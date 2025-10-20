Увлекательная морская прогулка Если вы мечтаете о беззаботном морском дне, прогулка на яхте Starcraft из Алании — отличный выбор. Это одна из самых больших яхт на побережье, оборудованная для комфортного отдыха, с музыкальным сопровождением и развлекательной программой. Выходя в море, вы сможете насладиться легким бризом, солнцем и видами побережья с воды — это совершенно другой ракурс, который точно подарит яркие впечатления. На борту — музыка, отличное настроение и возможность расслабиться вдали от городской суеты. Маршрут прогулки проходит мимо знаковых достопримечательностей Аланьи: величественная Красная башня, старинная крепость на скале и легендарный пляж Клеопатры предстанут перед вами во всей красе. Будут остановки для купания, а в завершение тура вы окажетесь в живописной марине, где можно неспешно прогуляться или просто посидеть у воды, впитывая атмосферу курортного отдыха. Важная информация:

Не забудьте защиту от солнца: головной убор, очки, крем.