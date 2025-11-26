Ощутите магию Стамбула, города, чье стратегическое положение веками привлекало взоры завоевателей.
Откройте для себя его сокровища, погрузитесь в богатую историю и совершите восхитительную прогулку на кораблике по Босфору, оставив в сердце незабываемые впечатления.
Откройте для себя его сокровища, погрузитесь в богатую историю и совершите восхитительную прогулку на кораблике по Босфору, оставив в сердце незабываемые впечатления.
Описание экскурсииДень в Стамбуле: почувствуйте атмосферу и колорит города Стамбул — исторический город, основанный в 660 году до н. э. под названием Византион. Этот уникальный мегаполис на стыке Европы и Азии стал местом пересечения эпох, религий и культур, где величие древности гармонично сочетается с современными тенденциями. Вас ждет насыщенная программа:
- Ранний старт: утренний трансфер из отелей позволит вам максимально эффективно использовать время.
- Сердце Стамбула: тур начнется с посещения исторического Ипподрома и величественной мечети Султанахмет, более известной как Голубая мечеть — символа османского величия.
- Вкусный обед: после насыщенной утренней программы вас ждет вкусный обед, чтобы набраться сил для дальнейших открытий.
- Дворец Топкапы (за дополнительную плату): окунитесь в мир роскоши и интриг, посетив бывшую резиденцию османских султанов. Если вы решите не посещать дворец, у вас будет 1,5 часа свободного времени для самостоятельной прогулки по городу.
- Собор Святой Софии (за дополнительную плату): узнайте историю этого уникального сооружения, побывавшего и собором, и мечетью. По желанию, вы можете по-своему провести час свободного времени и насладиться атмосферой Стамбула.
- Восточный колорит: посетите знаменитый Египетский базар (или, при изменении программы, базар Араста) — настоящий калейдоскоп красок, ароматов и вкусов.
- Прогулка по Босфору (без ужина): завершите день романтической прогулкой на катере по Босфору, разделяющему Европу и Азию. Насладитесь живописными видами на старинные дворцы, мечети и современные здания, расположенные вдоль берегов пролива.
• Возвращение: после насыщенного дня вас ждет трансфер в аэропорт и вылет из Стамбула, а затем трансфер в отели. Важная информация:
- Даты тура и время вылета могут изменяться.
- При раннем вылете вы посетите базар Араста вместо Египетский базара.
- Время трансфера из отелей: с 02:30 до 04:00.
По понедельникам, четвергам и субботам
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ипподром и величественная мечетт Султанахмет
- Дворец Топкапы
- Собор Святой Софии
- Египетский базар или базар Араста
- Прогулка по Босфору
Что включено
- Трансфер от/до отеля/n
- Авиабилеты Алания-Стамбул-Алания (ручная кладь, без багажа)
- Услуги профессионального гида
- Обед
- Прогулка по Босфору (1, 5 часа)
Что не входит в цену
- Ужин и напитки
- Входные билеты в музеи и исторические объекты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, четвергам и субботам
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Даты тура и время вылета могут изменяться
- При раннем вылете вы посетите базар Араста вместо Египетский базара
- Время трансфера из отелей: с 02:30 до 04:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии из Аланьи
Мини-группа
до 8 чел.
Аланья: Путешествие в прошлое с посещением крепости и пещеры
Погрузитесь в вековую историю Аланьи, исследуя древнюю крепость и уникальные исторические объекты
Начало: У вашего отеля если остановились в центре Алании
Завтра в 09:00
27 ноя в 09:00
€77 за человека
Водная прогулка
Удивительный день в Аланье
Пляж Клеопатры, прогулка на лодке и обед (из Аланьи и Сиде)
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
€35 за человека
-
15%
Водная прогулка
Волшебство вечерней Аланьи
Сафари на джипах, прогулка на яхте, пенная вечеринка и магия восточной сказки
Начало: У вашего отеля
27 апр в 16:30
2 мая в 16:30
€34
€40 за человека