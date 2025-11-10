Обзорная экскурсия по Аланье, канатная дорога и пещера Дамлаташ

читать дальше

пойти),другой рукой в сторону пещеры, сказали у кого есть билеты, идите, вам на все про все 10 мин. Мы бегом побежали,- не посидели, не подышали, ни толком не осмотрелись. Дальше пошли на фуникулёр. Перед подъёмом опять- вот вам 50 мин., куда хотите-туда идите, но кто не вернётся-я не виноват. И никаких советов что за это время можно посмотреть. 👀Излишне говорить, что мы за это время и половину маршрута не прошли. Просто бежали туда, а потом обратно. Все равно на следующий день пришлось брать такси и спокойно все осматривать. Дальше мы поехали якобы на смотровую площадку I love A…, но…. туда мы даже не доехали (хотя она значилась в маршруте). Я так понимаю, там должен быть парк, смотровая площадка, откуда открываются виды Аланьи. Мы остановились внизу, нам опять дали 15 мин., сказали можете подняться, пофотографировать. Было уже темно, дорожек не видно, мы, сколько могли за 15 мин., поднялись, но площадка осталась далеко вверху, видов никаких не открылось. Зато в отель приехали на 1 час раньше означенного времени и на открытом джипе погоняли без ремней безопасности. Но какое отношение это имеет к экскурсии? Категорически не советую!