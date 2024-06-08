Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи

Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Представьте себя настоящим морским волком, покоряющим волны Средиземного моря на борту настоящего пиратского корабля.

Ваше приключение начнется с утра, когда вы отправитесь из Аланьи в морское путешествие, полное развлечений и открытий.

На
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борту пиратской яхты вас ждут захватывающие пиратские игры и конкурсы, которые позволят вам почувствовать себя частью дружной команды отважных мореплавателей.

Во время плавания вы сможете насладиться великолепными видами на Красную башню, исследовать таинственные пещеры и позагорать под теплым средиземноморским солнцем.

Особенным моментом станет остановка на знаменитом пляже Клеопатры, где вы сможете искупаться в кристально чистых водах и отдохнуть на золотом песке.

Путешествие также предусматривает остановку в Новом порту, где вас ждет обед в ресторане с панорамным видом на море.

Все это включено в стоимость экскурсии, включая трансфер из отеля, страховку и безалкогольные напитки на борту.

Подарите себе день, полный приключений и новых впечатлений, выбрав морскую прогулку на пиратской яхте из Аланьи

4.81
21 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🏴‍☠️ Аутентичное пиратское приключение
  2. 🌅 Живописные панорамы
  3. 🎉 Танцы до упаду
  4. 🏖️ Остановки на пляжах
  5. 🍽️ Обед в Новом порту
  6. 🚍 Включённый трансфер
  7. 🥤 Безалкогольные напитки без ограничения

Что можно увидеть

  • Красная башня
  • Пляж Клеопатры
  • Пляж Черепах
  • Новый порт
Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Аутентичное пиратское приключение. Наша яхта полностью стилизована под пиратский корабль, на котором царит атмосфера азарта и приключений. Чтобы полностью её прочувствовать, вы сможете поучаствовать в пиратских играх и конкурсах.

Живописные панорамы. Вы увидите с воды старинную Красную башню, бухты с прозрачной водой и таинственные пещеры.

Танцы до упаду. Это весёлое путешествие с пенным шоу и дискотекой.

Остановки на пляжах. Мы сделаем остановки на пляжах Клеопатры и Черепах, где вы сможете отдохнуть и искупаться.

Обед в Новом порту. В середине маршрута мы бросим якорь в Новом порту, чтобы пообедать в ресторане с видом на море (шведский стол).

Организационные детали

  • В стоимость всё включено: трансфер из отеля до порта и обратно, прогулка на яхте, страховка, обед в формате шведского стола, безалкогольные напитки на яхте без ограничения
  • Трансфер доступен из отелей районов Конаклы, Оба и Алания-центр
  • На борту яхты будет возможность приобрести алкогольные напитки

ежедневно в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€14
Дети 4-12 лет€12
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 230 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Игорь)Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Игорь)Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Игорь)Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Максим)Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Максим)Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Максим)Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Олеся)Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Олеся)Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Петр)Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Петр)Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Федор)Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Федор)Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Алеся)Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Вероника)Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Вероника)Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Инесса)Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Инесса)Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Инесса)Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Инесса)Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Наталья)Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Наталья)Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Наталья)Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Борислав)Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Борислав)Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Борислав)Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Даша)Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Даша)Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Даша)Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Даша)Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи (Даша)
S
8 июня 2024
Мы поменяли наш тур на вечерний, и это правильный выбор!
Вечером была комфортная температура и мы успели поймать закат (фото прикладываю).
Экскурсия прошла на отлично!
забрали из отеля, Загрузились на корабль, все как
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и заявлено.
Напитки безалкогольные входят, безлимитно. Ужин полноценный, горячий.
Бар работает-можно заказать все, что душе угодно. Дочери сделали молочно-клубничный коктейль.
Команда развлекала все время, а пенная вечеринка и последний танец «Титаник», в исполнении двух матросов -выше всяких похвал!
Рекомендую и для детей и для взрослых!

Дмитрий
31 мая 2024
Хорошая экскурсия, чтобы посмотреть Аланью со стороны моря

За время прогулки на корабле несколько раз останавливались для купания в открытом море. Вода чистая, волн почти нет. Самые смелые - прыгают с
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палубы в воду) но можно и спокойно спустится в воду по лестнице

Также команда корабля проводит всякие мероприятия, типа пенной дискотеки или шоу spider man’a

По поводу еды: на шведском столе были спагетти в томатном соусе, овощной салат, жареная курица и булочка.
Но готовьтесь к большой очереди

Из платного, что вы можете купить:
- Алкогольные напитки
- Мороженное (во время остановки подплывает другой катер и начинают продавать мороженное)
- вареную кукурузу
- сделать временное тату
- сфотографироваться с попугаем

Прикольная экскурсия, за такую цену так вообще шикарно) уже порекомендовал всем своим близким посетить, если будут возле Аланьи

