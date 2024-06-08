Представьте себя настоящим морским волком, покоряющим волны Средиземного моря на борту настоящего пиратского корабля.Ваше приключение начнется с утра, когда вы отправитесь из Аланьи в морское путешествие, полное развлечений и открытий.На

борту пиратской яхты вас ждут захватывающие пиратские игры и конкурсы, которые позволят вам почувствовать себя частью дружной команды отважных мореплавателей. Во время плавания вы сможете насладиться великолепными видами на Красную башню, исследовать таинственные пещеры и позагорать под теплым средиземноморским солнцем. Особенным моментом станет остановка на знаменитом пляже Клеопатры, где вы сможете искупаться в кристально чистых водах и отдохнуть на золотом песке. Путешествие также предусматривает остановку в Новом порту, где вас ждет обед в ресторане с панорамным видом на море. Все это включено в стоимость экскурсии, включая трансфер из отеля, страховку и безалкогольные напитки на борту. Подарите себе день, полный приключений и новых впечатлений, выбрав морскую прогулку на пиратской яхте из Аланьи

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Снежанна Ваш представитель в Аланье

Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Аутентичное пиратское приключение. Наша яхта полностью стилизована под пиратский корабль, на котором царит атмосфера азарта и приключений. Чтобы полностью её прочувствовать, вы сможете поучаствовать в пиратских играх и конкурсах.

Живописные панорамы. Вы увидите с воды старинную Красную башню, бухты с прозрачной водой и таинственные пещеры.

Танцы до упаду. Это весёлое путешествие с пенным шоу и дискотекой.

Остановки на пляжах. Мы сделаем остановки на пляжах Клеопатры и Черепах, где вы сможете отдохнуть и искупаться.

Обед в Новом порту. В середине маршрута мы бросим якорь в Новом порту, чтобы пообедать в ресторане с видом на море (шведский стол).

Организационные детали