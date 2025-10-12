Мои заказы

Экскурсии по набережной Аланьи

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Аланье, цены от €30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
9 часов
25 отзывов
Водная прогулка
Групповая экскурсия в Зелёный каньон из Аланьи с обедом
Погрузитесь в атмосферу умиротворения на бирюзовых водах Зелёного каньона с комфортным круизом и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:30
11 дек в 08:30
15 дек в 08:30
€30 за человека
Сафари по Грин каньону (в группе)
Джиппинг
На автобусе
На яхте
9 часов
12 отзывов
Водная прогулка
Сафари по Грин каньону
Сафари по Грин каньону - день, полный открытий: зоопарк, деревня, дамба и водная прогулка. Присоединяйтесь к приключению в Аланье
Начало: У вашего отеля
«В свободное время отдохнёте на берегу, пофотографируетесь, при желании покатаетесь на гидроциклах и байдарках»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€35 за человека
Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
Джиппинг
На машине
6 часов
25 отзывов
Групповая
Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
Отправьтесь на захватывающее джип-сафари по горам Таурус из Аланьи! Вас ждут живописные виды, водопады, пещеры и обед на берегу реки
Начало: У вашего отеля
«Затем на берегу реки Оба устроим пикник: у вас будет возможность искупаться, прогуляться до водопадов или просто отдохнуть (40 мин)»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    12 октября 2025
    Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
    Отличная экскурсия,мы в восторге,нас 5 человек и все очень довольны🤪 Мустафа отличный водитель и гид,все рассказал,все показал)) нам очень нравится))👍🏻
    Отличная экскурсия,мы в восторге,нас 5 человек и все очень довольны🤪 Мустафа отличный водитель и гид,все рассказал,все показал)) нам очень нравится))👍🏻
  • А
    Анна
    9 октября 2025
    Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
    Экскурсия понравилась, посещала в октябре, было прохладно и дождливо, но людей это не останавливало обливаться😅 Классный русскоговорящий гид. Весело, при
    читать дальше

    этом посетили красивые места, пещера большая, интересная, стоит её увидеть. Думаю, в разгар сезона в жару будет ещё больше позитивных впечатлений.

  • Я
    Яна
    27 сентября 2025
    Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
    Интересный маршрут, ездила одна, переживала что останусь без фотографий если ни с кем не познакомлюсь, водитель сам предложил меня сфоткать на смотровых площадках))) ничего не навязывали, безопасно и круто провела время
    Интересный маршрут, ездила одна, переживала что останусь без фотографий если ни с кем не познакомлюсь, водитель сам предложил меня сфоткать на смотровых площадках))) ничего не навязывали, безопасно и круто провела время
  • Г
    Григорий
    18 сентября 2025
    Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
    И так друзья немного опишу экскурсию, что и как. В целом сразу надо настроится на позитивный лад так как будут
    читать дальше

