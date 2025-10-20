Мои заказы

Путешествие на пиратской яхте Старкрафт из Алании

Отправьтесь в морское путешествие на одной из самых больших яхт побережья — роскошной Starcraft. Вас ждёт музыка, отдых на палубе, живописные виды Аланьи и освежающие купания. Маршрут проходит мимо знаменитых достопримечательностей, включая Красную башню и пляж Клеопатры.
5
3 отзыва
Путешествие на пиратской яхте Старкрафт из Алании
Путешествие на пиратской яхте Старкрафт из Алании
Путешествие на пиратской яхте Старкрафт из Алании

Описание водной прогулки

Увлекательная морская прогулка Если вы мечтаете о беззаботном морском дне, прогулка на яхте Starcraft из Алании — отличный выбор. Это одна из самых больших яхт на побережье, оборудованная для комфортного отдыха, с музыкальным сопровождением и развлекательной программой. Выходя в море, вы сможете насладиться легким бризом, солнцем и видами побережья с воды — это совершенно другой ракурс, который точно подарит яркие впечатления. На борту — музыка, отличное настроение и возможность расслабиться вдали от городской суеты. Маршрут прогулки проходит мимо знаковых достопримечательностей Аланьи: величественная Красная башня, старинная крепость на скале и легендарный пляж Клеопатры предстанут перед вами во всей красе. Будут остановки для купания, а в завершение тура вы окажетесь в живописной марине, где можно неспешно прогуляться или просто посидеть у воды, впитывая атмосферу курортного отдыха. Важная информация:
Не забудьте защиту от солнца: головной убор, очки, крем.

Понедельник, среда в 8:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Красная башня
  • Пещеры Аланьи - Пиратская, Влюблённых и Фосфорная
  • Пляж Клеопатры
Что включено
  • Трансфер от/до отеля
  • Прогулка на яхте целый день
  • Обед
  • Безалкогольные напитки
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Фото и видео съемки
  • Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда в 8:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 400 человек.
Важная информация
  • Не забудьте защиту от солнца: головной убор
  • Очки
  • Крем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
E
Elena
20 окт 2025
Спасибо, все очень хорошо организованно. Транспорт отличный, все четко по расписанию. Сам корабль и мероприятие на 5+, рекомендую.
W
Waldemar
2 окт 2025
Всё было хорошо
Н
Наталья
1 авг 2025
Рекомендую! Очень атрмосферно, команда отличная! Персонал внимательный. Есть развлечения для всех и малых, и взрослых

Входит в следующие категории Аланьи

Похожие экскурсии из Аланьи

Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
На автобусе
На яхте
6 часов
32 отзыва
Водная прогулка
Морская прогулка на пиратской яхте
Отправляйтесь в незабываемое морское приключение на пиратской яхте из Аланьи. Вас ждут конкурсы, купание и обед с видом на Средиземное море
Начало: Аланья
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
€18 за человека
На пиратской яхте - к лучшим пляжам Аланьи
На яхте
5 часов
9 отзывов
Водная прогулка
Пиратское приключение в Аланье: яхта, пещеры, пляжи и дискотека
Вперёд к приключениям! Путешествие на пиратской яхте в Аланье - это сокровищница впечатлений и морской отдых
Начало: В вашем отеле в Аланье
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
€18 за человека
Из Аланьи в Приключения: Пиратская Прогулка на Корабле с Пенной Вечеринкой и Обедом
8 часов
-
25%
111 отзывов
Водная прогулка
Пиратская Прогулка с Пенной Вечеринкой
Насладитесь морем и солнцем на пиратском корабле! Пенная вечеринка и обед сделают ваш день незабываемым. Откройте для себя магию Средиземного моря
Начало: Место начала: Отели гостей
Расписание: Если произойдут изменения во времени встречи, вас уведомят за день до тура
Завтра в 08:30
14 ноя в 08:30
$15$20 за человека
У нас ещё много экскурсий в Аланье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Аланье