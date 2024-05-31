1 чел.
По популярности
скидка
53%
Групповая
6.5 часов
Пиратское приключение на яхте в Аланье: экскурсия с обедом
Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Начало: У вашего отеля
«Аутентичное пиратское приключение»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30€14 за человека
Групповая
5 часов
Пиратское приключение в Аланье: яхта, пещеры, пляжи и дискотека
Вперёд к приключениям! Путешествие на пиратской яхте в Аланье - это сокровищница впечатлений и морской отдых
Начало: В вашем отеле в Аланье
«Мы проплывём мимо Пиратской пещеры, в которой, по слухам, пираты прятали сокровища, а потом через секретный туннель переправляли в город»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€20 за человека
Групповая
6.5 часов
Пиратское приключение в Аланье: яхта, море и дельфины
Исследуйте живописное побережье Аланьи с борта настоящей пиратской яхты, наслаждаясь солнцем и морем
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает:Наша пиратская яхта отплывает из порта Алании, где вы сразу сможете увидеть древнюю крепость Красная Башня и старые корабельные верфи»
Расписание: Ежедневно с 09:30 до 15:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$20 за человека
Групповая
4.5 часа
Закат на пиратской яхте: морская прогулка с шоу и развлечениями для всей семьи
Отправьтесь в вечерний круиз на пиратской яхте в Аланье. Встреча заката, пенная вечеринка, пиратское шоу и дискотека ждут вас
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
«Закат на пиратской яхте Встреча заката на пиратском корабле - хороший вариант для тех, кто хочет сделать свой вечер интересным и весёлым»
Расписание: Каждый день с 17:00 до 22:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$20 за человека
Групповая
7 часов
Прогулка на пиратской яхте
«Вы увидите: символ города – Красную башню, Аланийскую крепость, судоверфь Терсане, пляж Клеопатры, пляжи Паша и Улаш, Пиратскую и Фосфорную пещеры, а также Пещеру влюбленных»
Расписание: Ежедневно в 08:45
$17 за человека
Групповая
5 часов
Пиратский Корабль GRAND TROYS
Начало: Ваш отель
«Отправляйтесь в незабываемое морское приключение на борту GRAND TROYS BOAT – пиратской яхты, которая с гордостью вздымается на волнах живописного прибрежного города Средиземноморья»
Расписание: Суббота в 05:00
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий31 мая 2024Хорошая экскурсия, чтобы посмотреть Аланью со стороны моря За время прогулки на корабле несколько раз останавливались для купания в открытом море.
- ММарина26 мая 2024Экскурсия отличная, но хотелось бы музыку более танцевальную и не только турецкую) в целом классно, все понравилось.
- ИИгорь23 мая 2024Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))
- ММаксим23 мая 2024Прошло все не плохо
- ВВиктория1 ноября 2023Вчера с дочерью 11 лет прокатились на пиратской яхте. Конечно, это не экскурсия, а развлекательная прогулка:) И она прошла отлично.
- AAnzor10 октября 2023Всё прошло супер! Забрали с отеля, привезли обратно. Капитан Баба очень весёлый мужик, бодрил и веселил всех!
- ППолина25 сентября 2023Были и плюсы, и минусы, но плюсов больше! +: Прогулка супер, корабль большой, места занимали неспешно, три палубы, никто не толкался.
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Пираты»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Аланье
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "Пираты" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 14 до 35 со скидкой до 53%. Туристы уже оставили гидам 135 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Аланье на 2024 год по теме «Пираты», 135 ⭐ отзывов, цены от €14. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август