Мои заказы

Обзорная экскурсия по Аланье, канатная дорога и пещера Дамлаташ

Познакомьтесь с историей и природой Аланьи: пещера Дамлаташ, пляж Клеопатры и крепость ждут вас. Уникальные виды с канатной дороги
Путешествие начинается с посещения пещеры Дамлаташ, известной своими сталактитами и сталагмитами. Затем туристы отправляются на знаменитый пляж Клеопатры, который, по легенде, был подарен царице.

Завершает программу подъем на крепость Аланьи по канатной дороге, откуда открываются захватывающие виды на Средиземное море. В конце экскурсии - остановка на смотровой площадке для ярких фотографий
3.8
73 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Посещение уникальных достопримечательностей
  • 🌅 Захватывающие виды с канатной дороги
  • 🏖️ Легендарный пляж Клеопатры
  • 🏰 Историческая крепость Аланьи
  • 📸 Возможность сделать яркие фотографии
Обзорная экскурсия по Аланье, канатная дорога и пещера Дамлаташ
Обзорная экскурсия по Аланье, канатная дорога и пещера Дамлаташ
Обзорная экскурсия по Аланье, канатная дорога и пещера Дамлаташ

Что можно увидеть

  • Пещера Дамлаташ
  • Пляж Клеопатры
  • Крепость Аланьи
  • Смотровая площадка Аланьи

Описание экскурсии

Пещера Дамлаташ Начните своё путешествие с посещения пещеры Дамлаташ, случайно обнаруженной в 1948 году во время строительства порта. Пещера получила своё название «Капающая скала» благодаря многочисленным сталактитам и сталагмитам, возраст которых насчитывает около 15 000 лет. Считается, что её влажный климат полезен для людей, больных астмой. Пляж Клеопатры и крепость Аланьи Затем вы отправитесь на пляж Клеопатры, один из самых известных пляжей в мире. Он назван в честь египетской царицы Клеопатры. По легенде этот пляж был подарком римского полководца Марка Антония, и они оба купались здесь. Далее вы поднимитесь на крепость Аланьи по канатной дороге. Крепость была построена сельджуками в XIII веке, и находится она на вершине холма на высоте 250 метров над уровнем моря. Насладитесь видом на Средиземное море и великолепным закатом! Смотровая площадка В завершение программы мы сделаем остановку на смотровой площадке Аланьи (Alanya Terası) для ярких фотографий на память. Рядом с известной надписью "I LOVE ALANYA" вы сможете полюбоваться панорамой города, которая оставит незабываемые впечатления. Важная информация:
  • Во время экскурсии, пожалуйста, не выходите из группы и соблюдайте правила.
  • В случае любых проблем или задержек немедленно свяжитесь с гидом.

Ежедневно в 16:30.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пещера Дамлаташ
  • Пляж Клеопатры
  • Канатная дорога Аланьи
  • Крепость Аланьи
  • Смотровая площадка Аланьи
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Услуги гида
  • Вход в пещеру и посещение смотровой площадки
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Поездка на канатной дороге к крепости Аланьи (8 евро/чел)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 16:30.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Во время экскурсии, пожалуйста, не выходите из группы и соблюдайте правила
  • В случае любых проблем или задержек немедленно свяжитесь с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на последних 30 из 73 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
20
3
7
2
3
1
6
Н
Наталья
10 ноя 2025
Добрый день. Это не назовешь обзорной экскурсией, потому что есть только трансфер, все остальное вы делаете самостоятельно. Мпуск в пещеру подъем по канатной дороге, подъем на башню. Никто Вам не дает никакую информацию. Сказали, что все можно найти в интернете. Мне лично понравился только трансфер.
М
Макс
6 ноя 2025
За канатную дорогу взяли не 8, а 9, мелочь, а неприятно. Гид пропитан дама, курящая при каждом удобном случае. Рассказывает сказки о том, что султанит добывают в Алании, вместо Анатолийских
читать дальше

гор и активно продвигает покупку подделок султаната в местной лавке. Автобус тоже песня, похоже списанный абхазский - на месте креплений ремней безопасности торчат металлические части, окон нет, шею может продуть на раз. Само место понравилось.

О
Ольга
4 ноя 2025
Очень красивые локации! Но никакого рассказа гида. Желательно почитать заранее о тех местах, куда вас повезут. Открытый минибас, вечером весьма прохладно на скорости
Е
Елена
3 ноя 2025
Л
Лилия
28 окт 2025
Не в первый раз беру эту экскурсию, но от этого организатора она вкорне отличается от того, что заявлено. Никаких джипов по ночному городу и в помине не было, всё на
читать дальше

бегу, такое ощущение, что всё то же самое можно было сделать и без покупки экскурсии, что обошлось бы значительно дешевле и комфортнее. Две звезды ставлю только за интересные рассказы экскурсовода, которые можно было послушать, если успеешь до него добежать - у меня, как и у большей части нашей небольшой группы, это получалось с трудом.

