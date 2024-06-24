Экскурсии в Каппадокию из Аланьи в 2024

Найдено 4 экскурсии в категории «Каппадокия» в Аланье, цены от €54, скидки до 19%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
136 отзывов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Аланьи
Завораживающее путешествие в сердце Каппадокии с экскурсией по скальным городам и полетом на воздушном шаре
Начало: У вашего отеля
Завтра в 03:30
4 июля в 03:30
6754 за человека
Каппадокия (2 дня)
Групповая
3 отзыва
Каппадокия (2 дня)
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 03:00
$65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Махаббат
    24 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
    Впервую очередь большое спасибо нашему гиду Сердару ❤️ просто замечательный человек. Обо всем рассказывал показывал. Поездка прошла прекрасна. Моей сестренке
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    сделали предложение 🥹 очень рада что выбрала вас и поехали с вами. Там такая красота 😍 нам повезло и соседями нашими наша группа была прям веселой. Все такие хорошие) Большая благодарность ❤️

    Впервую очередь большое спасибо нашему гиду Сердару ❤️ просто замечательный человек. Обо всем рассказывал показывал. ПоездкаВпервую очередь большое спасибо нашему гиду Сердару ❤️ просто замечательный человек. Обо всем рассказывал показывал. ПоездкаВпервую очередь большое спасибо нашему гиду Сердару ❤️ просто замечательный человек. Обо всем рассказывал показывал. ПоездкаВпервую очередь большое спасибо нашему гиду Сердару ❤️ просто замечательный человек. Обо всем рассказывал показывал. ПоездкаВпервую очередь большое спасибо нашему гиду Сердару ❤️ просто замечательный человек. Обо всем рассказывал показывал. ПоездкаВпервую очередь большое спасибо нашему гиду Сердару ❤️ просто замечательный человек. Обо всем рассказывал показывал. ПоездкаВпервую очередь большое спасибо нашему гиду Сердару ❤️ просто замечательный человек. Обо всем рассказывал показывал. ПоездкаВпервую очередь большое спасибо нашему гиду Сердару ❤️ просто замечательный человек. Обо всем рассказывал показывал. ПоездкаВпервую очередь большое спасибо нашему гиду Сердару ❤️ просто замечательный человек. Обо всем рассказывал показывал. ПоездкаВпервую очередь большое спасибо нашему гиду Сердару ❤️ просто замечательный человек. Обо всем рассказывал показывал. Поездка
  • O
    Oleg
    19 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
    Все более чем прекрасно, гид Сердар не даст заскучать!!! Все очень понравилось
  • Е
    Елена
    19 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
    Благодарю за насыщенную экскурсию,Сердар- большой молодец,отличный гид,готовый помочь в любую минуту. Читала много восхищение про шары,но что это окажется так
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    захватывающе, даже когда просто смотришь, не ожидала. Организация на пять, завтрак первый очень слабенький,но обед покрыл все, очень вкусно наелись даже наши большие мужчины. не поняли,кто писал,что еды недостаточно. Отель Duru,скромный,но вполне достаточно на одну ночь,веранда покрывает все недостатки. Завтрак,ужин в отеле скромно,но вполне,чтобы плотно поесть. Брали утром квадроциклы,на двоих 65, очень понравилось, не смотря на то,что были все в пыли, целый час ездили между шаров, подъезжая к тем,которые стартовали, одежду берите, если поедете, кофточку,штаны, было 15 градусов утром. Хотя бы один раз советую съездить,цена от остальных приятно отличается

