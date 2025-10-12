Водная прогулка
Групповая экскурсия в Зелёный каньон из Аланьи с обедом
Погрузитесь в атмосферу умиротворения на бирюзовых водах Зелёного каньона с комфортным круизом и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:30
11 дек в 08:30
15 дек в 08:30
€30 за человека
Сафари по Грин каньону
Сафари по Грин каньону - день, полный открытий: зоопарк, деревня, дамба и водная прогулка. Присоединяйтесь к приключению в Аланье
Начало: У вашего отеля
«В свободное время отдохнёте на берегу, пофотографируетесь, при желании покатаетесь на гидроциклах и байдарках»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€35 за человека
Групповая
Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
Отправьтесь на захватывающее джип-сафари по горам Таурус из Аланьи! Вас ждут живописные виды, водопады, пещеры и обед на берегу реки
Начало: У вашего отеля
«Затем на берегу реки Оба устроим пикник: у вас будет возможность искупаться, прогуляться до водопадов или просто отдохнуть (40 мин)»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория12 октября 2025Отличная экскурсия,мы в восторге,нас 5 человек и все очень довольны🤪 Мустафа отличный водитель и гид,все рассказал,все показал)) нам очень нравится))👍🏻
- ААнна9 октября 2025Экскурсия понравилась, посещала в октябре, было прохладно и дождливо, но людей это не останавливало обливаться😅 Классный русскоговорящий гид. Весело, при
- ЯЯна27 сентября 2025Интересный маршрут, ездила одна, переживала что останусь без фотографий если ни с кем не познакомлюсь, водитель сам предложил меня сфоткать на смотровых площадках))) ничего не навязывали, безопасно и круто провела время
- ГГригорий18 сентября 2025И так друзья немного опишу экскурсию, что и как. В целом сразу надо настроится на позитивный лад так как будут
- ЛЛидия27 августа 2025Тур динамичный и веселый. В нашей машине собралась азартная компания, поэтому все прошло очень легко и интересно. Отдельное спасибо гиду Мустафе!
- AAnna,8 августа 2025Экскурсия прошла на Ура!!!
Всем остались довольны. Большое спасибо Тимуру, все чётко и по делу:)
- ААнастасия2 июля 2025Спасибо, все было здорово!
Как и в ночном сафари, в дневном сафари все было организовано, что очень важно для меня. Легкая
- ЮЮлия23 июня 2025Всё прошло на высшем уровне 👍🏻
Было шумно,мокро и ооочень весело 😍
Гид Мустафа-любовь 🫶🏻
Дети в восторге,взрослые в еще большем восторге 😁
Будем рекомендовать всем друзьям и знакомым☺️
- ККсения17 июня 2025Спасибо большое Мустафе и его команде! Отличная экскурсия, весело, драйвово, обливались водой. Обедали, смотрели пещеры, водопад 💕
- ННаталья12 июня 2025Нам понравилась поездка, было шумно и мокро, но весело. Виды потрясающие! Организация отличная. Времени хватило на всех локациях насладиться видами и пофотаться. Спасибо большое 🫶
- AA10 июня 2025Были на данном туре, все понравилось
Гид веселый и энергичный, говорит на русском, что большой плюс
Водитель нашего джипа, тоже отличный
Организатор всегда отвечал на наши вопросы
Советую 😍
- ИИнна2 июня 2025Поездка очень понравилась и гиды были очень весёлый ребята, жалко был дождь в конце и мы не прокатились на корках при ресторане где вас будут кормить, а так сама экскурсия классная👯
- ООльга2 июня 2025Спасибо большое за классную прогулку!
Были в разных странах и по Турции постоянно берем экскурсии, понравилось все, от 12лет, 39 и
- ИИван17 апреля 2025Интересное путешествие на внедорожниках.
Есть лишь один минус маршрут состоит исключительно из хороших асфальтовых дорог, бездорожья по пути не встретилось.
- ААртём2 января 2025Ездили не в сезон, в конце декабря. С одной стороны на туристических точках достаточно пусто и как будто заброшенно (водопады
- ННадежда15 сентября 2024Ездили с бабушкой, очень понравилось
- ММария13 сентября 2024Шикарные виды, зажигательные ребята, интересные места. Готовьтесь, вас будут обливать, и вы тоже будьте готовы всех обливать (тех, кто на
- ККаурова10 сентября 2024Отправляла на экскурсию маму). Вернулась счастливая, говорит было ооочень весело. И отдельное спасибо от нее всем организаторам на маршруте, очень хорошие ребята!
- ООльга3 сентября 2024Мне с 9 летним сыном очень понравилась поездка! Рекомендую! Весело и красиво!
- ЛЛилия31 августа 2024Отличный вариант экскурсии. Будет всё - и адреналин от поездки на джипе (но в меру, можно ехать с детьми), и
