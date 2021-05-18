Полезная информация о Тунисе
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Тунис
Популярные экскурсии в Тунисе
$
312.5
за чел.
Вас ждет насыщенная программа с посещением знаменитого Карфагена и музей при раскопках, яркого города Сиди-Бу-Саид и смотровой площадки, с которой мож...
5
2 отзыва
€
220
за чел.
Ощутить эффект присутствия Древнего мира и проникнуться североафриканским колоритом
€
600
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Пожалуй, одна из самых завораживающих поездок в мире...
€
230
за чел.
Вдохновиться городом поэтов, увидеть длиннейший акведук Античности и зайти в гости к берберам