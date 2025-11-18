Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию предлагает уникальную возможность познакомиться с древними подземными городами и историческими достопримечательностями региона.
Тур включает посещение крепостей, церквей и мечетей, а также проживание в аутентичном пещерном отеле. Участники смогут насладиться национальной кухней и провести ночь в уникальной атмосфере.
Программа насыщена культурными и природными объектами, что делает её идеальной для любителей истории и приключений
6 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Уникальные подземные города
- 🏰 Исторические крепости и церкви
- 🏨 Проживание в пещерном отеле
- 🍽 Национальная кухня
- 🌅 Захватывающие виды на закат и рассвет
- 🚌 Комфортный трансфер и гид
Что можно увидеть
- Подземный город Кая
- Крепость 13 века
- Церковь Святого Георгия
- Мечеть Ибрагима Паши
- Город Гёреме
- Долина Любви
Описание экскурсии
День первый:
- Отправление из отеля, встреча с гидом в регионе Манавгат и завтрак.
- Фотоостановка с видом на вулканические горы Эрджиес.
- Посещение древнего подземного города Кая и византийской крепости 13 века.
- Осмотр церкви Святого Георгия и мечети Ибрагима Паши.
- Знакомство с древнеримским городом Кам Кулеши, церковью Девы Марии и римским хамамом.
- Обед в древнем городе Учхисар с видом на горы Эрджиес (включает тести-кебаб или национальное блюдо чомлек).
- Посещение древних городов Ортахисар и Ургюп.
- Остановка в долине Дервент и долине Фантазий.
- Посещение церкви Святой Нино.
- Знакомство с городом скал Чавушин и церковью Иоанна Крестителя.
- Остановка в долине Любви с панорамными видами.
- Посещение древнего города Гёреме и скрытого сада.
- Закат в национальном парке «Красная долина».
- Заселение в отель и ужин (шведский стол).
День второй:
- Полёт на воздушном шаре.
- Рассвет в Каппадокии и фотосессия на джипе с видом на воздушные шары.
- Завтрак в отеле (шведский стол).
- Посещение центра камней Анатолии и самой высокой точки в Каппадокии (1300 метров).
- Остановка в долине голубей.
- Традиционный обед в городе Конья.
- Возвращение в отель в Сиде.
На экскурсии вы узнаете:
- о формировании Каппадокии.
- её историческом и культурном наследии.
- образовании знаменитых подземных городов.
- роли Каппадокии в османский период и архитектурных сооружениях того времени.
- особенностях древних крепостей, церквей и мечетей в этом регионе.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на туристическом автобусе, чай/кофе/питьевая вода, билеты в подземные города, проживание, завтрак и ужин в отеле, услуги русскоговорящего гида-историка.
- На экскурсии с вами будет один из гидов нашей команды.
Дополнительно по желанию оплачиваются:
- обед в ресторане в первый и второй дни (шведский стол) — по €15 за чел.
- проживание в одноместном номере — доплата €30.
- напитки на завтраке и ужине в отеле.
- закат в парке «Красная Долина» — €15 за чел.
- посещение шоу-программы «Ночь в Каппадокии» — €50 за чел.
- полёт на рассвете на воздушном шаре — от €100-300 за чел. (стоимость может измениться).
- панорамный просмотр полёта воздушных шаров — €35 с человека.
- фотосессия на джипе — €50 за чел.
- катание на квадроцикле или лошади — по €40 за чел.
в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Для взрослых (+8)
|€34
|Дети (4-8 лет)
|€30
|Малыш (0-4)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему месту жительства
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 1375 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 107 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Елена
18 ноя 2025
Поездка в Каппадокию была просто замечательная. Обширная программа, много информации, прекрасные виды, отель супер, Спасибо организаторам за прекрасное путешествие.
