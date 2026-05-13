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Параглайдинг в Аланье

Полетать над турецкими просторами в тандеме с инструктором и восхититься потрясающими пейзажами
Параглайдинг на юге Турции очень популярен благодаря фантастическим видам.

Вы подниметесь на высоту 370 метров и полюбуетесь Средиземным морем, пиратскими кораблями у побережья, горами, старинными башнями и крепостями.

Весь пилотаж возьмёт на себя профессиональный пилот, вам останется наслаждаться красотой окружающего мира и новым невероятным опытом!
5
4 отзыва
Параглайдинг в Аланье
Параглайдинг в Аланье
Параглайдинг в Аланье

Описание экскурсии

Параглайдинг в надёжной компании

Мы заедем за вами в отель и привезём в Аланью на пляж Клеопатры, где вас встретит профессиональная команда организаторов полёта. Вместе с вашими тандем-пилотами вы отправитесь на автобусе на вершину горы, где пройдёте инструктаж, узнаете о правилах безопасности и получите необходимую экипировку.

Вот и пришло время для захватывающего полёта! Вы проведёте в воздухе 10 минут, наслаждаясь окружающими панорамами. А затем приземлитесь на уже знакомом пляже Клеопатры, откуда мы организуем обратный трансфер в отель.

Организационные детали

Как проходит полёт

  • Вы подниметесь на высоту 370 метров и проведёте воздухе около 10 минут
  • Параглайдинг проходит только при благоприятной погоде и подходящей ветрености. Возможны отмены или переносы на другой день
  • Точная продолжительность полёта зависит от общего веса, влажности, ветра и температуры
  • Во время полёта производится фото- и видеосъемка. По желанию, вы сможете её приобрести. Самостоятельно снимать и фотографировать во время полёта запрещено правилами безопасности
  • Ограничения для полёта: максимальный вес для мужчин — 110 кг, для женщин — 100 кг, максимальный рост — 2 метра, минимальный возраст — 7 лет (13 кг)
  • При оплате вы можете выбрать вариант «Сопровождающий без полета». В этом случае вы будете ожидать парапланериста на пляже Клеопатры. Увидите, как он пойдёт на посадку и приземлится

Что входит в стоимость:

— Трансфер от и до места проживания в регионе Аланья
— Страховой полис
— Экипировка для полёта
— Полёт в тандеме с пилотом

Дополнительно по желанию оплачивается:

— Фото-пакет — €50
— Видео-пакет — €50
— Фото 360 — €40
— Полный пакет — €100

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
370 метров (10 минут)€72
Сопровождение (без полета)€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 13465 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Лия
Отличная организация, внушающий доверие пилот. Спасибо
Отличная организация, внушающий доверие пилот. Спасибо
Отличная организация, внушающий доверие пилот. Спасибо
Отличная организация, внушающий доверие пилот. Спасибо
Отличная организация, внушающий доверие пилот. Спасибо
Отличная организация, внушающий доверие пилот. Спасибо
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Екатерина
Все организованно прекрасно, впечатления только положительные!
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А
все было отлично
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Р
Страшно, захватывающе, завораживающе, в некоторые моменты кружилась голова. Я испытал особое чувство экстрима, чувствовал как покалывает нижняя часть лица, как будто немножко немеет. Однозначно рекомендую именно здесь приобрести эту экскурсию, тк здесь имеется опция полета с горы высотой в 700м, куда поднимались на джипе. Рекомендую одеться чуть теплее, тк наверху при полете прохладно.
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