Этот тур предлагает веселые моменты на пиратском корабле с пенными вечеринками и вкусным обедом.
Путешественники смогут насладиться морем и солнцем, посетить загадочные пещеры, такие как Пещера влюбленных и Пещера пиратов. Экипаж
Путешественники смогут насладиться морем и солнцем, посетить загадочные пещеры, такие как Пещера влюбленных и Пещера пиратов. Экипаж
5 причин купить эту прогулку
- 🏴☠️ Пиратская атмосфера
- 🌊 Пенная вечеринка
- 🍽️ Обед-барбекю
- 🏞️ Загадочные пещеры
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
Что можно увидеть
- Пещера влюбленных
- Пещера пиратов
- Фосфорная пещера
Описание водной прогулкиНачните приключение на пиратском корабле с пенной вечеринкой и обедом из Аланьи, скользя по лазурным водам Средиземного моря! Этот уникальный тур приглашает вас на пиратский корабль, где вас ждут волшебные моменты и захватывающие события на протяжении всего дня. Начните свой день с освежающего плавания в чистых водах моря и открытия богатого подводного мира. Наслаждайтесь моментами, полными смеха и веселья, на пенных вечеринках на борту пиратского корабля. Экипаж корабля доставит вас в загадочные пещеры, такие как Пещера влюбленных и Пещера пиратов, где вас ждет увлекательное приключение. Во время тура вам предложат вкусный обед-барбекю и освежающие безалкогольные напитки. Наслаждайтесь вкусным обедом на палубе корабля, любуясь потрясающими пейзажами Средиземного моря. В конце дня, возвращаясь в Аланию под волшебными видами Средиземного моря, вы принесете с собой воспоминания об этом уникальном приключении. Этот тур предлагает развлечения для всех возрастов, делая его идеальным вариантом для семей, друзей и путешественников в одиночку. Не пропустите это незабываемое пиратское приключение и добавьте новую легенду в вашу жизнь! Плывите, как пират по Средиземному морю. Наслаждайтесь барбекю на обед с безалкогольными напитками. Плавайте в бирюзовых водах и наблюдайте за морской жизнью. Исследуйте пещеры, такие как Пещера Влюбленных и Пещера Пиратов. Важная информация: Воспользуйтесь удобной встречей и трансфером из вашего отеля в Аланье
Если произойдут изменения во времени встречи, вас уведомят за день до тура
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бирюзовые Воды Средиземного Моря
- Пещера Влюбленных
- Берега Аланьи
Что включено
- Комфортабельный транспорт
- Остановки для купания
- Пенная вечеринка
- Обед
- Экскурсии
- Развлечения и активности
- Безалкогольные напитки
Что не входит в цену
- Алкогольные напитки и личные расходы не включены
Место начала и завершения?
Место начала: Отели гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Если произойдут изменения во времени встречи, вас уведомят за день до тура
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Воспользуйтесь удобной встречей и трансфером из вашего отеля в Аланье
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на последних 30 из 111 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Mikhail
4 ноя 2025
Привезли, по морю покатали, напоили накормили, отвезли обратно в отель. Рекомендую.
Ю
Юлия
31 окт 2025
Мы оплатили у вас экскурсию, вы написали, что трансфер приедет в 9.00. Затем вечером накануне, мне написали из фирмы Султан и выслали фото трансфера. Утрм приехал трансфер и отвез нас
D
Dmitrijs
30 окт 2025
Траванулись все … Не ешьте ничего на этом корабле ничего.
Н
Наталья
29 окт 2025
Очень интересная, не утомительная и веселая поездка! Покатались по морю, посмотрели достопримечательности Аланьи с моря, покупались, накормили обедом, развлекли! Трансфер от отеля и обратно, все оперативно! Остались очень довольны. За такую смешную цену получили целый комплекс позитива! Однозначно рекомендуем экскурсию!
С
Сергей
26 окт 2025
Ковровое покрытие отремонтировать нужно
М
Марина
24 окт 2025
Показаны красивые места, активная анимация. За свою стоимость стоит брать.
В
Василий
22 окт 2025
Без предупреждения задержали экскурсию на 1 час, приехала наша группа последней, с трудом нашли места на шатающихся стульях. С обещанными б/ п напитками не встретились. Обед абсолютно ни о чем. А вот пенная дискотека была на ура! В сегменте цена- качество могу рекомендовать.
Я
Яна
20 окт 2025
Всё супер👍👍👍
Е
Евгений
20 окт 2025
М
Мария
16 окт 2025
Все было отлично! Впечатления великолепные, сервис на высшем уровне, довольны и ценой! Уверенная 5+!
Ю
Юлия
14 окт 2025
Отличная,просторная яхта с тремя палубами. персонал дружелюбный))забрали от отеля немного с опозданием,русскоговорящий гид как указано на сайте,только на записи на корабле выдает информацию по маршруту не более. никто не будет
Н
Надежда
13 окт 2025
Прогулка на корабле прошла отлично. Было 3 остановки для купания в море, пенная вечеринка, обед, музыка, напитки. Довольны и взрослые, и дети
С
Светлана
9 окт 2025
Ю
Юлия
5 окт 2025
Очень крутое мероприятие! Останавливались в красивых местах и плавали, времени было достаточно. Обед вкусный, безалкогольные напитки бесплатные, алкоголь дороговат.
Двое аниматоров очень зажигательные!
Двое аниматоров очень зажигательные!
О
Оксана
30 сен 2025
Все понравилось. Прогулка супер👍👍Зажигательные мальчики аниматоры. Сняла звезду,за то что было написано прогулка до 15.00. А высадили с корабля в 14.00. По факту на корабле 4 часа прогулка
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии из Аланьи
Водная прогулка
Пиратское приключение в Аланье: яхта, пещеры, пляжи и дискотека
Вперёд к приключениям! Путешествие на пиратской яхте в Аланье - это сокровищница впечатлений и морской отдых
Начало: В вашем отеле в Аланье
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
€18 за человека
Водная прогулка
Волшебство вечерней Аланьи
Сафари на джипах, прогулка на яхте, пенная вечеринка и магия восточной сказки
Начало: У вашего отеля
27 апр в 16:30
2 мая в 16:30
€40 за человека
Водная прогулка
Из Аланьи - в путешествие на крупнейшем пиратском корабле Legend Big Kral
Купание в открытом море, прекрасные панорамы, обед, музыка и веселье
Начало: У вашего отеля
7 апр в 08:30
€36 за человека