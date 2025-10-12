читать дальше

небольшие нюансы, но правильный настрой поможет все сгладить.

Вас заберут из отеля на джипе с открытым верхом такого архаичного вида, но оно так и надо потому что его будут заливать водой со всех сторон. Но с точки зрения безопасности - держитесь крепче)) я был с сыном (6 лет), всегда его придерживал. Да и в целом в Турции движение специфичное. Пока едете от отеля до точки сбора на заправке испытаете на себе все свойства аэродинамики. В наш джип вместилось около 10-11 человек, плотнячком, но норм. На заправке вам выдадут вотерганы (по желанию), но за доп плату 5 долларов за один ствол. Конечно, надо их брать, мы только ради этого и поехали, сын никак не мог дождаться, когда выдадут пушку. В общем поехали дальше, команда у нас собралась интернациональная, из русских только мы вдвоем были, а из всей колонны порядка 7 машин, еще было пару девушек русских. Ну тут рандом. Главное чтобы душнил никаких не попалось, чтобы все кайфовали. Далее вы едете на точку, где открывается неплохой вид, по пути расстреливая друг друга, это достаточно весело и эмоционально.

Следующая остановка в небольшом парке у водопада. Там такое беспризорное место в целом. Все такое «советское», но горка классная. Мы с нее вместе с сыном несколько раз скатились в холодную водичку. Тоже очень понравилось. Там купили кофе турецкий и чипсы по 3 доллара за позицию, немножко взбодриться и перекусить. Там вся локация в тени, поэтому может быть чуть прохладно после обильного обливания и купания. Лучше чтобы полотенце было с собой. Следующая остановка рынок у дороги. Там вам дадут продегустировать разные фрукты, орешки. Так больше символический небольшой перекус. Апельсиновый фреш стандарт 2 доллара стакан. Потом вы поедете в пещеру. Локация там с красивым панорамным видом, можно пофоткаться. Есть бесплатный нормальный туалет. В пещеру вход стоил 6,5 доллара, дали сдачу 50 центов. Ребенка пустили бесплатно. Пещера интересная, но наверное на разок. Я не разу не был в подобных местах, было интересно глянуть. Сыну очень понравилось. Там минут 20-30 за глаза. Потом вы поедете на обед в достаточно простенькую локацию, но там тоже есть бассейн с обычной водой уже и горками. Сын по классике не вылезал из воды. Там вас покормят. Обед обычный макарошки или булгур и шашлык куриный. Ну и всякие добавки по мелочи. Кофе там 3 доллара. Взрослые поедят норм, сыну же все было остро и макароны и шашлык. Поел яблочко, взяли с собой. Там уже можно переодеться в сухую одежду, обливаться больше не будете. Также вам предложат за 20$ фото/видео материалы за всю дорогу, что вас снимали. Скинут ссылку на Гугл диск.

Гид Мустафа ровный тип с юморком и хорошим настроением. Добряк, который много делает для создания благополучной атмосферы. Затем вас отвезут назад в отель. Наш отель был самый первый в экскурсии и самый последний, когда везли назад. Сын благополучно уснул. Все прошло хорошо.



Подведя итоги, можно сказать, что это хорошая экскурсия за свои деньги. Но нужно правильно настроится так как по мелочи тут сям моментики есть. Но главное наслаждаться процессом.

Рекомендую 👍🤝

Ребятам, спасибо.