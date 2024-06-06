1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическое путешествие: вкус Алании через традиционные сладости
Погрузитесь в мир турецких десертов, открывая вкусные тайны Алании в уютной атмосфере экскурсии
Начало: Аланья, центр, Джума базар
«Здесь расположена известная кондитерская, где мы сделаем первый привал и попробуем такие традиционные турецкие сладости, как сютлач, казандиби, кешкюль, тавук гёйсу (десерт из куриной грудки специально для завзятых любителей экзотики и другие»
26 июня в 10:00
27 июня в 10:00
€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гастрономическое путешествие: Турецкая кухня в Аланье
Погрузитесь в мир турецкой кулинарии: узнайте, как ели османские султаны и попробуйте искендер кебаб
Начало: Близ Джума базара в Аланье
«Об этом и многом другом вы узнаете на гастрономической экскурсии-дегустации»
26 июня в 10:00
27 июня в 10:00
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Из Аланьи в Тазы каньон и Аспендос: экскурсия в горную Турцию
Исследуйте сокровища Турции: от величественного Тазы каньона до древнего Аспендоса в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Дополнительные расходы: вход в театр Аспендос (взрослые — 15€, детям до 6 лет бесплатно), еда и напитки»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€424 за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Нетронутая природа, руины Античности и даже люди-скалы - приготовьтесь к насыщенному дню в этом отпуске! На автобусе мы отвезем вас в каньон Кёпрюлю
Начало: У вашего отеля
«Также детям до 3 лет не предоставляется персональный обед, дети обедают со своими родителями»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€40 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Аланья: Путешествие в прошлое с посещением крепости и пещеры
Погрузитесь в вековую историю Аланьи, исследуя древнюю крепость и уникальные исторические объекты
Начало: У вашего отеля
«Мы насладимся настоящим турецкий чаем или знаменитым кофе»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€97 за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия в Зелёный каньон из Аланьи с обедом
Погрузитесь в атмосферу умиротворения на бирюзовых водах Зелёного каньона с комфортным круизом и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
«В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги англоговорящего сопровождающего в дороге, водная прогулка по каньону, спасательные жилеты, обед, безалкогольные напитки, снаряжение для рыбалки»
Расписание: в понедельник и четверг в 08:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
€35 за человека
скидка
9%
Групповая
9 часов
Путешествие по Грин каньону из Аланьи: яхта, пляж и обед
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
«В ресторане вы подкрепитесь, наслаждаясь видом из панорамных окон»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
33€30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Морская прогулка на индивидуальной яхте с вкусным обедом
Начало: Ваш отель
«А так же накормит вас вкусным обедом из Средиземноморских блюд»
Расписание: Время на выбор: 8:00-12:00, 12:00-16:00, 16:00-20:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$375 за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Пикник-рыбалка Аларахан
«Прохлада леса и свежесть горной реки подарят вам отдых от летнего зноя на экскурсии «Пикник-рыбалка»»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 07:15
$55 за человека
Групповая
6.5 часов
Волшебство ночной Аланьи
Покататься на джипе, увидеть древнюю крепость и поужинать в ресторане на воде на групповой экскурсии
Начало: в вашем отеле
«Завершением этого прекрасного вечера станет ужин в ресторане на воде «Дим чай» — он уже включён в стоимость экскурсии»
Расписание: во вторник и субботу в 17:00
11 июня в 17:00
15 июня в 17:00
€38 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana6 июня 2024Все очень понравилось! Мы были с ребенком подростком, нас предупредили что ехать 2 часа (собрать всех по отелям) и мы были к этому готовы! Сама экскурсия, виды;горы и река Манавгат), купание, рыбалка, обед -просто на 5 с плюсом! Рекомендую!
- SSergei1 июня 2024Нам очень понравилось! Фират замечательный гид и прекрасный порядочный человек! Мы в последний момент изменили маршрут, потому что узнали от
- ЮЮлия29 мая 2024С удовольствием расскажу о нашей экскурсии по Аланьи. Поездку планировали заранее. . До отпуска. Так как жили в отеле на
- ВВера28 мая 2024Провели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. Заранее попросили сделать акцент на крепости, и всё получилось самым удачным образом. Однозначно рекомендуем эту программу. Фирату огромное спасибо!!!
- ААлена18 мая 2024Экскурсия прошла хорошо и интересно, гид хороший, единственное очень долго собирали людей по отелям. Приятным бонусом была возможность прокатиться далосе, бесплатно) организатор Анна была на связи и никаких проблем не возникло)
- ААлександр17 мая 2024Организация хорошая, катамаран современный и надежный, виды и локация - потрясающие! Не совсем понятна была очерёдность посешения достопримечательностей. Рыбалка -
- ВВалерий8 мая 2024Все очень понравилось. Красивые виды, очень красивый каньон и мост Но, имейте ввиду, что никаких камней Дьявола нет) Мы спросили у сопровождающей нас девушки про них и она очень удивилась нашему вопросу.
- ААнна29 апреля 2024Прекрасная хорошо организованная и продуманная экскурсия на отличном автомобиле в удивительной красоты Тазы-каньон и древний Аспендос. Наш гид Ахмед великолепный рассказчик. По пути посмотрели много интересных мест. Время пролетело незаметно. Обязательно рекомендуем!
- ААльбина6 февраля 2024Экскурсия очень понравилась ♥🌿 Забрали вовремя, водитель вел аккуратно. На яхте угощали напитками, обед был в очень красивом месте. Сам каньон потрясающий,
- ИИнна16 ноября 2023Потрясающая идея и сама экскурсия, через еду можно прочувствовать культуру каждого народа, что очень важно в путешествиях. Советую обязательно посетить
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Гастрономические»
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На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Аланьи, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024