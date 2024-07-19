Подарите себе день отдыха на природе! Начните день активно с сафари на джипах по бездорожью.
По пути остановки в живописных местах: смотровая площадка, уютная деревушка, водопады и пещера с травертинами. Во
По пути остановки в живописных местах: смотровая площадка, уютная деревушка, водопады и пещера с травертинами. Во
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Активный отдых на джипах
- 🌄 Живописные виды и смотровые площадки
- 🏞 Посещение водопадов и пещер
- 🍽 Обед на берегу реки
- 🛍 Возможность купить сувениры на базаре
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что можно увидеть
- Терраса Cikcilli
- Река Оба
- Деревушка
- Пещера Дим
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы заберём вас из отеля на подготовленном джипе и отправимся на поиски приключений. Первую остановку сделаем на террасе Cikcilli, с которой открывается панорамный вид на город. Гид расскажет вам план дня, а после у вас будет около 20 мин свободного времени.
- Добравшись до бездорожья, будем обливаться водой между джипами и заряжаться адреналином.
- Затем на берегу реки Оба устроим пикник: у вас будет возможность искупаться, прогуляться до водопадов или просто отдохнуть (40 мин).
- Следующая локация — небольшая деревушка. На базаре можно будет купить сувениры и попробовать свежие фрукты.
- По пыльным горным дорогам доберёмся до пещеры Дим — второй по величине в Турции (из открытых для посещения). Вы увидите не только сталактиты и сталагмиты, но и настоящие травертины! На изучение красот у вас будет около 30 мин.
- Погуляли — пора и пообедать! В живописном месте на берегу реки Дим мы накроем для вас стол с блюдами на выбор. После будет время, чтобы изучить окрестности или искупаться (1,5 ч). Примерно к 15:00 мы отвезём вас обратно в отель.
Организационные детали
- Поедем на оборудованных джипах.
- Обратите внимание: это видовая экскурсия-поездка, подробных рассказов гида не предусмотрено.
- Программа подходит взрослым и детям от 6 лет.
- В стоимость включено: трансфер, услуги гида-водителя, обед (курица или рыба на выбор). Отдельно оплачиваются напитки (по желанию) и вход в пещеру — $6.
- Вас будет сопровождать гид-водитель из нашей команды.
ежедневно в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€26
|Дети до 10 лет
|€13
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 74 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Тимур, и я — профессионал в мире туризма с более чем пятилетним опытом. Я хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главныйЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
19 июля 2024
Было весело, много эмоций. Сын 8 лет в в восторге
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