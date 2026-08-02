Еще несколько необычных экскурсий в Аланье

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Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи

Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Пещерные дома и церкви, инопланетные ландшафты, народные танцы и, конечно, полет на воздушном шаре — это must have в Каппадокии! Вы отправитесь в «Страну лошадей» на автобусе и соберете всю коллекцию скальных городов и долин.

А еще услышите об истории края, узнаете, как здесь смешались религии, и проникнетесь местной культурой.
4.9
288 отзывов
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи

Описание экскурсии

Первый день

Мы заберем вас из отеля рано утром — и уже к полудню будем прогуливаться по переходам подземных городов. В долинах Пашабаг вы увидите самые большие «грибы» Каппадокии, в Чавушине и Гёреме посетите скальные монастыри и узнаете о становлении христианства на этой земле. А красивым завершением дня станет закат солнца в Красной долине.

Программа

  • Между 03:00 — 05:00 Трансфер от места проживания в регионе Аланья (зависит от отдаленности вашей точки проживания, расстояние до Каппадокии — 500 км.)
  • Около 05:00 Пересадка из трансферов в экскурсионный автобус, встреча с гидом, отправление в дорогу
  • Около 07:00 Остановка в горах Торос для завтрака
  • Около 10:00 Техническая остановка в дороге
  • Около 12:30 — 13:00 Прибытие в Каппадокию. Посещение одного из подземных городов Каппадокии
  • Около 14:00 Остановка на обед (национальная кухня региона)
  • Посещение панорамной площадки с видом на посёлок Гёреме
  • Посещение национального парка под открытым небом Гёреме (не музея)
  • Посещение скального города Чавушин и пещерной церкви Св. Иоанна Крестителя
  • Посещение Долины Воображений (Долины Фантазий)
  • Прогулка по долинам Каппадокии
  • Для желающих закат в Красной долине / конная прогулка / поездка на квадроциклах / молитва дервишей (остальных отвезут в отель)
  • Около 20:00 — 20:30 (летний сезон) / 18:00 — 18:30 (зимний сезон) Прибытие в отель, заселение, ужин
  • Для желающих: турецкая ночь в Каппадокии / ночное лазерное шоу

Второй день

В Каппадокии утро начинается с воздушных шаров: вы можете сами подняться в воздух — либо полюбоваться этим зрелищем со стороны и устроить восхитительную фотосессию. Новые долины — Любви и Голубей — удивят вас разнообразием ландшафтов этого региона. А еще вы раскроете историю древней крепости Учхисар, расположенной на самой высокой скале Каппадокии!

Программа

  • Для желающих: полёт на воздушном шаре. Или активности с видом на воздушные шары: посещение панорамной площадки / поездка на джипах / конная прогулка / поездка на квадроциклах. Всё проходит параллельно, получится посетить что-то одно.
  • Около 08:00 (летний сезон) / 09:00 (зимний сезон) Завтрак, выселение из отеля
  • Посещение Долины Любви
  • Посещение Долины Голубей
  • Посещение скальной крепости Учхисар
  • Знакомство с культурными ремеслами региона — посещение фабрик и мастерских
  • Около 12:30 Отправление из Каппадокии
  • Около 15:00 Обед в г. Конья (национальная кухня)
  • Около 17:30 Техническая остановка в дороге перед въездом в горы
  • Около 19:00 Прибытие на побережье. Пересадка в трансферы по своим регионам
  • Около 19:30 — 21:30 Возвращение в место проживания в регионе Аланья (время в пути зависит от загруженности дорог по маршруту и отдаленности вашей точки проживания)

Организационные детали

Внимание: в связи с действием страхового полиса организатора, отлучение от экскурсии запрещено! Отлучение это — сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полёт на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения — не присутствующие в программе экскурсии и не согласованные с организатором).

С собой обязательно возьмите паспорт.

