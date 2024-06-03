1 чел.
По популярности
скидка
53%
Групповая
6.5 часов
Пиратское приключение на яхте в Аланье: экскурсия с обедом
Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Начало: У вашего отеля
«Наша яхта полностью стилизована под пиратский корабль, на котором царит атмосфера азарта и приключений»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30€14 за человека
Групповая
9 часов
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом у реки. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Частная морская прогулка в Аланье с опытным капитаном
Почувствуйте вкус морского приключения, управляя катером и наслаждаясь красотами Аланьи с воды
Начало: В порту Yat Lıman
«Мы выйдем из порта Аланьи, пройдём на катере мимо лучшего пляжа города и полюбуемся живописной горой, на которой расположена древняя крепость Кале»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
250€238 за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Дайвинг в Средиземном море: погружение в подводный мир Аланьи
Если в Аланье вы не хотите ограничиваться только пляжным отдыхом, самое время покорить морские глубины! Овладейте навыками дайвинга и исследуйте подводный мир
Начало: Возле вашего отеля в Аланьи
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€55 за человека
Групповая
6.5 часов
Активное сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Погрузитесь в приключение по бездорожью и бурным водам реки Кёпрючай, где адреналин и красоты природы сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€35 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия: Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи с трансфером и обедом
Проведите день активно и весело, сплавляясь по горной реке в каньоне Кёпрюлю. Насладитесь природой, обедом и безопасным рафтингом с опытными инструкторами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
22€20 за человека
Групповая
5 часов
Пиратское приключение в Аланье: яхта, пещеры, пляжи и дискотека
Вперёд к приключениям! Путешествие на пиратской яхте в Аланье - это сокровищница впечатлений и морской отдых
Начало: В вашем отеле в Аланье
«• Трансфер из отеля и обратно• Страховка• Прогулка на яхте с сопровождением русскоговорящего гида• Обед• Безалкогольные напитки• Пенная дискотека»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€20 за человека
скидка
10%
Групповая
11 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Заповедный Кёпрюлю каньон - это нетронутая природа, шум речных порогов и головокружительные пейзажи. На автобусе вас отвезут к точке старта
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40€36 за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия в Зелёный каньон из Аланьи с обедом
Погрузитесь в атмосферу умиротворения на бирюзовых водах Зелёного каньона с комфортным круизом и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
«Вы отправитесь на кораблике вместимостью до 150 пассажиров в мини-круиз»
Расписание: в понедельник и четверг в 08:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
€35 за человека
скидка
9%
Групповая
9 часов
Путешествие по Грин каньону из Аланьи: яхта, пляж и обед
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
«— Трансфер от и до места проживания, прогулка на корабле по Зеленому Каньону— Обед в ресторане (рыба/котлеты/курица, рис, салат)— Рыболовные снасти— Безлимитные напитки на яхте и во время обеда: кола, фанта, вода, айран, сок, чай, кофе и т»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
33€30 за человека
скидка
9%
Групповая
13 часов
Путешествие по местам античной Ликии: Демре, Мира, Кекова
Погрузитесь в мир древности, посетив ключевые исторические памятники Ликии в одной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«Прогулка на яхте возле острова Кекова»
Завтра в 03:00
12 июня в 03:00
43€39 за человека
Групповая
6.5 часов
Пиратское приключение в Аланье: яхта, море и дельфины
Исследуйте живописное побережье Аланьи с борта настоящей пиратской яхты, наслаждаясь солнцем и морем
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает:Наша пиратская яхта отплывает из порта Алании, где вы сразу сможете увидеть древнюю крепость Красная Башня и старые корабельные верфи»
Расписание: Ежедневно с 09:30 до 15:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$20 за человека
Групповая
8.5 часов
Круиз по Зелёному Каньону в Аланье: впечатления и красоты природы
Вас ожидает захватывающее путешествие по водам Зелёного Каньона, где природа создала настоящее чудо
