Тунис становится популярным направлением среди туристов, составляя конкуренцию Турции и Египту. Мы подготовили для вас большой обзор страны, её главные и самые популярные места с фото и описанием, плюсами и минусам. Ответим на вопросы где он находится, где лучше отдохнуть, что посмотреть и куда поехать в Тунисе

Тунис

Тунис – Древнейшая страна с богатой историей. Какие только события не происходили на территории, окруженной пустыней и океаном, пока она не получила свое название и свою действительность. Сейчас, это интереснейшее место с уникальным менталитетом, природой и атмосферой.

ХорошоТАМ с радостью повествует Вам о нём, если вы хотите провести отдых на море по системе всё включено или же увидеть многовековые достопримечетальности на экскрусиях и самостоятельном путешествии.

Общие сведения о Тунисе

Где находится Тунис на карте мира

Где находится Тунис

Не удивительно, что много веков народы воевали за территорию Туниса, ведь на сегодняшний день, это наиболее развитая аграрно-сырьевая страна в Африке. Она расположена на самом западе Африканского континента, граничит на юго-востоке - с Ливией, на западе - с Алжиром, на востоке омывается Средиземным морем.

Тунис на карте мира

Соседние страны с которыми граничит Тунис

Климат

Море, напрямую влияет на климат местности, а в дуэте с пустыней Сахара и вовсе создает уникальные (а иногда и губительные для посевов) климатические условия.

Погода в Тунисе, почти всегда хорошая, разница между летними и зимними температурами не превышает 15-20 градусов, климат - субтропический, средиземноморский.

Столица, города

Тунис. Крупнейшими городами Туниса являются: Тунис, Сфакс, Сус, Эт-Тадамун, Кайруан и Гебес.

Форма правления

Президентская республика, во главе с Беджи Каид Эс-Себси. Монархия в стране была ликвидирована в 1957 году, с момента получения независимости от Франции. Стоит отметить, что уже первая конституция ввела многопартийную систему, суды и обозначила новые нормы семейных отношений. В тот же год женщины получили избирательное право, а многоженство было отменено. И ныне преследуется и караетсязаконом.

Религия

Государственной религией является ислам. Мусульмане-сунниты составляют тут около 95% населения. Оставшиеся 5% исповедуют иудаизм и христианство. Религиозная нетерпимость здесь преследуется по закону.

Валюта

Местная валюта - динар, динарий; TND, DT, TD - на ценниках в магазинах и обменных пунктах.

В поездку желательно брать с собой евро и доллары на обмен, их курс составляет:1 доллар США - 2.491 динар1 евро - 2.973 динар

Обменивать на территории тунисцев рубли и гривны - большая проблема, если вы и найдете обменные пункты по этому курсу валют, то сделка всё равно окажется крайне невыгодна (1 рубль - 0.043 динар). Трехзначные цифры после точки - миллимы. Местные копейки и центы, их часто можно встретить на ценниках в магазинах, где они обычно округляются до сотых. Если встретить в магазине 4. 700 - не пугайтесь, это чуть меньше пяти динар.

Население

На относительно большой площади в 163 610 км2 проживает чуть больше 10 миллионов человек. Не удивительно, ведь значительная часть площади страны - пустыни и прочие непригодные для жизни местности. В городах и небольших поселениях размеренную жизнь ведут местные жители: которых именуют, мужчину - тунисец, женщину - туниска.

Телефонный код страны

+ 216

Телефоны экстренных служб

И хотя тунисский народ считается приветливым и доброжелательным, гостю страны очень рекомендуется соблюдать ряд простых правил, чтобы не получить маленькие и не очень, неприятности. А если с неприятностями Вы все же столкнулись (по любой из причин), всегда можно обратиться к властям (желательно, хотя бы на английском, французском, арабском).

Справочная служба: 120/12 (но лучше воспользуйтесь интернетом);

Международная служба: 17;

Полиция: 197;

Скорая помощь: 190;

Телефонный код города Тунис - 71, Хаммамета — 72. Далее: Сусс, Монастир, Махдия — 73.

Исторический аспект

Древние развалины Флаги Туниса

Местность на которой расположена страна наделена богатой историей, а культура местных жителей — уникальна и очень увлекательна.

Первые поселения на территории Туниса были датированы 4500 лет до нашей эры

Завоевания этой территории с тех пор до наших дней проходили ни один десяток раз. На этой местности проживали финикийцы, были расположены самые различные колонии, а когда, по велению Юлия Цезаря на территории разрушенного Карфагена был расположен важный сельскохозяйственный объект, территория стала процветать и обличать свою значимость. С тех пор, город завоевывали вандалы и аланы, византийцы, и в конце концов - османы. С этих пор, пусть медленными, но верными шагами Тунис пришел к тому, чем является сейчас.