Т
Татьяна
25 окт 2025
Честно говоря, я в шоке от этой экскурсии. Во- вервых, не было ни какого экскурсионного сопровождения. Нас привезли в пункт назначения, показали одной рукой в сторону пляжа Клеопатры(туда можно самим
читать дальше

пойти),другой рукой в сторону пещеры, сказали у кого есть билеты, идите, вам на все про все 10 мин. Мы бегом побежали,- не посидели, не подышали, ни толком не осмотрелись. Дальше пошли на фуникулёр. Перед подъёмом опять- вот вам 50 мин., куда хотите-туда идите, но кто не вернётся-я не виноват. И никаких советов что за это время можно посмотреть. 👀Излишне говорить, что мы за это время и половину маршрута не прошли. Просто бежали туда, а потом обратно. Все равно на следующий день пришлось брать такси и спокойно все осматривать. Дальше мы поехали якобы на смотровую площадку I love A…, но…. туда мы даже не доехали (хотя она значилась в маршруте). Я так понимаю, там должен быть парк, смотровая площадка, откуда открываются виды Аланьи. Мы остановились внизу, нам опять дали 15 мин., сказали можете подняться, пофотографировать. Было уже темно, дорожек не видно, мы, сколько могли за 15 мин., поднялись, но площадка осталась далеко вверху, видов никаких не открылось. Зато в отель приехали на 1 час раньше означенного времени и на открытом джипе погоняли без ремней безопасности. Но какое отношение это имеет к экскурсии? Категорически не советую!

И
Ирина
25 окт 2025
Ездили на эту экскурсию 24 октября. Автобус/Джип открытый - лучше взять кофту Т. к. вечером будет продувать. Экскурсия интересная только из информации, которую дает гид. Остальное - с тем же
читать дальше

успехом могли взять разово при прогулка по городу. Подъем по канатной дороге с интересными видами - супер. Обратно - уже ничего не видно и можно было бы пройти пешком, где прогулка намного интереснее. Экскурсия по крепости - ее бесплатной части. Там вы с тем же успехом можете бесплатно подняться самостоятельно и пройти по большой ее части. Пищера - 10 минутное гуляние без гида. На пляж можно было пройти самостоятельно, так же давали 5 минут. Остановку у надписи - где ничего не видно. Пока эта экскурсия самая средняя. 5/10

А
Андрей
22 окт 2025
Осмотрели небольшую пещеру на берегу моря, поднялись в старинную крепость на канатной дороге (9$ за 3 минуты). Красивые виды на знаменитый порт Аланья. Ну и крепость,хорошо сохранилась, местами реставрирована. На территории старинная мечеть и базар по госценам, как сказал гид. Если это все достопримечательности Аланьи, то все увидели. Обзорная,это громко сказано.
Н
Наталья
15 окт 2025
Б
Бобырева
15 окт 2025
О
Ольга
13 окт 2025
Е
Егор
12 окт 2025
Все было хорошо)
Р
Роза
30 сен 2025
Отличная поездка, прокатились на фуникулере, красота, ну и ночная Аланья прекрасна 🤍
С
Сандалова
30 сен 2025
Н
Наталья
25 сен 2025
В принципе понравилось, но очень всё бегло. Некогда было сделать фото, на пляж Клеопатры не дали сходить, трансфер джип или автобус без стёкол, очень холодно было ночью, еле успели на ужин в отель. 33 доллара с человека считаю завышенной ценой

Входит в следующие категории Аланьи

Похожие экскурсии из Аланьи

Панорамы Аланьи
3.5 часа
102 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Панорамы Аланьи
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: Понедельник, Вторник, четверг, суббота в 17:00
Завтра в 17:00
22 ноя в 17:00
$30 за человека
Сафари на квадроциклах в Аланье со страховкой
На квадроциклах
2 часа
-
16%
20 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Сафари на квадроциклах в Аланье
Устали от пляжа? Сафари на квадроциклах в Аланье подарит вам адреналин и незабываемые виды горных пейзажей. Не упустите шанс
Начало: Трансфер от отеля
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$27$32 за человека
Путешествие по Аланье: пещера, водопад, фруктовые сады и река Дим
Пешая
На автобусе
7 часов
-
15%
47 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Путешествие по Аланье: пещера, водопад и река
Комбинированный тур в Аланье подарит вам незабываемые впечатления. Пещера Дим, водопад и фруктовые сады ждут вашего визита
Начало: Ваша гостиница, по договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно в 9:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$25.50$30 за человека
У нас ещё много экскурсий в Аланье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Аланье