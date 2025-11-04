Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Путешественники смогут насладиться морем и солнцем, посетить загадочные пещеры, такие как Пещера влюбленных и Пещера пиратов. Экипаж позаботится о вашем комфорте, предоставив обед-барбекю и освежающие напитки. Прогулка подходит для всех возрастов, делая её идеальным выбором для семей и друзей. Не упустите шанс добавить это приключение в вашу коллекцию воспоминаний Этот тур предлагает веселые моменты на пиратском корабле с пенными вечеринками и вкусным обедом.

4.3 111 отзывов 

5 причин купить эту прогулку 
🏴‍☠️ Пиратская атмосфера

🌊 Пенная вечеринка

🍽️ Обед-барбекю

🏞️ Загадочные пещеры

👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов

Что можно увидеть Пещера влюбленных

Пещера пиратов

Фосфорная пещера

Описание водной прогулки Начните приключение на пиратском корабле с пенной вечеринкой и обедом из Аланьи, скользя по лазурным водам Средиземного моря! Этот уникальный тур приглашает вас на пиратский корабль, где вас ждут волшебные моменты и захватывающие события на протяжении всего дня. Начните свой день с освежающего плавания в чистых водах моря и открытия богатого подводного мира. Наслаждайтесь моментами, полными смеха и веселья, на пенных вечеринках на борту пиратского корабля. Экипаж корабля доставит вас в загадочные пещеры, такие как Пещера влюбленных и Пещера пиратов, где вас ждет увлекательное приключение. Во время тура вам предложат вкусный обед-барбекю и освежающие безалкогольные напитки. Наслаждайтесь вкусным обедом на палубе корабля, любуясь потрясающими пейзажами Средиземного моря. В конце дня, возвращаясь в Аланию под волшебными видами Средиземного моря, вы принесете с собой воспоминания об этом уникальном приключении. Этот тур предлагает развлечения для всех возрастов, делая его идеальным вариантом для семей, друзей и путешественников в одиночку. Не пропустите это незабываемое пиратское приключение и добавьте новую легенду в вашу жизнь! Плывите, как пират по Средиземному морю. Наслаждайтесь барбекю на обед с безалкогольными напитками. Плавайте в бирюзовых водах и наблюдайте за морской жизнью. Исследуйте пещеры, такие как Пещера Влюбленных и Пещера Пиратов. Важная информация: Воспользуйтесь удобной встречей и трансфером из вашего отеля в Аланье

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Бирюзовые Воды Средиземного Моря

Пещера Влюбленных

Берега Аланьи Что включено Комфортабельный транспорт

Остановки для купания

Пенная вечеринка

Обед

Экскурсии

Развлечения и активности

Безалкогольные напитки Что не входит в цену Алкогольные напитки и личные расходы не включены Место начала и завершения? Место начала: Отели гостей Когда и сколько длится? Когда: Если произойдут изменения во времени встречи, вас уведомят за день до тура Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Важная информация Воспользуйтесь удобной встречей и трансфером из вашего отеля в Аланье Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.