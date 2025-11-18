Мои заказы

Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле

Откройте для себя Каппадокию: подземные города, крепости и ночёвка в пещерном отеле. Уникальные виды и культурное наследие ждут вас
Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию предлагает уникальную возможность познакомиться с древними подземными городами и историческими достопримечательностями региона.

Тур включает посещение крепостей, церквей и мечетей, а также проживание в аутентичном пещерном отеле. Участники смогут насладиться национальной кухней и провести ночь в уникальной атмосфере.

Программа насыщена культурными и природными объектами, что делает её идеальной для любителей истории и приключений
5
107 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Уникальные подземные города
  • 🏰 Исторические крепости и церкви
  • 🏨 Проживание в пещерном отеле
  • 🍽 Национальная кухня
  • 🌅 Захватывающие виды на закат и рассвет
  • 🚌 Комфортный трансфер и гид
Что можно увидеть

  • Подземный город Кая
  • Крепость 13 века
  • Церковь Святого Георгия
  • Мечеть Ибрагима Паши
  • Город Гёреме
  • Долина Любви

Описание экскурсии

День первый:

  • Отправление из отеля, встреча с гидом в регионе Манавгат и завтрак.
  • Фотоостановка с видом на вулканические горы Эрджиес.
  • Посещение древнего подземного города Кая и византийской крепости 13 века.
  • Осмотр церкви Святого Георгия и мечети Ибрагима Паши.
  • Знакомство с древнеримским городом Кам Кулеши, церковью Девы Марии и римским хамамом.
  • Обед в древнем городе Учхисар с видом на горы Эрджиес (включает тести-кебаб или национальное блюдо чомлек).
  • Посещение древних городов Ортахисар и Ургюп.
  • Остановка в долине Дервент и долине Фантазий.
  • Посещение церкви Святой Нино.
  • Знакомство с городом скал Чавушин и церковью Иоанна Крестителя.
  • Остановка в долине Любви с панорамными видами.
  • Посещение древнего города Гёреме и скрытого сада.
  • Закат в национальном парке «Красная долина».
  • Заселение в отель и ужин (шведский стол).

День второй:

  • Полёт на воздушном шаре.
  • Рассвет в Каппадокии и фотосессия на джипе с видом на воздушные шары.
  • Завтрак в отеле (шведский стол).
  • Посещение центра камней Анатолии и самой высокой точки в Каппадокии (1300 метров).
  • Остановка в долине голубей.
  • Традиционный обед в городе Конья.
  • Возвращение в отель в Сиде.

На экскурсии вы узнаете:

  • о формировании Каппадокии.
  • её историческом и культурном наследии.
  • образовании знаменитых подземных городов.
  • роли Каппадокии в османский период и архитектурных сооружениях того времени.
  • особенностях древних крепостей, церквей и мечетей в этом регионе.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на туристическом автобусе, чай/кофе/питьевая вода, билеты в подземные города, проживание, завтрак и ужин в отеле, услуги русскоговорящего гида-историка.
  • На экскурсии с вами будет один из гидов нашей команды.

Дополнительно по желанию оплачиваются:

  • обед в ресторане в первый и второй дни (шведский стол) — по €15 за чел.
  • проживание в одноместном номере — доплата €30.
  • напитки на завтраке и ужине в отеле.
  • закат в парке «Красная Долина» — €15 за чел.
  • посещение шоу-программы «Ночь в Каппадокии» — €50 за чел.
  • полёт на рассвете на воздушном шаре — от €100-300 за чел. (стоимость может измениться).
  • панорамный просмотр полёта воздушных шаров — €35 с человека.
  • фотосессия на джипе — €50 за чел.
  • катание на квадроцикле или лошади — по €40 за чел.

в понедельник, четверг и субботу в 03:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Для взрослых (+8)€34
Дети (4-8 лет)€30
Малыш (0-4)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему месту жительства
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа
Мустафа — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 1375 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 107 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
101
4
3
3
3
2
1

Фотографии от путешественников

Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (LIUDMILA)Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (LIUDMILA)Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (LIUDMILA)Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (LIUDMILA)Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (LIUDMILA)Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (LIUDMILA)Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (LIUDMILA)Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (LIUDMILA)Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (LIUDMILA)Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Эдуард)Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Эдуард)Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Эдуард)Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Галина)Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Галина)Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Галина)Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Галина)Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Галина)Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Галина)Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Галина)Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Галина)Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Галина)Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Галина)Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Анна)Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Анна)Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Айнур)Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Айнур)Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Айнур)Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Айнур)Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Айнур)Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию - с проживанием в пещерном отеле (Александра)
Е
Елена
18 ноя 2025
Поездка в Каппадокию была просто замечательная. Обширная программа, много информации, прекрасные виды, отель супер, Спасибо организаторам за прекрасное путешествие.
З
Земфира
9 ноя 2025
8 ноября с Гайратом ездили на двухдневную экскурсию в Кападокию. С погодой повезло, покатались на воздушных шарах, гид нам заказал полет на шарах по очень привлектельной цене, наш шар полетел
читать дальше

