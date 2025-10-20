Отправьтесь в морское путешествие на одной из самых больших яхт побережья — роскошной Starcraft. Вас ждёт музыка, отдых на палубе, живописные виды Аланьи и освежающие купания. Маршрут проходит мимо знаменитых достопримечательностей, включая Красную башню и пляж Клеопатры.
Описание водной прогулки
Увлекательная морская прогулка Если вы мечтаете о беззаботном морском дне, прогулка на яхте Starcraft из Алании — отличный выбор. Это одна из самых больших яхт на побережье, оборудованная для комфортного отдыха, с музыкальным сопровождением и развлекательной программой. Выходя в море, вы сможете насладиться легким бризом, солнцем и видами побережья с воды — это совершенно другой ракурс, который точно подарит яркие впечатления. На борту — музыка, отличное настроение и возможность расслабиться вдали от городской суеты. Маршрут прогулки проходит мимо знаковых достопримечательностей Аланьи: величественная Красная башня, старинная крепость на скале и легендарный пляж Клеопатры предстанут перед вами во всей красе. Будут остановки для купания, а в завершение тура вы окажетесь в живописной марине, где можно неспешно прогуляться или просто посидеть у воды, впитывая атмосферу курортного отдыха. Важная информация:
Не забудьте защиту от солнца: головной убор, очки, крем.
Понедельник, среда в 8:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная башня
- Пещеры Аланьи - Пиратская, Влюблённых и Фосфорная
- Пляж Клеопатры
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Прогулка на яхте целый день
- Обед
- Безалкогольные напитки
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Фото и видео съемки
- Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда в 8:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 400 человек.
Важная информация
- Не забудьте защиту от солнца: головной убор
- Очки
- Крем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Elena
20 окт 2025
Спасибо, все очень хорошо организованно. Транспорт отличный, все четко по расписанию. Сам корабль и мероприятие на 5+, рекомендую.
W
Waldemar
2 окт 2025
Всё было хорошо
Н
Наталья
1 авг 2025
Рекомендую! Очень атрмосферно, команда отличная! Персонал внимательный. Есть развлечения для всех и малых, и взрослых
