Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

Параглайдинг — это увлекательный и полный адреналина полёт на управляемом параплане с инструктором с горы на высоте 700 метров.



Полёт на параплане, это чувство, когда за твоей спиной расправляются крылья, ты взлетаешь в поднебесье и чувствуешь себя птицей!