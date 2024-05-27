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Групповая
20 часов
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
Насладитесь уникальной возможностью посетить Памуккале, озеро Салда и античный город Иераполис за один день. Идеальный выбор для любителей истории и природы
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 03:00
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
от $40 за человека
Групповая
3.5 часа
Групповая экскурсия Панорамы Аланьи: история, природа и архитектура
Откройте великолепие Аланьи, её исторические памятники и живописные виды, в комфортной групповой экскурсии
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: Каждый день в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $25 за человека
скидка
24%
Групповая
18 часов
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
Почувствуйте себя на античном курорте, посетив Памуккале и Иераполис. Узнайте историю уникальных травертин и искупайтесь в бассейне Клеопатры
Начало: Ваш отель
Завтра в 02:00
10 июня в 03:00
от 46$35 за человека
скидка
20%
Групповая
16 часов
Экскурсия «Мира, Св. Николай и Кекова» из Алании
Погрузитесь в историю Миры, почтите память Св. Николая и взгляните на подводные руины Кековы
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
12 июня в 03:00
50$40 за человека
Групповая
6 часов
Сказочное приключение: морские бухты Газипаши
Насладитесь красотой морской природы и нетронутыми туристической цивилизацией местами Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, вторник, чеьверг, суббота, (9:00)
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
$40 за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия в Тазы каньон из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Пятница в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$25 за человека
Групповая
15 часов
Историческое путешествие: Следы Святого Николая из Аланьи
Вас ждет путешествие по святым местам, где каждый камень дышит историей и тайнами прошлого
Завтра в 03:00
12 июня в 03:00
от $40 за человека
Групповая
11 часов
Активный тур: Рафтинг, Зиплайн и Багги в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в мир приключений с нашим туром по реке Кепрючай - рафтинг, зиплайн и багги ждут вас
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$37 за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия: Тазы-каньон, Сельге и Камни Дьявола
Погрузитесь в мир древних руин и природных чудес во время экскурсии, полной открытий и красоты
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 08:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$35 за человека
скидка
24%
Групповая
18 часов
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Алании
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 02:00
11 июня в 02:00
46$35 за человека
Групповая
10 часов
Каньон Тазы, Каменные Люди, Античный Сельге - групповая экскурсия в Аланье
Насладитесь красотой турецкой природы и историческими достопримечательностями. Путешествие на кабрио-бусе по Кёпрюлю каньону, руины Сельге и виды с моста Олук
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$32 за человека
Групповая
20 часов
Уникальное путешествие: Экскурсия в Стамбул из Аланьи
Погрузитесь в мир величия и красоты, посетив Стамбул из Аланьи. Древняя столица трех империй ждет вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, суббота в 03:30
12 июня в 03:30
15 июня в 03:30
$280 за человека
Групповая
8.5 часов
Прикоснитесь к древности: Куршунлу - Аспендос - Сиде
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье с 08:30 до 17:00
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
$40 за человека
Групповая
16 часов
Расписание: Среда, Воскресенье в 01:45
$90 за человека
Групповая
4 часа
Расписание: Понедельник, четверг в 16:00
$25 за человека
Групповая
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 01:45
$70 за человека
Групповая
20 часов
Расписание: Вторник, четверг, пятница, воскресенье в 01:45
$80 за человека
Групповая
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 03:00
$65 за человека
Групповая
9 часов
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 08:00
$55 за человека
Аудиогид
2 часа
Аланья: Аудиопрогулка по знаковым местам с мобильным приложением
Начало: Damlataş Mağarası
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$10 за человека
Групповая
12 часов
Обзорная экскурсия и океанариум в Анталии из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Вторник, суббота
11 июня в 07:00
15 июня в 07:00
$85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина27 мая 2024Юлия - потрясающий гид, очень много интересного рассказала, на протяжении всей дороги) завтрак скудный, но перекусить можно с собой взять,
- ТТатьяна27 мая 2024Красотища!!!!
- IIryna26 мая 2024Сказочная бухта, прекрасная программа экскурсии, всем рекомендую!
- ЕЕлена20 мая 2024Экскурсия в Памуккале интересная, природа завораживающая. Удивительно красивые места, попадаешь в новый портал. Комфортный автобус, внимательный, водитель - профессионал. Юлия гид на
- ААнастасия8 мая 2024Отлично провели время, гиды просто великолепны - отличная организация! Остались очень довольны, получили массу положительных эмоций. Очень понравился гид Вера 😻 обязательно воспользуемся спутником еще 👍
- AAnna25 апреля 2024Помукалле-это место, которое must see. Огромная территория с развалинами древнего города. Хорошая организация экскурсии. Вкусная еда. Комфортабельный автобус с очень аккуратным водителем. Надо понимать, что это групповая экскурсия (45 человек разного возраста и национальности).
- hhi+7905825 апреля 2024Отличная экскурсия! Все грамотно организовано! Влюбилась в каньон Тази. Рафтинг был потрясающим! Гид волшебный, с отличным чувством юмора! Инструкторы на рафтинге супер! Однозначно рекомендую! Виды природы необыкновенные❤️
- ЕЕлена18 апреля 2024Добрый вечер! Спасибо большое ☺️ водителю и гиду. Очень интересная была экскурсия. Рекомендую!
- ЗЗарина2 марта 2024Места чудесные, организация подкачала. Начнем с подготовки: бронь на 2 места, договорились о трансфере от отеля, # автобуса мы узнали
- ААльбина4 февраля 2024Были на экскурсии в январе. Экскурсия очень понравилась) Программа и описание экскурсии совпадает, гид по дороге очень много рассказывал интересного, на
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «История и культура»
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