Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

Внизу шикарные виды Алании, Средиземного моря, зелёных горных вершин и Аланийской крепости. Эти минуты — минуты полной гармонии с миром и с собой. Параглайдинг доступен абсолютно всем, кто просто захочет полетать, нет необходимости иметь какой-либо опыт полётов.
Параглайдинг является очень безопасным видом спорта, особенно с нашими профессиональными пилотами. Наше оборудование используемое для параглайдинга, изготавливается с использованием новейших технологий и наши пилоты имеют международные сертификаты.
Организационные детали:
Компания не несет ответственности за вещи, которые падают во время полета;
Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки;
Максимальный вес для мужчин 110 кг, для женщин 90 кг;
Максимальный рост 2 м;
Дети к полёту не допускаются;
Трансфер из отдаленных отелей оплачивается дополнительно;
Экскурсия не рекомендуется: людям с проблемами сердца и дыхательными путями и беременным, эпилептикам и людям с расстроенной психикой.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
трансфер из отеля и обратно
сопровождение русскоговорящего инструктора
снаряжение
полёт с высоты 700 метров.
Что не входит
личные расходы
Махмутлар, Авсалар + 5$
Окуджалар, Каргыджак + 10$
Кызылот + 15$.
CD c видео и фотографиями.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.