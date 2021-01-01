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COVID-19 в Тунисе
Хорошие фотографии Туниса в высоком разрешении
Фотографии Туниса — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами, природой и городами страны Тунисская Республика
Tunisia
Хаммамет
Флаги Туниса
Где находится Тунис
Прекрасные фламинго в лагуне Джерба, Тунис
Развалины Карфагена, Тунис
Город Сиди-Бу-Саид, Тунис
Экскурсионные туры по Сахаре, популярный вид развлечений в Тунисе
Что посмотреть в прекрасном Тунисе?
Кафе в Новой Медине, Хаммамет, Тунис
Посуда из керамики на рынке Хаммамеда, Тунис
Добраться до Хаммамед можно на такси из ближайшего города Энфиды (где есть аэропорт)
Территория отеля The Russelior Hotel & SPA , Хаммамет, Тунис
Туниские сладости
Международный фестиваль в Хаммамете, Тунис
Пляжный отдых в Хаммамет, Тунис
Национальный музей, Хаммамет, Тунис
Мечеть Олив, Хаммамет, Тунис
Вилла Георга Себастьяна, Хаммамет, Тунис
Крепость Рибат (Касба), Хаммамет, Тунис
Руины Пуппут, Хаммамет, Тунис
Город Хаммамет, Тунис
Чаевые — отличный способ оценить работу заведения
Мятный чай, отлично утолит жажду
Оджа, яичница по-тунисски
Tunisia
Знаменитый Тунисский суп Лаблаби
Фелфел махчи
Колбаски Мергез
Брик — своеобразный блинчик с начинкой, на основе пресного теста
Тажин — одно из самых популярных блюд Тунисской кухни
Салат "Мешуя"— простое, но очень вкусное блюдо
Харисса
Кускус приправленный рыбным соусом
Восточные сладости, как произведение исскуства
Тунниская кухня — калейдоскоп запахов, вкусов и ощущений
Tunisia
Tunisia
Tunisia
Tunisia
Tunisia
Пляж Туниса
Туристическая экскурсия на верблюдах
Древние развалины
Тунис