Игорь
23 мая 2024
Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))
Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))
М
23 мая 2024
Прошло все не плохо
Прошло все не плохоПрошло все не плохоПрошло все не плохо
О
18 мая 2024
Красиво, весело, ребята стараются, обед вкусный. Купание в открытом море прекрасно. Ну и самое главное для меня всегда на связи организатор и решает все возникшие вопросы. Ну и цены самые привлекательные. Рекомендую однозначно.
Красиво, весело, ребята стараются, обед вкусный. Купание в открытом море прекрасно. Ну и самое главное дляКрасиво, весело, ребята стараются, обед вкусный. Купание в открытом море прекрасно. Ну и самое главное для
П
16 мая 2024
Корабль конечно шедевральный) получилось понырять с большой высоты верхнего уровня, адреналин зашкаливал! Фотографии сделали просто космос! Все перезнакомились и отжигали дружно) спасибо Вам за эти эмоции, за хороший сервис!
Корабль конечно шедевральный) получилось понырять с большой высоты верхнего уровня, адреналин зашкаливал! Фотографии сделали просто космос!Корабль конечно шедевральный) получилось понырять с большой высоты верхнего уровня, адреналин зашкаливал! Фотографии сделали просто космос!
Ф
12 мая 2024
Спасибо организаторам и Снежане всегда были на связи, я перепутал автобус, но меня нашли. Вечеринка веселая, коллектив отзывчивый бармен говорит на русском что очень удобно. Первый раз на экскурсии вижу на столько ненавязчивый сервис.
Спасибо организаторам и Снежане всегда были на связи, я перепутал автобус, но меня нашли. Вечеринка веселая,Спасибо организаторам и Снежане всегда были на связи, я перепутал автобус, но меня нашли. Вечеринка веселая,
А
11 мая 2024
Хотелось бы выразить огромную благодарность всему коллективу! Доброжелательные позитивные люди от начала бронирования экскурсии. Фотографии не передают всех впечатлений. Корабль огромный, такие восхищения вызывает)) в группе все весёлые, мы танцевали, смеялись, общались, а как ныряли в открытое море это просто незабываемо!
Хотелось бы выразить огромную благодарность всему коллективу! Доброжелательные позитивные люди от начала бронирования экскурсии. Фотографии не
В
10 мая 2024
Какой это красивый и огромный корабль, нет слов! Я думала не получится обойти все места за экскурсию😄 Сулейман веселый бармен, отдельное спасибо за вкусные коктейли. Было 4 остановки покупаться, что очень порадовало! Однозначно рекомендую именно этот корабль, другие корабли в порту меньшего размера и думаю там не так весело.
Какой это красивый и огромный корабль, нет слов! Я думала не получится обойти все места заКакой это красивый и огромный корабль, нет слов! Я думала не получится обойти все места за
И
3 мая 2024
Одна из самых не дорогих экскурсий, но самая восхищая, такие завораживающие виды. Накупались в чистом море, разные шоу, пенная вечеринка, народные танцы. Немного укачало, но это не помешало получить удовольствие
Одна из самых не дорогих экскурсий, но самая восхищая, такие завораживающие виды. Накупались в чистом море,Одна из самых не дорогих экскурсий, но самая восхищая, такие завораживающие виды. Накупались в чистом море,Одна из самых не дорогих экскурсий, но самая восхищая, такие завораживающие виды. Накупались в чистом море,Одна из самых не дорогих экскурсий, но самая восхищая, такие завораживающие виды. Накупались в чистом море,
Ирина
17 апр 2024
Не понравилось, не было русскоязычных гидов. В общем и целом прогулка не плохая, но были частые остановки для купания не понятно для чего. Из шведского стола-порция макарон и курицей.
Снежанна
Снежанна
Ответ организатора:
Здравствуйте!) у нас на корабле уже 5 лет работает русский гид Мустафа, программа всегда проходит на русском и Английском языках.
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2 остановки для купания, всем очень нравится, особенно детям. В еде никто не ограничен, всегда можно взять дополнительную порцию. Сожалеем, что вам не понравилось.

Н
16 апр 2024
Веселое путешествие, яхта красивая, природа сногшибательная)) Конкурсы забавные, интересная программа.
Наталья
5 апр 2024
Мне всё понравилось. Погода прекрасная, проплыли красивые места, до которых идти долго было бы, да и с моря вид совсем другой! Очень красивые гроты, скалы. Спасибо!
Мне всё понравилось. Погода прекрасная, проплыли красивые места, до которых идти долго было бы, да иМне всё понравилось. Погода прекрасная, проплыли красивые места, до которых идти долго было бы, да иМне всё понравилось. Погода прекрасная, проплыли красивые места, до которых идти долго было бы, да и
П
26 мар 2024
все, теперь я пират! охо-хо! супер морская прогулка!! дискотека, конкурсы отпад!
Н
15 мар 2024
Шикарная яхта,весело прокатиться с ветерком, вкусный обед с прекрасными видами. Море меня покорило. Пенная вечеринка необычненько так. Вода в бухтах такая прозрачная, красота.

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