Как проходит экскурсия

— Транспорт зависит от количества путешественников: до 19 посадочных мест (Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter), от 20 до 32 посадочных мест (Anadolu Isuzu Novo, Otokar Sultan (Navigo), Temsa Prestij), от 40 до 46 посадочных мест (Mercedes-Benz Travego, MAN Lion’s Coach, Temsa Safari)
— С вами будет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды
— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов, решение принимает гид, ориентируясь на месте
— Полёт на воздушном шаре может быть отменен из-за неблагоприятных погодных условий
— Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона

Что входит в стоимость:

— Завтрак и ужин в отеле
— Вода в автобусе (в неограниченном количестве)
— Сопровождение русскоговорящего экскурсовода историка
— Трансфер от и до места проживания в регионе Аланья
— Страховой полис на время экскурсии
— Входной билет в Подземный город
— Посещение нацпарка под открытым небом Гёреме (всех локаций, которые указаны в основной программе — не музея)
— Проживание в стандартном отеле

Дополнительно по желанию оплачиваются:

— Напитки, в том числе в отеле
— Завтрак в горах (1-й день) — €5
— Обеды (1-й и 2-й день, национальная кухня) — по €15 за один приём пищи
— 1-местный номер — доплата €15
— Проживание в пещерном отеле (повышение класса отеля) — €30 за чел.
— Закат солнца в Красной долине — €20
— Панорама воздушных шаров на рассвете — €30
— Сафари на цветных джипах на рассвете — €50
— Конная прогулка по долинам Каппадокии на закате / рассвете — €50
— Прогулка на квадроциклах на закате / рассвете — €50
— Шоу программа «Турецкая ночь в Каппадокии» — €50
— Полёт на воздушном шаре в долине Гёреме (1 час на рассвете, в долине летают до 150 шаров) — от €130 до €250

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
От 4 до 7 лет€32
От 8 лет и старше€32
До 3 лет (посадочное место + отдельное спальное место)€32
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 13482 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 288 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
261
4
19
3
6
2
2
1
Татьяна
Наш гид был Султан, потрясающий добрый отзывчивый парень, знает отлично историю своего народа. Мы побывали в очень классных и красивых местах. Шары в нашу поездку запускали, и это было счастье, до слез. Спасибо за экскурсию ❤️
Наш гид был Султан, потрясающий добрый отзывчивый парень, знает отлично историю своего народа. Мы побывали в
Наш гид был Султан, потрясающий добрый отзывчивый парень, знает отлично историю своего народа. Мы побывали в
Наш гид был Султан, потрясающий добрый отзывчивый парень, знает отлично историю своего народа. Мы побывали в
Наш гид был Султан, потрясающий добрый отзывчивый парень, знает отлично историю своего народа. Мы побывали в
Наш гид был Султан, потрясающий добрый отзывчивый парень, знает отлично историю своего народа. Мы побывали в
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Елена
в первую очередь хочу сказать огромное спасибо организатору!!! За такие деньги отвезти и спать уложить-это надо постараться!
Далее по пунктам:
1. водитель просто душка, не гнал, аккуратное вождение.
2. Гид… ну тут есть
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пару замечаний, но в целом норм. Заинтересованности мало, если только то,, что касалось денег. но отвечал на вопросы, тоже нехотя.
3. дополнительное оплачиваемое питание!!! ездила с ребенком и не хотелось думать о питании. НО!
первый завтрак ни о чем… яйца и еще что-то… даже не берите. Вот первый обед стоит, на выбор все что угодно в небольшом кафе. Ужин и завтрак в отеле были прекрасные.
Следующий обед, нам обещали самую длинную пиццу,…. сомнительная она, один салатик на 4х сидящих и все смотрят друг на друга и какие-то закуски. Горячее несли долго, после чечевичного супа и есть уже не хотелось. (не тратьте деньги, по дороге куча всего можно купить перекусить и дешевле выйдет)
4. Отель- это просто сказка. вид с террасы, где проходят ужины и завтраки- потрясающе!! номер с кроватями, где за 3 часа и ты новый человек. Вечером гуляли по оч милому городку.
5. Шары!! они полетели и никто тебе гарантии этой не давал! брали джипы и не пожалели. Потрясающие локации, фото просто бомба, ребята стараются и фотографируют и музыку сам выбирай -не скучай! в конце шампанское на рассвете!
Советую организатора на 100%

