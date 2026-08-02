Еще несколько необычных экскурсий в Аланье

А еще услышите об истории края, узнаете, как здесь смешались религии, и проникнетесь местной культурой.
Описание экскурсии
Первый день
Мы заберем вас из отеля рано утром — и уже к полудню будем прогуливаться по переходам подземных городов. В долинах Пашабаг вы увидите самые большие «грибы» Каппадокии, в Чавушине и Гёреме посетите скальные монастыри и узнаете о становлении христианства на этой земле. А красивым завершением дня станет закат солнца в Красной долине.
Программа
- Между 03:00 — 05:00 Трансфер от места проживания в регионе Аланья (зависит от отдаленности вашей точки проживания, расстояние до Каппадокии — 500 км.)
- Около 05:00 Пересадка из трансферов в экскурсионный автобус, встреча с гидом, отправление в дорогу
- Около 07:00 Остановка в горах Торос для завтрака
- Около 10:00 Техническая остановка в дороге
- Около 12:30 — 13:00 Прибытие в Каппадокию. Посещение одного из подземных городов Каппадокии
- Около 14:00 Остановка на обед (национальная кухня региона)
- Посещение панорамной площадки с видом на посёлок Гёреме
- Посещение национального парка под открытым небом Гёреме (не музея)
- Посещение скального города Чавушин и пещерной церкви Св. Иоанна Крестителя
- Посещение Долины Воображений (Долины Фантазий)
- Прогулка по долинам Каппадокии
- Для желающих закат в Красной долине / конная прогулка / поездка на квадроциклах / молитва дервишей (остальных отвезут в отель)
- Около 20:00 — 20:30 (летний сезон) / 18:00 — 18:30 (зимний сезон) Прибытие в отель, заселение, ужин
- Для желающих: турецкая ночь в Каппадокии / ночное лазерное шоу
Второй день
В Каппадокии утро начинается с воздушных шаров: вы можете сами подняться в воздух — либо полюбоваться этим зрелищем со стороны и устроить восхитительную фотосессию. Новые долины — Любви и Голубей — удивят вас разнообразием ландшафтов этого региона. А еще вы раскроете историю древней крепости Учхисар, расположенной на самой высокой скале Каппадокии!
Программа
- Для желающих: полёт на воздушном шаре. Или активности с видом на воздушные шары: посещение панорамной площадки / поездка на джипах / конная прогулка / поездка на квадроциклах. Всё проходит параллельно, получится посетить что-то одно.
- Около 08:00 (летний сезон) / 09:00 (зимний сезон) Завтрак, выселение из отеля
- Посещение Долины Любви
- Посещение Долины Голубей
- Посещение скальной крепости Учхисар
- Знакомство с культурными ремеслами региона — посещение фабрик и мастерских
- Около 12:30 Отправление из Каппадокии
- Около 15:00 Обед в г. Конья (национальная кухня)
- Около 17:30 Техническая остановка в дороге перед въездом в горы
- Около 19:00 Прибытие на побережье. Пересадка в трансферы по своим регионам
- Около 19:30 — 21:30 Возвращение в место проживания в регионе Аланья (время в пути зависит от загруженности дорог по маршруту и отдаленности вашей точки проживания)
Организационные детали
Внимание: в связи с действием страхового полиса организатора, отлучение от экскурсии запрещено! Отлучение это — сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полёт на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения — не присутствующие в программе экскурсии и не согласованные с организатором).
С собой обязательно возьмите паспорт.
Как проходит экскурсия
— Транспорт зависит от количества путешественников: до 19 посадочных мест (Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter), от 20 до 32 посадочных мест (Anadolu Isuzu Novo, Otokar Sultan (Navigo), Temsa Prestij), от 40 до 46 посадочных мест (Mercedes-Benz Travego, MAN Lion’s Coach, Temsa Safari)
— С вами будет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды
— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов, решение принимает гид, ориентируясь на месте
— Полёт на воздушном шаре может быть отменен из-за неблагоприятных погодных условий
— Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона
Что входит в стоимость:
— Завтрак и ужин в отеле
— Вода в автобусе (в неограниченном количестве)
— Сопровождение русскоговорящего экскурсовода историка
— Трансфер от и до места проживания в регионе Аланья
— Страховой полис на время экскурсии
— Входной билет в Подземный город
— Посещение нацпарка под открытым небом Гёреме (всех локаций, которые указаны в основной программе — не музея)
— Проживание в стандартном отеле
Дополнительно по желанию оплачиваются:
— Напитки, в том числе в отеле
— Завтрак в горах (1-й день) — €5
— Обеды (1-й и 2-й день, национальная кухня) — по €15 за один приём пищи
— 1-местный номер — доплата €15
— Проживание в пещерном отеле (повышение класса отеля) — €30 за чел.
— Закат солнца в Красной долине — €20
— Панорама воздушных шаров на рассвете — €30
— Сафари на цветных джипах на рассвете — €50
— Конная прогулка по долинам Каппадокии на закате / рассвете — €50
— Прогулка на квадроциклах на закате / рассвете — €50
— Шоу программа «Турецкая ночь в Каппадокии» — €50
— Полёт на воздушном шаре в долине Гёреме (1 час на рассвете, в долине летают до 150 шаров) — от €130 до €250
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|От 4 до 7 лет
|€32
|От 8 лет и старше
|€32
|До 3 лет (посадочное место + отдельное спальное место)
|€32
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Далее по пунктам:
1. водитель просто душка, не гнал, аккуратное вождение.
2. Гид… ну тут есть
Когда я спросила представителя (встречающего