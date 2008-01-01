Интересная экскурсия ⛳ по знаковым достопримечательностям города Тунис и его окрестностей, во время которой мы познакомимся с историей 📖 и современностью, увидим великолепные пейзажи и почувствуем арабский колорит, узнаем о традициях и культуре страны. Древний Карфаген — финикийский и римский, живописный Сиди-бу-Саид с его очаровательными бело-синими виллами, говорливая медина по соседству с респектабельной центральной улицей города Тунис — удивительное смешение стилей, эпох и ощущений и крупнейшая коллекция римских мозаик в Национальном музее Бардо.

Экскурсия начинается в Карфагене, который по настойчивым рекомендациям римского сенатора Катона («Ceterum censeo Carthaginem esse delendam») был разрушен — чтобы спустя сто лет возродиться в ещё большем величии. Холм Бирса — легендарное место, где финикийская царица-беглянка Элисса основала «новый город» Карта Хадешт.

Здесь мы увидим одни из немногих руин пунического Карфагена — квартал ремесленников, стены которого ещё хранят тысячелетнюю копоть от пожара, уничтожившего Карфаген в ходе Третьей пунической войны.

У береговой линии угадываются очертания портов Карфагена — торгового и военного, оснащение которых и по сей день остаётся образцом для подражания. В археологическом музее Карфагена мы увидим предметы быта и искусства древних финикийцев: бритвенные лезвия тончайшей работы, терракотовые бутылочки для кормления младенцев, резьбу по яйцу страуса, а также печальное напоминание о Третьей пунической — глиняные снаряды карфагенян против свинцовых пуль римлян.

От дел военных — к приятной неге отдыха: термы императора Антонина Пия — вторые по величине в Римской империи, расположены у кромки Карфагенского залива. Чтобы дать представление о масштабе конструкции, посередине высится 18-метровая колонна, некогда поддерживающая потолок холодного зала. Мы увидим подземные помещения терм, прекрасные образцы колонн и капителей 2–3 вв. н. э., а также руины древнеримских туалетов-латриний на 80 мест — и делом заняться, и вопросы государственные обсудить!

От терм мы поднимемся к цистернам для воды Маальга, некогда содержащим запасы пресной воды для жителей Карфагена — каждую секунду сюда поступало около 400 литров воды, текущей по 132-километровому акведуку от источника воды у подножия горы ⛰️ Загуан.

Экскурсия продолжается в городке Сиди-бу-Саид, почти невероятно живописном: все дома здесь выкрашены в белый цвет, а ставни и оконные решётки — пронзительно синие. Ярких красок добавляют каскады малиновых бугенвиллей и пышная зелень хвойных деревьев. Со смотровой площадки Сиди-бу-Саида открывается головокружительный вид на акваторию столицы ⭐️ и гавань Карфагена.

А ещё мы посетим самое знаменитое кафе страны «На циновках», где некогда придумали ароматный зелёный чай с мятой и кедровыми орешками; здесь же снимались сцены фильма «Анжелика и султан».

Заглянуть в повседневную жизнь жителей Сиди-бу-Саида можно в доме-музее семьи Аннаби — здесь множество комнат, в каждой из которых выставлены подлинные документы, фотографии 📸 и личные вещи хозяев дома, а в тенистом внутреннем дворе можно освежиться стаканчиком чая.

Далее мы последуем в современный центр города Тунис, на проспект Хабиба Бургибы, и увидим тунисский Биг Бен — ажурную металлическую башню с часами, Кафедральный собор Святого Павла, драматический театр и колоритный старый город 🏙️ — арабскую медину, где кипит жизнь на узких улочках, а торговцы предлагают сувениры 🎁, антиквариат, картины и статуэтки.

Финальный аккорд нашей экскурсии 🧭 — великолепный музей 🖼 Бардо, где представлена крупнейшая коллекция римских мозаик и артефактов истории страны. Мы узнаем о технике изготовления мозаик и проследим путь художественного совершенствования — от примитивных двухцветных финикийских мозаик к искусно исполненным мозаичным картинам римлян и до мозаик-икон византийского периода. Здесь же представлена одна из самых знаменитых мозаик Туниса — «Вергилий, пишущий Энеиду, в окружении Клио и Мельпомены»: круг истории замкнулся — и мы вновь возвращаемся к легенде о возникновении Карфагена.