первым. Увидели рассвет, это что-то невероятное. Даже кто не полетал на шарах и ходили на экскурсию посмотреть как летают шары остались довольны. В пещерном отеле тоже стоит побывать, включили отопление, тепло и уютно в пещере. Пролетели незабываемые два дня с экскурсоводом Гайратом. Экскурсия и экскурсовод супер!

L
LIUDMILA
7 ноя 2025
Один раз в жизни точно стоит посетить Каппадокию. Нам не повезло с шарами, была отмена. Но программа была насыщенной и интересной. Будет возможность ещё раз посетить это место из за шаров. Отдельное спасибо Гарику, знает шутки русские и поддерживает всегда беседу. Рекомендую экскурсию 👍
Э
Эдуард
1 ноя 2025
Впервые поехали с вами и НЕ ПОЖАЛЕЛИ! Цена в три раза дешевле, а сервис, проживание- всё на лучшем уровне. Отдельно хочется сказать про гида. Гид - это душа экскурсионной группы
читать дальше

и лицо компании, ее организующей. ГАРИК на 100500% этому соответствует. Где нужно- он серьезный, ответственный и быстрый, где можно- он смешной и поддержит любую беседу, ответит на все вопросы. У нас изначально в автобусе собрались очень разные люди, но он всех сплотил. Просто жаль расставаться было- и смеялись и пели по дороге. Думаю, в этом и есть секрет успеха частных экскурсионных фирм- они держаться за хороших работников. Очень хочется детей свозить на эту экскурсию, поедем только с Гариком!

zhanna
zhanna
31 окт 2025
Поездка понравилась, все места локации были красочными и интересными, все успели, все посмотрели. С погодой тоже повезло. Незабываемые впечатления от посещения панорамы с воздушными шарами.
Вечером заселились в отель- он оказался
читать дальше

выше всех похвал: чистая постель и полотенца, горячая вода. Отель новый, персонал вежливый. На завтрак и ужин ходили в другой отель, в шаговой доступности, обычный шведский стол. Изысков не было, но поесть можно было. Путешествовали с детьми, никаких неудобств, учитывая длительность поездки, не было. Трансфер, и прибытие все точно вовремя.
Из пожеланий:
1. Трансфер из других регионов Аланьи
2. Можно было бы включить остановку на обед в кафе, где не нужно предварительно заказывать, а по факту. Хотя, с учётом плотности графика, наверное, удобен предварительный заказ. Ну или рассмотреть вариант с меню и дистанционным он-лайн заказом.
Галина
Галина
31 окт 2025
Благодарю Гарика за потрясающую экскурсию, за удивительное путешествие!!! Очень насыщенные 2 дня, наполненные позитивными эмоциями, новыми открытиями)) мы путешествовали семьей из 9 человек - включая детей и родителей за 60,
читать дальше

и хочу сказать, что программа была устроена настолько удобно, было комфортно и интересно всем! Наш гид окружил нас заботой, вниманием, выбрал для нас самые лучшие локации, организовал трансферы, отель, приемы пищи. От души рекомендую этого гида 🙌

И
Ирина
28 окт 2025
Отличная двухдневная поездка, познавательная и весёлая. От видов захватывает дух. Гид Гаррик хороший и находчивый, рекомендую поездку (можно с детьми 6+)
А
Анна
26 окт 2025
Автобус был комфортный, везде, где ели - было вкусно, первый день прошел отлично, экскурсии были хорошие и не долгие. Виды великолепные. Хоть по итогу и не полетали на шарах из-за погоды, остались довольны. На последней остановке был очень вкусный кофе и сладости.
Анна
Анна
26 окт 2025
В Каппадокию приехала второй раз, потому что влюблена в эту "страну прекрасных лошадей". Первый раз приезжала с мужем в мае 2025 года и была просто в восторге от волшебства, которое
читать дальше

сотворила природа и, конечно, от полета шаров. Тогда мы брали тур на джипах, потому что хотели фотосессию на фоне шаров. Это было очень удобно, ведь в джипе можно согреться между локациями, плюс водители -великолепные фотографы. Второй раз поехала в октябре 2025, чтобы показать это чудо маме и дочери. Экскурсия была замечательная. Гид Кайрат обладает глубокими знаниями по истории Турции и Каппадокии, очень внимательно и с заботой относится к каждому туристу. К сожалению, полета шаров мы не увидели из-за погодных условий, но в целом гид сделал все возможное, чтобы экскурсией мы остались довольны. Мы также посетили подземный город, древний храм и уникальные виды.

