Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи

Отправьтесь на захватывающее джип-сафари по горам Таурус из Аланьи! Вас ждут живописные виды, водопады, пещеры и обед на берегу реки
Подарите себе день отдыха на природе! Начните день активно с сафари на джипах по бездорожью.

По пути остановки в живописных местах: смотровая площадка, уютная деревушка, водопады и пещера с травертинами. Во
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второй части программы расслабление и обед на берегу реки. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 6 лет. В стоимость включены трансфер, услуги гида-водителя и обед. Напитки и вход в пещеру оплачиваются отдельно

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚙 Активный отдых на джипах
  2. 🌄 Живописные виды и смотровые площадки
  3. 🏞 Посещение водопадов и пещер
  4. 🍽 Обед на берегу реки
  5. 🛍 Возможность купить сувениры на базаре
Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Терраса Cikcilli
  • Река Оба
  • Деревушка
  • Пещера Дим

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мы заберём вас из отеля на подготовленном джипе и отправимся на поиски приключений. Первую остановку сделаем на террасе Cikcilli, с которой открывается панорамный вид на город. Гид расскажет вам план дня, а после у вас будет около 20 мин свободного времени.
  • Добравшись до бездорожья, будем обливаться водой между джипами и заряжаться адреналином.
  • Затем на берегу реки Оба устроим пикник: у вас будет возможность искупаться, прогуляться до водопадов или просто отдохнуть (40 мин).
  • Следующая локация — небольшая деревушка. На базаре можно будет купить сувениры и попробовать свежие фрукты.
  • По пыльным горным дорогам доберёмся до пещеры Дим — второй по величине в Турции (из открытых для посещения). Вы увидите не только сталактиты и сталагмиты, но и настоящие травертины! На изучение красот у вас будет около 30 мин.
  • Погуляли — пора и пообедать! В живописном месте на берегу реки Дим мы накроем для вас стол с блюдами на выбор. После будет время, чтобы изучить окрестности или искупаться (1,5 ч). Примерно к 15:00 мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали

  • Поедем на оборудованных джипах.
  • Обратите внимание: это видовая экскурсия-поездка, подробных рассказов гида не предусмотрено.
  • Программа подходит взрослым и детям от 6 лет.
  • В стоимость включено: трансфер, услуги гида-водителя, обед (курица или рыба на выбор). Отдельно оплачиваются напитки (по желанию) и вход в пещеру — $6.
  • Вас будет сопровождать гид-водитель из нашей команды.

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€26
Дети до 10 лет€13
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
Анна
19 июля 2024
Было весело, много эмоций. Сын 8 лет в в восторге

Входит в следующие категории Аланьи

ГрупповыеДжиппингПрирода и пейзажиМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВыездныеНа весь деньСафариСкидкиАктивностиГастрономическиеНабережнаяПопулярные местаОт вашего отеля

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