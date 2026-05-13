Параглайдинг на юге Турции очень популярен благодаря фантастическим видам.
Вы подниметесь на высоту 370 метров и полюбуетесь Средиземным морем, пиратскими кораблями у побережья, горами, старинными башнями и крепостями.
Весь пилотаж возьмёт на себя профессиональный пилот, вам останется наслаждаться красотой окружающего мира и новым невероятным опытом!
Вы подниметесь на высоту 370 метров и полюбуетесь Средиземным морем, пиратскими кораблями у побережья, горами, старинными башнями и крепостями.
Весь пилотаж возьмёт на себя профессиональный пилот, вам останется наслаждаться красотой окружающего мира и новым невероятным опытом!
Описание экскурсии
Параглайдинг в надёжной компании
Мы заедем за вами в отель и привезём в Аланью на пляж Клеопатры, где вас встретит профессиональная команда организаторов полёта. Вместе с вашими тандем-пилотами вы отправитесь на автобусе на вершину горы, где пройдёте инструктаж, узнаете о правилах безопасности и получите необходимую экипировку.
Вот и пришло время для захватывающего полёта! Вы проведёте в воздухе 10 минут, наслаждаясь окружающими панорамами. А затем приземлитесь на уже знакомом пляже Клеопатры, откуда мы организуем обратный трансфер в отель.
Организационные детали
Как проходит полёт
- Вы подниметесь на высоту 370 метров и проведёте воздухе около 10 минут
- Параглайдинг проходит только при благоприятной погоде и подходящей ветрености. Возможны отмены или переносы на другой день
- Точная продолжительность полёта зависит от общего веса, влажности, ветра и температуры
- Во время полёта производится фото- и видеосъемка. По желанию, вы сможете её приобрести. Самостоятельно снимать и фотографировать во время полёта запрещено правилами безопасности
- Ограничения для полёта: максимальный вес для мужчин — 110 кг, для женщин — 100 кг, максимальный рост — 2 метра, минимальный возраст — 7 лет (13 кг)
- При оплате вы можете выбрать вариант «Сопровождающий без полета». В этом случае вы будете ожидать парапланериста на пляже Клеопатры. Увидите, как он пойдёт на посадку и приземлится
Что входит в стоимость:
— Трансфер от и до места проживания в регионе Аланья
— Страховой полис
— Экипировка для полёта
— Полёт в тандеме с пилотом
Дополнительно по желанию оплачивается:
— Фото-пакет — €50
— Видео-пакет — €50
— Фото 360 — €40
— Полный пакет — €100
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|370 метров (10 минут)
|€72
|Сопровождение (без полета)
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 13465 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная организация, внушающий доверие пилот. Спасибо
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Все организованно прекрасно, впечатления только положительные!
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А
все было отлично
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Р
Страшно, захватывающе, завораживающе, в некоторые моменты кружилась голова. Я испытал особое чувство экстрима, чувствовал как покалывает нижняя часть лица, как будто немножко немеет. Однозначно рекомендую именно здесь приобрести эту экскурсию, тк здесь имеется опция полета с горы высотой в 700м, куда поднимались на джипе. Рекомендую одеться чуть теплее, тк наверху при полете прохладно.
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