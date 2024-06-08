Представьте себя настоящим морским волком, покоряющим волны Средиземного моря на борту настоящего пиратского корабля.
Ваше приключение начнется с утра, когда вы отправитесь из Аланьи в морское путешествие, полное развлечений и открытий.
На
Ваше приключение начнется с утра, когда вы отправитесь из Аланьи в морское путешествие, полное развлечений и открытий.
На
7 причин купить эту экскурсию
- 🏴☠️ Аутентичное пиратское приключение
- 🌅 Живописные панорамы
- 🎉 Танцы до упаду
- 🏖️ Остановки на пляжах
- 🍽️ Обед в Новом порту
- 🚍 Включённый трансфер
- 🥤 Безалкогольные напитки без ограничения
Что можно увидеть
- Красная башня
- Пляж Клеопатры
- Пляж Черепах
- Новый порт
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Аутентичное пиратское приключение. Наша яхта полностью стилизована под пиратский корабль, на котором царит атмосфера азарта и приключений. Чтобы полностью её прочувствовать, вы сможете поучаствовать в пиратских играх и конкурсах.
Живописные панорамы. Вы увидите с воды старинную Красную башню, бухты с прозрачной водой и таинственные пещеры.
Танцы до упаду. Это весёлое путешествие с пенным шоу и дискотекой.
Остановки на пляжах. Мы сделаем остановки на пляжах Клеопатры и Черепах, где вы сможете отдохнуть и искупаться.
Обед в Новом порту. В середине маршрута мы бросим якорь в Новом порту, чтобы пообедать в ресторане с видом на море (шведский стол).
Организационные детали
- В стоимость всё включено: трансфер из отеля до порта и обратно, прогулка на яхте, страховка, обед в формате шведского стола, безалкогольные напитки на яхте без ограничения
- Трансфер доступен из отелей районов Конаклы, Оба и Алания-центр
- На борту яхты будет возможность приобрести алкогольные напитки
ежедневно в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€14
|Дети 4-12 лет
|€12
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 230 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежанна — ваша команда гидов в Аланье
Провели экскурсии для 922 туристов
Меня зовут Снежанна, и я представляю команду увлечённых гидов — вместе мы организовываем и проводим экскурсии в разных уголках Турции. Путешествия с нами украсят ваш отдых незабываемыми моментами, красивыми местамиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
S
Svetlana
8 июня 2024
Мы поменяли наш тур на вечерний, и это правильный выбор!
Вечером была комфортная температура и мы успели поймать закат (фото прикладываю).
Экскурсия прошла на отлично!
забрали из отеля, Загрузились на корабль, все как
Вечером была комфортная температура и мы успели поймать закат (фото прикладываю).
Экскурсия прошла на отлично!
забрали из отеля, Загрузились на корабль, все как
Дмитрий
31 мая 2024
Хорошая экскурсия, чтобы посмотреть Аланью со стороны моря
За время прогулки на корабле несколько раз останавливались для купания в открытом море. Вода чистая, волн почти нет. Самые смелые - прыгают с
За время прогулки на корабле несколько раз останавливались для купания в открытом море. Вода чистая, волн почти нет. Самые смелые - прыгают с
Игорь
23 мая 2024
Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))
М
Максим
23 мая 2024
Прошло все не плохо
О
Олеся
18 мая 2024
Красиво, весело, ребята стараются, обед вкусный. Купание в открытом море прекрасно. Ну и самое главное для меня всегда на связи организатор и решает все возникшие вопросы. Ну и цены самые привлекательные. Рекомендую однозначно.
П
Петр
16 мая 2024
Корабль конечно шедевральный) получилось понырять с большой высоты верхнего уровня, адреналин зашкаливал! Фотографии сделали просто космос! Все перезнакомились и отжигали дружно) спасибо Вам за эти эмоции, за хороший сервис!
Ф
Федор
12 мая 2024
Спасибо организаторам и Снежане всегда были на связи, я перепутал автобус, но меня нашли. Вечеринка веселая, коллектив отзывчивый бармен говорит на русском что очень удобно. Первый раз на экскурсии вижу на столько ненавязчивый сервис.
А
Алеся
11 мая 2024
Хотелось бы выразить огромную благодарность всему коллективу! Доброжелательные позитивные люди от начала бронирования экскурсии. Фотографии не передают всех впечатлений. Корабль огромный, такие восхищения вызывает)) в группе все весёлые, мы танцевали, смеялись, общались, а как ныряли в открытое море это просто незабываемо!
В
Вероника
10 мая 2024
Какой это красивый и огромный корабль, нет слов! Я думала не получится обойти все места за экскурсию😄 Сулейман веселый бармен, отдельное спасибо за вкусные коктейли. Было 4 остановки покупаться, что очень порадовало! Однозначно рекомендую именно этот корабль, другие корабли в порту меньшего размера и думаю там не так весело.
И
Инесса
3 мая 2024
Одна из самых не дорогих экскурсий, но самая восхищая, такие завораживающие виды. Накупались в чистом море, разные шоу, пенная вечеринка, народные танцы. Немного укачало, но это не помешало получить удовольствие
Ирина
17 апр 2024
Не понравилось, не было русскоязычных гидов. В общем и целом прогулка не плохая, но были частые остановки для купания не понятно для чего. Из шведского стола-порция макарон и курицей.
Снежанна
Ответ организатора:
Здравствуйте!) у нас на корабле уже 5 лет работает русский гид Мустафа, программа всегда проходит на русском и Английском языках.
Н
Нина
16 апр 2024
Веселое путешествие, яхта красивая, природа сногшибательная)) Конкурсы забавные, интересная программа.
Наталья
5 апр 2024
Мне всё понравилось. Погода прекрасная, проплыли красивые места, до которых идти долго было бы, да и с моря вид совсем другой! Очень красивые гроты, скалы. Спасибо!
П
Петр
26 мар 2024
все, теперь я пират! охо-хо! супер морская прогулка!! дискотека, конкурсы отпад!
Н
Наталия
15 мар 2024
Шикарная яхта,весело прокатиться с ветерком, вкусный обед с прекрасными видами. Море меня покорило. Пенная вечеринка необычненько так. Вода в бухтах такая прозрачная, красота.
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