Полетать над турецкими просторами в тандеме с инструктором и восхититься потрясающими пейзажами
Параглайдинг на юге Турции очень популярен благодаря фантастическим видам.
Вы подниметесь на высоту 370 метров и полюбуетесь Средиземным морем, пиратскими кораблями у побережья, горами, старинными башнями и крепостями.
Весь пилотаж возьмёт на себя профессиональный пилот, вам останется наслаждаться красотой окружающего мира и новым невероятным опытом!
Вы подниметесь на высоту 370 метров и полюбуетесь Средиземным морем, пиратскими кораблями у побережья, горами, старинными башнями и крепостями.
Весь пилотаж возьмёт на себя профессиональный пилот, вам останется наслаждаться красотой окружающего мира и новым невероятным опытом!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Параглайдинг в надёжной компании
Мы заедем за вами в отель и привезём в Аланию на пляж Клеопатры, где вас встретит профессиональная команда организаторов полёта. Вместе с вашими тандем-пилотами вы отправитесь на автобусе на вершину горы, где пройдёте инструктаж, узнаете о правилах безопасности и получите необходимую экипировку. Вот и пришло время для захватывающего полёта! Вы проведёте в воздухе 10 минут, наслаждаясь окружающими панорамами. А затем приземлитесь на уже знакомом пляже Клеопатры, откуда мы организуем обратный трансфер в отель.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер, страховка, экипировка, полёт в тандеме с пилотом
- Вы подниметесь на высоту 370 метров и проведёте воздухе около 10 минут. Также при бронировании вы можете выбрать билет за 90 евро. В этом случае вы подниметесь на 700 метров и полетаете 15-20 минут.
- Параглайдинг проходит только при благоприятной погоде и подходящей ветрености. Возможны отмены или переносы на другой день.
- Точная продолжительность полёта зависит от общего веса, влажности, ветра и температуры
- Во время полёта производится фото- и видеосъемка. По желанию, вы сможете её приобрести. Самостоятельно снимать и фотографировать во время полёта запрещено правилами безопасности.
- Ограничения для полёта: максимальный вес для мужчин — 110 кг, для женщин — 100 кг, максимальный рост — 2 метра, минимальный возраст — 7 лет (13 кг)
- При оплате вы можете выбрать вариант «Сопровождающий без полета». В этом случае вы будете ожидать парапланериста на пляже Клеопатры. Увидите, как он пойдёт на посадку и приземлится.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Аланье
Провела 5111 экскурсий для 4854 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем вам интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.Задать вопрос
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