Особенности Туниса

Туристическая экскурсия на верблюдах

Отдыхать в Тунисе не дорого, если не брать билеты на экскурсии с гидами и выезды за пределы отеля. Но впечатления, которые вы получите при посещении пустыни или старейшего Карфагена - незабываемы. Так же стоит знать, что большинство отелей Туниса, предлагают низкие цены на отдых "Всё включено", тем самым можно расчитать свой бюджет заранее, убрав статьи расходов на еду и даже выпивку, эти деньги можно будет потратить на экскурсии по достопримечательностям. О чем следует знать. Торговаться с продавцами на рынка не только можно, но и нужно. Причем чем дольше и упорнее это делать, тем большее уважение можно заслужить в глазах продавца, и если в самый разгар спора уйти и махнуть рукой - будьте уверены, что он Вас догонит с товаром в руках и отдаст в два или три раза дешевле первоначальной стоимости. Что касается чаевых, то они не обязательны в такси и кафе. Но небольшое округление суммы в большую сторону до целого числа динаров - будет не лишним. Горничным чаевые не оставляют в гостиничных номерах, если вы сможете отдать ей деньги в руки - будет лучше. Так же, полезно давать чаевые барменам на пляжах и в заведениях - они становятся не просто щедрыми, но и в разы веселее. Всегда помните, что подавляющая часть населения исповедует ислам. Старайтесь не кушать и не пить, прогуливаясь по улице, не курить во время трапезы и не смотреть в упор, как трапезничают люди за столами - это их настораживает. К женщине в семье относятся очень уважительно, поэтому знаки излишнего внимания к ним с Вашей стороны - не желательны. Лучше не ходить по городу в коротких шортах и с голым тором, женщинам - с открытыми плечами и в обтягивающей одежде. Зато на пляже и на территории отеля - чувствуйте себя как дома.

Когда лучше ехать в Тунис

Пляж Туниса

Самое удачное время для поездки: конец апреля - начало ноября. При этом нужно учитывать, что к весне климат становится теплее, в июле и июне температура не опускается ниже +30, а в сентябре и октябре наступает самый удачный курортный сезон.

Нет необходимости посещать Тунис в Новый год, в это время бушуют откровенно противные штормовые ветры и близость в Средиземному морю дает о себе знать.

Лучше приехать в середине сентября и посмотреть на спелые лаймы, оливки и гранат на деревьях. Кстати, экзотические фрукты, пальмы и причудливые кактусы можно встретить не только на территории курорта, но и в столице. Столицей является город Тунис - это экономический центр страны. В его окрестностях находятся главные достопримечательности. Например, город Эль-Медина - который, по сути дела, является маленьким старым городом внутри большого города. Передвижение по тесным улочкам на транспорте невозможно, но побывать внутри точно стоит: старый городок с белыми стенами и храмами очарует Вас с первых минут. Неподалеку находитсявеликий Карфаген и ряд туристических популярных городков: Сиди-Бу-Саид, Эль-Марса, Ля-Гуллет и другие.

Самые популярные туристические направления Туниса

Хаммамет

Сусс ("Жемчужина побережья") - самая молодежная часть Туниса. Основными развлечениями тут служат вечеринки на пляжах, шумные дискотеки и заведения. Сусс кишит местами для размещения туристов, тут есть все варианты от не дорогих двушек до пятизвездочных шикарных отелей.

("Жемчужина побережья") - самая молодежная часть Туниса. Основными развлечениями тут служат вечеринки на пляжах, шумные дискотеки и заведения. Сусс кишит местами для размещения туристов, тут есть все варианты от не дорогих двушек до пятизвездочных шикарных отелей. Хаммамет - консервативный и спокойный городок для приятного отдыха. Славится своими шикарными чистыми пляжами и культурой. Этот курорт лучше посещать с семьей для спокойного отдыха. Хамамет славится своими услугами по оздоровлению. Но и ночью в городских клубах и барах кипит жизнь — курорт должен оставаться курортом, правда?

- консервативный и спокойный городок для приятного отдыха. Славится своими шикарными чистыми пляжами и культурой. Этот курорт лучше посещать с семьей для спокойного отдыха. Хамамет славится своими услугами по оздоровлению. Но и ночью в городских клубах и барах кипит жизнь — курорт должен оставаться курортом, правда? Джерба - на этот остров можно добраться на пароме. Джерба отличается европейским уровнем сервиса, приятной атмосферой уединения и конечно же, богатыми природными ресурсами. Идя по улице, вы можете найти оливковые и финиковые деревья.

Зачем же люди едут в Тунис?