    небольшие нюансы, но правильный настрой поможет все сгладить.
    Вас заберут из отеля на джипе с открытым верхом такого архаичного вида, но оно так и надо потому что его будут заливать водой со всех сторон. Но с точки зрения безопасности - держитесь крепче)) я был с сыном (6 лет), всегда его придерживал. Да и в целом в Турции движение специфичное. Пока едете от отеля до точки сбора на заправке испытаете на себе все свойства аэродинамики. В наш джип вместилось около 10-11 человек, плотнячком, но норм. На заправке вам выдадут вотерганы (по желанию), но за доп плату 5 долларов за один ствол. Конечно, надо их брать, мы только ради этого и поехали, сын никак не мог дождаться, когда выдадут пушку. В общем поехали дальше, команда у нас собралась интернациональная, из русских только мы вдвоем были, а из всей колонны порядка 7 машин, еще было пару девушек русских. Ну тут рандом. Главное чтобы душнил никаких не попалось, чтобы все кайфовали. Далее вы едете на точку, где открывается неплохой вид, по пути расстреливая друг друга, это достаточно весело и эмоционально.
    Следующая остановка в небольшом парке у водопада. Там такое беспризорное место в целом. Все такое «советское», но горка классная. Мы с нее вместе с сыном несколько раз скатились в холодную водичку. Тоже очень понравилось. Там купили кофе турецкий и чипсы по 3 доллара за позицию, немножко взбодриться и перекусить. Там вся локация в тени, поэтому может быть чуть прохладно после обильного обливания и купания. Лучше чтобы полотенце было с собой. Следующая остановка рынок у дороги. Там вам дадут продегустировать разные фрукты, орешки. Так больше символический небольшой перекус. Апельсиновый фреш стандарт 2 доллара стакан. Потом вы поедете в пещеру. Локация там с красивым панорамным видом, можно пофоткаться. Есть бесплатный нормальный туалет. В пещеру вход стоил 6,5 доллара, дали сдачу 50 центов. Ребенка пустили бесплатно. Пещера интересная, но наверное на разок. Я не разу не был в подобных местах, было интересно глянуть. Сыну очень понравилось. Там минут 20-30 за глаза. Потом вы поедете на обед в достаточно простенькую локацию, но там тоже есть бассейн с обычной водой уже и горками. Сын по классике не вылезал из воды. Там вас покормят. Обед обычный макарошки или булгур и шашлык куриный. Ну и всякие добавки по мелочи. Кофе там 3 доллара. Взрослые поедят норм, сыну же все было остро и макароны и шашлык. Поел яблочко, взяли с собой. Там уже можно переодеться в сухую одежду, обливаться больше не будете. Также вам предложат за 20$ фото/видео материалы за всю дорогу, что вас снимали. Скинут ссылку на Гугл диск.
    Гид Мустафа ровный тип с юморком и хорошим настроением. Добряк, который много делает для создания благополучной атмосферы. Затем вас отвезут назад в отель. Наш отель был самый первый в экскурсии и самый последний, когда везли назад. Сын благополучно уснул. Все прошло хорошо.

    Подведя итоги, можно сказать, что это хорошая экскурсия за свои деньги. Но нужно правильно настроится так как по мелочи тут сям моментики есть. Но главное наслаждаться процессом.
    Рекомендую 👍🤝
    Ребятам, спасибо.

  • Л
    Лидия
    27 августа 2025
    Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
    Тур динамичный и веселый. В нашей машине собралась азартная компания, поэтому все прошло очень легко и интересно. Отдельное спасибо гиду Мустафе!
  • A
    Anna,
    8 августа 2025
    Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
    Экскурсия прошла на Ура!!!
    Всем остались довольны. Большое спасибо Тимуру, все чётко и по делу:)
  • А
    Анастасия
    2 июля 2025
    Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
    Спасибо, все было здорово!
    Как и в ночном сафари, в дневном сафари все было организовано, что очень важно для меня. Легкая
    читать дальше

    позитивная обстановка. Очень вкусный обед. Веселые ребята гиды. Дети в нашей машине вообще в восторге 😄 Да и взрослые тоже повеселились от души)

  • Ю
    Юлия
    23 июня 2025
    Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
    Всё прошло на высшем уровне 👍🏻
    Было шумно,мокро и ооочень весело 😍
    Гид Мустафа-любовь 🫶🏻
    Дети в восторге,взрослые в еще большем восторге 😁
    Будем рекомендовать всем друзьям и знакомым☺️
  • К
    Ксения
    17 июня 2025
    Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
    Спасибо большое Мустафе и его команде! Отличная экскурсия, весело, драйвово, обливались водой. Обедали, смотрели пещеры, водопад 🩵💕
    Спасибо большое Мустафе и его команде! Отличная экскурсия, весело, драйвово, обливались водой. Обедали, смотрели пещеры, водопад 🩵💕
  • Н
    Наталья
    12 июня 2025
    Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
    Нам понравилась поездка, было шумно и мокро, но весело. Виды потрясающие! Организация отличная. Времени хватило на всех локациях насладиться видами и пофотаться. Спасибо большое 🫶
  • A
    A
    10 июня 2025
    Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
    Были на данном туре, все понравилось
    Гид веселый и энергичный, говорит на русском, что большой плюс
    Водитель нашего джипа, тоже отличный
    Организатор всегда отвечал на наши вопросы
    Советую 😍
    Были на данном туре, все понравилось
  • И
    Инна
    2 июня 2025
    Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
    Поездка очень понравилась и гиды были очень весёлый ребята, жалко был дождь в конце и мы не прокатились на корках при ресторане где вас будут кормить, а так сама экскурсия классная👯
    Поездка очень понравилась и гиды были очень весёлый ребята, жалко был дождь в конце и мы не прокатились на корках при ресторане где вас будут кормить, а так сама экскурсия классная👯
  • О
    Ольга
    2 июня 2025
    Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
    Спасибо большое за классную прогулку!
    Были в разных странах и по Турции постоянно берем экскурсии, понравилось все, от 12лет, 39 и
    читать дальше

