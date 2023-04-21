Параглайдинг в Аланье

Полетать над турецкими просторами в тандеме с инструктором и восхититься потрясающими пейзажами

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Ответы на вопросы
Параглайдинг на юге Турции очень популярен благодаря фантастическим видам.

Вы подниметесь на высоту 370 метров и полюбуетесь Средиземным морем, пиратскими кораблями у побережья, горами, старинными башнями и крепостями.

Весь пилотаж возьмёт на себя профессиональный пилот, вам останется наслаждаться красотой окружающего мира и новым невероятным опытом!
Параглайдинг в Аланье
Параглайдинг в Аланье
Параглайдинг в Аланье
Параглайдинг в Аланье
Параглайдинг в Аланье
Параглайдинг в Аланье
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Параглайдинг в надёжной компании

Мы заедем за вами в отель и привезём в Аланию на пляж Клеопатры, где вас встретит профессиональная команда организаторов полёта. Вместе с вашими тандем-пилотами вы отправитесь на автобусе на вершину горы, где пройдёте инструктаж, узнаете о правилах безопасности и получите необходимую экипировку. Вот и пришло время для захватывающего полёта! Вы проведёте в воздухе 10 минут, наслаждаясь окружающими панорамами. А затем приземлитесь на уже знакомом пляже Клеопатры, откуда мы организуем обратный трансфер в отель.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер, страховка, экипировка, полёт в тандеме с пилотом
  • Вы подниметесь на высоту 370 метров и проведёте воздухе около 10 минут. Также при бронировании вы можете выбрать билет за 90 евро. В этом случае вы подниметесь на 700 метров и полетаете 15-20 минут.
  • Параглайдинг проходит только при благоприятной погоде и подходящей ветрености. Возможны отмены или переносы на другой день.
  • Точная продолжительность полёта зависит от общего веса, влажности, ветра и температуры
  • Во время полёта производится фото- и видеосъемка. По желанию, вы сможете её приобрести. Самостоятельно снимать и фотографировать во время полёта запрещено правилами безопасности.
  • Ограничения для полёта: максимальный вес для мужчин — 110 кг, для женщин — 100 кг, максимальный рост — 2 метра, минимальный возраст — 7 лет (13 кг)
  • При оплате вы можете выбрать вариант «Сопровождающий без полета». В этом случае вы будете ожидать парапланериста на пляже Клеопатры. Увидите, как он пойдёт на посадку и приземлится.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Выездные
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