Курорты Туниса не пестрили бы на вывесках и не обрели бы, наверняка, такую популярность, если бы не талассотерапия. Это уникальный оздоровительный вид услуг, который пользуется популярностью, в основном у женщин. В целом, все возможные техники обертывания, массажа и ухода можно встретить в Тунисе по довольно привлекательным ценам и отличному качеству.

Отличается Тунис и своей уникальной историей. Вряд ли вы найдете примечательное отличие в отелях и сервисе Туниса - курорт как курорт. А вот всевозможные экскурсии Вас точно порадуют. Интересного там куча: от прогулок по историческим памятникам местности с богатой историей до катаний на квадрациклах по барханам пустыни Сахара. Уникальная культура и контраст обычаев. Ни один турист не приедет на родину без особого впечатления. Это может быть восхищения традициям, удивление от качества предоставляемых услуг по уходу за телом или... возмущен безжалостными лучами Сахары и странными поселениями редких народов.

Шоппинг в Тунисе

Способы размещения

Несмотря на революцию в 2010 году, повлекшую за собой военные действия, центральные и курортные города Туниса не были затронуты. Все отели имеют вполне презентабельный вид. Однако, количество присвоенных отелю звезд часто может не соответствовать реальности.

Отель следует выбирать по тщательно просмотренным отзывам или рекомендациям знакомых

В городе есть масса частных гостинец, где Вам предложат размещение по вполне сносным ценам. Так же, в городах имеются хостелы, которые могут предложить ночлег совсем за смешную цену, но при этом будьте готовы к спартанским условиям этой самый цены. Большинство хозяев готовы сдать свое жилье приезжим на вполне адекватную цену. Львиная доля прибыли страны исходит из туристического бизнеса, поэтому местные жители будут крайне приветливы к Вам и обходительны.

Национальная кухня

Тунисская кухня - настоящий праздник живота. Причем в любом из городков страны праздник будет разным. Местные жители не только не могут точно сказать, откуда взялось то или иное блюдо, но еще и готовят его постоянно по-разному. Но всегда сытно и ароматно. Сытно — потому что для любого тунисского жителя приготовление еды и сама трапеза - очень важный момент. Вы никогда не встретите местного жителя, гуляющего по улице с хот-догом - это, во-первых, неприлично, во-вторых - не сытно.

Культ обильности блюд доходит до того, что рестораны не включают в стоимость гарниры и закуски, демонстрирую, что главная их цель не получение прибыли, а накормить гостя так сытно, чтобы тот точно вернулся снова

Ароматно — просто потому, что приправы и специи находятся в этих местах в изобилии, и пока вы будете усердно запивать свое блюдо водой и всеми подручными жидкостями - местные жители спокойно будут продолжать трапезу. Из национальных блюд, которые приготовят правильно только в Тунисе, стоит отметить кускус. Но любая из хозяек будет гордиться именно своим рецептом. Все дело в том, что в основу блюда можно заложить самые разные овощи, морепродукты и специи. Блюдо может быть как сладким, так и соленым. Но чаще всего: это пропаренная пшеничная крупа, сверху щедро политая морепродуктами, овощами и соусом. Популярно это блюдо на все религиозные и семейные праздники.

Как добраться?

С въездом в Тунис, как и с выездом, нет особых проблем. Гражданину России виза не потребуется, если срок его пребывания в стране не будет превышать 90 дней. Достаточно будет предъявить загранпаспорт. А на въезде заполнить специальные иммиграционные карточки, один из экземпляров которой будет отдан Вам и вложен в Ваш паспорт. Ее очень рекомендуется не терять и показать на выезде. Житель Москвы может без особого труда найти билеты до Туниса и долететь за 4 часа до места назначения.

Так же стоит отметить, что выезжать из Туниса с национальной валютой нельзя. Её обязательно конфискуют на таможне (если заметят)

Плюсы и минусы отдыха в Тунисе

Плюсы:

Медицина и уровень оказываемых услуг. Вас всегда вкусно и сытно накормят. Везде. При любых обстоятельствах. Любезный во всех случаях персонал. Богатая история страны, насыщенная флора и фауна.

Минусы:

Религиозная страна. Если Вы привыкли отдыхать так, что не помните, что творите - Вас прервут в этом отдыхе еще на пол пути к веселью. Временами ну ОЧЕНЬ жарко. Некоторые отели откровенно не дотягивают до должного качества отдыха. Точно не то место, где стоит заигрывать с чужими женами.

Независимо от того, предпочитаете ли вы чисто пляжный отдых или блуждаете по памятникам римских времен, в этой самой северной африканской стране есть все. Пришло время планировать свой отпуск в Тунисе! Подбирайте отдых под свои потребности и потребности тех, кто отдыхает с Вами, и тогда впечатления точно останутся незабываемыми! Желаем Вам удачи и хорошего отдыха.