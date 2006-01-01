Еще несколько необычных экскурсий в Аланье

Что вас ожидает

Первый день

Мы заберем вас из отеля рано утром — и уже к полудню будем прогуливаться по переходам подземных городов. В долине Пашабаг вы увидите самые большие «грибы» Каппадокии, в Чавушине и Гёреме посетите скальные монастыри и узнаете о становлении христианства на этой земле. В Красной долине сможете встретить закат невероятной красоты. А завершит день шоу «Ночь в Каппадокии» в подземном ресторане, где для вас исполнят традиционные танцы 💃 турецких регионов.

Программа

Сбор путешественников из отелей (03:00 — 04:30)

Остановка в горах ⛰️ Торос для завтрака

Посещение одного из подземных городов

Прибытие в Аванос; обед

Посещение парка Гёреме

Посещение панорамной площадки «Ортахисар» («Средняя Крепость»)

Посещение скального города Чавушин

Посещение музея под открытым небом «Пашабаг»

Посещение Долины Воображений (Долины Фантазий)

Посещение Красной Долины

Прибытие в отель 🏨 в г. Аванос. ; заселение, ужин

Шоу «Ночь в Каппадокии» в подземном скальном ресторане

Второй день

В Каппадокии утро начинается с воздушных шаров: вы можете сами подняться в воздух — либо полюбоваться этим зрелищем со стороны и устроить инстаграмную фотосессию. Новые долины — Любви и Голубей — удивят вас разнообразием ландшафтов этого региона. А еще вы раскроете историю древней крепости Учхисар, расположенной на самой высокой скале Каппадокии!

Программа

Полёт на воздушном шаре / посещение панорамной площадки воздушных шаров

Завтрак, выселение из отеля

Посещение Долины Любви

Посещение Долины Голубей

Посещение крепости Учхисар

Отправление из Каппадокии

Обед в г. Конья (комплексное меню национальной кухни региона)

Возвращение в отель 🏨 (19:30 — 20:30)

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

— С собой обязательно возьмите паспорт

— Экскурсию ⛳ для вас проведет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды

— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов

— Обратите внимание: на экскурсии 🧭 есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с ремеслами региона.

— Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе 🚌, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Что входит в стоимость

— Трансфер

— Входные билеты в «Подземный город» и «Музей 🖼 под открытым небом Пашабаг»

— Проживание в отеле «Alp Hotel Cappadocia» (ex. «Stone Concept Hotel») / «Suhan Kapadokya Otel»

— Оба завтрака и ужин

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— Напитки

— Обед (шведский стол в 1-й день и комплексный во 2-й) — по 10 USD за один прием пищи

— Закат солнца в Красной долине — 10 USD

— Панорама воздушных шаров (1. 5 часа) — 15 USD

— Полет на воздушном шаре (1 час) — 100 — 200 USD

— Вечернее Шоу «Ночь в Каппадокии» (2 часа) — 30 USD

— Доплата за одноместный номер — 15 USD