Организатором тура была компания Моя Алания.

Но тут на сайте купить дешевле, т. к. цены такие же (как и на улицах, но у официального туроператора считаю взять надежнее), но на сентябрь 2021 действует Кэшбек 4% от ЛетиШопс и промокод WELCOMEBON на 5%. В итоге скидка почти 10% получается



Маршрут проходил по местам Туфовые долины -> Музей подземного города (2$) -> Христианские церкви (12$) -> Отель из Туфового камня -> с Утра в 5.00 Полет на Шарах (150$) или их просмотр (15$)



Экскурсия замечательная. У нас была мечта - полетать на Шарах. и Мы ее осуществили!

Это очень красиво и совсем не страшно (вот совсем совсем!)



Да и сама кападоккия крайне красива. Удивляешься, как в этих пещерах без света и воды жили древние жители, да еще и строили там церкыви. Крайне много локаций для фото.



Минусы: конкретная данная экскурсия за 60$ влючает в себя только трансфер туда обратно и ночевку в отеле 4* с завтраком и ужином (хороший шведский стол)



Все музеи и обед в ресторане по пути за отельную плату.

Особенно огорчил обед за 12$ (почти 1000р по курсу на человека)

Когда у всего автобуса этот обед был включен в стоимость и все ломанулись кушать, а мы сидели и довольствовались сухпайком (экономили, да)



Короче: ищите, можно у Моей Алании, эту же экскурсию за 80$, но с включенными обедами и музеями. Так получается намного выгодней.



Шары за 150$ может быть и дороже, чем на месте. Но тут якобы предоставляется какая то страховка, летишь со своей группой. (нас как раз с автобуса набралось 16 человек на 1 шар) Да и по факту на месте искать этот полет особо негде. Поэтому рекомендую желающим полетать на шаре заранее заготовить 150$ и записаться в автобусе.

Еще лайфхак: видео с полета выкупили всем автобусом, скинулись по 2$



Место для фото в шаре мало, возьмите селфи палку



И дорога очень дальняя: почти 12 часов в 1 сторону с остановками. Так что берите хороший запас еды, воды.

Автобус был комфортный, Мерседес

И обязательно Теплые вещи!!! Ночью реально +7-10 градусов, коленки будут дрожать



В целом: впечатления самые положительные. Однозначно стоит не пожалеть денег и увидеть такую красоту и чудо природы хотя -бы раз в жизни!!!