З
Земфира
9 ноя 2025
8 ноября с Гайратом ездили на двухдневную экскурсию в Кападокию. С погодой повезло, покатались на воздушных шарах, гид нам заказал полет на шарах по очень привлектельной цене, наш шар полетел
L
LIUDMILA
7 ноя 2025
Один раз в жизни точно стоит посетить Каппадокию. Нам не повезло с шарами, была отмена. Но программа была насыщенной и интересной. Будет возможность ещё раз посетить это место из за шаров. Отдельное спасибо Гарику, знает шутки русские и поддерживает всегда беседу. Рекомендую экскурсию 👍
Э
Эдуард
1 ноя 2025
Впервые поехали с вами и НЕ ПОЖАЛЕЛИ! Цена в три раза дешевле, а сервис, проживание- всё на лучшем уровне. Отдельно хочется сказать про гида. Гид - это душа экскурсионной группы
zhanna
31 окт 2025
Поездка понравилась, все места локации были красочными и интересными, все успели, все посмотрели. С погодой тоже повезло. Незабываемые впечатления от посещения панорамы с воздушными шарами.
Вечером заселились в отель- он оказался
zhanna
31 окт 2025
Поездка понравилась, все места локации были красочными и интересными, все успели, все посмотрели. С погодой тоже повезло. Незабываемые впечатления от посещения панорамы с воздушными шарами.
Вечером заселились в отель- он оказался
Галина
31 окт 2025
Благодарю Гарика за потрясающую экскурсию, за удивительное путешествие!!! Очень насыщенные 2 дня, наполненные позитивными эмоциями, новыми открытиями)) мы путешествовали семьей из 9 человек - включая детей и родителей за 60,
И
Ирина
28 окт 2025
Отличная двухдневная поездка, познавательная и весёлая. От видов захватывает дух. Гид Гаррик хороший и находчивый, рекомендую поездку (можно с детьми 6+)
А
Анна
26 окт 2025
Автобус был комфортный, везде, где ели - было вкусно, первый день прошел отлично, экскурсии были хорошие и не долгие. Виды великолепные. Хоть по итогу и не полетали на шарах из-за погоды, остались довольны. На последней остановке был очень вкусный кофе и сладости.
Анна
26 окт 2025
В Каппадокию приехала второй раз, потому что влюблена в эту "страну прекрасных лошадей". Первый раз приезжала с мужем в мае 2025 года и была просто в восторге от волшебства, которое
А
Ася
24 окт 2025
Поездкой осталась довольна, так как и погода и полет шаров состоялся, но есть минусы, для начала это то, что трансфер до Манавгата задержался и водитель на всю мощь включил ночью
Айнур
22 окт 2025
Экскурсия прошла отлично, забрали гид очень хороший, всё хорошо объснял и рассказывал, только в не которых места по большей времени на осмотр и чтобы сделать фотографии, отель для ночёвки тоже очень интересный, нам при поездке не повезло с погодой не увидели шары, в целом всё прошло хорошо и весело.
Александра
20 окт 2025
Это путешествие подарило столько эмоций, что словами не передать))
Особенно понравился полёт на воздушном шаре 🎈на рассвете, он подарил мне море ярких эмоций и ощущение сказки🥰
Невероятные скальные местности и чудесный закат
Особенно понравился полёт на воздушном шаре 🎈на рассвете, он подарил мне море ярких эмоций и ощущение сказки🥰
Невероятные скальные местности и чудесный закат
Юлия
19 окт 2025
Недавно вернулись из фантастической двухдневной экскурсии в Каппадокию, и впечатления остались самые яркие и радостные! Это путешествие стоило каждого потраченного момента и каждой копейки. Одним из главных плюсов были дополнительные
Роман
19 окт 2025
Все прошло замечательно, море эмоций и впечатлений. Каппадокия невероятное место. Экскурсия хорошо организована. Все чётко по расписанию, хороший гид, автобус. Очень понравился пещерный номер в отеле.
Входит в следующие категории Аланьи
