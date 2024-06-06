Гастрономические экскурсии Аланьи

Найдено 10 экскурсий в категории «Гастрономические» в Аланье, цены от €30, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сладко поедим - сладко поговорим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
20 отзывов
Гастрономическое путешествие: вкус Алании через традиционные сладости
Погрузитесь в мир турецких десертов, открывая вкусные тайны Алании в уютной атмосфере экскурсии
Начало: Аланья, центр, Джума базар
«Здесь расположена известная кондитерская, где мы сделаем первый привал и попробуем такие традиционные турецкие сладости, как сютлач, казандиби, кешкюль, тавук гёйсу (десерт из куриной грудки специально для завзятых любителей экзотики и другие»
26 июня в 10:00
27 июня в 10:00
90 за всё до 5 чел.
Турецкая кухня - наслаждение вкусом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Гастрономическое путешествие: Турецкая кухня в Аланье
Погрузитесь в мир турецкой кулинарии: узнайте, как ели османские султаны и попробуйте искендер кебаб
Начало: Близ Джума базара в Аланье
«Об этом и многом другом вы узнаете на гастрономической экскурсии-дегустации»
26 июня в 10:00
27 июня в 10:00
90 за всё до 6 чел.
Из Аланьи - в Тазы каньон и древний Аспендос
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
5 отзывов
Из Аланьи в Тазы каньон и Аспендос: экскурсия в горную Турцию
Исследуйте сокровища Турции: от величественного Тазы каньона до древнего Аспендоса в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Дополнительные расходы: вход в театр Аспендос (взрослые — 15€, детям до 6 лет бесплатно), еда и напитки»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
424 за всё до 4 чел.
Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
23 отзыва
Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Нетронутая природа, руины Античности и даже люди-скалы - приготовьтесь к насыщенному дню в этом отпуске! На автобусе мы отвезем вас в каньон Кёпрюлю
Начало: У вашего отеля
«Также детям до 3 лет не предоставляется персональный обед, дети обедают со своими родителями»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
40 за человека
Аланья и её древняя крепость
🚌 На автобусе
🚗 На машине
Мини-группа
3.5 часа
5 отзывов
Аланья: Путешествие в прошлое с посещением крепости и пещеры
Погрузитесь в вековую историю Аланьи, исследуя древнюю крепость и уникальные исторические объекты
Начало: У вашего отеля
«Мы насладимся настоящим турецкий чаем или знаменитым кофе»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
97 за человека
Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
Групповая
9 часов
4 отзыва
Групповая экскурсия в Зелёный каньон из Аланьи с обедом
Погрузитесь в атмосферу умиротворения на бирюзовых водах Зелёного каньона с комфортным круизом и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
«В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги англоговорящего сопровождающего в дороге, водная прогулка по каньону, спасательные жилеты, обед, безалкогольные напитки, снаряжение для рыбалки»
Расписание: в понедельник и четверг в 08:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
35 за человека
Малахитовое царство: по Грин каньону из Аланьи
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
9 часов
17 отзывов
Путешествие по Грин каньону из Аланьи: яхта, пляж и обед
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
«В ресторане вы подкрепитесь, наслаждаясь видом из панорамных окон»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3330 за человека
Морская прогулка на индивидуальной яхте с вкусным обедом
🛥 На яхте
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Морская прогулка на индивидуальной яхте с вкусным обедом
Начало: Ваш отель
«А так же накормит вас вкусным обедом из Средиземноморских блюд»
Расписание: Время на выбор: 8:00-12:00, 12:00-16:00, 16:00-20:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$375 за всё до 6 чел.
Пикник-рыбалка Аларахан
Групповая
8 часов
Пикник-рыбалка Аларахан
«Прохлада леса и свежесть горной реки подарят вам отдых от летнего зноя на экскурсии «Пикник-рыбалка»»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 07:15
$55 за человека
Волшебство ночной Аланьи
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
6.5 часов
Волшебство ночной Аланьи
Покататься на джипе, увидеть древнюю крепость и поужинать в ресторане на воде на групповой экскурсии
Начало: в вашем отеле
«Завершением этого прекрасного вечера станет ужин в ресторане на воде «Дим чай» — он уже включён в стоимость экскурсии»
Расписание: во вторник и субботу в 17:00
11 июня в 17:00
15 июня в 17:00
38 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Svetlana
    6 июня 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Аланьи
    Все очень понравилось! Мы были с ребенком подростком, нас предупредили что ехать 2 часа (собрать всех по отелям) и мы были к этому готовы! Сама экскурсия, виды;горы и река Манавгат), купание, рыбалка, обед -просто на 5 с плюсом! Рекомендую!
    Все очень понравилось!Все очень понравилось!
  • S
    Sergei
    1 июня 2024
    Аланья и её древняя крепость
    Нам очень понравилось! Фират замечательный гид и прекрасный порядочный человек! Мы в последний момент изменили маршрут, потому что узнали от
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    гида, что на Экскурсию в Тазы наш путь туда обратно займет минимум 6 часов. По этому мы попросили сделать нам экскурсию в Аланью. Это было просто великолепно! Мы были в крепости, посетили красную башню и судоверфи. Услышали много интересных историй и легенд. Пообедали в великолепном колоритном турецком ресторанчике прямо на озере. Очень большое впечатление произвела пещера со сталактитами. Экскурсия длилась больше шести часов, но мы даже не заметили как пролетело время. Еще раз большое спасибо! Самые лучшие рекомендации!