А
Ася
24 окт 2025
Поездкой осталась довольна, так как и погода и полет шаров состоялся, но есть минусы, для начала это то, что трансфер до Манавгата задержался и водитель на всю мощь включил ночью
читать дальше

кондиционер на холод, когда уже все замерзли, стали орать, хотя просили его ранее сделать потище, он и вовсе его выключил!!! Затем мы прилично уже находясь в Манавгате ждали автобус. Что касается самого гида, русский язык хромает и не все сразу его понимают, и информация поступает сразу вся а не порционно, как обычно это делают остальные,!!! Поэтому с этим ломанным русским, народ переспрашивает и ни один раз за поездку!!! Далее, что касается самой экскурсии, и продаж всех допов, хочется отметить, что обеды по 15 можно обойтись, что касается пещерного отеля, нам достался другой отель,чем был прописан в экскурсии, отель был неплохой, но с прохладной водой и холодно было в номере, так как вставать очень рано хотелось конечно горячей воды в душе, кормили вкусно, как и везде в принципе, окончание экскурсии завершился этим же трансфером с этим же водителем, теперь мы все помирали от жары, видимо он решил всех проучить. В общем трансфер оставил самое неприятное от поездки в Каппадокию

Айнур
Айнур
22 окт 2025
Экскурсия прошла отлично, забрали гид очень хороший, всё хорошо объснял и рассказывал, только в не которых места по большей времени на осмотр и чтобы сделать фотографии, отель для ночёвки тоже очень интересный, нам при поездке не повезло с погодой не увидели шары, в целом всё прошло хорошо и весело.
Александра
Александра
20 окт 2025
Это путешествие подарило столько эмоций, что словами не передать))

Особенно понравился полёт на воздушном шаре 🎈на рассвете, он подарил мне море ярких эмоций и ощущение сказки🥰
Невероятные скальные местности и чудесный закат
читать дальше

в прекрасной компании остались навсегда в воспоминаниях.
Пещерный отель просто бомба 💥

Отдельное спасибо нашему гиду Гайрату — за внимательность, за тёплое отношение и интересные истории! Благодаря ему наша поездка получалась незабываемой.
Не смотря на большое количество людей в группе, Гайрат смог уделить время каждому и всегда был отзывчивым💜
Так же спасибо водителю за комфортную поездку!

Юлия
Юлия
19 окт 2025
Недавно вернулись из фантастической двухдневной экскурсии в Каппадокию, и впечатления остались самые яркие и радостные! Это путешествие стоило каждого потраченного момента и каждой копейки. Одним из главных плюсов были дополнительные
читать дальше

платные услуги, которые мы решили включить в свою программу. Встреча заката стала поистине магическим моментом, а панорамный обзор воздушных шаров добавил ощущение сказки и полета фантазии. Именно эти моменты сделали наше посещение Каппадокии особенным и запоминающимся надолго. Огромное спасибо нашему гиду Гарику за комфортную атмосферу, интереснейшие рассказы и внимание ко всем участникам группы. Благодаря ему эта экскурсия превратилась в настоящее приключение, наполненное радостью и улыбками. Отдыхали мы в уникальном пещерном отеле, который сам по себе является частью местного колорита. Завтраки и ужины были разнообразными и вкусными, создавая дополнительный уют и домашнюю обстановку.
Кроме того, нельзя не упомянуть отличное обслуживание: трансфер работал чётко, автобус был комфортным, в пути нам предлагались напитки, чай и кофе. Поездка из Алании в Каппадокию прошла быстро и непринуждённо.
Это путешествие оставило море положительных эмоций и множество красочных фотографий. Мы однозначно планируем вернуться сюда вновь, обязательно воспользуемся возможностью полетать на воздушном шаре и отправиться на джип-тур. Спасибо организаторам и гиду Гарику за отличный отдых и тёплую компанию!

Роман
Роман
19 окт 2025
Все прошло замечательно, море эмоций и впечатлений. Каппадокия невероятное место. Экскурсия хорошо организована. Все чётко по расписанию, хороший гид, автобус. Очень понравился пещерный номер в отеле.
