Величественные античные руины, рафтинг по горной реке и «Анталийская Каппадокия» — наша разнообразная программа обязательно придётся вам по вкусу! Мы с вами побываем в городе Сельге, прогуляемся по живописному Тазы-каньону и увидим «Людей-скал».
Описание экскурсииЭкскурсия Каньон Тазы Античный Сельге и Адам Каялар Тазы Каньон называют «Долина Мудрости». Высота этого красивого каньона составляет от 200 до 400 метров. Тазы Каньон — выглядит как огромное ущелье в горах, образованное течением реки Кёпрючай. Состоит каньон из труднодоступных и крутых горных скал. Творение природы в его естественной красоте - единственный Каньон в мире такого рода. По легендам, дошедшим до нас, Сельге был заложен после окончания Троянской войны известным в то время прорицателем Калхасом и греческими переселенцами. По другой легенде город основали спартанцы. Место, которое было выбрано для основания города, находится в горах в достаточно труднодоступном месте, но, несмотря на это, сама почва, находящаяся здесь, всегда была очень плодородна. Местное населения, заселившее город, занималось в основном садоводством и торговлей. Старейшая найденная в этих местах монета была создана примерно в V веке до нашей эры. Продавали жители плоды своего труда — оливки и маслины, фрукты и лесные ягоды, а также исцеляющие горные травы и вкуснейшее оливковое масло. Благодаря этому, Сельге был большим и процветающим городом, завоевать который было достаточно тяжело из-за его расположения. В древнем городе Селге в Манавгате, районе Анталии Адам Каялар или «люди-скалы» напоминает нескольких стоящих мужчин. Местные жители уже назвали территорию «земля Аватара» из-за своеобразной и фантастической структуры. Важная информация: Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей, не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача — помогать участникам во время активностей, проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования.
Зимний сезон только в понедельник, среда, пятница и воскресенье в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тазы Каньон Сафари
- Адам Каялар
- Селге Античный город
- Кёпрюлю Каньон
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Обед
- Тазы Каньон Сафари
- Адам Каялар
- Селге Античный город
- Кёпрюлю Каньон
Что не входит в цену
- Любые напитки
- Личные расходы
- Русскоязычный гид
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Зимний сезон только в понедельник, среда, пятница и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей
- Не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача - помогать участникам во время активностей
- Проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Потрясающие пейзажи и фото, которые получились на память) на открытой машине было быстро и комфортно, экскурсия недолгая, дети не устали) спасибо!
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К
Всем привет, друзья никогда, никогда, никогда не тратьте ваше драгоценное время и деньги, на эту компанию, и этот тур от спутника.
Мы жили в Аланье в районе Каргыджак, с трансфером было
Мы жили в Аланье в районе Каргыджак, с трансфером было
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Ю
Локации очень красивые, советуем хоть раз в жизни это увидеть! Потрясающие места.
НО организация экскурсии ужас!!!!
Гид не владеет никакой информацией, на каждую локацию выделяется 15-20 минут, все по времени. По приезду на базу сидели ждали 2 часа, пока другие приедут с других экскурсий. Возвращение в отель заявлено в 16.00, в итоге прибытие в отель в 20.00
НО организация экскурсии ужас!!!!
Гид не владеет никакой информацией, на каждую локацию выделяется 15-20 минут, все по времени. По приезду на базу сидели ждали 2 часа, пока другие приедут с других экскурсий. Возвращение в отель заявлено в 16.00, в итоге прибытие в отель в 20.00
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В
Спасибо гиду,он был веселый очень веселый. одно место из плана экскурсии не посетили,но гид предложил багги бесплатно,исправив недочет.
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Н
Очень понравилась экскурсия. Во-первых, каньон - невероятно красивое и вдохновляющее место. Отлично провели время.
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Н
Очень понравилась экскурсия. Во-первых, каньон - невероятно красивое и вдохновляющее место. Отлично провели время.
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Входит в следующие категории Аланьи
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