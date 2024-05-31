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Водитель встретил нас в отеле, по дороге заехали ещё в пару отелей, забрали туристов оттуда. Приехали на причал, загрузились на яхту. Первая остановка для купания напротив красной башни и аланийской гавани, посмотрели, полюбовались, искупались. Потом остановка для купания напротив пляжа Клеопатры, потом обед (курица, рис или макароны, салат). Потом ещё одна остановка для купания. Там же продевали мороженное в дыне, необычно и вкусно, 8 евро за порцию. На обратной дороге была пенная дискотека. Для смыва пены после дискотеки ещё раз остановились для купания в море:). На причале встретил водитель, отвёл до машины, развез по отелям. Я человек мнительно- волнительный, очень боялась за обратный трансфер:) но все организовано отлично! Спасибо организаторам, водителю трансфера, команде яхты Admiral black. Если отдыхаете в Алании и близлежащих посёлках смело рекомендую данную прогулку. За 20 евро за экскурсию (первый взнос оплатила бонусом от сайта)получили море впечатлений. Трансфер от нашего отеля 6 евро, но нас везли из посёлка Окуджалар.