в первую очередь хочу сказать огромное спасибо организатору!!! За такие деньги отвезти и спать уложить-это надо постараться!
в первую очередь хочу сказать огромное спасибо организатору!!! За такие деньги отвезти и спать уложить-это надо постараться!
в первую очередь хочу сказать огромное спасибо организатору!!! За такие деньги отвезти и спать уложить-это надо постараться!
в первую очередь хочу сказать огромное спасибо организатору!!! За такие деньги отвезти и спать уложить-это надо постараться!
в первую очередь хочу сказать огромное спасибо организатору!!! За такие деньги отвезти и спать уложить-это надо постараться!
в первую очередь хочу сказать огромное спасибо организатору!!! За такие деньги отвезти и спать уложить-это надо постараться!
в первую очередь хочу сказать огромное спасибо организатору!!! За такие деньги отвезти и спать уложить-это надо постараться!
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Женя
Мы только вернулись из Турции, но Каппадокия до сих пор кружится у нас в головах! Это место невероятной силы и красоты, которое обязательно нужно увидеть своими глазами, а если вам
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повезет, как нам, — то и с лучшим гидом на свете:)

Встреча солнца и воздушных шаров над Гёреме стоит того, чтобы проснуться в 4 утра. Это тот случай, когда «нереально» — это преуменьшение🥹😍

Помимо шаров мы посетили фрески в пещерных церквях настолько тонкие и старые, что захватывает дух. Прогулка по Долине любви, Долине голубей и Долине фантазий) Но самым крутым, пожалуй, стал спуск в подземный город. Ты идешь по тоннелям, где когда-то прятались тысячи людей, очень интересно)

И самое главное — наш гид и друг Сайдар (он же Сережа🤣)! Это человек, который превратил экскурсию в приключение с лучшим другом. Он рассказывал истории так, будто сам был свидетелем всего этого:) Особая благодарность ему за его терпение, за его чувство юмора и за то, что он чувствовал настроение группы)

Каппадокия — это «must have» для любого путешественника. Воздушные шары, скалы, долины и вкусная еда— все это было потрясающе. Но главное сокровище этих мест — люди. И если вам попадется Сайдар, можете быть уверены: ваша поездка будет наполнена не только красотой, но и душевностью:)

Мы только вернулись из Турции, но Каппадокия до сих пор кружится у нас в головах! Это
Мы только вернулись из Турции, но Каппадокия до сих пор кружится у нас в головах! Это
Мы только вернулись из Турции, но Каппадокия до сих пор кружится у нас в головах! Это
Мы только вернулись из Турции, но Каппадокия до сих пор кружится у нас в головах! Это
Мы только вернулись из Турции, но Каппадокия до сих пор кружится у нас в головах! Это
Мы только вернулись из Турции, но Каппадокия до сих пор кружится у нас в головах! Это
Мы только вернулись из Турции, но Каппадокия до сих пор кружится у нас в головах! Это
Мы только вернулись из Турции, но Каппадокия до сих пор кружится у нас в головах! Это+2
Мы только вернулись из Турции, но Каппадокия до сих пор кружится у нас в головах! Это
Мы только вернулись из Турции, но Каппадокия до сих пор кружится у нас в головах! Это
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С
Всё прошло отлично, да, из Аланьи ехать 7 часов туда, потом обратно столько же на автобусе, но это того стоит, посмотрели очень много локаций, на каждую отводилось по 10-30 минут,
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но это и нормально, ибо даётся 2 неполных дня, шары в этот день взлетели, очень красивые пейзажи по всему региону, обеды вкусные, пещерный отель так же стоит того, чтоб его посетить, отдельная благодарность гиду Фархату, гонщику Хасану и всем, кто сопровождал нас в данной экскурсии, планируйте бюджет 200 долларов на человека + полёт на шаре 230 долларов, и будете счастливы, спасибо за организацию и эмоции

