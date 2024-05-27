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за 15 минут до его прибытия (задержка к тому моменту 45 минут). Зайдя в автобус, мы увидели группу людей с баулами, которве можно было убрать в багаж, но они занимали посадочные места. Никакой информации с билетами на почту перед экскурсией не поступало. Памятки (о формате, гиде, одежде) до начала мы не получили. Как только добрались до базы, мы познакомились с «гидом-историком», с трудом говорящим на русском. «Гид» оказался не гидом, а водителем, кот-й привозил нас к точкам по маршруту и давал 20 мин на самостоятельный осмотр достопримечательности. По словам туристов (др. онлайн-оператор и общение с организатором позднее), наша экскурсия (не из Аланьи, тк мы были определены к другой группе другого организатора) не предполагала гида, о чем нас не уведомили. Резюмируя, общее впечатление испортило эмоции от красивых мест, лучше переплатить за индивидуальную экскурсию с настоящим гидом или доехать до места сбора, чем остаться ни с чем. Частичный возврат нам сделали, за что большое спасибо.