Экскурсии с пиратской тематикой

Найдено 6 экскурсий в категории «Пираты» в Аланье, цены от €14, скидки до 53%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
🛥 На яхте
скидка
53%
Групповая
6.5 часов
20 отзывов
Пиратское приключение на яхте в Аланье: экскурсия с обедом
Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Начало: У вашего отеля
«Аутентичное пиратское приключение»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3014 за человека
На пиратской яхте - к лучшим пляжам Аланьи
🛥 На яхте
Групповая
5 часов
2 отзыва
Пиратское приключение в Аланье: яхта, пещеры, пляжи и дискотека
Вперёд к приключениям! Путешествие на пиратской яхте в Аланье - это сокровищница впечатлений и морской отдых
Начало: В вашем отеле в Аланье
«Мы проплывём мимо Пиратской пещеры, в которой, по слухам, пираты прятали сокровища, а потом через секретный туннель переправляли в город»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 за человека
На пиратской яхте по Средиземному морю
🛥 На яхте
Групповая
6.5 часов
87 отзывов
Пиратское приключение в Аланье: яхта, море и дельфины
Исследуйте живописное побережье Аланьи с борта настоящей пиратской яхты, наслаждаясь солнцем и морем
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает:Наша пиратская яхта отплывает из порта Алании, где вы сразу сможете увидеть древнюю крепость Красная Башня и старые корабельные верфи»
Расписание: Ежедневно с 09:30 до 15:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$20 за человека
Чарующий закат на пиратской яхте
🛥 На яхте
Групповая
4.5 часа
26 отзывов
Закат на пиратской яхте: морская прогулка с шоу и развлечениями для всей семьи
Отправьтесь в вечерний круиз на пиратской яхте в Аланье. Встреча заката, пенная вечеринка, пиратское шоу и дискотека ждут вас
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
«Закат на пиратской яхте Встреча заката на пиратском корабле - хороший вариант для тех, кто хочет сделать свой вечер интересным и весёлым»
Расписание: Каждый день с 17:00 до 22:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$20 за человека
Прогулка на пиратской яхте
🛥 На яхте
Групповая
7 часов
Прогулка на пиратской яхте
«Вы увидите: символ города – Красную башню, Аланийскую крепость, судоверфь Терсане, пляж Клеопатры, пляжи Паша и Улаш, Пиратскую и Фосфорную пещеры, а также Пещеру влюбленных»
Расписание: Ежедневно в 08:45
$17 за человека
Пиратский Корабль GRAND TROYS
Групповая
5 часов
Пиратский Корабль GRAND TROYS
Начало: Ваш отель
«Отправляйтесь в незабываемое морское приключение на борту GRAND TROYS BOAT – пиратской яхты, которая с гордостью вздымается на волнах живописного прибрежного города Средиземноморья»
Расписание: Суббота в 05:00
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    31 мая 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Хорошая экскурсия, чтобы посмотреть Аланью со стороны моря За время прогулки на корабле несколько раз останавливались для купания в открытом море.
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    Вода чистая, волн почти нет. Самые смелые - прыгают с палубы в воду) но можно и спокойно спустится в воду по лестнице Также команда корабля проводит всякие мероприятия, типа пенной дискотеки или шоу spider man’a По поводу еды: на шведском столе были спагетти в томатном соусе, овощной салат, жареная курица и булочка. Но готовьтесь к большой очереди Из платного, что вы можете купить: - Алкогольные напитки - Мороженное (во время остановки подплывает другой катер и начинают продавать мороженное) - вареную кукурузу - сделать временное тату - сфотографироваться с попугаем Прикольная экскурсия, за такую цену так вообще шикарно) уже порекомендовал всем своим близким посетить, если будут возле Аланьи

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    На пиратской яхте по Средиземному морю
    Экскурсия отличная, но хотелось бы музыку более танцевальную и не только турецкую) в целом классно, все понравилось.
  • И
    Игорь
    23 мая 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))
    Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))
  • М
    Максим
    23 мая 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Прошло все не плохо
    Прошло все не плохоПрошло все не плохоПрошло все не плохо
  • В
    Виктория
    1 ноября 2023
    На пиратской яхте - к лучшим пляжам Аланьи
    Вчера с дочерью 11 лет прокатились на пиратской яхте. Конечно, это не экскурсия, а развлекательная прогулка:) И она прошла отлично.
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    Водитель встретил нас в отеле, по дороге заехали ещё в пару отелей, забрали туристов оттуда. Приехали на причал, загрузились на яхту. Первая остановка для купания напротив красной башни и аланийской гавани, посмотрели, полюбовались, искупались. Потом остановка для купания напротив пляжа Клеопатры, потом обед (курица, рис или макароны, салат). Потом ещё одна остановка для купания. Там же продевали мороженное в дыне, необычно и вкусно, 8 евро за порцию. На обратной дороге была пенная дискотека. Для смыва пены после дискотеки ещё раз остановились для купания в море:). На причале встретил водитель, отвёл до машины, развез по отелям. Я человек мнительно- волнительный, очень боялась за обратный трансфер:) но все организовано отлично! Спасибо организаторам, водителю трансфера, команде яхты Admiral black. Если отдыхаете в Алании и близлежащих посёлках смело рекомендую данную прогулку. За 20 евро за экскурсию (первый взнос оплатила бонусом от сайта)получили море впечатлений. Трансфер от нашего отеля 6 евро, но нас везли из посёлка Окуджалар.

    Вчера с дочерью 11 лет прокатились на пиратской яхте. Конечно, это не экскурсия, а развлекательная прогулка:)Вчера с дочерью 11 лет прокатились на пиратской яхте. Конечно, это не экскурсия, а развлекательная прогулка:)Вчера с дочерью 11 лет прокатились на пиратской яхте. Конечно, это не экскурсия, а развлекательная прогулка:)Вчера с дочерью 11 лет прокатились на пиратской яхте. Конечно, это не экскурсия, а развлекательная прогулка:)Вчера с дочерью 11 лет прокатились на пиратской яхте. Конечно, это не экскурсия, а развлекательная прогулка:)Вчера с дочерью 11 лет прокатились на пиратской яхте. Конечно, это не экскурсия, а развлекательная прогулка:)Вчера с дочерью 11 лет прокатились на пиратской яхте. Конечно, это не экскурсия, а развлекательная прогулка:)
  • A
    Anzor
    10 октября 2023
    На пиратской яхте - к лучшим пляжам Аланьи
    Всё прошло супер! Забрали с отеля, привезли обратно. Капитан Баба очень весёлый мужик, бодрил и веселил всех!
  • П
    Полина
    25 сентября 2023
    Чарующий закат на пиратской яхте
    Были и плюсы, и минусы, но плюсов больше! +: Прогулка супер, корабль большой, места занимали неспешно, три палубы, никто не толкался.
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    Хороший туалет. Но самая большая радость - команда! Кэп и помощники - огонь! Кормили, танцевали, веселили всю поездку. Еда скромная, но вкусная, в добавке не отказали - рис, курица, овощной салат, свежий, мягкий хлеб. Виды красивые, много фото. Очень понравилось купание на закате и ночью! -: Ужасный, душный трансфер и пиво за 5€ 🙈

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Пираты»

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