября по апрель, когда на пляже Na Hai лучшие ветровые условия для обучения
  • В случае неблагоприятных погодных условий занятие может быть перенесено на другой день
  • Урок проведу я или другой сертифицированный инструктор из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$203
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пляже Na Hai
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов на Самуи
Мы живём и работаем на Самуи уже более 7 лет. Хорошо знаем лучшие места для водных видов спорта и особенности острова. Наши инструкторы сертифицированы и имеют большой опыт работы с
учениками разного уровня подготовки. Учитывают уровень, пожелания и цели, чтобы создать уникальный и комфортный опыт. Мы предоставляем только проверенное оборудование и обучаем с акцентом на безопасность. Искренне увлечены водными видами спорта и считаем, что Самуи — идеальное место для этого. Наша цель — поделиться этой страстью с путешественниками и помочь им почувствовать свободу и радость от катания. Мы не просто организаторы, а команда, которая хочет сделать ваше путешествие по Самуи незабываемым!

