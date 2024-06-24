1 чел.
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скидка
19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Аланьи
Завораживающее путешествие в сердце Каппадокии с экскурсией по скальным городам и полетом на воздушном шаре
Начало: У вашего отеля
Завтра в 03:30
4 июля в 03:30
67€54 за человека
Групповая
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 03:00
$65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММахаббат24 июня 2024Впервую очередь большое спасибо нашему гиду Сердару ❤️ просто замечательный человек. Обо всем рассказывал показывал. Поездка прошла прекрасна. Моей сестренке
- OOleg19 июня 2024Все более чем прекрасно, гид Сердар не даст заскучать!!! Все очень понравилось
- ЕЕлена19 июня 2024Благодарю за насыщенную экскурсию,Сердар- большой молодец,отличный гид,готовый помочь в любую минуту. Читала много восхищение про шары,но что это окажется так
- ЕЕлена18 ноября 2021Экскурсия на 5 баллов! Мне очень понравилась! Организация на высшем уровне! Супер комфортный автобус! Стоила со скидкой 57 долларов,платила здесь
- ДДаниил14 сентября 2021Организатором тура была компания Моя Алания. Но тут на сайте купить дешевле, т. к. цены такие же (как и на улицах,
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Каппадокия»
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Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "Каппадокия" можно забронировать 4 экскурсии от 54 до 65 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
Экскурсионные туры на 1-2 дня в Каппадокию 🎈 из Аланьи, чтобы полетать на воздушных шарах 🤩 в 2024. Вам не надо думать самостоятельно как добраться до Каппадокии, вас довезут на автобусе или авто с включенной в экскурсию поездкой на воздушном шаре. Вы можете выбрать как групповую, так и индивидуальную экскурсию, цены невысокие учитывая длительность поездки до турецкого курорта