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
«Затерянный райский уголок лучше всего исследовать с воды, и мы приглашаем вас на речную прогулку»
Расписание: По вторникам, пятницам и воскресеньям с 08:30 до 17:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от $35 за человека
Групповая
11 часов
Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайн
Начало: Ваш отель Не забудьте указать название отеля
Расписание: Среда, Пятница
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$48 за человека
Круиз
5 часов
Круиз на яхте Starcraft в Аланье: полный релакс и развлечения
Приглашаем вас в морское приключение на борту яхты Starcraft с услугой «всё включено» - незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель
«Круиз на яхте класса А «все включено» Программа тура Starcraft:»
Расписание: Среда, Суббота с 10-16:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
от $38 за человека
Групповая
8 часов
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
Сияющие брызги, бурная река и всплески адреналина ждут вас на рафтинге! Перерыв на обед в ресторане, сафари на внедорожниках и живописные каньоны
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$33 за человека
скидка
13%
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия: Дайвинг в Средиземном море Аланьи
Дайвинг в Средиземном море Аланьи - это уникальная возможность погрузиться в мир подводных красот. Профессиональные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 45$39 за человека
скидка
20%
Групповая
16 часов
Экскурсия «Мира, Св. Николай и Кекова» из Алании
Погрузитесь в историю Миры, почтите память Св. Николая и взгляните на подводные руины Кековы
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Вам расскажут обо всех этих местах и о том, как в глубокой древности под воду погрузились целые города — и вы окажетесь прямо над ними на морской прогулке»
Завтра в 03:00
12 июня в 03:00
50$40 за человека
Групповая
6.5 часов
Волшебство ночной Аланьи: Джипы, яхты и ужин на воде
Почувствуйте ритм ночной Аланьи! Джипы, панорамные виды, морской бриз, закат, ужин на воде и восточные танцы. Ночь, которую не забудете
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
«Следующая остановка — порт, где пришвартованы корабли и яхты»
Расписание: Вторник, суббота с 17:00 до 23:00 (время встречи зависит от отеля)
Сегодня в 17:00
11 июня в 17:00
$35 за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия в Тазы каньон из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Пятница в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$25 за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$50 за человека
Групповая
4.5 часа
Закат на пиратской яхте: морская прогулка с шоу и развлечениями для всей семьи
Отправьтесь в вечерний круиз на пиратской яхте в Аланье. Встреча заката, пенная вечеринка, пиратское шоу и дискотека ждут вас
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
«Вас ждёт красивая морская прогулка вдоль исторического побережья Аланьи, с легендами о пиратах прятавшихся когда то в пещерах скал»
Расписание: Каждый день с 17:00 до 22:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$20 за человека
Групповая
11 часов
Активный тур: Рафтинг, Зиплайн и Багги в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в мир приключений с нашим туром по реке Кепрючай - рафтинг, зиплайн и багги ждут вас
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$37 за человека
Групповая
10 часов
Рафтинг в Аланье: Приключение в Каньоне Кепрюлю с Инструктором
Ищете активный отдых в Аланье? Рафтинг по каньону Кепрюлю подарит вам бурю эмоций и впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$20 за человека
Групповая
11 часов
3в1: Каньон Кепрюлю
Начало: Ваш отель, у шлагбаума
Расписание: Среда, Пятница
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$35 за человека
Индивидуальная
4 часа
Морская прогулка на индивидуальной яхте с вкусным обедом
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает:Эксклюзивный маршрут вашего морского путешествия согласовывается с капитаном яхты»
Расписание: Время на выбор: 8:00-12:00, 12:00-16:00, 16:00-20:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$375 за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг, Зиплайн, Квадросафари из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$37 за человека
Групповая
11 часов
Каньоны Тазы и Кепрюлю, сафари на джипах и рафтинг из Аланьи
Начало: Ваш отель, не забудьте указать название отеля
Расписание: Среда, Пятница
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$32 за человека