  • Е
    Елена
    18 ноября 2021
    Каппадокия (2 дня)
    Экскурсия на 5 баллов! Мне очень понравилась! Организация на высшем уровне! Супер комфортный автобус! Стоила со скидкой 57 долларов,платила здесь
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    на сайте,доплачивала в автобусе за 2 музея,посещение смотровой площадки "долина любви" на просмотр шаров и за один обед 360 лир дополнительно,в первый день экскурсии обед брать не стала,кушала свой паек на обед. Сделала много красивых фото и видео,это было лучшее впечатление за последний год! Рекомендую всем побывать в этой сказке. У нас была одна ночевка в отеле 4,отель ALP,хороший отель и питание там хорошее,но мы там только переночевали поужинали и позавтракали. Чайник и чашки в номере есть,но пакетиков кофе и чая не было,было прохладно в номере,но кто-то из нашей группы говорил что было жарко,возможно я не подкрутила батарею,просто так устала что уже просто рухнула спать,ведь выезд на данную экскурсию у меня был в 3.30 ночи. Заезжали в кожаный магазин,глиняную мастерскую,ювелирную фабрику,ничего там не купила,но в нашей группе видела туристы покупали что им было нужно,я купила только в сувенирном пасту на 47 травах,пастилу и чай.

    Экскурсия на 5 баллов! Мне очень понравилась! Организация на высшем уровне! Супер комфортный автобус! Стоила соЭкскурсия на 5 баллов! Мне очень понравилась! Организация на высшем уровне! Супер комфортный автобус! Стоила соЭкскурсия на 5 баллов! Мне очень понравилась! Организация на высшем уровне! Супер комфортный автобус! Стоила со
  • Д
    Даниил
    14 сентября 2021
    Каппадокия (2 дня)
    Организатором тура была компания Моя Алания. Но тут на сайте купить дешевле, т. к. цены такие же (как и на улицах,
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    но у официального туроператора считаю взять надежнее), но на сентябрь 2021 действует Кэшбек 4% от ЛетиШопс и промокод WELCOMEBON на 5%. В итоге скидка почти 10% получается Маршрут проходил по местам Туфовые долины -> Музей подземного города (2$) -> Христианские церкви (12$) -> Отель из Туфового камня -> с Утра в 5.00 Полет на Шарах (150$) или их просмотр (15$) Экскурсия замечательная. У нас была мечта - полетать на Шарах. и Мы ее осуществили! Это очень красиво и совсем не страшно (вот совсем совсем!) Да и сама кападоккия крайне красива. Удивляешься, как в этих пещерах без света и воды жили древние жители, да еще и строили там церкыви. Крайне много локаций для фото. Минусы: конкретная данная экскурсия за 60$ влючает в себя только трансфер туда обратно и ночевку в отеле 4* с завтраком и ужином (хороший шведский стол) Все музеи и обед в ресторане по пути за отельную плату. Особенно огорчил обед за 12$ (почти 1000р по курсу на человека) Когда у всего автобуса этот обед был включен в стоимость и все ломанулись кушать, а мы сидели и довольствовались сухпайком (экономили, да) Короче: ищите, можно у Моей Алании, эту же экскурсию за 80$, но с включенными обедами и музеями. Так получается намного выгодней. Шары за 150$ может быть и дороже, чем на месте. Но тут якобы предоставляется какая то страховка, летишь со своей группой. (нас как раз с автобуса набралось 16 человек на 1 шар) Да и по факту на месте искать этот полет особо негде. Поэтому рекомендую желающим полетать на шаре заранее заготовить 150$ и записаться в автобусе. Еще лайфхак: видео с полета выкупили всем автобусом, скинулись по 2$ Место для фото в шаре мало, возьмите селфи палку И дорога очень дальняя: почти 12 часов в 1 сторону с остановками. Так что берите хороший запас еды, воды. Автобус был комфортный, Мерседес И обязательно Теплые вещи!!! Ночью реально +7-10 градусов, коленки будут дрожать В целом: впечатления самые положительные. Однозначно стоит не пожалеть денег и увидеть такую красоту и чудо природы хотя -бы раз в жизни!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Каппадокия»

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Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "Каппадокия" можно забронировать 4 экскурсии от 54 до 65 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
Экскурсионные туры на 1-2 дня в Каппадокию 🎈 из Аланьи, чтобы полетать на воздушных шарах 🤩 в 2024. Вам не надо думать самостоятельно как добраться до Каппадокии, вас довезут на автобусе или авто с включенной в экскурсию поездкой на воздушном шаре. Вы можете выбрать как групповую, так и индивидуальную экскурсию, цены невысокие учитывая длительность поездки до турецкого курорта
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