Всё о Тунисе

Полезная информация о Тунисе

Что нужно знать о Тунисе: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Карфаген, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 4 экскурсии
Местное время в Тунисе
20:0213
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇳 Тунис
Название городаТунис
По-английскиTunis
Это столицаТунис является столицей Туниса
Население города693 210 чел.
АэропортКарфаген TUN
Часовой поясAfrica/Tunis
Средняя высота23 м. от уровня моря

Где находится Тунис на карте

Тунис фото города
Тунис

Популярные экскурсии в Тунисе

Тунис и Карфаген
Тунис и Карфаген
$
312.5
за чел.
Вас ждет насыщенная программа с посещением знаменитого Карфагена и музей при раскопках, яркого города Сиди-Бу-Саид и смотровой площадки, с которой мож...
Карфаген — Сиди-Бу-Саид — Тунис
Карфаген — Сиди-Бу-Саид — Тунис
5
2 отзыва
220
за чел.
Ощутить эффект присутствия Древнего мира и проникнуться североафриканским колоритом
Двухдневное путешествие в магическую Сахару
Двухдневное путешествие в магическую Сахару
600
за чел.
Пожалуй, одна из самых завораживающих поездок в мире...
Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
230
за чел.
Вдохновиться городом поэтов, увидеть длиннейший акведук Античности и зайти в гости к берберам
Все экскурсии Туниса

Поиск и сравнение цен на туры

Когда лучше лететь в Тунис

Расписание авиа-рейсов