Групповая
16 часов
Демре - Мира - Кекова
«Экскурсия продолжится прогулкой на яхте»
Расписание: Среда, Воскресенье в 01:45
$90 за человека
Групповая
7 часов
Зеленый каньон
«Путешествие начинается с прогулки на кораблике по каньону, связывающему верхние озера с нижними»
Расписание: Вторник, пятница, воскресенье в 07:15
$30 за человека
Групповая
10 часов
MonsterJet 5в1
Начало: Ваш отель Не забудьте указать название отеля
Расписание: Вторник-Четверг-Суббота
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
$130 за человека
Групповая
7 часов
Прогулка на пиратской яхте
«Приглашаем на легкую неутомительную морскую прогулку, которая подарит вам массу положительных впечатлений»
Расписание: Ежедневно в 08:45
$17 за человека
Групповая
7 часов
Прогулка на яхте Starcraft
«Вас ждет полный впечатлений день на самой большой яхте Алании»
Расписание: Понедельник, четверг, суббота, воскресенье в 08:00
$40 за человека
Групповая
6 часов
Дискотека на яхте Старкрафт
Начало: Ваш отель
«Ночная прогулка на большой белоснежной яхте Starcraft с самой лучшей дискотекой, крутыми DJ и огненным фаер-шоу»
Расписание: пятница
14 июня в 20:00
21 июня в 20:00
$45 за человека
Групповая
8 часов
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 07:15
$55 за человека
Групповая
5 часов
Пиратский Корабль GRAND TROYS
Начало: Ваш отель
«Отдохните от повседневной суеты, вдыхая свежий морской бриз и наслаждаясь каждым моментом этого великолепного круиза»
Расписание: Суббота в 05:00
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$35 за человека
Групповая
6 часов
Морская прогулка на дневной яхте Starcraft
Начало: Ваш отель
«Искали лучшую морскую прогулку»
Расписание: Понедельник, среда, суббота (с 9:00 до 15:30)
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$30 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
Понежиться на солнечной палубе, искупаться в бухте Клеопатры и полюбоваться Старым городом с воды
«Напитки на яхте оплачивается отдельно (со своими не разрешается)»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€449 за всё до 10 чел.
Групповая
6.5 часов
Волшебство ночной Аланьи
Покататься на джипе, увидеть древнюю крепость и поужинать в ресторане на воде на групповой экскурсии
Начало: в вашем отеле
«Следующая остановка — порт, где пришвартованы корабли и яхты»
Расписание: во вторник и субботу в 17:00
11 июня в 17:00
15 июня в 17:00
€38 за человека
Групповая
3.5 часа
Вечеринка на яхте
Выйти в море и отдохнуть всей семьёй по системе «всё включено» на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Мы заберём вас из отеля в Аланье и доставим прямо к месту отплытия яхты «Старкрафт»»
Расписание: в пятницу в 20:30
14 июня в 20:30
21 июня в 20:30
€40 за человека
Круиз
7 часов
Круиз «всё включено» по бухтам Аланьи на яхте Harem Maldive
На огромной яхте отправиться к красивым морским местам, поплавать и весело провести время
Начало: У вашего отеля
«Морская прогулка по бухтам Аланьи4»
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€43 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 июня 2024Изумительная прогулка с прекрасным Романом! Прокатились с ветерком по морю, послушали интересные истории, искупались в чистом море. Это идеальный вариант как по времени, так и по содержанию 👍🏻
- ЕЕвгения1 июня 2024По программе все четко. Не хватает рассказала в пути- можно даже в записи что-то включать. Дорога длинная- устаешь сидеть и
- ДДмитрий31 мая 2024Хорошая экскурсия, чтобы посмотреть Аланью со стороны моря За время прогулки на корабле несколько раз останавливались для купания в открытом море.
- ДДиана28 мая 2024Замечательные виды,все понравилось. Сделали красивые фотографии,было две остановки для купания,вода замечательная. Берите с собой теплые вещи,в каньоне прохладный ветер.
- ММарина26 мая 2024Экскурсия отличная, но хотелось бы музыку более танцевальную и не только турецкую) в целом классно, все понравилось.
- ИИгорь23 мая 2024Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))
- ММаксим23 мая 2024Прошло все не плохо
- ИИгорь23 мая 2024Экскурсия просто супер, были на Каньоне вид конечно просто отпад, но самое главное это рафтинг вообще огонь, 2 часа где-то
- ДДарья23 мая 2024Джипы и рафтинг были супер, с горы очень красивый вид
- ААлександр22 мая 2024Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов.
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Водные развлечения»
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Водные экскурсии в Аланье на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024