Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

Параглайдинг: Турция с высоты

Параглайдинг

4.9
14 отзывов
Параглайдинг — это увлекательный и полный адреналина полёт на управляемом параплане с инструктором с горы на высоте 700 метров.

Полёт на параплане, это чувство, когда за твоей спиной расправляются крылья, ты взлетаешь в поднебесье и чувствуешь себя птицей!
Параглайдинг: Турция с высоты
Параглайдинг: Турция с высоты
Параглайдинг: Турция с высоты
Параглайдинг: Турция с высоты
Параглайдинг: Турция с высоты

Что вас ожидает:

  • Внизу шикарные виды Алании, Средиземного моря, зелёных горных вершин и Аланийской крепости. Эти минуты — минуты полной гармонии с миром и с собой. Параглайдинг доступен абсолютно всем, кто просто захочет полетать, нет необходимости иметь какой-либо опыт полётов.
  • Параглайдинг является очень безопасным видом спорта, особенно с нашими профессиональными пилотами. Наше оборудование используемое для параглайдинга, изготавливается с использованием новейших технологий и наши пилоты имеют международные сертификаты.

Организационные детали:

  • Компания не несет ответственности за вещи, которые падают во время полета;
  • Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки;
  • Максимальный вес для мужчин 110 кг, для женщин 90 кг;
  • Максимальный рост 2 м;
  • Дети к полёту не допускаются;
  • Трансфер из отдаленных отелей оплачивается дополнительно;
  • Экскурсия не рекомендуется: людям с проблемами сердца и дыхательными путями и беременным, эпилептикам и людям с расстроенной психикой.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • трансфер из отеля и обратно
  • сопровождение русскоговорящего инструктора
  • снаряжение
  • полёт с высоты 700 метров.
 Что не входит
  • личные расходы
  • Махмутлар, Авсалар + 5$
  • Окуджалар, Каргыджак + 10$
  • Кызылот + 15$.
  • CD c видео и фотографиями.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Turkish D.
Turkish D.
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