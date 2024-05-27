Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 21 экскурсия в категории «История и культура» в Аланье, цены от $10, скидки до 24%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
🚌 На автобусе
Групповая
20 часов
53 отзыва
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
Насладитесь уникальной возможностью посетить Памуккале, озеро Салда и античный город Иераполис за один день. Идеальный выбор для любителей истории и природы
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 03:00
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
от $40 за человека
Панорамы Аланьи
Групповая
3.5 часа
36 отзывов
Групповая экскурсия Панорамы Аланьи: история, природа и архитектура
Откройте великолепие Аланьи, её исторические памятники и живописные виды, в комфортной групповой экскурсии
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: Каждый день в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $25 за человека
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
18 часов
32 отзыва
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
Почувствуйте себя на античном курорте, посетив Памуккале и Иераполис. Узнайте историю уникальных травертин и искупайтесь в бассейне Клеопатры
Начало: Ваш отель
Завтра в 02:00
10 июня в 03:00
от 46$35 за человека
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Алании
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
16 часов
17 отзывов
Экскурсия «Мира, Св. Николай и Кекова» из Алании
Погрузитесь в историю Миры, почтите память Св. Николая и взгляните на подводные руины Кековы
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
12 июня в 03:00
50$40 за человека
Сказочное приключение: морские бухты Газипаши
Групповая
6 часов
15 отзывов
Сказочное приключение: морские бухты Газипаши
Насладитесь красотой морской природы и нетронутыми туристической цивилизацией местами Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, вторник, чеьверг, суббота, (9:00)
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
$40 за человека
Экскурсия в Тазы каньон из Аланьи
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
4 отзыва
Экскурсия в Тазы каньон из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Пятница в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$25 за человека
По следам Святого Николая Угодника: Демре, Мира, Кекова из Аланьи
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
23 отзыва
Историческое путешествие: Следы Святого Николая из Аланьи
Вас ждет путешествие по святым местам, где каждый камень дышит историей и тайнами прошлого
Завтра в 03:00
12 июня в 03:00
от $40 за человека
Рафтинг, Зиплайн, Квад или Багги в Каньоне Кепрюлю
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
11 часов
14 отзывов
Активный тур: Рафтинг, Зиплайн и Багги в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в мир приключений с нашим туром по реке Кепрючай - рафтинг, зиплайн и багги ждут вас
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$37 за человека
Тазы-каньон, город Сельге и Камни дьявола
🚶 Пешая
Групповая
9 часов
28 отзывов
Групповая экскурсия: Тазы-каньон, Сельге и Камни Дьявола
Погрузитесь в мир древних руин и природных чудес во время экскурсии, полной открытий и красоты
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 08:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$35 за человека
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Алании
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
18 часов
32 отзыва
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Алании
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 02:00
11 июня в 02:00
46$35 за человека
Каньон Тазы, Каменные Люди, Античный Сельге
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Каньон Тазы, Каменные Люди, Античный Сельге - групповая экскурсия в Аланье
Насладитесь красотой турецкой природы и историческими достопримечательностями. Путешествие на кабрио-бусе по Кёпрюлю каньону, руины Сельге и виды с моста Олук
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$32 за человека
Экскурсия в Стамбул из Аланьи
Групповая
20 часов
1 отзыв
Уникальное путешествие: Экскурсия в Стамбул из Аланьи
Погрузитесь в мир величия и красоты, посетив Стамбул из Аланьи. Древняя столица трех империй ждет вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, суббота в 03:30
12 июня в 03:30
15 июня в 03:30
$280 за человека
Прикоснитесь к древности: Куршунлу - Аспендос - Сиде
🚌 На автобусе
Групповая
8.5 часов
16 отзывов
Прикоснитесь к древности: Куршунлу - Аспендос - Сиде
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье с 08:30 до 17:00
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
$40 за человека
Демре - Мира - Кекова
Групповая
16 часов
2 отзыва
Демре - Мира - Кекова
Расписание: Среда, Воскресенье в 01:45
$90 за человека
Обзорная экскурсия по Алании с фуникулером
Групповая
4 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Алании с фуникулером
Расписание: Понедельник, четверг в 16:00
$25 за человека
Памуккале и озеро Сальда
Групповая
1 отзыв
Памуккале и озеро Сальда
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 01:45
$70 за человека
Памуккале
Групповая
20 часов
1 отзыв
Памуккале
Расписание: Вторник, четверг, пятница, воскресенье в 01:45
$80 за человека
Каппадокия (2 дня)
Групповая
3 отзыва
Каппадокия (2 дня)
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 03:00
$65 за человека
Античный Сиде - Водопад Манавгат - Аспендос
Групповая
9 часов
Античный Сиде - Водопад Манавгат - Аспендос
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 08:00
$55 за человека
Аланья: Аудиопрогулка по самым знаковым местам города
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аланья: Аудиопрогулка по знаковым местам с мобильным приложением
Начало: Damlataş Mağarası
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$10 за человека
Обзорная экскурсия и океанариум в Анталии из Алании
Групповая
12 часов
Обзорная экскурсия и океанариум в Анталии из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Вторник, суббота
11 июня в 07:00
15 июня в 07:00
$85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ангелина
    27 мая 2024
    4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Алании
    Юлия - потрясающий гид, очень много интересного рассказала, на протяжении всей дороги) завтрак скудный, но перекусить можно с собой взять,
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    обед хороший, напитки платные. Памуккале красивое место, но слишком много народу, Клеопатру не орали, бассейн грязный да и народу много, обычный бассейн ничего такого) делают фотосессии около 300tl (с крыльями красиво получается) на ужин дали сэндвич, дорога с Алании долгая, набирайтесь терпения, в 2:30 выезд, один раз съездить самое то) 3 часа было достаточно, берите с собой spf жара, и на голову кепку или панаму, обязательно подниметесь в театр- непередаваемые эмоции)запасаетесь водой. Везде платная

