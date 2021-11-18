Каппадокия – это самый необычный и загадочный регион Турции. Его фантастические инопланетные ландшафты образовались в результате деятельности древних вулканов, дождей и ветра. Застывшая лава превратилась в музей под открытым небом с разноцветными долинами, причудливыми “грибами” и “каминами фей”.
Начиная с 5 тыс. до н. э. территория Каппадокии входила в состав разных империй: Хеттской, Персидской, Римской и Османской. Здесь нашли убежище ранние христиане, построившие более 200 церквей, на стенах которых до сих пор сохранились древние фрески.
В Каппадокии расположены уникальные подземные города со множеством этажей, жилыми помещениями, церквями, лабиринтами тоннелей и вентиляцией.
Пейзажи Каппадокии завораживают любого путешественника. Каждый должен побывать здесь хотя бы раз в жизни!