    60, все в восторге. Море эмоций. Было 4 джипа, пришлось подождать, так как приехали первыми, ребята постоянно развлекали. Отдельная благодарность фотографам, ребята, вы супер.
    Бой из водяных пистолетов, классная музыка, ели фрукты и обед, никто ничего не навязывал.
    Однозначно рекомендую и вернемся обязательно ❤️

  • И
    Иван
    17 апреля 2025
    Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
    Интересное путешествие на внедорожниках.
    Есть лишь один минус маршрут состоит исключительно из хороших асфальтовых дорог, бездорожья по пути не встретилось.
  • А
    Артём
    2 января 2025
    Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
    Ездили не в сезон, в конце декабря. С одной стороны на туристических точках достаточно пусто и как будто заброшенно (водопады
    читать дальше

    например), но с другой стороны благодаря тому, что людей не было, сложилось ощущение индивидуальной поездки.
    Прекрасные виды, честный водитель и организаторы, приятный обед без изысков.
    Экскурсия чисто обзорная, поэтому не ожидайте активных рассказов от кого бы то ни было

  • Н
    Надежда
    15 сентября 2024
    Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
    Ездили с бабушкой, очень понравилось
  • М
    Мария
    13 сентября 2024
    Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
    Шикарные виды, зажигательные ребята, интересные места. Готовьтесь, вас будут обливать, и вы тоже будьте готовы всех обливать (тех, кто на
    читать дальше

    таких же джипах) дурачились от души. Посетили интересную пещеру, она 300 метров в одну сторону, и 50 в другую. Очень глубокая, но удобные лестницы и поручни. Конечная остановка на обед в очень живописном месте. Там есть горка и с нее можно сигануть в горную реку в ледяную воду. А до этого вы посмотрите водопад, можно плескаться, а ещё будет бассейн с форелью это нечто. Можно залезть если не боитесь.

  • К
    Каурова
    10 сентября 2024
    Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
    Отправляла на экскурсию маму). Вернулась счастливая, говорит было ооочень весело. И отдельное спасибо от нее всем организаторам на маршруте, очень хорошие ребята!
  • О
    Ольга
    3 сентября 2024
    Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
    Мне с 9 летним сыном очень понравилась поездка! Рекомендую! Весело и красиво!
    Мне с 9 летним сыном очень понравилась поездка! Рекомендую! Весело и красиво!
  • Л
    Лилия
    31 августа 2024
    Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
    Отличный вариант экскурсии. Будет всё - и адреналин от поездки на джипе (но в меру, можно ехать с детьми), и
    читать дальше

    веселье от поливания водой. Хорошие виды, разнообразная программа. Водопады, горная река, бассейн, вообще всё что нужно для сбалансированной активной экскурсии.

    Нас забрали с самого утра от отеля на джипе. Мы были первыми, поэтому пришлось подождать около 40 минут на стоянке. Нас угостили кофе бесплатно (скорее всего, это личная инициатива водителя). Затем мы забрали остальных туристов и отправились на экскурсию. Всё так - как в описании и даже лучше.

    Отличный вариант экскурсии. Будет всё - и адреналин от поездки на джипе (но в меру, можно ехать с детьми), и веселье от поливания водой. Хорошие виды, разнообразная программа. Водопады, горная река, бассейн, вообще всё что нужно для сбалансированной активной экскурсии.

Нас забрали с самого утра от отеля на джипе. Мы были первыми, поэтому пришлось подождать около 40 минут на стоянке. Нас угостили кофе бесплатно (скорее всего, это личная инициатива водителя). Затем мы забрали остальных туристов и отправились на экскурсию. Всё так - как в описании и даже лучше.

Сколько стоит экскурсия по Аланье в декабре 2025
Сейчас в Аланье в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 35. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.43 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Аланье, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Аланьи. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025