Каппадокия (2 дня)

Автобусно-пешеходная. С ночевкой

5
2 отзыва
Групповая
Автобусно-пешеходная. С ночевкой.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

Дети до 2х лет путешествуют бесплатно без предоставления отдельного места в автобусе.

Что взять с собой: ПАСПОРТА, ланч-боксы (заказать накануне выезда на рецепции вашего отеля), фото/видеокамеру, головной убор, солнцезащитный крем и очки, удобная обувь, воду, деньги на личные расходы и теплые вещи (из-за утренней и вечерней прохлады, особенно в начале и в конце сезона).
Каппадокия (2 дня)
Каппадокия (2 дня)
Каппадокия (2 дня)
Каппадокия (2 дня)
Каппадокия (2 дня)
Каппадокия (2 дня)
Каппадокия (2 дня)

Что вас ожидает 🤩

  • Долина Деврент
  • Крепость Учхисар
  • Долина Голубей
  • Деревня Чавушин
  • Пещерные церкви
  • Деревня Аванос
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Каппадокия – это самый необычный и загадочный регион Турции. Его фантастические инопланетные ландшафты образовались в результате деятельности древних вулканов, дождей и ветра. Застывшая лава превратилась в музей под открытым небом с разноцветными долинами, причудливыми “грибами” и “каминами фей”.

Начиная с 5 тыс. до н. э. территория Каппадокии входила в состав разных империй: Хеттской, Персидской, Римской и Османской. Здесь нашли убежище ранние христиане, построившие более 200 церквей, на стенах которых до сих пор сохранились древние фрески.

В Каппадокии расположены уникальные подземные города со множеством этажей, жилыми помещениями, церквями, лабиринтами тоннелей и вентиляцией.

Пейзажи Каппадокии завораживают любого путешественника. Каждый должен побывать здесь хотя бы раз в жизни!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Размещение в отеле 3-4* в Каппадокии на 1 ночь. 1 ужин и 1 завтрак (напитки за доплату)
Что не входит
  • Напитки. Обед. Входной билет в музей Гёреме - 12$ с чел. Входной билет в Подземный город - 2$ с чел. По желанию
  • За доплату: полет на воздушном шаре
  • Обзорная площадка на Парад шаров
  • Турецкая ночь
Когда начало
Понедельник, четверг, суббота в 03:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, четверг, суббота в 03:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
18 ноя 2021
Экскурсия на 5 баллов! Мне очень понравилась! Организация на высшем уровне! Супер комфортный автобус! Стоила со скидкой 57 долларов,платила здесь на сайте,доплачивала в автобусе за 2 музея,посещение смотровой площадки "долина любви" на просмотр шаров и за один обед 360 лир дополнительно,в первый день экскурсии обед брать не стала,кушала свой паек на обед. Сделала много красивых фото и видео,это было лучшее впечатление за последний год! Рекомендую всем побывать в этой сказке. У нас была одна ночевка в отеле 4,отель ALP,хороший отель и питание там хорошее,но мы там только переночевали поужинали и позавтракали. Чайник и чашки в номере есть,но пакетиков кофе и чая не было,было прохладно в номере,но кто-то из нашей группы говорил что было жарко,возможно я не подкрутила батарею,просто так устала что уже просто рухнула спать,ведь выезд на данную экскурсию у меня был в 3.30 ночи. Заезжали в кожаный магазин,глиняную мастерскую,ювелирную фабрику,ничего там не купила,но в нашей группе видела туристы покупали что им было нужно,я купила только в сувенирном пасту на 47 травах,пастилу и чай.
Экскурсия на 5 баллов! Мне очень понравилась! Организация на высшем уровне! Супер комфортный автобус! Стоила соЭкскурсия на 5 баллов! Мне очень понравилась! Организация на высшем уровне! Супер комфортный автобус! Стоила соЭкскурсия на 5 баллов! Мне очень понравилась! Организация на высшем уровне! Супер комфортный автобус! Стоила со
Д
14 сен 2021
Организатором тура была компания Моя Алания.
Но тут на сайте купить дешевле, т. к. цены такие же (как и на улицах, но у официального туроператора считаю взять надежнее), но на сентябрь 2021 действует Кэшбек 4% от ЛетиШопс и промокод WELCOMEBON на 5%. В итоге скидка почти 10% получается

Маршрут проходил по местам Туфовые долины -> Музей подземного города (2$) -> Христианские церкви (12$) -> Отель из Туфового камня -> с Утра в 5.00 Полет на Шарах (150$) или их просмотр (15$)

Экскурсия замечательная. У нас была мечта - полетать на Шарах. и Мы ее осуществили!
Это очень красиво и совсем не страшно (вот совсем совсем!)

Да и сама кападоккия крайне красива. Удивляешься, как в этих пещерах без света и воды жили древние жители, да еще и строили там церкыви. Крайне много локаций для фото.

Минусы: конкретная данная экскурсия за 60$ влючает в себя только трансфер туда обратно и ночевку в отеле 4* с завтраком и ужином (хороший шведский стол)

Все музеи и обед в ресторане по пути за отельную плату.
Особенно огорчил обед за 12$ (почти 1000р по курсу на человека)
Когда у всего автобуса этот обед был включен в стоимость и все ломанулись кушать, а мы сидели и довольствовались сухпайком (экономили, да)

Короче: ищите, можно у Моей Алании, эту же экскурсию за 80$, но с включенными обедами и музеями. Так получается намного выгодней.

Шары за 150$ может быть и дороже, чем на месте. Но тут якобы предоставляется какая то страховка, летишь со своей группой. (нас как раз с автобуса набралось 16 человек на 1 шар) Да и по факту на месте искать этот полет особо негде. Поэтому рекомендую желающим полетать на шаре заранее заготовить 150$ и записаться в автобусе.
Еще лайфхак: видео с полета выкупили всем автобусом, скинулись по 2$

Место для фото в шаре мало, возьмите селфи палку

И дорога очень дальняя: почти 12 часов в 1 сторону с остановками. Так что берите хороший запас еды, воды.
Автобус был комфортный, Мерседес
И обязательно Теплые вещи!!! Ночью реально +7-10 градусов, коленки будут дрожать

В целом: впечатления самые положительные. Однозначно стоит не пожалеть денег и увидеть такую красоту и чудо природы хотя -бы раз в жизни!!!

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