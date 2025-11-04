Мои заказы

Из Аланьи в Приключения: Пиратская Прогулка на Корабле с Пенной Вечеринкой и Обедом

Насладитесь морем и солнцем на пиратском корабле! Пенная вечеринка и обед сделают ваш день незабываемым. Откройте для себя магию Средиземного моря
Этот тур предлагает веселые моменты на пиратском корабле с пенными вечеринками и вкусным обедом.

Путешественники смогут насладиться морем и солнцем, посетить загадочные пещеры, такие как Пещера влюбленных и Пещера пиратов. Экипаж
позаботится о вашем комфорте, предоставив обед-барбекю и освежающие напитки. Прогулка подходит для всех возрастов, делая её идеальным выбором для семей и друзей. Не упустите шанс добавить это приключение в вашу коллекцию воспоминаний

4.3
111 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🏴‍☠️ Пиратская атмосфера
  • 🌊 Пенная вечеринка
  • 🍽️ Обед-барбекю
  • 🏞️ Загадочные пещеры
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Пещера влюбленных
  • Пещера пиратов
  • Фосфорная пещера

Описание водной прогулки

Начните приключение на пиратском корабле с пенной вечеринкой и обедом из Аланьи, скользя по лазурным водам Средиземного моря! Этот уникальный тур приглашает вас на пиратский корабль, где вас ждут волшебные моменты и захватывающие события на протяжении всего дня. Начните свой день с освежающего плавания в чистых водах моря и открытия богатого подводного мира. Наслаждайтесь моментами, полными смеха и веселья, на пенных вечеринках на борту пиратского корабля. Экипаж корабля доставит вас в загадочные пещеры, такие как Пещера влюбленных и Пещера пиратов, где вас ждет увлекательное приключение. Во время тура вам предложат вкусный обед-барбекю и освежающие безалкогольные напитки. Наслаждайтесь вкусным обедом на палубе корабля, любуясь потрясающими пейзажами Средиземного моря. В конце дня, возвращаясь в Аланию под волшебными видами Средиземного моря, вы принесете с собой воспоминания об этом уникальном приключении. Этот тур предлагает развлечения для всех возрастов, делая его идеальным вариантом для семей, друзей и путешественников в одиночку. Не пропустите это незабываемое пиратское приключение и добавьте новую легенду в вашу жизнь! Плывите, как пират по Средиземному морю. Наслаждайтесь барбекю на обед с безалкогольными напитками. Плавайте в бирюзовых водах и наблюдайте за морской жизнью. Исследуйте пещеры, такие как Пещера Влюбленных и Пещера Пиратов. Важная информация: Воспользуйтесь удобной встречей и трансфером из вашего отеля в Аланье

Если произойдут изменения во времени встречи, вас уведомят за день до тура

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бирюзовые Воды Средиземного Моря
  • Пещера Влюбленных
  • Берега Аланьи
Что включено
  • Комфортабельный транспорт
  • Остановки для купания
  • Пенная вечеринка
  • Обед
  • Экскурсии
  • Развлечения и активности
  • Безалкогольные напитки
Что не входит в цену
  • Алкогольные напитки и личные расходы не включены
Место начала и завершения?
Место начала: Отели гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Если произойдут изменения во времени встречи, вас уведомят за день до тура
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Воспользуйтесь удобной встречей и трансфером из вашего отеля в Аланье
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на последних 30 из 111 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
80
4
19
3
5
2
1
1
6
M
Mikhail
4 ноя 2025
Привезли, по морю покатали, напоили накормили, отвезли обратно в отель. Рекомендую.
Ю
Юлия
31 окт 2025
Мы оплатили у вас экскурсию, вы написали, что трансфер приедет в 9.00. Затем вечером накануне, мне написали из фирмы Султан и выслали фото трансфера. Утрм приехал трансфер и отвез нас
на корабль. На корабле нам сказали, что у нас не оплачено и хотели высадить. После часа выяснений, нам сказали, что мы сели не на тот корабль. Но мы сели туда, куда нас привез трансфер и сопроводил водитель этого трансфера. Мы были с двумя детьми 9 и 11 лет, находилась в иностранном государстве, половина экскурсии прошло в нервной обстановке. Почему так получилось?

D
Dmitrijs
30 окт 2025
Траванулись все … Не ешьте ничего на этом корабле ничего.
Н
Наталья
29 окт 2025
Очень интересная, не утомительная и веселая поездка! Покатались по морю, посмотрели достопримечательности Аланьи с моря, покупались, накормили обедом, развлекли! Трансфер от отеля и обратно, все оперативно! Остались очень довольны. За такую смешную цену получили целый комплекс позитива! Однозначно рекомендуем экскурсию!
С
Сергей
26 окт 2025
Ковровое покрытие отремонтировать нужно
М
Марина
24 окт 2025
Показаны красивые места, активная анимация. За свою стоимость стоит брать.
В
Василий
22 окт 2025
Без предупреждения задержали экскурсию на 1 час, приехала наша группа последней, с трудом нашли места на шатающихся стульях. С обещанными б/ п напитками не встретились. Обед абсолютно ни о чем. А вот пенная дискотека была на ура! В сегменте цена- качество могу рекомендовать.
Я
Яна
20 окт 2025
Всё супер👍👍👍
Е
Евгений
20 окт 2025
М
Мария
16 окт 2025
Все было отлично! Впечатления великолепные, сервис на высшем уровне, довольны и ценой! Уверенная 5+!
Ю
Юлия
14 окт 2025
Отличная,просторная яхта с тремя палубами. персонал дружелюбный))забрали от отеля немного с опозданием,русскоговорящий гид как указано на сайте,только на записи на корабле выдает информацию по маршруту не более. никто не будет
вам рассказывать какие либо исторические факты. фотограф с попугаем не навязчивые,но если сделали с вами снимки,будут предлагать фото в различных вариациях))напитки без ограничений на нижней палубе, но самообслуживание. питтевая вода так же в доступе. покормили не плохо,без изысков)))пенная дискотека прошла на ура,взрослые веселились как дети))
Расчитывали на приятную прогулку в
море,что и получили. как будете
настроены,за 15 долларов в самый раз.
Вместо заявленных пяти часов были в море около четырех. но и этого достаточно для впечатлений))

Н
Надежда
13 окт 2025
Прогулка на корабле прошла отлично. Было 3 остановки для купания в море, пенная вечеринка, обед, музыка, напитки. Довольны и взрослые, и дети
С
Светлана
9 окт 2025
Ю
Юлия
5 окт 2025
Очень крутое мероприятие! Останавливались в красивых местах и плавали, времени было достаточно. Обед вкусный, безалкогольные напитки бесплатные, алкоголь дороговат.
Двое аниматоров очень зажигательные!
О
Оксана
30 сен 2025
Все понравилось. Прогулка супер👍👍Зажигательные мальчики аниматоры. Сняла звезду,за то что было написано прогулка до 15.00. А высадили с корабля в 14.00. По факту на корабле 4 часа прогулка

Входит в следующие категории Аланьи

