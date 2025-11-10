Обзорная экскурсия по Аланье, канатная дорога и пещера Дамлаташ

Путешествие начинается с посещения пещеры Дамлаташ, известной своими сталактитами и сталагмитами. Затем туристы отправляются на знаменитый пляж Клеопатры, который, по легенде, был подарен царице.
Завершает программу подъем на крепость Аланьи по канатной дороге, откуда открываются захватывающие виды на Средиземное море. В конце экскурсии - остановка на смотровой площадке для ярких фотографий
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Посещение уникальных достопримечательностей
- 🌅 Захватывающие виды с канатной дороги
- 🏖️ Легендарный пляж Клеопатры
- 🏰 Историческая крепость Аланьи
- 📸 Возможность сделать яркие фотографии
Что можно увидеть
Описание экскурсииПещера Дамлаташ Начните своё путешествие с посещения пещеры Дамлаташ, случайно обнаруженной в 1948 году во время строительства порта. Пещера получила своё название «Капающая скала» благодаря многочисленным сталактитам и сталагмитам, возраст которых насчитывает около 15 000 лет. Считается, что её влажный климат полезен для людей, больных астмой. Пляж Клеопатры и крепость Аланьи Затем вы отправитесь на пляж Клеопатры, один из самых известных пляжей в мире. Он назван в честь египетской царицы Клеопатры. По легенде этот пляж был подарком римского полководца Марка Антония, и они оба купались здесь. Далее вы поднимитесь на крепость Аланьи по канатной дороге. Крепость была построена сельджуками в XIII веке, и находится она на вершине холма на высоте 250 метров над уровнем моря. Насладитесь видом на Средиземное море и великолепным закатом! Смотровая площадка В завершение программы мы сделаем остановку на смотровой площадке Аланьи (Alanya Terası) для ярких фотографий на память. Рядом с известной надписью "I LOVE ALANYA" вы сможете полюбоваться панорамой города, которая оставит незабываемые впечатления. Важная информация:
Ежедневно в 16:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещера Дамлаташ
- Пляж Клеопатры
- Канатная дорога Аланьи
- Крепость Аланьи
- Смотровая площадка Аланьи
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги гида
- Вход в пещеру и посещение смотровой площадки
- Страховка
Что не входит в цену
- Поездка на канатной дороге к крепости Аланьи (8 евро/чел)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 16:30.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Во время экскурсии, пожалуйста, не выходите из группы и соблюдайте правила
- В случае любых проблем или задержек немедленно свяжитесь с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на последних 30 из 73 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
10 ноя 2025
Добрый день. Это не назовешь обзорной экскурсией, потому что есть только трансфер, все остальное вы делаете самостоятельно. Мпуск в пещеру подъем по канатной дороге, подъем на башню. Никто Вам не дает никакую информацию. Сказали, что все можно найти в интернете. Мне лично понравился только трансфер.
М
Макс
6 ноя 2025
За канатную дорогу взяли не 8, а 9, мелочь, а неприятно. Гид пропитан дама, курящая при каждом удобном случае. Рассказывает сказки о том, что султанит добывают в Алании, вместо Анатолийских
О
Ольга
4 ноя 2025
Очень красивые локации! Но никакого рассказа гида. Желательно почитать заранее о тех местах, куда вас повезут. Открытый минибас, вечером весьма прохладно на скорости
Е
Елена
3 ноя 2025
Л
Лилия
28 окт 2025
Не в первый раз беру эту экскурсию, но от этого организатора она вкорне отличается от того, что заявлено. Никаких джипов по ночному городу и в помине не было, всё на
Т
Татьяна
25 окт 2025
Честно говоря, я в шоке от этой экскурсии. Во- вервых, не было ни какого экскурсионного сопровождения. Нас привезли в пункт назначения, показали одной рукой в сторону пляжа Клеопатры(туда можно самим
И
Ирина
25 окт 2025
Ездили на эту экскурсию 24 октября. Автобус/Джип открытый - лучше взять кофту Т. к. вечером будет продувать. Экскурсия интересная только из информации, которую дает гид. Остальное - с тем же
А
Андрей
22 окт 2025
Осмотрели небольшую пещеру на берегу моря, поднялись в старинную крепость на канатной дороге (9$ за 3 минуты). Красивые виды на знаменитый порт Аланья. Ну и крепость,хорошо сохранилась, местами реставрирована. На территории старинная мечеть и базар по госценам, как сказал гид. Если это все достопримечательности Аланьи, то все увидели. Обзорная,это громко сказано.
Н
Наталья
15 окт 2025
Б
Бобырева
15 окт 2025
О
Ольга
13 окт 2025
Е
Егор
12 окт 2025
Все было хорошо)
Р
Роза
30 сен 2025
Отличная поездка, прокатились на фуникулере, красота, ну и ночная Аланья прекрасна 🤍
С
Сандалова
30 сен 2025
Н
Наталья
25 сен 2025
В принципе понравилось, но очень всё бегло. Некогда было сделать фото, на пляж Клеопатры не дали сходить, трансфер джип или автобус без стёкол, очень холодно было ночью, еле успели на ужин в отель. 33 доллара с человека считаю завышенной ценой
