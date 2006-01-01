Еще несколько необычных экскурсий в Аланье

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Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Алании

Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона

Анна
Анна – экскурсионное агентство из Аланьи
Пещерные дома и церкви, инопланетные ландшафты, народные танцы 💃 и, конечно, полет на воздушном шаре — это must have в Каппадокии! Вы отправитесь в «Страну лошадей» на автобусе 🚌 в группе до 25 человек и соберете всю коллекцию скальных городов и долин.

А еще услышите об истории 📖 края, узнаете, как здесь смешались религии, и проникнетесь местной культурой.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €65 за человека

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Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Алании
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Алании

Что вас ожидает

Первый день

Мы заберем вас из отеля рано утром — и уже к полудню будем прогуливаться по переходам подземных городов. В долине Пашабаг вы увидите самые большие «грибы» Каппадокии, в Чавушине и Гёреме посетите скальные монастыри и узнаете о становлении христианства на этой земле. В Красной долине сможете встретить закат невероятной красоты. А завершит день шоу «Ночь в Каппадокии» в подземном ресторане, где для вас исполнят традиционные танцы 💃 турецких регионов.

Программа

  • Сбор путешественников из отелей (03:00 — 04:30)
  • Остановка в горах ⛰️ Торос для завтрака
  • Посещение одного из подземных городов
  • Прибытие в Аванос; обед
  • Посещение парка Гёреме
  • Посещение панорамной площадки «Ортахисар» («Средняя Крепость»)
  • Посещение скального города Чавушин
  • Посещение музея под открытым небом «Пашабаг»
  • Посещение Долины Воображений (Долины Фантазий)
  • Посещение Красной Долины
  • Прибытие в отель 🏨 в г. Аванос. ; заселение, ужин
  • Шоу «Ночь в Каппадокии» в подземном скальном ресторане

Второй день

В Каппадокии утро начинается с воздушных шаров: вы можете сами подняться в воздух — либо полюбоваться этим зрелищем со стороны и устроить инстаграмную фотосессию. Новые долины — Любви и Голубей — удивят вас разнообразием ландшафтов этого региона. А еще вы раскроете историю древней крепости Учхисар, расположенной на самой высокой скале Каппадокии!

Программа

  • Полёт на воздушном шаре / посещение панорамной площадки воздушных шаров
  • Завтрак, выселение из отеля
  • Посещение Долины Любви
  • Посещение Долины Голубей
  • Посещение крепости Учхисар
  • Отправление из Каппадокии
  • Обед в г. Конья (комплексное меню национальной кухни региона)
  • Возвращение в отель 🏨 (19:30 — 20:30)

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳
— С собой обязательно возьмите паспорт
— Экскурсию ⛳ для вас проведет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды
— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов
— Обратите внимание: на экскурсии 🧭 есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с ремеслами региона.
— Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе 🚌, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Что входит в стоимость
— Трансфер
— Входные билеты в «Подземный город» и «Музей 🖼 под открытым небом Пашабаг»
— Проживание в отеле «Alp Hotel Cappadocia» (ex. «Stone Concept Hotel») / «Suhan Kapadokya Otel»
— Оба завтрака и ужин

Дополнительно оплачиваются (по желанию)
— Напитки
— Обед (шведский стол в 1-й день и комплексный во 2-й) — по 10 USD за один прием пищи
— Закат солнца в Красной долине — 10 USD
— Панорама воздушных шаров (1. 5 часа) — 15 USD
— Полет на воздушном шаре (1 час) — 100 — 200 USD
— Вечернее Шоу «Ночь в Каппадокии» (2 часа) — 30 USD
— Доплата за одноместный номер — 15 USD

Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Алании
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Алании
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Алании
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Алании
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Алании
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Алании
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Алании
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Алании
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Алании
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Алании
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Алании
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Алании
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Алании
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Алании

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем вам интересные экскурсии в таких регионах, как Алания, Сиде, Анталия, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
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