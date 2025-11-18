читать дальше

кондиционер на холод, когда уже все замерзли, стали орать, хотя просили его ранее сделать потище, он и вовсе его выключил!!! Затем мы прилично уже находясь в Манавгате ждали автобус. Что касается самого гида, русский язык хромает и не все сразу его понимают, и информация поступает сразу вся а не порционно, как обычно это делают остальные,!!! Поэтому с этим ломанным русским, народ переспрашивает и ни один раз за поездку!!! Далее, что касается самой экскурсии, и продаж всех допов, хочется отметить, что обеды по 15 можно обойтись, что касается пещерного отеля, нам достался другой отель,чем был прописан в экскурсии, отель был неплохой, но с прохладной водой и холодно было в номере, так как вставать очень рано хотелось конечно горячей воды в душе, кормили вкусно, как и везде в принципе, окончание экскурсии завершился этим же трансфером с этим же водителем, теперь мы все помирали от жары, видимо он решил всех проучить. В общем трансфер оставил самое неприятное от поездки в Каппадокию