Параглайдинг на юге Турции очень популярен благодаря фантастическим видам. Вы подниметесь на высоту 370 метров и полюбуетесь Средиземным морем, пиратскими кораблями у побережья, горами, старинными башнями и крепостями. Весь пилотаж возьмёт на себя профессиональный пилот, вам останется наслаждаться красотой окружающего мира и новым невероятным опытом!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Параглайдинг в надёжной компании

Мы заедем за вами в отель и привезём в Аланью на пляж Клеопатры, где вас встретит профессиональная команда организаторов полёта. Вместе с вашими тандем-пилотами вы отправитесь на автобусе на вершину горы, где пройдёте инструктаж, узнаете о правилах безопасности и получите необходимую экипировку.

Вот и пришло время для захватывающего полёта! Вы проведёте в воздухе 10 минут, наслаждаясь окружающими панорамами. А затем приземлитесь на уже знакомом пляже Клеопатры, откуда мы организуем обратный трансфер в отель.

Организационные детали

Как проходит полёт

Вы подниметесь на высоту 370 метров и проведёте воздухе около 10 минут

Параглайдинг проходит только при благоприятной погоде и подходящей ветрености. Возможны отмены или переносы на другой день

Точная продолжительность полёта зависит от общего веса, влажности, ветра и температуры

Во время полёта производится фото- и видеосъемка. По желанию, вы сможете её приобрести. Самостоятельно снимать и фотографировать во время полёта запрещено правилами безопасности

Ограничения для полёта: максимальный вес для мужчин — 110 кг, для женщин — 100 кг, максимальный рост — 2 метра, минимальный возраст — 7 лет (13 кг)

При оплате вы можете выбрать вариант «Сопровождающий без полета». В этом случае вы будете ожидать парапланериста на пляже Клеопатры. Увидите, как он пойдёт на посадку и приземлится

Что входит в стоимость:

— Трансфер от и до места проживания в регионе Аланья

— Страховой полис

— Экипировка для полёта

— Полёт в тандеме с пилотом

Дополнительно по желанию оплачивается:

— Фото-пакет — €50

— Видео-пакет — €50

— Фото 360 — €40

— Полный пакет — €100