  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Аланья и её древняя крепость
    С удовольствием расскажу о нашей экскурсии по Аланьи. Поездку планировали заранее. . До отпуска. Так как жили в отеле на
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    окраине Махмутлара, то, конечно же, решили побывать в Аланьи, погулять по крепости… Рассматривали индивидуальную экскурсию. Поездка с Фыратом заявлен как групповая, но не более 6 человек. . Поехали с сыном вдвоем, получилась индивидуальная экскурсия, а это значит - сплошные плюсы. Очень комфортный трансфер, рассказ о городах (откуда-куда ехали) по дороге. Фырат внимательный и заботливый экскурсовод! Замечательная была прогулка по крепости… Очень чувствуется разница между групповой экскурсией и частной! Благодаря Фырату узнали очень много интересного о крепости, о проживании в ней в древности, об исламе и обычаях, быте… Удалось побывать в музее - восстановленном доме турецкой семьи. И все это без толчеи, под интересные рассказы. . Затем уехали в порт. . Там продолжилась экскурсия, обследовали красную башню. Погуляли без спешки. Впечатления замечательные! Кстати, оплатили поездку рублями через перевод, так как была возможности перевести на российскую карту! Очень советую посетить Аланью с Фыратом! P. S. Вечером отдыхающие в отеле рассказывали об этой же, но групповой поездке. Я убедилась, что все сделала правильно!))

  • В
    Вера
    28 мая 2024
    Аланья и её древняя крепость
    Провели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. Заранее попросили сделать акцент на крепости, и всё получилось самым удачным образом. Однозначно рекомендуем эту программу. Фирату огромное спасибо!!!
    Провели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. ЗаранееПровели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. ЗаранееПровели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. ЗаранееПровели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. Заранее
  • А
    Алена
    18 мая 2024
    Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Экскурсия прошла хорошо и интересно, гид хороший, единственное очень долго собирали людей по отелям. Приятным бонусом была возможность прокатиться далосе, бесплатно) организатор Анна была на связи и никаких проблем не возникло)
  • А
    Александр
    17 мая 2024
    Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
    Организация хорошая, катамаран современный и надежный, виды и локация - потрясающие! Не совсем понятна была очерёдность посешения достопримечательностей. Рыбалка -
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    ну так себе, посмеяться и за удочку подержаться. Один чел поймал рыбку величиной с палец. Но главное - природа, виды, вода!!! И да, аорой ОЧЕНЬ сильный ветер - что то теплеькое накинуть на плечи - не помешает

  • В
    Валерий
    8 мая 2024
    Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Все очень понравилось. Красивые виды, очень красивый каньон и мост Но, имейте ввиду, что никаких камней Дьявола нет) Мы спросили у сопровождающей нас девушки про них и она очень удивилась нашему вопросу.
  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    Из Аланьи - в Тазы каньон и древний Аспендос
    Прекрасная хорошо организованная и продуманная экскурсия на отличном автомобиле в удивительной красоты Тазы-каньон и древний Аспендос. Наш гид Ахмед великолепный рассказчик. По пути посмотрели много интересных мест. Время пролетело незаметно. Обязательно рекомендуем!
    Прекрасная хорошо организованная и продуманная экскурсия на отличном автомобиле в удивительной красоты Тазы-каньон и древний АспендосПрекрасная хорошо организованная и продуманная экскурсия на отличном автомобиле в удивительной красоты Тазы-каньон и древний АспендосПрекрасная хорошо организованная и продуманная экскурсия на отличном автомобиле в удивительной красоты Тазы-каньон и древний Аспендос
  • А
    Альбина
    6 февраля 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Аланьи
    Экскурсия очень понравилась ♥🌿 Забрали вовремя, водитель вел аккуратно. На яхте угощали напитками, обед был в очень красивом месте. Сам каньон потрясающий,
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    окруженный горами и лесами, видели много птиц 🦅. В феврале прохладно, нужно одеваться тепло. Мы останавливались на рыбалку, наслаждались поездкой, гид в дороге рассказывал о каньоне. Экскурсия прошла осень интересно)) Спасибо организаторам и сайту ♥

    Экскурсия очень понравилась ♥🌿Экскурсия очень понравилась ♥🌿Экскурсия очень понравилась ♥🌿Экскурсия очень понравилась ♥🌿Экскурсия очень понравилась ♥🌿Экскурсия очень понравилась ♥🌿
  • И
    Инна
    16 ноября 2023
    Сладко поедим - сладко поговорим
    Потрясающая идея и сама экскурсия, через еду можно прочувствовать культуру каждого народа, что очень важно в путешествиях. Советую обязательно посетить
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    эту экскурсию, Марина невероятный профессионал своего дела. Мне было интересно попробовать определенные сладости, которые я увидела в Инстаграме и Марина с лёгкостью нашла всё, что я хотела, очень много интересных историй, легенд и душевных разговоров. После такой встречи ты уже как маленький кондитер, который знает секреты приготовления. И да Кюнефе это просто моя отдельная любовь))

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Сладко поедим - сладко поговорим
  2. Турецкая кухня - наслаждение вкусом
  3. Из Аланьи - в Тазы каньон и древний Аспендос
  4. Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
  5. Аланья и её древняя крепость
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  2. The land of legends
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  4. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "Гастрономические" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 30 до 424 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Аланьи, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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