  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Тазы-каньон, город Сельге и Камни дьявола
    Красотища!!!!
  • I
    Iryna
    26 мая 2024
    Сказочное приключение: морские бухты Газипаши
    Сказочная бухта, прекрасная программа экскурсии, всем рекомендую!
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Алании
    Экскурсия в Памуккале интересная, природа завораживающая. Удивительно красивые места, попадаешь в новый портал. Комфортный автобус, внимательный, водитель - профессионал. Юлия гид на
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    протяжении всей экскурсии делилась своими знаниями о волшебных местах Турции. Было очень приятно было слышать грамотную русскую речь, узнавать историю, общаться в приятной непринужденной обстановке. Несмотря на 18 часов, проведенные в пути, экскурсия прошла очень атмосферно! Спасибо большое организаторам, туристической фирме, стране и ее доброжелательным жителям. Процветания всем нам и солнечного неба над головой. Благодарю за прекрасно организованный отдых. С уважением, Елена, город Владивосток. 19.05.2024.

  • А
    Анастасия
    8 мая 2024
    3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
    Отлично провели время, гиды просто великолепны - отличная организация! Остались очень довольны, получили массу положительных эмоций. Очень понравился гид Вера 😻 обязательно воспользуемся спутником еще 👍
  • A
    Anna
    25 апреля 2024
    Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
    Помукалле-это место, которое must see. Огромная территория с развалинами древнего города. Хорошая организация экскурсии. Вкусная еда. Комфортабельный автобус с очень аккуратным водителем. Надо понимать, что это групповая экскурсия (45 человек разного возраста и национальности).
  • h
    hi+79058
    25 апреля 2024
    Экскурсия в Тазы каньон из Аланьи
    Отличная экскурсия! Все грамотно организовано! Влюбилась в каньон Тази. Рафтинг был потрясающим! Гид волшебный, с отличным чувством юмора! Инструкторы на рафтинге супер! Однозначно рекомендую! Виды природы необыкновенные❤️
  • Е
    Елена
    18 апреля 2024
    Экскурсия в Тазы каньон из Аланьи
    Добрый вечер! Спасибо большое ☺️ водителю и гиду. Очень интересная была экскурсия. Рекомендую!
  • З
    Зарина
    2 марта 2024
    Тазы-каньон, город Сельге и Камни дьявола
    Места чудесные, организация подкачала. Начнем с подготовки: бронь на 2 места, договорились о трансфере от отеля, # автобуса мы узнали
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    за 15 минут до его прибытия (задержка к тому моменту 45 минут). Зайдя в автобус, мы увидели группу людей с баулами, которве можно было убрать в багаж, но они занимали посадочные места. Никакой информации с билетами на почту перед экскурсией не поступало. Памятки (о формате, гиде, одежде) до начала мы не получили. Как только добрались до базы, мы познакомились с «гидом-историком», с трудом говорящим на русском. «Гид» оказался не гидом, а водителем, кот-й привозил нас к точкам по маршруту и давал 20 мин на самостоятельный осмотр достопримечательности. По словам туристов (др. онлайн-оператор и общение с организатором позднее), наша экскурсия (не из Аланьи, тк мы были определены к другой группе другого организатора) не предполагала гида, о чем нас не уведомили. Резюмируя, общее впечатление испортило эмоции от красивых мест, лучше переплатить за индивидуальную экскурсию с настоящим гидом или доехать до места сбора, чем остаться ни с чем. Частичный возврат нам сделали, за что большое спасибо.

  • А
    Альбина
    4 февраля 2024
    3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Алании
    Были на экскурсии в январе. Экскурсия очень понравилась) Программа и описание экскурсии совпадает, гид по дороге очень много рассказывал интересного, на
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    месте было немного информации – давал свободное время на осмотр и фотографии. Это идеальный вариант на экскурсии)) Мы сделали кучу фотографий на местах, о которых гид рассказывал и показывал. Перед посещение Церкви Св. Николая мы посетили иконный центр, я взяла там пару икон и приложила их к саркофагу Св. Николая в Церкви. Сама Церковь неплохо отреставрирована и сохранилось очень много фресок. В античном городе Мира сохранился только амфитеатр, но он очень хорошо реставрирован и поражает своим величием. Рядом с ним находятся ликийские скальные гробницы, их очень много и они очень необычные. Потом мы прогулялись на яхте вдоль берегов, проплыли возле затонувшего острова Кекова. Сам затонувший город мало сохранился, но если включить фантазию и достроить его в голове – виды поражали бы) Обед приемлимый. Я много не ожидаю от питания на экскурсии. Гид давал достаточно информации, лишней «воды» не было. Спасибо за бюджетный вариант такой интересной экскурсии. 🙏🏼 Всем рекомендую 👍🏼

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «История и культура»

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  1. 3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
  2. Панорамы Аланьи
  3. Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
  4. 3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Алании
  5. Сказочное приключение: морские бухты Газипаши
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  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Самое главное
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Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "История и культура" можно забронировать 21 экскурсию от 10 до 280 со скидкой до 24%. Туристы уже оставили гидам 287 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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