Всё прошло отлично, да, из Аланьи ехать 7 часов туда, потом обратно столько же на автобусе,
Всё прошло отлично, да, из Аланьи ехать 7 часов туда, потом обратно столько же на автобусе,
Всё прошло отлично, да, из Аланьи ехать 7 часов туда, потом обратно столько же на автобусе,
Всё прошло отлично, да, из Аланьи ехать 7 часов туда, потом обратно столько же на автобусе,
Всё прошло отлично, да, из Аланьи ехать 7 часов туда, потом обратно столько же на автобусе,
Всё прошло отлично, да, из Аланьи ехать 7 часов туда, потом обратно столько же на автобусе,
Всё прошло отлично, да, из Аланьи ехать 7 часов туда, потом обратно столько же на автобусе,
Всё прошло отлично, да, из Аланьи ехать 7 часов туда, потом обратно столько же на автобусе,+2
Всё прошло отлично, да, из Аланьи ехать 7 часов туда, потом обратно столько же на автобусе,
Всё прошло отлично, да, из Аланьи ехать 7 часов туда, потом обратно столько же на автобусе,
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Екатерина
Как уже писали ранее, поездка в Каппадокию очень сложная с точки зрения организации, поэтому без накладок не обошлось, однако из-за общего профессионализма и четкости это никак не повлияло ни на
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программу, ни на впечатления. Перед экскурсией нам предоставили всю необходимую информацию, на всех этапах сопровождали. Особенно хочется выразить огромную благодарность гиду Сердару - благодаря его оптимизму и подаче даже тот факт, что шары в нашу дату не взлетели, воспринялся довольно легко, хотя в нашей поездке это был центральный элемент. Сердар помогал решить любые возникающие вопросы, сделал нам несколько отличных фото и видео, интересно преподносил информацию и к любым накладкам относился с юмором, это очень подкупает. Спасибо!

Как уже писали ранее, поездка в Каппадокию очень сложная с точки зрения организации, поэтому без накладок
Как уже писали ранее, поездка в Каппадокию очень сложная с точки зрения организации, поэтому без накладок
Как уже писали ранее, поездка в Каппадокию очень сложная с точки зрения организации, поэтому без накладок
Как уже писали ранее, поездка в Каппадокию очень сложная с точки зрения организации, поэтому без накладок
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С
Мы ездили в двухдневный тур в Каппадокию 30-го апреля. Тур потрясающий, посетили невероятные места, побывали в исторических частях, любовались красотами региона, накупили сувениров и не только.

Когда я спросила представителя (встречающего
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гида от путевки) про этот тур, он не рекомендовал ехать, якобы невозможно за такую стоимость организовать двухдневный тур с проживанием, экскурсиями, ужином. Просто представитель предлагает такой же тур, но с перелетом и за большую стоимость.

Я почитав отзывы решила ехать и осталась очень довольна, получился шикарный тур, довольна на все 100%. Конечно, надо учитывать физическую нагрузку, дальность путешествия и быть готовым просидеть в автобусе несколько часов.

Наш гид в поездке Фархат, тысячу благодарностей ему, за всеми следил, все успевал, организовывал, отвечал на наши вопросы. Гостиница в Аваносе очень милая, находится на возвышенности, весь город виден, мы не стали доплачивать за отель в пещере.

Рекомендую ехать тем, кто любит новые впечатления!

Мы ездили в двухдневный тур в Каппадокию 30-го апреля. Тур потрясающий, посетили невероятные места, побывали в
Мы ездили в двухдневный тур в Каппадокию 30-го апреля. Тур потрясающий, посетили невероятные места, побывали в
Мы ездили в двухдневный тур в Каппадокию 30-го апреля. Тур потрясающий, посетили невероятные места, побывали в
Мы ездили в двухдневный тур в Каппадокию 30-го апреля. Тур потрясающий, посетили невероятные места, побывали в
Мы ездили в двухдневный тур в Каппадокию 30-го апреля. Тур потрясающий, посетили невероятные места, побывали в
Мы ездили в двухдневный тур в Каппадокию 30-го апреля. Тур потрясающий, посетили невероятные места, побывали в
Мы ездили в двухдневный тур в Каппадокию 30-го апреля. Тур потрясающий, посетили невероятные места, побывали в
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